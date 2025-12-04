Presentado por:

Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien, porque te tengo un gran anuncio-invitación. Efecto Placebo cumplió un año y, para celebrarlo junto a ti, que perteneces a esta comunidad, quiero hacerte un regalo: sortearé 3 sets de productos Premium Natura por el equivalente a $120.000 cada uno.

Para participar solo tienes que responder este breve cuestionario que me ayudará a conocer mejor tus inquietudes. El sorteo será el miércoles 10 de diciembre y los resultados los publicaré el jueves 11 de diciembre.

El lunes 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Sida. Un año marcado por la reducción de fondos para investigación y tratamientos del VIH en el mundo. Te dejo un artículo de la UC San Francisco que muestra que es posible controlar el VIH sin tratamiento antiviral a largo plazo, un avance que apunta hacia una posible cura para una enfermedad que afecta a 40 millones de personas en el mundo.

En 2026, Chile celebrará el año del cerebro, para ponerse en sintonía con la tendencia mundial de darle prioridad a este órgano esencial de nuestro cuerpo.

Pero la novedad del último mes radica en un trabajo de la Universidad de Cambridge que determinó que nuestro cerebro tiene 5 etapas de desarrollo : 1-9 años, 10-32 años, 33-66 años, 67 a 83 años, 83 años y más. Deslízate hacia abajo para averiguar cuántos años tiene tu cerebro.

En la sección Mito o Verdad una gran pregunta: ¿será que la masturbación puede aliviar los síntomas de la menopausia? Y en el Chat con el especialista destaco la iniciativa del Desafío Levantemos Chile, la Fundación Alegría y la Clínica Alemana, que están realizando cirugías para la epilepsia en niños. El neurocirujano Manuel Campos cuenta de qué se trata y cómo funciona esta operación.

La búsqueda de una cura para el sida

El 1 de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de sida. En 1988, la OMS creó en esta fecha el Día Mundial del Sida.

Este año encuentra a la comunidad que trabaja en esta enfermedad impactada por los recortes de financiación de los donantes internacionales en el marco de la respuesta al sida. También, a pesar de los avances, existen brechas en el acceso al diagnóstico temprano, a la PrEP, al tratamiento oportuno para avanzar a la meta 2030 de cero muertes por VIH.

Entre los estudios disponibles, quise destacar el de la UC San Francisco, que muestra que puede ser posible controlar el VIH sin tratamiento antiviral a largo plazo, un avance que apunta el camino hacia una posible cura para una enfermedad que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo.

El tratamiento, con una combinación de agentes de inmunoterapia experimental, permitió a 7 de cada 10 participantes de la investigación mantener el virus en niveles bajos durante muchos meses después de suspender la terapia antirretroviral (TAR).

Los resultados fueron publicados el 1 de diciembre en Nature.

El ensayo fue posible gracias a una colaboración con casi una docena de empresas farmacéuticas y otros socios en la investigación del VIH, y lo importante es que ofrece un enfoque que podría funcionar en tiempos en que no hay dinero para investigación. Aunque el estudio fue pequeño y no incluyó un brazo de control, los investigadores dijeron que los resultados son extremadamente alentadores.

“La mayoría tenía cierta evidencia de control, que creemos que no tiene precedentes. Creo que finalmente estamos haciendo un progreso real hacia el desarrollo de una terapia que pueda permitir a las personas vivir una vida saludable sin la necesidad de medicamentos de por vida”, señaló el coautor, profesor de Medicina en UCSF y de División de VIH, Enfermedades Infecciosas y Medicina Global en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco, Steven Deeks.

Reprogramación del sistema inmunológico

La terapia antirretroviral (TAR) se introdujo en los años noventa y convirtió la infección por VIH, de una sentencia de muerte, en una enfermedad crónica. Pero no es una cura, pues el virus permanece en el cuerpo listo para despertar tan pronto como alguien deje de tomar TAR.

El estudio fue diseñado para probar si una triple combinación de inmunoterapias podría “reprogramar” el sistema inmunológico del organismo para controlar el virus después de salir del tratamiento con TAR. La mayoría de los participantes habían comenzado el TAR poco después de contraer el VIH, lo que ayudó a preservar su respuesta inmune.

