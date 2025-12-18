¿Qué funciona mejor para perder peso: inyecciones o dieta con suplementos?

Hola, ¿cómo estás en estas últimas semanas del año? Espero que optimista y bien de mente y cuerpo. En este número vamos a tratar de dilucidar cuál es la mejor y más efectiva forma de bajar de peso y controlar el azúcar en la sangre (que, ya sabes, te puede llevar a la diabetes tipo 2). Te dejo un artículo, que tiene como base la comparación entre inyecciones y suplementos, que realizó el diabetólogo alemán Stephan Martin. Deslízate hacia abajo para leer más.

Por encargo de nuestro auspiciador Salud Solidaria, revisaremos una enfermedad de las llamadas raras: el CNL2, un trastorno genético pediátrico, también conocido como Enfermedad de Batten tipo 2, que produce acumulación de material de desecho en las células cerebrales y oculares, generando la pérdida de habilidades motoras, del lenguaje, ceguera, entre otros daños.

¿Te interesa llevar un registro o vigilar tus indicadores de salud? Si es así, entonces revisa en Mito o Verdad el papel que puede desempeñar tu sudor en mantenerte alerta a tus signos vitales.

Y en el Chat con el especialista, el gastroenterólogo y experto en microbioma intestinal de Clínica Mayo, Purna Kashyap, explica cómo mejorar y reforzar nuestro propio microbioma para tener una mejor salud.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día.

1

Perder peso: ¿inyecciones o dieta con suplementos?

Quizás has leído, escuchado sobre ello o usado inyecciones para adelgazar. Hay unas cuantas marcas en el mercado, pero la que tiene como principio activo semaglutida ha resultado eficaz para lo que fue fabricada: la diabetes tipo 2, porque ayuda a controlar el azúcar en sangre, pero también reduce el riesgo de eventos cardiovasculares (infartos, derrames) y ralentiza el empeoramiento renal.

Personajes como Elon Musk y Serena Williams han reconocido abiertamente haber reducido su peso con estas intervenciones farmacológicas. Pero lo que quiero contarte y dilucidar es qué sirve más para bajar de peso y controlar el azúcar en sangre: las inyecciones o una dieta con suplementos alimenticios.

Para ello me basaré en un artículo escrito por el médico diabetólogo Stephan Martin, quien es director del Centro de Diabetes y Salud de Alemania Occidental, Asociación de Hospitales Católicos de Düsseldorf (VKKD) en Alemania.

Él realizó una comparación de los resultados de ambos tratamientos.

Las inyecciones fueron creadas como fármacos para controlar la diabetes, y como efecto secundario se observó la reducción del apetito, lo que ayuda a algunas personas a perder peso.

En personas con diabetes tipo 2, el uso de estas inyecciones suele asociarse tanto a una disminución de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) como del peso corporal.

Sin embargo, desde hace años existen suplementos alimenticios, conocidos como dietas con fórmulas sobre la base de polvos proteicos, que también mejoran el control glucémico en la diabetes tipo 2 y producen una pérdida de peso considerable.

De ahí surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia –los efectos– de estas inyecciones respecto a suplementos alimenticios?

“En el Centro Oeste Alemán para la Diabetes y la Salud nos planteamos esa cuestión y realizamos una revisión sistemática. Buscamos en PubMed todos los estudios publicados en los que se tratara a personas con diabetes tipo 2 con inyecciones para adelgazar o con batidos proteicos”, explica el diabetólogo Stephan Martin.

Para el análisis dispusieron de más de 87 mil personas con diabetes tipo 2, con un índice de masa corporal (IMC) medio de casi 32 kg/m² y una edad media de 60 años.

“En cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, las inyecciones y las dietas con suplementos alimenticios mostraron efectos absolutamente comparables. En la pérdida de peso, los enfoques no farmacológicos con suplementos alimenticios fueron incluso superiores a las inyecciones”, señala Martin.

Estos datos sorprenden, sobre todo porque ambas terapias difieren de forma notable en costos.

“Dependiendo de la dosificación y del preparado, las inyecciones suponen para las aseguradoras entre 800 y 2.000 euros (entre 860.000 y 1.075.000 pesos chilenos) al año. Los costos de los polvos proteicos son mucho menores, pero, por cierto, no son asumidos por las aseguradoras”, dice el diabetólogo.

