Diputado Andrés Celis (RN) pedirá asistencia de Jair Bolsonaro en Comisión Investigadora sobre incendios que afectaron al Metro en 2019

El diputado Andrés Celis (RN) dijo que invitará al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre los incendios que afectaron al Metro de Santiago durante el 2019, en el marco del estallido social. El anuncio del parlamentario se da luego de que Bolsonaro vinculara al Presidente Gabriel Boric con esos siniestros.

Durante un debate presidencial realizado el domingo, el Mandatario brasileño emplazó al candidato opositor Lula Da Silva por su relación con distintos jefes de Estado. “¿A quién apoyó el exconvicto? Maduro en Venezuela. ¿Mira hacia dónde va la autonomía de nuestra Argentina? Lula apoyó al Presidente de Chile, que practicó actos de prender fuego al Metro. Apoyó a Ortega, que realiza actos de persecución religiosa”, aseveró Bolsonaro.

Ante los dichos del Presidente de Brasil, el diputado Celis dijo a Radio Bío Bío que “yo formo parte de la Comisión (investigadora) de la quema del Metro y voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al Presidente Bolsonaro a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”.

Celis afirmó que el jefe de Estado no tienen antecedentes para demostrar la participación de Boric en los incendios al Metro. “Pero si es capaz de decir que tiene datos de que el Presidente de la República participó (de la quema del Metro), si tiene esa personalidad, entonces lo vamos a invitar”, comentó el legislador.

“No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, que no asista, pero lo condeno absolutamente”, prosiguió el diputado RN.