Primero, los participantes recibieron una vacuna terapéutica para alentar sus células T –una parte del sistema inmunológico que ataca los virus– a ir tras el VIH latente en sus cuerpos. Luego, recibieron un cóctel de anticuerpos para reducir la cantidad de VIH en el cuerpo. Finalmente, se les administró otra ronda de anticuerpos contra el VIH antes de que les quitaran el ART.

Por lo general, cuando una persona con VIH deja de tomar medicamentos, el virus comienza a recuperarse en unas dos semanas y luego se dispara. Esta vez, solo 3 de los 10 pacientes experimentaron el típico rebote rápido. Seis mantuvieron bajos niveles del virus durante meses y uno no se recuperó en absoluto.

Luego, los investigadores examinaron las respuestas inmunes de aquellos que controlaban el virus para analizar cómo sucedía.

“Resulta que los controladores tenían células T que pudieron expandirse drásticamente una vez que se toparon con el virus. Es como si estuvieran pasando el rato esperando a su objetivo, como un gato preparándose para abalanzarse sobre un ratón”, explicó la profesora asociada de la División de Medicina Experimental de la UCSF y coautora principal del artículo, Rachel Rutishauser.

Para que el tratamiento pueda reemplazar el tratamiento estándar del VIH, tendría que simplificarse y demostrarse eficaz en estudios mucho más grandes, dicen los autores. Pero este no es el final del juego, advierten.

“Este estudio demuestra que podemos impulsar el progreso en un desafío que a menudo enmarcamos como insoluble”, agregó el profesor asistente del Departamento de Medicina de UCSF y primer autor del estudio, Michael Peluso.

Las 5 edades del cerebro

¿Hasta qué edad consideras que se es joven? ¿29, 35, 40? Para muchos la clave está en el espíritu y en cómo enfrentas cada día y etapas de la vida, más que en los años que sumas. Sin embargo, un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Cambridge identificó 5 edades de la estructura cerebral a lo largo de la vida humana. Estas épocas tienen que ver con cómo nuestros cerebros se adaptan a medida que crecemos, maduramos y, en última instancia, envejecemos. Los hitos están a los 9, 32, 66, 83 años.

Revisemos de qué se trata cada etapa y hasta cuándo somos jóvenes a nivel cerebral.

En un estudio publicado en Nature Communications, los científicos de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro MRC de Cambridge detectaron cinco amplias fases de la estructura cerebral en la vida humana promedio, divididas por cuatro puntos fundamentales –entre el nacimiento y la muerte–, cuando nuestros cerebros se reconfiguran. Para ello, compararon 3.802 personas entre cero y 90 años, utilizando datos de resonancias magnéticas.

“Este estudio es el primero en identificar las principales fases del cableado cerebral a lo largo de una vida humana”, dijo la becaria de Gates Cambridge que dirigió la investigación, Alexa Mousley.

“Estas eras proporcionan un contexto importante para lo que nuestros cerebros podrían ser mejores, o más vulnerables, en las diferentes etapas de nuestras vidas. Podría ayudarnos a entender por qué algunos cerebros se desarrollan de manera diferente en puntos clave de la vida, ya sean dificultades de aprendizaje en la infancia o demencia en nuestros últimos años”, agregó la Dra. Mousley.

Del nacimiento hasta los 9 años la materia gris y blanca crecen rápidamente en volumen, de modo que el grosor cortical –la distancia entre la materia gris exterior y la materia blanca interna– alcanza un máximo, y el plegamiento cortical –las crestas características en el cerebro externo– se estabiliza. En el primer punto de inflexión, a los 9 años de edad, el cerebro experimenta un cambio en la capacidad cognitiva, pero también aumenta el riesgo de trastornos de salud mental.

Después de los 9 años, el cerebro vive su adolescencia. La materia blanca sigue creciendo en volumen, por lo que la organización de las redes de comunicación del cerebro es cada vez más refinada. Esta era se define por la eficiencia de las conexiones tanto dentro de regiones específicas como por la comunicación rápida a través de todo el cerebro, que está relacionada con un mejor rendimiento cognitivo.

“La eficiencia neuronal es, como se podría imaginar, bien conectada por caminos cortos, y la era adolescente es la única en la que esta eficiencia está aumentando”, dijo Mousley.

