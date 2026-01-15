1 de cada 10 personas ha tenido sonambulismo sexual

Presentado por:

Hola, espero que te encuentres muy bien. Escribo esta versión veraniega de Efecto Placebo desde un caluroso Santiago. Hemos visto en ediciones anteriores la importancia de dormir bien y completar la cantidad de horas adecuadas. Sin embargo, el 40% de la población mundial no logra un sueño reparador. Las parasomnias ocupan un 40% de los trastornos del sueño. Una de ellas, es la poco estudiada sexsomnia, también conocida como sonambulismo sexual: un comportamiento sexual amnésico que suele ser un tabú para quienes lo padecen y puede tener serias consecuencias legales. Lee de qué se trata.

Si te relacionas con personas ciegas sabrás que la gran mayoría se desenvuelve muy bien en el mundo de los videntes, y suelen explorar y explotar sus capacidades y otros sentidos más allá del 100%. Pero aún así todos anhelan ver.

Hay 43 millones de ciegos en el planeta. Por ello, desarrollar técnicas que permitan revertir la pérdida de visión es de gran interés desde el punto de vista médico y social.

Un grupo de investigadores españoles desarrolló una neuroprótesis que constituye un gran avance hacia la recuperación de la vista para quienes la han perdido. Deslízate hacia abajo para conocer más.

Durante un día un humano elimina entre 8 y 14 pedos, pero hasta 25 está dentro del rango normal. En Mito o Verdad, un tema que suena algo jocoso, pero que es un problema cuando sucede: la dificultad de eliminar gases o pedos y cómo la tendencia fart walk de TikTok enseña un método efectivo para lograrlo.

Y en el Chat con la especialista, la urgencióloga de Sochimu, Michelle Pirazzoli, entrega formas de prevenir y enfrentar emergencias en verano.

1

¿Qué es el sonambulismo sexual?

¿Has oído hablar o leído sobre la sexomnia? ¿No? La verdad yo tampoco hasta antes de leer sobre esta parasomnia en una presentación del Congreso del sueño 2025, realizado en Francia a fines del año pasado.

Se trata de un trastorno del sueño con comportamiento sexual amnésico, que suele ser un tabú para quienes lo padecen y puede tener serias consecuencias legales.

Pocos estudios han examinado la prevalencia de sexosomnia y comportamientos sexsómicos en la población general. Según una encuesta noruega que fue respondida por 508 hombres y 494 mujeres (con edad media: 50,3 años), el 10,5% y 6,1% reportan haber tenido alguna vez en la vida o en los últimos 3 meses sexomnia o sonambulismo sexual, respectivamente.

El estudio fue publicado en Archives of Sexual Behaviour y conducido por Ståle Pallesen, profesor del Departamento de Ciencia Psicosocial de la Facultad de Psicología de Universitetet i Bergen y del Centro de Competencia Noruega de Trastornos del Sueño de Haukeland Universitetssjukehus, ambos en Bergen, Noruega.

Este sonambulismo sexual, que afecta principalmente a los hombres (80% de los casos), se manifiesta mediante gemidos, movimientos pélvicos, con o sin intento de coito o una sesión de masturbación. En el nuevo estudio noruego la masturbación (5,4%) y las caricias o tocamientos (4,0%) fueron los dos comportamientos más comunes, mientras que las relaciones sexuales consumadas se ubicaron en el otro extremo (1,8%).

Según la literatura disponible, en casi la mitad de los casos las personas con sexsomnia tienen otra parasomnia, como sonambulismo, terrores nocturnos o somniloquio (hablar mientras se duerme).

El diagnóstico se realiza con un examen polisomnográfico durante dos noches consecutivas. Cuatro de cada diez personas con sexsomnia presentaron actividad sexual durante el sueño profundo, señaló la Dra. Isabelle Arnulf, del Hôpital Pitié-Salpêtrière, en París, Francia, durante el Congrès du Sommeil 2025, en Estrasburgo. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento se basa sobre todo en la prevención.

