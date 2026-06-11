INE abre sumario por censistas con antecedentes, Torrealba arriesga 28 años y Perú al rojo vivo

INE abre sumario por contratación de censistas con antecedentes

El INE abrió un sumario administrativo y presentó denuncias ante el Ministerio Público tras el informe de Contraloría que reveló la contratación de 16 personas con antecedentes penales para el Censo de Vivienda 2024. Según el organismo, ese grupo equivale al 0,04% del total contratado. El proceso también indaga la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país. El INE aseguró que mantiene control permanente de las medidas adoptadas y reporta avances a Contraloría.

Fiscalía pide 28 años de cárcel para Raúl Torrealba

La Fiscalía Centro Norte presentó acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y pidió penas que suman 28 años de cárcel en la investigación por delitos de corrupción. El requerimiento, de 1.533 páginas, contempla 12 años por delitos reiterados de fraude al fisco, 6 años por lavado de activos, otros 6 años por delitos tributarios y 4 años por obtención indebida de devolución de impuestos. La solicitud deberá ser revisada durante el proceso judicial, donde las imputaciones aún deben ser acreditadas ante el tribunal.

Quiroz admite que Gobierno no llegará al 4% de crecimiento

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció ante la Comisión de Hacienda del Senado que el Gobierno no llegará al 4% de crecimiento al 2030, una de las principales banderas económicas del oficialismo. La nueva proyección fiscal estima un crecimiento de 3% en 2027 y 2028, y de 3,5% en 2030. El ajuste se suma al abandono de la meta de déficit cero, reemplazada por un déficit estructural de 1,5% del PIB al cierre de la administración. Quiroz defendió una estrategia basada en crecimiento, gasto público, gestión patrimonial del Estado y activos fiscales.

Fiscalía investiga a senador Kusanovic por denuncia de devoluciones

La Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación contra el senador independiente Alejandro Kusanovic tras la denuncia de un exfuncionario de su equipo parlamentario, quien acusa devoluciones forzadas de parte de su sueldo durante tres años. La causa quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara Alarcón, y mantiene diligencias pendientes. Kusanovic dijo que no sabía de la investigación, sostuvo que no tiene antecedentes sobre los hechos y afirmó estar dispuesto a colaborar, incluso con la entrega de sus equipos electrónicos.

Fiscalía investiga denuncia PS contra nuevo embajador en Israel

El Ministerio Público acogió una denuncia de la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos PS, para investigar eventuales delitos asociados a conversaciones entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, recién nombrado embajador de Chile en Israel. La acción, ingresada el 8 de junio, se basa en antecedentes publicados por Reportea. Los parlamentarios piden indagar posible malversación, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. También cuestionaron la designación diplomática de Zaliasnik.

Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques de EEUU

Irán anunció el cierre completo del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, y advirtió que cualquier barco que intente cruzarlo se convertirá en objetivo. La decisión ocurre después de una nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra varios puntos de Irán, como represalia por el ataque iraní a un helicóptero estadounidense. La Guardia Revolucionaria aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar la zona. Teherán además negó un supuesto operativo “secreto” anunciado por Donald Trump para apoyar el tránsito de petroleros.

Keiko Fujimori toma leve ventaja en balotaje peruano

Keiko Fujimori tomó una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez en el balotaje presidencial de Perú, con el 98,215% de las actas contabilizadas. Según la ONPE, la candidata de Fuerza Popular llegó a 9.032.651 votos, equivalentes al 50,002%, mientras el abanderado de Juntos por el Perú obtuvo 9.032.000 sufragios, un 49,998%. La diferencia es de solo 651 votos. El reporte registra 92.766 actas contabilizadas, 1.635 en proceso de envío al Jurado Electoral Especial y 21 pendientes. El JNE anticipó que los resultados oficiales se conocerán en un plazo estimado de 30 días.