Estos desarrollos alcanzan su punto máximo a principios de los 30 años, que es el “punto de inflexión topológico más fuerte” de toda la vida útil, dicen los investigadores.

“Alrededor de los 32 años, vemos las modificaciones más direccionales en el cableado y el mayor cambio general en la trayectoria, en comparación con todos los demás puntos de inflexión”, agregó Mousley.

Durante los treinta y tantos años se produce un cambio de cableado neuronal a modo adulto. Esta era dura más de tres décadas, bien avanzados los sesenta. La arquitectura cerebral se estabiliza en comparación con las fases anteriores, sin puntos de inflexión importantes. Esto se corresponde con una “plataforma de inteligencia y personalidad” basada en otros estudios, dicen los investigadores.

Un tercer punto de inflexión se da alrededor de los 66 años y marca el comienzo de una fase de "envejecimiento temprano" de la arquitectura cerebral. Este punto de inflexión es más suave y no está definido por ningún cambio estructural importante, aunque los investigadores detectaron cambios en el patrón de las redes cerebrales alrededor de esta edad. Los datos sugieren que una reorganización gradual de las redes cerebrales culmina a mediados de los sesenta. "Esto probablemente esté relacionado con el envejecimiento, con una conectividad más reducida a medida que la materia blanca comienza a degenerar", señaló Alexa Mousley.

Finalmente, el cerebro de “envejecimiento tardío” toma forma alrededor de los 83 años.

El último punto de inflexión se produce en torno a los 83 años y se ingresa la época final de la estructura cerebral. Si bien los datos son limitados para esta era, la característica definitoria es un cambio de global a local, a medida que la conectividad de todo el cerebro disminuye aún más, con una mayor dependencia de ciertas regiones.

Esta es una edad en la que las personas se enfrentan a un mayor riesgo de una variedad de problemas de salud que pueden afectar al cerebro, como la hipertensión.

“Mirando hacia atrás, muchos de nosotros sentimos que nuestras vidas se han caracterizado por diferentes fases. Resulta que los cerebros también pasan por estas eras”, agregó el autor principal, profesor de Neuroinformática en Cambridge, Duncan Astle.

Muchas afecciones de salud mental y neurológicas están relacionadas con la forma en que el cerebro está conectado. De hecho, las diferencias en el cableado cerebral predicen dificultades con la atención, el lenguaje, la memoria y toda una serie de comportamientos diferentes.

“Entender que el viaje estructural del cerebro no es una cuestión de progresión constante, sino más bien uno de los pocos puntos de inflexión importantes, nos ayudará a identificar cuándo y cómo su cableado es vulnerable a la interrupción”, añadió el profesor Astle.

Mito o Verdad: la masturbación alivia síntomas de la menopausia

¿Estás en la menopausia y los síntomas no te dejan en paz? Quizás has probado terapia de reemplazo o medicación natural sin resultados. Te dejo una estrategia, gratuita y avalada por un estudio: la masturbación.

Esta es la primera investigación controlada de este tipo que examina cómo el placer personal puede influir en la salud y el bienestar menopáusicos, basándose en un artículo revisado por pares sobre la masturbación durante la transición a la menopausia.

A esto se suma una encuesta de 2024 a 1.500 mujeres estadounidenses, que encontró que el 36% experimentó alivio de los síntomas de la menopausia gracias a la masturbación y 1 de cada 10 la utilizó como su principal estrategia de alivio.

El estudio se realizó entre abril y agosto de 2025 con 66 mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas de entre 40 y 75 años en 27 estados de EE.UU. Las participantes fueron evaluadas mediante encuestas y entrevistas y, luego, se les pidió que modificaran sus hábitos de masturbación en casa durante un período de tres meses mientras completaban encuestas quincenales.

Al inicio del estudio, el 97% de las participantes informó al menos un síntoma relacionado con la menopausia, siendo los más comunes fatiga, sudores nocturnos, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse y dolor en las articulaciones.

“Las conversaciones sobre la menopausia suelen centrarse en la terapia hormonal o los cambios en el estilo de vida, pero el placer personal sigue descuidándose. Nuestros hallazgos sugieren que la masturbación, y especialmente alcanzar el orgasmo, puede desempeñar un papel importante en el manejo de los síntomas”, afirmó la científica sénior del Instituto Kinsey, Cynthia Graham.

