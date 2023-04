Tensa discusión de Ley Naín-Retamal en Comisión de Seguridad del Senado: Provoste denuncia premura legislativa y censura

Un tenso momento se vivió la mañana de este sábado en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se llevó a cabo la discusión en particular del proyecto de ley Naín-Retamal, tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados. En detalle, fue la senadora Yasna Provoste (DC) quien lamentó la decisión de la instancia legislativa, en orden a no recibir a todos los invitados en el marco de la tramitación de dicho proyecto. "Es incomprensible que la Comisión de Seguridad se niegue a escuchar a expertos, a magistrados o al propio Ministerio Público", aseguró.

Y es que, minutos antes de que se levantara la sesión, Provoste confrontó al presidente de la instancia, Felipe Kast (Evópoli), luego de que este último dijera “no quiero que sigamos dando la palabra a todo el mundo o si no, no vamos a terminar nunca”, ante la solicitud de una audiencia por parte de la senadora DC. Frente a lo cual, la parlamentaria respondió asegurando que "una buena ley se hace escuchando".

Y tras la sesión, la legisladora precisó que “Es mal precedente la premura legislativa en la Comisión de Seguridad, por lo mismo, lamento la censura para recibir a todos los invitados, en especial, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Creo que las buenas leyes se hacen escuchando a todos los sectores”.

Al respecto, la senadora y ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana ahondó en que "estamos muy cerca de obtener la legislación que necesitamos y por eso mismo debemos ser capaces de completar el trabajo de manera seria, como estamos acostumbrados a hacerlo en el Senado". Asimismo, criticó a quienes "se encandilan con mayorías circunstanciales y pierden de vista la seriedad del trabajo y la necesidad de anteponer el interés del país por sobre cualquier otro interés".

Finalmente, Yasna Provoste insistió en que "para hacerlo bien no se necesita ir más rápido", detallando que ser responsables en esta tramitación implica asegurarse de que no pase inadvertido el que se pueda vulnerar siquiera el principio del Estado de Derecho y las garantías individuales propias de un régimen democrático. "Si la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo durante 1 año revisando este asunto, bien podemos nosotros darnos un par de semanas para una revisión acuciosa de lo que se nos propone. Ser responsables implica también entender que la lucha contra la delincuencia tiene distintas dimensiones. Cambiamos la legislación, pero es necesario mejorar la gestión policial, dotar al Estado de una mejor rendición de cuentas de su acción en esta materia. Hay que actuar en varios frentes y no solo en uno", afirmó la senadora.