Los y las pacientes “no deberían acostarse con personas con quienes no tienen relación sexual”, comentó la especialista. También es recomendable advertir a la pareja e informarle de la necesidad de despertar a la persona con sexsomnia en caso de que se perciba un comportamiento agresivo.

La prevención también implica reducir factores de riesgo como fatiga, estrés y consumo de alcohol. Y adoptar una buena higiene del sueño es fundamental.

El tratamiento farmacológico se utiliza como tratamiento de segunda línea. Para ello, se administra un cuarto de un antidepresivo una hora antes de acostarse, y hasta 3/4 del fármaco en periodos de estrés.

2

Neuroprótesis avanzada para recuperar la visión

La ceguera es una de las discapacidades con mayor impacto en quienes la padecen. A nivel mundial se calcula que hay unos 43 millones de personas ciegas. Por lo tanto, desarrollar técnicas que permitan revertir esta situación es de gran interés desde el punto de vista médico y social.

Una línea de investigación muy prometedora es el desarrollo de prótesis visuales basadas en implantes cerebrales. En esta línea trabaja el grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), de España, cuyos últimos progresos en dos personas que perdieron la visión fueron publicados en la revista Science Advances.

El objetivo de este sistema de visión artificial cortical es simular el proceso natural de la visión. Para ello, lo primero a considerar es que “no vemos con los ojos, lo hacemos con el cerebro”.

“El ojo es la puerta de entrada de la información, la codifica, y la retina la traduce para que llegue al sistema nervioso central y de ahí al córtex visual cerebral, que es donde se produce la visión”, señaló el director del Instituto de Bioingeniería de la UMH y líder del estudio, Dr. Eduardo Fernández Jover.

Por ello, el sistema desarrollado para este trabajo consta de una pequeña cámara externa integrada en unos anteojos más o menos convencionales, que sustituye a la retina.

“Hacemos un baipás a la retina. A continuación, la información se procesa electrónicamente en un computador que las personas participantes llevan en una mochila y se convierte en patrones de estimulación eléctrica que son enviados a la parte del cerebro que se encarga de procesar la información visual: la corteza occipital, en donde se les han implantado unos pequeños electrodos”, detalló Fernández.

Esta nueva generación de neuroprótesis visuales podría ayudar a personas que perdieron la vista por enfermedades degenerativas de la retina o daños del nervio óptico.

Operación con robot

Los investigadores implantaron una red de 100 microelectrodos intracorticales en la corteza visual de dos pacientes masculinos voluntarios. Ambos con neuritis óptica bilateral irreversible y ausencia completa de percepción luminosa. Para la implantación de los microelectrodos, que se realizó en el Hospital IMED Elche, se utilizó un robot quirúrgico y un sistema avanzado de neuronavegación que permitió realizar el proceso de manera controlada y segura, evitando la necesidad de realizar craneotomía.

Los detalles de la intervención experimental fueron publicados en Science Advances y la aspiración es probarla en cinco individuos conscientes de que “los potenciales beneficios no serán para ellos, sino para las personas ciegas del futuro dentro de varios años”, explicó el médico.

“Para no crear falsas expectativas, es muy importante recalcar este resultado. El objetivo no es que las personas puedan ver de nuevo, sino que recuperen una visión funcional cada vez menos limitada para que ganen independencia”, aclaró Fernández Jover, quien insistió en que aún falta un largo camino para lograr una neuroprótesis visual que ayude a personas ciegas o con baja visión residual a mejorar su movilidad, percibir el entorno que las rodea y orientarse en él.

Desde las experiencias pioneras del Dr. Paul Button a fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, la estimulación eléctrica de la corteza visual viene ganando fuerza en los últimos años como método para transferir información del mundo exterior a personas ciegas.