Esta investigación destaca una brecha importante entre el interés de los pacientes y la orientación clínica.

“Si bien la mayoría de las participantes estaban dispuestas a usar la masturbación para aliviar los síntomas, muy pocas habían recibido esa recomendación de un profesional de la salud. Al documentar beneficios mensurables, esta investigación busca desestigmatizar el autoplacer y destacar el bienestar sexual como parte integral del cuidado de la menopausia”, agregó Graham.

La edad de los juguetes

Un nuevo estudio investigó específicamente el uso de juguetes sexuales durante el sexo en pareja y la masturbación en mujeres adultas mayores. Los resultados del estudio se publicaron hace unos días en línea en Menopause, la revista de The Menopause Society.

Aunque históricamente ha habido un estigma asociado con la masturbación y el uso de juguetes sexuales, especialmente para las mujeres, la realidad es que hay una serie de resultados positivos para la salud que pueden estar relacionados con la masturbación en adultos mayores. También hay evidencia de que tal comportamiento está relacionado con una función cognitiva mejorada, específicamente una mejor recuperación de palabras.

Debido a que el sexo puede volverse más doloroso y difícil debido a la menopausia y los problemas eréctiles en los hombres, los modos alternativos de expresión sexual, incluido el uso de juguetes sexuales, pueden estar reemplazando las relaciones sexuales. Así, las mujeres mayores se están involucrando en actos sexuales más variados, incluido el uso de juguetes sexuales.

Otro factor que contribuye es que un número creciente de mujeres mayores viven solas, ya sea por divorcio, viudez o una elección intencional de permanecer solteras. En respuesta, las empresas de juguetes sexuales están diseñando y comercializando cada vez más juguetes sexuales para mujeres adultas mayores, incluidos juguetes dirigidos específicamente a aquellas en la menopausia.

Los hallazgos

Tras cuatro semanas de uso de juguete sexual, el 92,9% de las participantes reportó experimentar al menos un síntoma de la menopausia con menos frecuencia. Las mejoras más importantes se observaron en una sensación de descanso reparador y menos cambios de humor.

El 91% afirmó que sería más probable que se masturbara si supiera que podría tener un impacto positivo en los síntomas de la menopausia y el 79% afirmó que seguiría el consejo de un médico. Sin embargo, solo el 3% dijo haber hablado alguna vez con un médico sobre la masturbación.

Aunque la masturbación por sí sola pareció ser beneficiosa, las mujeres que alcanzaron el orgasmo mostraron las mayores reducciones de síntomas, probablemente debido a neuroquímicos como la oxitocina y las endorfinas que mejoran el sueño, el estado de ánimo y la percepción del dolor.

Chat con el especialista: cirugía contra la epilepsia en niños

Todos sabemos más o menos de qué se trata la epilepsia. En Chile, unas 300 mil personas tienen epilepsia, de las cuales un 30% es refractaria, es decir, los medicamentos no logran controlar las crisis convulsivas.

Aunque el GES cubre esta enfermedad, no se incluye en la canasta de prestaciones la cirugía, la que es efectiva en el 80% de los casos. Por eso, los pacientes y sus familias, organizaciones y expertos apuntan a la importancia de incluirla.

Mientras esta posibilidad avanza, te cuento que hay un proyecto que está abordando la epilepsia refractaria en niños a través de cirugías. Se trata de una alianza entre el Desafío Levantemos Chile , con el apoyo de Fundación Alegría y la Clínica Alemana .

, con el apoyo de y la . Esta iniciativa ha permitido realizar cuatro cirugías gratuitas a pacientes de entre 4 y 16 años, quienes llevaban años sufriendo crisis y dependiendo de fármacos sin obtener resultados. Estas intervenciones quirúrgicas, que no tienen costo para las familias, representan una oportunidad vital para mejorar la calidad de vida de los niños.

Mariana Cárdenas es madre de Alonso –el niño que aparece en la foto–, quien gracias a este proyecto fue operado hace unos meses. “Antes de la cirugía, Alonso estaba prácticamente dopado por los medicamentos. La operación fue algo mágico para nosotros. Nos mirábamos y pensábamos que era un premio a la lucha y a la perseverancia que hemos tenido. Ahora disfrutamos todo lo que habíamos perdido con él, verlo así de bien es impagable”, expresa.

