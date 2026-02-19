Claves de longevidad: migración y mezcla de razas

Presentado por:

Hoy te tengo un estudio -aún en desarrollo- muy entretenido y esperanzador.

Además, se está realizando muy cerca: en Brasil, porque en ese país viven 37 mil centenarios (mayores de 100 años).

La hipótesis de los genetistas es que esto se debe a la migración diversa y a la mezcla de razas que se ha dado allí. Su estudio permitirá -quizá- crear intervenciones preventivas y terapeúticas para extender el período de vida saludable en la población general.

Seguramente ya lo sabes: la evolución de la especie humana está marcada por un aumento en el tamaño del cerebro.

Lo que no se sabía es que ese desarrollo dependería en parte del aumento en el estrógeno prenatal. Esto se puede confirmar al mirar la longitud de los dedos de la mano de una persona. Desplazate hacia abajo en la lectura para saber más.

Y si ya no alcanzas a leer las letras más pequeñas porque pasaste los 40 años, te va interesar saber que se aprobaron unas gotas que te permitirán -tan solo una gota por ojo- leer sin anteojos por 10 horas, diciendo adiós -de forma temporal- a la presbicia. Se espera su venta en Chile este 2026.

1

Longevidad extrema en Brasil gracias a su mezcla genética

Cada vez más nos encontramos con personas que cumplen 100 años y más. Ya les conté de mi tía abuela que va en los 106. Y en diciembre pasado, fui testigo de cómo un profesor de la Universidad de Chile cumplió 100 años y sigue con su cátedra.

Pero también están los supercentenarios, aquellos que sobrepasan los 110 años. La brasileña Nair de Jesus, que el pasado 5 de febrero cumplió 111, es una de ellos. Nair también forma parte de los 20 supercentenarios, que junto a casi 200 brasileños mayores de 100 años conforman un estudio del equipo del Centro de Investigación del Genoma Humano y Células Madre de la Universidad de São Paulo (USP).

El estudio publicado en Genomic Psychiatry, ofrece información sobre los factores genéticos, epigenéticos y ambientales que promueven una longevidad excepcional y podrían informar las intervenciones preventivas y terapeúticas para extender el período de vida saludable en la población general.

El artículo señala que “los supercentenarios proporcionan un raro modelo humano de longevidad excepcional, marcado por perfiles inmunitarios, genéticos y metabólicos únicos que apoyan la resiliencia contra el deterioro relacionado con la edad”.

“Sabemos que hay varios genes que actúan para que una persona llegue a ser supercentenaria. Entonces, estamos recolectando muestras y estudiando el genoma para identificar cuáles son estos genes y cómo actúan”, dice la genetista Dra. Mayana Zatz.

La hipótesis es que la población, altamente mixta de Brasil, ofrece oportunidades sin precedentes para descubrir mecanismos de protección que a menudo se pierden en cohortes más homogéneas.

“Aquí, describimos los estudios genómicos y celulares en curso de una cohorte brasileña a nivel nacional, con individuos que permanecieron altamente funcionales y sobrevivieron a la COVID-19 sin vacunar. Estos individuos nos permiten investigar las vías moleculares, inmunológicas y sistémicas de resiliencia, ofreciendo ideas que pueden informar estrategias para extender la superción de la salud”, dice en su reseña la publicación.

La migración como tesoro

La clave parece venir de la mezcla de razas. Brasil es un “tesoro” para este tipo de estudios porque el país desarrolló lo que el equipo autoral describe como “la diversidad genética más rica del mundo”. Esto incluye la colonización portuguesa en 1500, la migración forzada de unos 4 millones de africanos esclavizados y olas posteriores de inmigración europea y japonesa.

“Los supercentenarios mestizos pueden albergar variantes protectoras únicas invisibles en poblaciones genéticamente más homogéneas”, señala el doctor experto en gerontología y primer autor, Mateus Vidigal de Castro.

“Es casi un cambio de paradigma entender que el mestizaje es beneficioso para la longevidad”, subrayó la presidenta de la Sociedade Brasileña de Geriatría y Gerontología (SBGG), Dra. Berenice Werle.