Otro de los avances más recientes se anunció a fines de octubre pasado, cuando The New England Journal of Medicine publicó resultados del estudio PRIMAvera en Europa, que mostró que una prótesis electrónica inalámbrica, implantada debajo de la retina, restauró en más de 81% la visión central de 38 personas con una forma avanzada de degeneración macular seca relacionada con la edad.

Por último, el director del Instituto de Bioingeniería de la UMH se refirió a las personas que nacieron ciegas.

“Su caso es mucho más complicado, porque no tienen ningún sistema visual. Pero el cerebro es una máquina de procesar datos, con una grandísima plasticidad, así que quizás en el futuro, a largo plazo, pueda desarrollarse algún tipo de prótesis para ellos. Sin embargo, esto no es más que una hipótesis, hay que esperar”, concluyó el profesional de la UMH.

3

Mito o Verdad: una caminata elimina gases rebeldes

Aunque no se trata de una enfermedad, tener un gas atrapado en alguna parte de tu intestino es a lo menos una molestia. Es tan común que es probable que lo hayas sufrido. Ese gas atascado hace que tu vientre se sienta hinchado, con calambres, incómodo y hasta con dolor. El gas atrapado suele ser un problema relativamente benigno, pero sigue siendo un problema.

Se suma a ello que tampoco es llegar y deshacerse de él. Ya sea por un impedimento orgánico-biológico o social.

En un día un humano elimina entre 8 y 14 pedos, pero hasta 25 está dentro del rango normal. Es algo que todos hacemos, a veces discretamente y a veces algunos no tan secretamente. Así es como tu cuerpo se deshace del exceso de aire que se arremolina en tu interior.

¿De dónde vienen los gases?

Cada vez que abres la boca, estás recibiendo gas dentro de tu cuerpo, sucede cuando tragas aire, cuando comes o bebes, ríes y hablas.

Las bacterias también producen gases cuando descomponen los alimentos en los intestinos, especialmente los altos en fibra, los lácteos, el almidón o azúcar. Igualmente, las intolerancias alimentarias y los trastornos digestivos pueden hacerte una persona excepcionalmente gaseosa.

¿Por qué cuesta tirarse pedos?

Tenemos dos esfínteres –los músculos que abren y cierran pasajes en el cuerpo– ubicados en el tracto gastrointestinal inferior: está el esfínter interno, que el organismo regula de forma automática e involuntaria, y el esfínter externo, sobre el que tenemos control voluntario.

El esfínter interno actúa como un barómetro de gases intestinales. Le dice a tu cuerpo “oye, hay mucho aire caliente aquí, necesitas tirarte un pedo”, y envía una señal al esfínter externo de que es hora de abrirse y decir adiós al gas.

Si no puedes tirarte un pedo, es posible que solo necesites darle tiempo a las cosas. El gas tarda en viajar hacia abajo y fuera de tu cuerpo (¡los intestinos de la mayoría de las personas tienen al menos 4,5 metros de largo!), por lo que no siempre va a suceder de inmediato. Sin embargo, la mayoría de las veces, la culpa es de tu esfínter externo. Cuando no está relajado, un problema que ocurre cuando nos estresamos, por ejemplo, se aprieta y evita que el aire escape.

¿Qué hacer para agilizar el trámite?

Mover el cuerpo es una de las mejores maneras de eliminar el gas de tu tracto digestivo. Cuando tu colon se contrae, como lo hace cuando se mueve, empuja las heces, los líquidos y el gas hacia el recto, donde luego se libera al mundo libre. Cuando te mueves, tu tracto gastrointestinal se mueve.

No hay ciencia exacta sobre cuánta actividad física debes realizar para limpiar el aire de tus intestinos. Se calcula que son 30 minutos. Y basándose en esta premisa y por consejo de los gastroenterólogos, lo mejor es realizar una caminata después de una comida.

Justamente esto es lo que ha estado de moda en las redes sociales bajo el nombre the fart walk o paseo de los pedos.