Aunque ambas terapias aparecen en las guías científicas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 como opciones terapéuticas, los batidos proteicos se usan muy poco en la práctica clínica o, mejor dicho, casi nunca.

“Para que no haya malentendidos: no es viable que las personas se alimenten únicamente con suplementos alimenticios hechos de polvos proteicos de forma indefinida”, acota el médico.

Explica que utilizan este enfoque con regularidad –también de forma primaria– para lograr una rápida normalización metabólica y, a continuación, motivan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios.

Añade que los sensores de glucosa pueden desempeñar un papel muy importante, “porque muestran a los pacientes cómo mejoran rápidamente sus niveles de glucosa con la dieta con polvos. Y cuando vuelven a comer comidas habituales, aprenden qué alimentos son buenos y cuáles empeoran sus glucemias”.

Entonces, en la práctica, bien llevado y con guía profesional, es eficiente y más barato utilizar suplementos en vez de inyecciones, por más milagrosas que estas parezcan.

2

Qué es el CNL2: el deterioro progresivo del cerebro infantil

¿Tienes idea de qué se trata el CNL2? Es una de las llamadas enfermedades raras, porque afectan a un número muy pequeño de personas en comparación con la población general (menos de 5 por cada 10.000 habitantes, generalmente). Son, en su mayoría, crónicas, graves, degenerativas y con frecuencia tienen un origen genético.

En el caso del CNL2 (Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo 2), se trata de un trastorno genético pediátrico raro y progresivo, también conocido como Enfermedad de Batten tipo 2, que lleva a una acumulación de material de desecho (lipofuscina) en las células cerebrales y oculares, resultando en pérdida progresiva de habilidades motoras y del lenguaje, convulsiones, demencia, ceguera y eventual fallecimiento. Esto se produce por deficiencia de la enzima lisosomal TPP1.

Unos de los primeros síntomas que presenta esta enfermedad y que tendría que hacer sospechar a un médico, es el retraso o regresión del lenguaje asociado a antecedentes de crisis epilépticas entre los de 2 y 4 años. El fenotipo clásico de la enfermedad permite visibilizar un rápido avance hacia la pérdida completa de la visión, la función motora y las habilidades cognitivas.

“A mi hijo se le hizo el diagnóstico de CNL2 por descarte”, advierte Verónica, madre de Álvaro (19).

Y agrega: “Su neuróloga, que lo atendía desde chico, a los 9 años le pidió una serie de exámenes, porque nos dimos cuenta de que tenía problemas de lenguaje. Se le tomó un escáner, una resonancia y todo salió bien”.

Álvaro aprendió a caminar, a hablar, a escribir, a resolver las operaciones matemáticas básicas. A los 14 años, finalmente se le pidió un cariograma (examen que analiza los cromosomas de una persona), que se envió a EE.UU.

La neuróloga los contactó con la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales (Felch) y a los 16 años Álvaro comenzó a recibir una terapia.

“Este tratamiento es una infusión que se introduce a través de un catéter en el cerebro del paciente. El medicamento sustituye a la enzima TPP1, lo que permite en algunos casos frenar la enfermedad, aunque no la cura”, manifiesta la neuróloga infantil y especialista en epilepsia de Clínica Meds, Francisca López.

La Coordinadora de Pacientes de Felch, Gabriela Pérez, explica que “aunque tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes, estamos recién sacando adelante un registro de estos pacientes, algo muy necesario para desarrollar políticas públicas”.

Hoy tienen 18 pacientes pesquisados. “Seis de ellos están en terapia, de los cuales 2 son de isapres y 4 de Fonasa”, detalla Pérez.

“Esta es una enfermedad neurodegenerativa. En ella los mecanismos de limpieza de las neuronas no funcionan y se van acumulando los desperdicios. Por esto, los niños se van quedando ciegos, hay rigidez muscular. También hay convulsiones, así como problemas de coordinación y de equilibrio”, explica la especialista.

Estos pacientes recorren un largo camino con visitas al médico, antes de que se les haga el diagnóstico. Esto, porque se puede confundir con epilepsia o con autismo.

“Necesitamos tener un diagnóstico oportuno, hablar del tema, crear conciencia y un programa específico para acceder a un tratamiento temprano, ya que el tratamiento no tiene cobertura”, detalla Pérez.