No sería casual que 3 de los 10 supercentenarios masculinos validados más longevos del mundo sean brasileños, incluyendo el hombre vivo más longevo, nacido el 5 de octubre de 1912, o que entre las mujeres, en el top 15 de las más longevas del mundo haya más supercentenarias procedentes de Brasil que de países más poblados y desarrollados.

Entre las participantes de la muestra se encontraba la monja Inah Canabarro, reconocida como la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento, en Porto Alegre el 30 de abril de 2025, a los 116 años.

Según el censo de 2022, Brasil tenía 37 mil centenarios. En Chile, según el INE (2024), había 6.716 centenarios: 5.421 mujeres y 1.295 hombres.

En una entrevista con Estadão, Zats afirmó: “las recetas de alimentarse bien, no tener sobrepeso o hacer bastante ejercicio valen para todo el mundo hasta cierta edad. Pero después de los 90 o 100 años la genética es mucho más importante. ¿Y cuál es la idea? Identificar esos genes, descubrir cuál es el producto de esos genes y cómo funcionan y conseguir fármacos que mimeticen el funcionamiento de esos genes”.

Sin aceite de oliva ni pescado

Desde 2020, los investigadores han estado recolectando muestras de sangre y datos clínicos de centenarios en todo Brasil, incluso en regiones alejadas de los grandes centros urbanos y con poco acceso a la medicina moderna.

Además de la secuenciación genómica completa, el equipo utiliza células madre pluripotentes inducidas para investigar la resiliencia celular.

A partir de las muestras de sangre, reprograman estas células y las diferencian en neuronas, células musculares o pulmonares, lo que les permite estudiar cómo funcionan estos tejidos en quienes han mantenido la capacidad cognitiva, la fuerza muscular o la resistencia a las infecciones a edades muy avanzadas.

La muestra incluye desde atletas que comenzaron a nadar después de los 70 años hasta familias con múltiples centenarios, entre ellas una con cuatro mujeres entre 100 y 109 años, una de las más longevas jamás documentadas en Brasil, reforzando el componente hereditario del fenómeno.

El estudio también sigue a supercentenarios que sobrevivieron al covid-19 sin vacuna.

La secuenciación reveló más de ¡8 millones de variantes genéticas ausentes de las bases de datos internacionales! Entre ellas, más de 140 alelos HLA que no figuran en ningún panel de referencia global.

Ante la gran cobertura mediática y miles de comentarios en todo el mundo. La cuenta en X de Genomic Press (que publica Genomic Psychiatry) reaccionó:

“¿Por qué tanto revuelo? Los supercentenarios brasileños no solo sobreviven, sino que prosperan. Lúcidos, independientes y resilientes, incluso sin dietas sofisticadas ni atención médica de primera. Piénsalo: sin aceite de oliva ni pescado, ¡solo supergenes de ascendencia diversa!”.

2

El largo de los dedos ‘habla’ de la evolución del cerebro humano

Te invito a que mires tu mano antes de seguir leyendo. Fíjate en los dedos, su longitud, la proporción entre ellos.

Te explico. La evolución de la especie humana está marcada por un aumento en el tamaño del cerebro. Una nueva investigación sugiere que ese desarrollo dependería en parte del aumento en el estrógeno prenatal, y que se revela al mirar la longitud de los dedos de la mano de una persona.

El profesor John Manning, del equipo de investigación de Deportes Aplicados, Tecnología, Ejercicio y Medicina (A-STEM) de la Universidad de Swansea (Reino Unido), es experto en el campo de la proporción de dígitos.

Su trabajo examina la relación entre la longitud del dedo índice y el anular, conocida como la relación 2D:4D, que está directamente relacionada con las concentraciones relativas de estrógeno y de testosterona que una guagua recibe durante el primer trimestre del embarazo.

Los individuos con alto nivel de estrógeno en relación con la testosterona tienen dedos índices largos (2D) en relación con sus dedos anulares (4D), es decir, su valor 2D:4D es alto.