Caminar para eliminar gases ayuda a aliviar los síntomas de hinchazón y gases, y promueve la motilidad intestinal, ayuda a que el estómago se vacíe más rápido, mejorando el tránsito intestinal y eliminando gases y desechos del sistema digestivo, todo lo cual puede ayudar a aliviar problemas como la hinchazón y el estreñimiento.

El yoga también puede ayudarte, porque las posturas comprimen los órganos internos y relajan el suelo pélvico, dando un pequeño empujón al gas.

Es más fácil decirlo que hacerlo en esta sociedad hiperproductiva, siempre sintonizada y agitada, pero vale la pena tratar de entrar en un estado mental plácido. Cuanto más relajado estés, más tranquilo estará tu esfínter externo, lo cual, de nuevo, es crucial para tirarte pedos.

Por lo tanto, si relajas todo tu cuerpo se estimulará el tracto gastrointestinal. También puede ayudar el practicar la respiración profunda.

Si los ejercicios de respiración no son lo tuyo, puedes meditar o simplemente poner algo de música relajante o un podcast discreto. Si estas técnicas de relajación no están haciendo el truco, debes saber que tu cuerpo (y todos sus músculos anales tensos que acaparan gases) se relajan completamente cuando duermes.

Para evitar el exceso de gases, puedes hacer lo siguiente:

Elimina ciertos alimentos. Entre los alimentos que más comúnmente causan gases se encuentran los porotos, las arvejas, las lentejas, el repollo, las cebollas, el brócoli, la coliflor, los alimentos integrales, los hongos, ciertas frutas, la cerveza y otras bebidas con gas. Quita un alimento a la vez para ver si los gases mejoran.

Entre los alimentos que más comúnmente causan gases se encuentran los porotos, las arvejas, las lentejas, el repollo, las cebollas, el brócoli, la coliflor, los alimentos integrales, los hongos, ciertas frutas, la cerveza y otras bebidas con gas. Quita un alimento a la vez para ver si los gases mejoran. Lee las etiquetas. Si los productos lácteos parecen ser un problema, puedes tener algún grado de intolerancia a la lactosa. Presta atención a lo que comes y prueba las versiones bajas en lactosa o sin lactosa. Ciertos carbohidratos indigeribles que se encuentran en los alimentos sin azúcar, como sorbitol, manitol y xilitol, también pueden dar lugar a un aumento de gases.

Si los productos lácteos parecen ser un problema, puedes tener algún grado de intolerancia a la lactosa. Presta atención a lo que comes y prueba las versiones bajas en lactosa o sin lactosa. Ciertos carbohidratos indigeribles que se encuentran en los alimentos sin azúcar, como sorbitol, manitol y xilitol, también pueden dar lugar a un aumento de gases. Come menos grasa. La grasa retrasa la digestión y le da a la comida más tiempo para fermentar.

La grasa retrasa la digestión y le da a la comida más tiempo para fermentar. Reduce temporalmente el consumo de fibra. La fibra tiene muchos beneficios, pero muchos alimentos con alto contenido de fibra son grandes productores de gases. Después de quitar la fibra de tu alimentación, vuelve a añadirla lentamente.

La fibra tiene muchos beneficios, pero muchos alimentos con alto contenido de fibra son grandes productores de gases. Después de quitar la fibra de tu alimentación, vuelve a añadirla lentamente. Prueba un remedio de venta libre. Pídele al médico que te aconseje un fármaco que disminuya la producción de gas durante la descomposición de ciertos tipos de alimentos.

4

Chat con la especialista: claves para prevenir accidentes en verano

¿Cómo combates el exceso de calor por altas temperaturas? Hace unos días, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu) informó que, con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los servicios de urgencia del país registran un incremento significativo de consultas asociadas a emergencias propias de esta época del año.

