¿Está el cuerpo humano listo para el espacio?

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Hola, ya estamos en abril. Va rápido el año. Espero que estés bien de salud, en el amplio sentido que encierra esta palabra.

¿Has estado siguiendo la misión Artemis II? Aunque no sea así, seguramente te atrae el espacio –porque hay algo de ciencia ficción y del niño o niña que fuimos o somos–. A propósito de los astronautas y su viaje “por fuera” de la Luna, encontré un artículo escrito por la bióloga Susan Bailey, una eminencia que investiga los efectos del espacio (lejos de la gravedad) en el cuerpo humano.

Si como humanidad estamos buscando, de nuevo, un lugar para vivir en el vecindario de la galaxia, es bueno saber qué pasa con nuestras células, órganos y genes más allá de la Tierra.

Sabemos que tener buen humor es un signo de inteligencia, pero también nos ayuda a lidiar con el día a día. Un estudio demuestra los beneficios que tiene el humor durante el envejecimiento. Para algunos, incluso es una máscara protectora en lo que describieron como sus “días oscuros”.

¿Eres celiaco o tienes un amigo o familiar con esta enfermedad? En Mito o Verdad descubre si un beso en la boca puede exponerte al gluten.

Y en una nueva sección, llamada Para saber, lee sobre la tartamudez y su falta de diagnóstico por parte de los médicos.

Aprovecho de contarte que nuestra familia de newsletters de El Mostrador crece con la llegada, el próximo 15 de abril, de Aquí Magallanes. Una revisión a lo que pasa en la región más austral de Chile.

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Hasta los viajes más cortos cambian la biología de un astronauta

¿Eres de aquellas personas que presenciaron la llegada del hombre a la Luna en 1969? Si no, de seguro has visto alguna imagen. Hoy la humanidad mira nuevamente hacia nuestro satélite natural.

La última semana, los ojos de todos han estado atentos a cada movimiento e hito de la nave espacial Orion y sus 4 tripulantes, que son parte de Artemis II: la misión espacial de sobrevuelo lunar bajo el programa Artemis, liderado por la NASA. El objetivo final es volver a explorar la Luna en 2028.

A medida que la humanidad se apresta para regresar a la Luna durante los próximos años, las misiones de exploración espacial serán más largas, con más viajeros e incluso turistas espaciales. Y esto traerá el desarrollo de la salud espacial.

De hecho, ya existe una línea que estudia los efectos de los vuelos espaciales en la salud humana, que ha sido vital para mantener en buenas condiciones a los astronautas durante sus misiones.

Acá reproduzco parte de un artículo publicado en The Conversation, escrito por la doctora, bióloga del cáncer y profesora en la Universidad Estatal de Colorado, Susan Bailey.

Ella fue parte del histórico Estudio de Gemelos de la NASA, en 2019, que arrojó una investigación innovadora sobre cómo un año a bordo de la Estación Espacial Internacional afecta al cuerpo humano.

Sus artículos, publicados recientemente en la cartera de revistas Nature, forman parte del fascinante paquete Space Omics y Medical Atlas de manuscritos, datos, protocolos y repositorios que representan la mayor colección jamás reunida para medicina aeroespacial y biología espacial. Más de 100 instituciones de 25 países contribuyeron a la publicación coordinada de una amplia gama de datos de vuelos espaciales.

El Estudio

El Estudio de Gemelos de la NASA aprovechó una oportunidad de investigación única.

La NASA seleccionó al astronauta Scott Kelly para la primera misión, en la cual pasó un año a bordo de la Estación Espacial Internacional desde 2015 hasta 2016. Durante el mismo período, su hermano gemelo idéntico, Mark Kelly, un exastronauta y actual senador estadounidense que representa a Arizona, permaneció en la Tierra.

A continuación, te dejo a la doctora Susan Bailey en primera persona:

Mi equipo y yo examinamos muestras de sangre recogidas del gemelo en el espacio y su gemelo genéticamente emparejado en la Tierra antes, durante y después del vuelo espacial. Descubrimos que los telómeros de Scott, las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas, al igual que la punta de plástico que evita que un cordón se deshilache, se alargaron, inesperadamente, durante su año en el espacio.

Sin embargo, cuando Scott regresó a la Tierra, sus telómeros se acortaron rápidamente. Durante los meses siguientes, sus telómeros se recuperaron, pero aún fueron más cortos después de su viaje de lo que habían sido antes de que fuera al espacio.