Esta es una situación muy dura, el 80% de las parejas se separa. Esto sucede porque detrás hay historias, sueños y un duelo constante por ver al hijo en esta condición.

Por eso, el caso de Álvaro –que hoy tiene 19 años– es esperanzador. En él, este tratamiento ha funcionado bien y se estancó el avance de la enfermedad.

“Ha mejorado en lenguaje, ya que modula mejor, respira mejor y es totalmente autónomo. Se baña, se viste, elige su ropa y tiene una memoria de elefante”, concluye su mamá.

3

Mito o Verdad: el sudor puede revelar datos de tu salud

Eres de las personas que usan dispositivos portátiles para seguir los indicadores de tu salud. Por ejemplo, cuentas tus pasos, mides tu frecuencia cardíaca, la presión arterial, entre otras. Entonces, esta información te va a interesar y, si no es así, podrías aprender algo nuevo.

Lo anterior, porque se está probando utilizar el sudor para monitorear nuestra salud.

El sudor contiene una gran cantidad de información biológica que, con la ayuda de la inteligencia artificial y los sensores de próxima generación, podría transformar la forma en que medimos algunos parámetros e incluso diagnosticar enfermedades.

De hecho, ya hay dispositivos de monitoreo del sudor en el mercado, como el parche de un solo uso y portátil que se combina con una aplicación para analizar su tasa de sudor y pérdida de sodio, y proporcionar consejos personalizados.

Sin embargo, el estudio, publicado en el Journal of Pharmaceutical Analysis, examina el potencial del sudor para el monitoreo en tiempo real de hormonas y otros biomarcadores, dosis de medicamentos y detección temprana de enfermedades como la diabetes, el cáncer, el párkinson y el alzhéimer.

“Recoger el sudor es indoloro, simple y no invasivo. Es una atractiva alternativa a la sangre u orina, especialmente para el monitoreo continuo en tiempo real”, dice la coautora y química analítica de la Universidad Tecnológica de Sydney (UTS), Dayanne Bordin.

La científica señala que los recientes avances en microfluídica, electrónica extensible y comunicaciones inalámbricas han llevado a una nueva generación de sensores portátiles.

“Estos parches delgados y flexibles se adhieren a la piel y muestrean continuamente el sudor. Combinados con inteligencia artificial, estos dispositivos podrían detectar metabolitos específicos e interpretar patrones bioquímicos complejos, ofreciendo a los usuarios información personalizada sobre la salud y una alerta temprana para una serie de enfermedades”.

Los atletas podrían controlar la pérdida de electrolitos durante el entrenamiento y proporcionar pruebas de que están libres de drogas antes de las competiciones. Los pacientes diabéticos podrían algún día usar un parche que detecte cambios de glucosa a través del sudor en lugar de análisis de sangre.

“El sudor es un fluido de diagnóstico infrautilizado. La capacidad de medir múltiples biomarcadores simultáneamente y transmitir esos datos de forma inalámbrica, proporciona un enorme potencial para la atención médica preventiva”, destaca la coautora de la Facultad de Ciencias de la UTS, Dra. Janice McCauley.

Los investigadores de la UTS están trabajando en la comprensión de los aspectos fisiológicos de referencia del sudor. Y a la vez están desarrollando dispositivos microfluídicos que son lo suficientemente sensibles para detectar trazas de biomarcadores como la glucosa y el cortisol.

Mientras que gran parte de la investigación permanece en la etapa de prototipo, el interés comercial va creciendo.

“No estamos lejos de un futuro en el que tu dispositivo portátil pueda decirte cuándo suben tus niveles de hormona del estrés y, al monitorear esto con el tiempo, si estás en riesgo de condiciones crónicas de salud”, agrega la Dra. Bordin.

4

Chat con el especialista: tu microbioma intestinal es clave en tu bienestar

Ya sabes que entre las resoluciones para mejorar la salud suele haber medidas como hacer más ejercicio, alimentarse de manera más saludable y dejar el tabaco. Pero ¿y el microbioma de tu intestino?

En todo caso, los lectores de Efecto Placebo saben que tomar medidas para cuidarlo y reforzarlo puede favorecer la salud digestiva y mucho más.

