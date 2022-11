Felipe Kast califica video que circula en redes sociales como un "lamentable episodio de prejuicios y discriminación" 

Hace un par de días se dio a conocer un video por redes sociales, que muestra al senador por la región de La Araucanía, Felipe Kast (Evópoli) manejando con una mujer a su lado mientras escuchaban música, ante las imágenes se dio paso a diferentes especulaciones.

Una de ellas hacía referencia al estado civil de Kast, mientras que otro de los comentarios que encendió las redes fue que la mujer sería Joa Cabañas, una modelo cubana transgénero.

Ante la polémica, el senador tildó como un "lamentable episodio de prejuicios y discriminación" en un comunicado.

Respecto a esto el senador publicó en su Twitter un video donde partió diciendo que "debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración, sobre este video que se ha viralizado. Básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo ameritaba. Pero luego del nivel de comentarios que he leído en las redes sociales, me pareció relevante compartir con ustedes esta reflexión".

A continuación, Kast aseguró que se encuentra separado y apeló a quienes comentaron sobre el video.

"Son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección, son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual", enfatizó.

Además, aseguró que "siempre he trabajado por acabar con la discriminación en este país y es especialmente doloroso ver que algunos, buscando sacar un pequeño provecho político, no respetan estos códigos y no les importa el daño que pueda generar".

Por último, indicó que espera que este episodio sirva para reflexionar y "para que en el futuro cambiemos nuestra forma de relacionarnos".







Créditos vía Twitter: @felipekast