A medida que envejeces, tus telómeros se acortan debido a una variedad de factores, incluido el estrés. La longitud de sus telómeros puede servir como un indicador biológico de su riesgo de desarrollar afecciones relacionadas con la edad, como demencia, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

En un estudio separado, mi equipo estudió una cohorte de 10 astronautas en misiones de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. También tuvimos un grupo de control de participantes de la misma edad y sexo que permanecieron en la superficie terrestre.

Medimos la longitud de los telómeros antes, durante y después del vuelo espacial y nuevamente descubrimos que los telómeros eran más largos durante el vuelo espacial y luego se acortaban al regresar a la Tierra. En general, los astronautas tuvieron muchos más telómeros cortos después de los vuelos espaciales que antes.

Uno de los otros investigadores del Estudio de los Gemelos, Christopher Mason, y yo, realizamos otro estudio de telómeros, esta vez con gemelos escaladores de montaña de gran altitud, un entorno extremo algo similar en la Tierra.

Descubrimos que, mientras se subía al monte Everest, los telómeros de los escaladores eran más largos, y después de que descendieron sus telómeros se acortaron. Sus gemelos que permanecieron a baja altitud no experimentaron los mismos cambios en la longitud de los telómeros.

Estos resultados indican que no es la microgravedad de la estación espacial lo que condujo a los cambios en la longitud de los telómeros que observamos en los astronautas; otros culpables, como el aumento de la exposición a la radiación, son más probables.

Civiles en el espacio

En nuestro último estudio, observamos los telómeros de la tripulación a bordo de la misión Inspiration4 2021 de SpaceX. Esta misión tuvo la primera tripulación totalmente civil, cuyas edades abarcaron cuatro décadas.

Todos los telómeros de los miembros de la tripulación se alargaron durante la misión, y tres de los cuatro astronautas también exhibieron acortamiento de telómeros una vez que estuvieron de vuelta en la Tierra.

Lo que es particularmente interesante de estos hallazgos es que la misión Inspiration duró solo tres días. Por lo tanto, los científicos no solo ahora tienen datos consistentes y reproducibles sobre la respuesta de los telómeros a los vuelos espaciales, sino que también sabemos que esto sucede rápidamente.

Estos resultados sugieren que incluso los viajes cortos, como una escapada de fin de semana al espacio, se asociarán con cambios en la longitud de los telómeros.

Los científicos todavía no entienden totalmente los impactos en la salud de tales cambios en la longitud de los telómeros. Necesitaremos más investigación para averiguar cómo los telómeros largos y cortos podrían afectar la salud a largo plazo de un astronauta.

ARN telomérico

En otro artículo, mostramos que la tripulación de Inspiration4, así como Scott Kelly y los escaladores de montaña de gran altitud, exhibieron mayores niveles de ARN telomérico, denominado TERRA.

Los telómeros consisten en muchas secuencias de ADN repetitivas. Estos se transcriben en TERRA, que contribuye a la estructura de los telómeros y les ayuda a hacer su trabajo.

Junto con los estudios de laboratorio, estos hallazgos nos dicen que los telómeros están siendo dañados durante los vuelos espaciales.

Aunque todavía hay mucho que no sabemos, sí sabemos que los telómeros son especialmente sensibles al estrés oxidativo.

Por lo tanto, el daño oxidativo crónico que experimentan los astronautas cuando están expuestos a la radiación espacial durante todo el día probablemente contribuye a las respuestas teloméricas que observamos.

También escribimos un artículo de revisión con una perspectiva más futurista de cómo una mejor comprensión de los telómeros y el envejecimiento podría comenzar a informar la capacidad de los humanos no solo de sobrevivir a los viajes espaciales de larga duración, sino también de prosperar e incluso colonizar otros planetas.

Hacerlo requeriría que los humanos se reprodujeran en el espacio y que las generaciones futuras crecieran allí. Todavía no sabemos si eso es posible.

Planta telómeros en el espacio

Mis colegas y yo también contribuimos con otro trabajo al paquete Space Omics y Medical Atlas, incluido un artículo publicado en Nature Communications.

El equipo de estudio –dirigido por la bióloga de Texas A&M Dorothy Shippen y la bióloga de la Universidad de Ohio Sarah Wyatt– descubrió que, a diferencia de las personas, las plantas que volaban en el espacio no tenían más telómeros durante su tiempo a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Sin embargo, las plantas aumentaron su producción de telomerasa, la enzima que ayuda a mantener la longitud de los telómeros.