El neurocirujano de la Clínica Alemana, Manuel Campos, ha sido el encargado de las cuatro cirugías y nos explica de qué estamos hablando. “En la cirugía curativa de las epilepsias tenemos una tasa de éxito de hasta un 80%, dependiendo de la causa. Es muy importante, porque los niños que tienen epilepsia fármaco-resistente finalmente no van al colegio por su crisis epiléptica, su desarrollo cognitivo o conductual se ve afectado y hay siempre un cuidador que está atento a él. Después de una cirugía de epilepsia, dejamos al niño sin crisis”, detalla.

-¿Qué niños son elegibles para la cirugía?

-Hasta antes del año 2022, la cirugía de la epilepsia estaba reservada solo para los niños con epilepsia refractaria o llamada también fármaco-resistente. Esto quiere decir que, pese a estar tomando dos fármacos antiepilépticos de primera línea, los chicos seguían teniendo crisis epilépticas. Sin embargo, han ocurrido grandes cambios. Lo primero es que los fármacos ya no se llaman antiepilépticos, sino que se llaman anticrisis, porque lo único que hacen es estabilizar las neuronas para que no se produzcan crisis epilépticas, pero no curan la epilepsia.

En 2022 se agregó la indicación de que todo niño, aunque esté tomando uno o dos fármacos anticrisis y tenga sus crisis totalmente controladas, si tiene una lesión en el cerebro que le produce una epilepsia focal y si esta epilepsia focal está sobre tejido cerebral no importante, se puede operar en forma inmediata, porque así ganamos el cuádruple.

“Tenemos un 80% de posibilidades de mejorar su capacidad cognitiva e intelectual, mejoran su manera de ser, su conducta, pueden quedar sin fármacos a futuro y otras cosas indirectas, como que quien cuida al niño queda libre y el niño vuelve al colegio a estudiar y pasa a ser un ente útil para la sociedad, y el Estado baja sus costos”, agrega el neurocirujano.

-¿En qué consiste la cirugía y la epilepsia? ¿Existen básicamente dos tipos de cirugía y la epilepsia?

-La primera es la intención curativa, que el paciente quede sin crisis. Y esto se logra entre el 70 y 90 por ciento de los casos, dependiendo de cuál es la causa que lleva a que el niño tenga crisis epilépticas. Y la segunda es la cirugía paliativa, que busca reducir la frecuencia o severidad de las crisis epilépticas.

Esta indicación es para niños que tienen una epilepsia primariamente generalizada, ya sea con crisis de caída por pérdida del tono, hipertonía, donde se puede hacer una cirugía llamada callosotomía, o pacientes que tienen crisis multifocales independientes, es decir, más de un foco epiléptico en diferentes lugares del cerebro, donde no se puede hacer callosotomía ni resección de un foco, sino que hay una cirugía paliativa que consiste en la implantación de un estimulador crónico en el nervio vago del cuello que manda estímulos al cerebro.

-¿Los resultados se ven rápidamente?

-El resultado de la cirugía de la epilepsia es rápido. Si a los tres meses de realizada la cirugía el paciente está sin crisis, la resonancia magnética del cerebro muestra que la lesión fue resecada en forma completa y el electroencefalograma está normal, se pueden reducir los fármacos anticrisis e, incluso, podemos llegar a suspenderlos. Sin embargo, si el paciente llega muy tarde a la cirugía con muchos años de crisis epilépticas, es muy complicado dejar al paciente con cero fármacos, debido a que todo el resto del cerebro estuvo por mucho tiempo expuesto a los “cortocircuitos” producidos por las crisis epilépticas, entonces puede ser necesario que el paciente siga tomando a lo menos un fármaco anticrisis, pero en dosis muy bajas.

Respecto a la importancia de este proyecto y el apoyo de las instituciones involucradas, el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, comentó que “durante estos quince años de acción nos hemos dado cuenta de que existen emergencias sociales y silenciosas de las cuales también debemos hacernos cargo y este tipo de epilepsia es una de esas emergencias. Hoy cuatro familias tienen un futuro completamente distinto. La incertidumbre y el miedo a la próxima convulsión de sus hijos se han transformado en esperanza, tranquilidad y calidad de vida”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.