Golpes de calor, deshidratación, quemaduras, accidentes en piscinas y playas, intoxicaciones alimentarias y picaduras de insectos, se repiten con mayor frecuencia durante los meses estivales, afectando especialmente a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Cada año se suman los incendios forestales, los que no solo generan daño ambiental y social, sino también graves consecuencias para la salud de las personas expuestas. Desde quemaduras, intoxicaciones por inhalación de humo, hasta un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, producto del desplazamiento de fauna.

“Durante el periodo estival, es importante recordar que podemos disfrutar del verano de manera segura, evitando situaciones de riesgo que puedan terminar en una emergencia”, señala la médica urgencióloga de Sochimu, Michelle Pirazzoli.

-¿Cómo sabemos que estamos ante un golpe de calor peligroso?

-Es uno de los cuadros más frecuentes provocado por la exposición prolongada a altas temperaturas, lo que puede alterar el correcto funcionamiento de órganos vitales. Sus síntomas incluyen mareos, náuseas, dolor abdominal, confusión e incluso pérdida de conciencia o convulsiones. Para prevenirlo, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor, usar ropa liviana y de colores claros, y suspender actividades físicas intensas en días de altas temperaturas.

En caso de presentar síntomas como los mencionados, es fundamental acudir a un servicio de urgencia, especialmente en el caso de lactantes y adultos mayores.

-¿Cómo enfrentar quemaduras e insolación?

-En caso de una quemadura, se debe alejar a la persona de la fuente de calor, no aplicar productos caseros como aceites o mantequilla. Se debe enfriar la zona con agua fría corriente si la lesión no es extensa. Siempre se recomienda evaluación médica, ya que algunas quemaduras pueden parecer leves inicialmente y requerir manejo hospitalario posterior.

-¿Qué cuidados tener en zonas con incendios o si estamos cerca de incendios?

-En estos casos, se aconseja ventilar los espacios, cubrir boca y nariz con un paño húmedo y trasladarse a un lugar con aire limpio. Si aparecen síntomas como dificultad respiratoria, tos persistente o sensación de ahogo, se debe consultar de inmediato en urgencias.

-Cada verano lamentablemente sabemos de personas ahogadas, ¿qué podemos hacer?

-Los accidentes acuáticos en piscinas, mar y ríos continúan siendo una de las principales causas de consultas estivales. Los niños deben estar siempre bajo supervisión permanente y directa de un adulto, ya que no existen flotadores completamente seguros. En adultos, se recomienda evitar el consumo de alcohol antes de nadar y no realizar piqueros en zonas no habilitadas. Además, se sugiere esperar al menos 30 minutos después de comer antes de ingresar al agua, para prevenir calambres.

-En esta época aumentan las picaduras de insectos, algunas de ellas potencialmente graves.

-Aplicar hielo puede ayudar a disminuir el dolor y la inflamación, y en el caso de la picadura de araña de rincón, el frío puede limitar el efecto del veneno. Se aconseja el uso de repelentes, especialmente en zonas con presencia de enfermedades transmitidas por vectores.

-¿Todavía debemos preocuparnos por el virus Hanta?

-El virus Hanta continúa siendo un riesgo en sectores rurales y de camping. Para prevenir su contagio, es fundamental ventilar por fuera las construcciones cerradas antes de ingresar, usar mascarilla al limpiar y desinfectar superficies con cloro, además de mantener los espacios libres de residuos que atraigan roedores. Ante síntomas respiratorios tras una posible exposición, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia.

-¿Se registran intoxicaciones alimentarias?

-Los cuadros gastrointestinales asociados a intoxicaciones alimentarias son más frecuentes, debido a las altas temperaturas que favorecen la proliferación bacteriana. Mantener la cadena de frío, lavarse las manos antes de manipular alimentos y evitar consumir productos expuestos al sol son medidas clave. En caso de dolor abdominal, diarrea o vómitos persistentes, se recomienda hidratación y consulta oportuna, especialmente si se presenta fiebre alta o dolor intenso.



Hasta acá llega esta entrega de Efecto Placebo en verano. Te deseo una excelente semana.