El 2D:4D se ha relacionado con muchos rasgos físicos y de comportamiento, incluida la inteligencia. Sin embargo, se ha prestado poca atención a su asociación con las características neonatales.

La última investigación del profesor Manning -realizada en conjunto con investigadores de la Universidad de Estambul- se centra en las asociaciones entre la 2D:4D neonatal y la circunferencia de la cabeza, ya que esta última variable se correlaciona con la inteligencia.

Sus hallazgos acaban de ser publicados en la revista Early Human Development.

La circunferencia de la cabeza en niños recién nacidos está fuertemente asociada con el tamaño del cerebro y las medidas posteriores del coeficiente intelectual.

La evolución humana es femenina

Para esta investigación, el equipo analizó 2D:4D y la circunferencia de la cabeza en 225 recién nacidos, 100 niños y 125 niñas.

Esto reveló que el alto 2D:4D (que indica un alto nivel de estrógeno prenatal) estaba relacionado con una gran circunferencia de la cabeza en niños, pero no en niñas.

“Este hallazgo es relevante para la evolución humana porque los aumentos en el tamaño del cerebro van unidos con la feminización del esqueleto, lo que se conoce como la hipótesis del simio estrogenizado. Se ha encontrado que los valores altos de 2D:4D en los hombres están relacionados con tasas elevadas de problemas cardíacos, recuentos deficientes de espermatozoides y predisposición a la esquizofrenia”, señaló el profesor Manning.

Sin embargo, los científicos dicen que el aumento en el tamaño del cerebro pueden compensar estos problemas.

“Por lo tanto, el impulso evolutivo para cerebros más grandes en humanos puede estar inevitablemente relacionado con reducciones en la viabilidad masculina, incluidos los problemas cardiovasculares, la infertilidad y las tasas de esquizofrenia”, agrega John Manning.

Los investigadores creen que sus hallazgos proporcionan más evidencia sobre la influencia positiva del estrógeno prenatal en la evolución del cerebro humano y que esta es femenina.

3

Aprueban nuevas gotas para el tratamiento de la presbicia

¿Estás en los 40. Ya le agrandaste la letra al celular o todavía no? La presbicia parece llagarnos a todos en la década de los 40s.

Esto sucede porque nuestros ojos pierden, poco a poco, la capacidad para enfocar objetos cercanos. Un proceso natural que sucede por la pérdida de elasticidad del cristalino.

Al uso de anteojos, cirugías se han agregado gotas oftálmicas específicas.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos acaba de aprobar el primer colirio que trata la presbicia. Es la tercera opción farmacológica que logra luz verde de la agencia para esa enfermedad después de las soluciones oftálmicas de Vuity (pilocarpina 1,25 %) a finales de 2021 y Vizz (aceclidina 1,44 %) a mediados de 2025.

El fármaco (Yuvezzi) utiliza una combinación para crear un efecto de “agujero de alfiler” que mejora la visión de cerca con una sola gota diaria, señaló Tenpoint Therapeutics, fabricante del producto.

El efecto dura diez horas.

“Un tratamiento para la presbicia diseñado para ser reversible, bien tolerado, seguro y de eficacia duradera va a ser muy adoptado. Este nuevo fármaco ofrece ventajas significativas en comparación con los anteriores para la presbicia”, declaró en Ophtalmology Times el Dr. Eric D. Donnenfeld, oftalmólogo de OCLI Vision, en Nueva York.

Se trata de un “enfoque novedoso” y un “paso adelante” en la búsqueda de opciones no invasivas para la presbicia, opinó el Dr. John Hovanesian, de Harvard Eye Associates.

“El impacto de la presbicia a menudo se subestima y las soluciones actuales, como gafas, lentes de contacto o cirugía, no han logrado satisfacer las necesidades del mundo real de las personas que luchan con tareas cercanas”, añadió en un comunicado de Tenpoint.

Los efectos secundarios más comunes fueron cefaleas, visión borrosa y dolor o irritación ocular temporal.

La llegada de las gotas a Chile se esperan para mediados de año, tras la aprobación del ISP. Hay que tener en cuenta que no es una cura definitiva y deben ser recetadas por un oftalmólogo.