Como cualquiera que haya visto The Martian sabe, las plantas desempeñarán un papel esencial en la supervivencia humana a largo plazo en el espacio. Este hallazgo sugiere que las plantas son quizás más naturalmente adecuadas para soportar los factores estresantes del espacio que los humanos.

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Cómo el humor ayuda a navegar el envejecimiento

¿Cómo anda tu sentido del humor? Ojalá muy bien, porque ¿sabías que es un indicador de inteligencia, equilibrio emocional y de tener una óptima salud mental? Gracias al sentido del humor, puedes afrontar los problemas con resiliencia en todas las etapas de la vida. Y si ya eres mayor, este juega un papel vital para hacer frente a los desafíos del envejecimiento y a mantenerte conectado socialmente.

Esto lo avala una investigación de la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido) que se basó en entrevistas en profundidad con adultos mayores de Gales, Escocia e Inglaterra, para revelar las formas en que el humor afecta el bienestar en la vida posterior a la jubilación.

El estudio mostró que las personas mayores lo utilizan como un mecanismo de afrontamiento y una forma de mantener la dignidad frente al duelo y el declive de los seres queridos.

Los académicos descubrieron que los mayores de 60 años también usan la comedia para aliviar sus preocupaciones de salud y como un salvavidas social.

Las mujeres señalaron que lo usan para navegar por situaciones emocionalmente sensibles o para desviar los sentimientos difíciles, mientras que los hombres tendían a enfatizar su papel en el vínculo social. Las mujeres también eran más conscientes del lado negativo de contar chistes que los hombres.

La autora principal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Aberystwyth, Heather Heap, dijo que escuchar a los participantes hablar sobre el humor en su vida cotidiana dejó claro lo profundamente entretejido que está con la experiencia del envejecimiento.

“Muchos expresaron el sentimiento de ‘si no me riera, lloraría’, y eso realmente captura el peso emocional que el humor tiene para los adultos mayores. Lo que vimos en las entrevistas fue que el humor no es solo un alivio ligero, es un mecanismo de afrontamiento, un pegamento social y, para algunos, incluso una máscara protectora en lo que describieron como sus ‘días oscuros’”.

Al mismo tiempo, los participantes fueron muy claros en que el humor puede ser íntimo y edificante, pero también dañino cuando se dirige a personas en lugar de situaciones. “Comprender ese equilibrio es esencial si queremos apreciar el papel real que juega el humor en el bienestar más adelante en la vida”, agregó la autora.

El estudio encontró que la risa compartida fortalece las relaciones y motiva a los adultos mayores a buscar la interacción social.

Aquellos con mejor bienestar tendían a usar el humor hacia el exterior, para elevar a los demás, construir conexiones y mantener una perspectiva positiva. Por el contrario, los participantes con menor bienestar a menudo usaban el humor a la defensiva, como máscara o escudo de afrontamiento.

Varios participantes dijeron que se sentían fuera del tipo de humor de las generaciones más jóvenes. A algunos les preocupaba que el humor que disfrutan ya no se considerara aceptable, dejándolos cautelosos al expresarse, por miedo a ofender.

La investigación también encontró una imagen compleja cuando se trata de los tipos de chistes y comedia que prefieren las personas mayores.

“Mientras que algunas personas mayores nos dijeron que disfrutaban del humor seco o negro, a muchos no les gustaban los chistes que apuntaban a los individuos, usaban groserías o se basaban en estilos cómicos agresivos. Y, mientras que algunos sintieron que los chistes y estereotipos relacionados con la edad pueden reforzar la autoimagen negativa, otros encontraron que tales chistes se relacionaban, particularmente cuando se compartían con otra persona mayor”, explica el coautor, doctor en Psicología, Gil Greengross.

“Los hallazgos subrayan la necesidad de tomar en serio el humor dentro de la investigación sobre el envejecimiento. Necesitamos estudios más grandes y diversos para explorar las diferencias entre grupos de adultos mayores con mayor profundidad”, señalan los investigadores.

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Mito o Verdad: el gluten se puede traspasar con un beso

Si eres celiaca o celiaco, o tienes alguien cercano con esta enfermedad, sabes bien que para mantener a raya esta afección autioinmune hay que ser muy cuidadoso no solo sobre los alimentos que se ingieren, también respecto de los medicamentos, bebidas y otros.

