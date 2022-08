Subsecretario Monsalve responde a críticas por no aplicación de Estado de Excepción en Los Ríos y aclara que "es indispensable fortalecer las medidas de seguridad en la región" 

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió al paso de las críticas surgidas desde la oposición tras la decisión del Gobierno de no decretar Estado de Excepción en la Región de Los Ríos, ante declaraciones realizadas por algunos parlamentarios que calificaron la decisión como "una burla" o "una voltereta".

"No me gustan esas palabras porque yo fui parlamentario 16 años y conozco muy bien cuál es la función parlamentaria. Los parlamentarios representan la voluntad popular de su región, defienden los derechos de su región. No me gusta el lenguaje confrontacional, y quiero decir que las opiniones evolucionan. Yo estuve en Los Ríos sentado con varias autoridades y parlamentarios, y la opinión mayoritaria era tener una etapa de aumento de las condiciones de seguridad sin Estado de Excepción”, indicó el subsecretario Monsalve, en conversación con Radio Pauta.

El titular de la Subsecretaría del Interior sostuvo que “la ministra (Izkia Siches) ha mantenido exactamente la misma línea (…) Siempre se han mantenido las puertas abiertas de todas las herramientas. Además, la ministra también informó que había elementos de análisis nuevos que tenían que ver con antecedentes policiales y con inteligencia que iban a ser considerados para la toma de decisión”.

Recordemos que la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció ayer que el Gobierno no aplicará el Estado de Excepción en Los Ríos. La secretaria de Estado indicó que la cantidad de hechos violentos en la zona "distan mucho" de las ocurridas en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

El subsecretario del Interior cerró señalando que "tenemos la convicción de que es indispensable fortalecer las medidas de seguridad en la región de Los Ríos, pero creemos que hoy día esas medidas de seguridad se pueden mejorar fortaleciendo las capacidades policiales y de persecución penal".