“El microbioma es un conjunto de bacterias, hongos, virus y el material genético que llevan consigo. La piel, los pulmones y el sistema reproductivo también tienen sus propios microbiomas”, explica el gastroenterólogo experto en microbioma intestinal de Clínica Mayo, Purna Kashyap.

El del intestino es probablemente uno de los más variados del organismo humano. Los microbios que viven allí cumplen numerosas tareas. Los otros microbiomas del cuerpo suelen estar más enfocados en funciones específicas.

-¿Qué funciones cumple el microbioma intestinal?

-El microbioma intestinal es tan singular como la huella dactilar. Las bacterias que habitan el intestino colaboran en la descomposición de fibras y almidones, sintetizando vitaminas y aminoácidos, como las vitaminas B y K, y generan ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que ayudan a prevenir enfermedades. También mantienen la integridad de la barrera intestinal, un revestimiento intestinal protector.

-¿Cómo funcionan los microbios del intestino?

-Cuando usted come una manzana, por ejemplo, el estómago y el intestino delgado digieren parte de ella. Lo que queda pasa al colon, donde las bacterias hacen el resto del trabajo por usted. Al descomponer la fibra de la manzana, generan compuestos beneficiosos para las células del colon y para el cuerpo en general.

-¿Qué ocurre si esas bacterias “buenas” son destruidas o se pierden?

-Se abre espacio para que proliferen algunas de las bacterias que provocan enfermedades. Un ejemplo es la Clostridioides difficile o C. diff, una bacteria que puede infectar el colon, la parte más larga del intestino grueso. Sus síntomas van desde diarreas hasta lesiones graves en el colon, potencialmente fatales. Entre los factores de riesgo para la infección por C. diff están el uso de antibióticos, la hospitalización y ciertos fármacos que afectan al sistema inmunitario.

-¿Se puede recuperar el microbioma?

-Después de usar antibióticos, el microbioma puede cambiar temporalmente, pero a menudo vuelve a su estado previo. Lo mismo ocurre ante situaciones como viajes o consumo frecuente de comida rápida. Imagínese que su microbioma es como una banda elástica. Puede estirarse un poco y volver a su forma. Pero si se estira demasiado, puede romperse.

Además de infecciones como C. diff, se cree que los desequilibrios microbianos intervienen en enfermedades como cáncer de colon, diabetes, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, alzhéimer, párkinson y enfermedades cardiovasculares.

“Todavía se requieren más estudios para comprender las conexiones entre el microbioma intestinal y estas enfermedades”, indica el Dr. Kashyap.

La capacidad del microbioma para tolerar “estirarse” depende de varios factores. Entre ellos, cuánto tiempo dura la alteración. Esta es una de las razones por las que es importante evitar el uso excesivo de antibióticos, dice el gastroenterólogo.

Algunas enfermedades subyacentes, como enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, pueden afectar qué comunidades de bacterias pueden prosperar en tu intestino y cuáles no. Dentro de este grupo se incluyen las enfermedades inflamatorias intestinales, tales como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

El doctor Purna Kashyap investiga cómo interactúan las bacterias intestinales con los carbohidratos de la dieta y cómo esto afecta al sistema gastrointestinal. Su objetivo a largo plazo es desarrollar nuevos marcadores biológicos y terapias dirigidas a la microbiota para tratar trastornos gastrointestinales funcionales, entre ellos, el síndrome de intestino irritable y la distensión abdominal crónica, también llamada distensión funcional.

-¿Cómo podemos cuidar el microbioma?

-Las bacterias del intestino comen lo que usted come. Si consume muchos productos ricos en sal, azúcar o grasas, como bocadillos, dulces y ultraprocesados o consume alcohol en exceso, hará que sus bacterias pasen hambre. Como resultado, intentarán obtener nutrientes del revestimiento intestinal y lo dañarán en el proceso. Por otro lado, si su dieta está cargada con una amplia gama de frutas, verduras y fibra, nutrirá una comunidad microbiana diversa en su intestino.

Cuanto más variado es el ambiente microbiano del intestino, más capacidad tiene para adaptarse al sufrir cambios, sin perder equilibrio. Bacterias felices hacen la vida más feliz.

Aquí finaliza esta entrega de Efecto Placebo, que espero haya sido un aporte. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.