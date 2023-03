Corte Suprema indica que fallo sobre isapres debe cumplirse sin discusión, pero posible prórroga debe ser "formalmente" solicitada

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue consultada, respecto del fallo del máximo tribunal por el alza de planes por tabla de factores de las isapres y una eventual solicitud de prórroga del plazo de seis meses que se otorgó a la Superintendencia para dar cumplimiento a lo establecido en el fallo.

La magistrada informó que una solicitud de ese tipo debe ser planteada formalmente para que sea analizada por la Suprema, hecho que aún no ha ocurrido y que si se hacer la petición deberá ser decidida por la Tercera Sala de la Corte, por lo que declinó realizar comentarios al respecto.

"Es importante decir que estamos en presencia de un fallo judicial y los fallos judiciales se cumplen. En consecuencia, aquí no está en discusión si el fallo de la Corte Suprema se tiene que cumplir o no, los fallos se cumplen. Lo único que podría estar en discusión es si se tiene que cumplir en los seis meses", dijo Vivanco.

Y agregó: "Respecto del cumplimiento del fallo no hay ninguna duda. Y como usted puede entender, nosotros no vamos a debatir la pertinencia de un fallo judicial que, además, está pronunciado por el máximo tribunal del país y que, además, es consistente con la jurisprudencia anterior del tribunal mismo y también es consistente con la jurisprudencia -que ya tiene casi 13 años- del Tribunal Constitucional".

"Entonces, sobre las calificaciones que se hagan respecto de lo que el fallo está estableciendo, nosotros respetamos, como lo he dicho tantas veces, profundamente que los ciudadanos se expresen. Pero no nos equivoquemos, porque esto no es una especie de controversia de opiniones, no, sino que se trata de un fallo que hay que cumplir y que , además, el tribunal se apresuró a aclarar si había alguna duda, a petición de la Superintendencia para que fuera lo más nítido posible qué es lo que la Corte está ordenando", cerró.