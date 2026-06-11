Mundial 2026: arranca la cita futbolera con el show de inaguración y un México vs. Sudáfrica

La espera terminó. Este jueves comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una jornada que combinará espectáculo y fútbol en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de la ceremonia inaugural y del primer partido del certamen entre México y Sudáfrica.

La nueva edición de la Copa del Mundo será histórica por varias razones. Por primera vez participarán 48 selecciones y el torneo será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Además, el país norteamericano se convertirá en el primero en albergar tres mundiales, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

La ceremonia de apertura está programada para iniciar cerca de las 13:00 horas de Chile, dos horas antes del encuentro inaugural. El espectáculo contará con la participación de artistas como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Maná. Fernández interpretará el himno mexicano, mientras que la cantante Tyla estará a cargo de la interpretación correspondiente a Sudáfrica.

A las 15:00 horas rodará el balón en el renovado recinto mexicano. El partido reeditará el duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones igualaron 1-1. En aquella oportunidad, Siphiwe Tshabalala anotó para los anfitriones y Rafael Márquez marcó la igualdad para el conjunto azteca.

Esta vez, México llega con el favoritismo y el respaldo de su público. El equipo dirigido por Javier Aguirre arriba invicto durante 2026 y acumula tres triunfos consecutivos en su preparación mundialista. Entre sus principales figuras destacan Raúl Jiménez, el joven Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo, además del experimentado portero Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

Sudáfrica, por su parte, vuelve a un Mundial después de 16 años. El conjunto dirigido por el belga Hugo Broos busca aprovechar un grupo sin grandes favoritos, aunque llega precedido por una racha de cinco encuentros sin victorias y una discreta actuación en la última Copa Africana de Naciones.

La actividad del Grupo A continuará durante la noche con el segundo encuentro de la zona. Corea del Sur y República Checa se medirán desde las 22:00 horas de Chile en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, en un partido que permitirá completar la primera fecha del grupo y comenzar a perfilar a los primeros candidatos para avanzar a la siguiente ronda.

El combinado asiático afronta su undécima participación consecutiva en una Copa del Mundo y llega con la intención de consolidar una generación liderada por Son Heung-min, una de las principales figuras del fútbol surcoreano. El equipo dirigido por Myung-bo Hong también deposita sus esperanzas en el defensor Kim Min-jae y en la creatividad ofensiva de Lee Kang-in para comenzar con una victoria.

En la vereda opuesta estará República Checa, que regresa a un Mundial después de dos décadas de ausencia. El conjunto europeo apuesta a una estructura física y experimentada, encabezada por el volante Tomáš Souček y el delantero Patrik Schick, dos de sus principales referentes. El técnico Miroslav Koubek espera que su equipo pueda aprovechar la experiencia internacional de varios de sus futbolistas para dar un paso importante desde el inicio.

En Chile, el torneo podrá seguirse a través de distintas plataformas. Chilevisión transmitirá encuentros seleccionados en señal abierta, mientras que DirecTV, mediante sus señales DSports, ofrecerá los 104 partidos del campeonato. Paramount+ también dispondrá de la totalidad de los encuentros en alianza con DSports, mientras que Disney+ Premium emitirá una selección de 30 partidos, incluyendo ambas semifinales y la final.

Con un formato ampliado, nuevos protagonistas y tres países anfitriones, el Mundial 2026 inicia este jueves un mes de competencia que culminará con la definición del nuevo campeón del fútbol mundial.