La enfermedad celiaca es un trastorno autoinmune que afecta aproximadamente al 1% de la población. Ingerir gluten, incluso sin síntomas inmediatos, puede causar daño intestinal, lo que requiere la adhesión de por vida a una dieta estricta sin gluten.

Pero para las personas que viven con enfermedad celiaca, el miedo a la exposición al gluten puede extenderse más allá de los alimentos, a veces incluso a momentos de intimidad.

Estudios previos han demostrado que el miedo a la exposición accidental puede conducir a la ansiedad, la hipervigilancia y la evitación social, particularmente en torno a las citas y las relaciones.

En el primer estudio para cuantificar la exposición al gluten a través de los besos, los investigadores examinaron la transferencia de gluten en 10 parejas, cada una de las cuales consistía en una persona con enfermedad celiaca y otra sin ella.

El estudio de dos partes, publicado en Gastroenterology, evaluó si el gluten consumido por la persona no celiaca podría transferirse a través de un beso con la boca abierta, que implicaba el intercambio de saliva, y si era así, si la cantidad representaba un riesgo significativo.

A través de dos protocolos de besos, la persona no celiaca comió 10 galletas saladas y luego besó a su pareja con enfermedad celíaca. En un escenario, la pareja esperó cinco minutos antes de besarse. En el segundo, realizado en un día separado, la persona no celiaca bebió 120 ml de agua inmediatamente después de comer las galletas y luego besó a su pareja.

Hallazgos clave:

Los niveles de gluten en la saliva estaban por debajo de 20 partes por millón (ppm) en el 90% de todas las muestras, el umbral considerado seguro para los productos sin gluten.

Solo dos de las 20 exposiciones de besos superaron las 20 ppm, e incluso en esos casos la cantidad total de gluten ingerida fue insignificante.

Ninguna muestra de saliva superó las 20 ppm cuando la pareja no celiaca bebió 4 onzas de agua antes de besar.

De hecho, el 60% de las muestras de saliva después del agua potable no contenía gluten detectable en absoluto (por debajo de 5 ppm).

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Para saber: ¿qué es el tartamudeo y cómo se trata?

¿Sabes qué es la tartamudez y qué tan “benigna” es como afección?

Durante décadas, muchos pediatras han asegurado a los padres preocupados que los niños que tartamudean probablemente lo superarán. Aunque eso suele ser cierto, este enfoque puede perderse, por lo que los niños se beneficiarían de una evaluación y un apoyo tempranos.

“Alrededor del 75% de las veces, un niño dejará de tartamudear. Pero no se puede decir qué niño continuará haciéndolo, basándose solo en las estadísticas. Ese es el problema clave al que se enfrentan los pediatras”, señala el patólogo del habla y el lenguaje, profesor de ciencias y trastornos comunicativos en la Universidad Estatal de Michigan y presidente de Stuttering Therapy Resources, Inc., J. Scott Yaruss.

Según Gerald A. Maguire, fundador y presidente de la Sociedad de Tratamiento e Investigación de Tartamudeo (STARS) y psiquiatra del Instituto Neuropsiquiátrico Maguire del Hospital Oroville en California, los pediatras deben desempeñar un papel activo e informado no solo en la identificación de la tartamudez, sino también en la coordinación de la atención, la detección de comorbilidades y la guía de las familias a través de esta condición frecuentemente incomprendida.

“Los médicos y los padres deben entender que la tartamudez, formalmente conocida como trastorno de fluidez de inicio en la infancia, no suele ser causada por el estilo de crianza, el trauma emocional o la baja inteligencia, conceptos erróneos que continúan dando forma a la percepción pública e incluso a las respuestas clínicas”, añadió Maguire.

Y señaló que los pediatras deben tranquilizar a los padres en cuanto a que la tartamudez no necesariamente limitará el potencial de logros futuros de su hijo.

“El tartamudeo no es un fenómeno moderno. Ha estado ahí durante siglos, desde los albores de la historia registrada, afectando a figuras históricas como Moisés y Demóstenes y tal vez incluso a Alejandro Magno. Esta historia es alentadora, porque vemos que la tartamudez no les impidió convertirse en tremendos líderes y comunicadores”, dijo.

Lo que debes saber

La tartamudez no es causada por el estilo de crianza, traumas emocionales o baja inteligencia. “Ahora reconocemos la tartamudez como un trastorno neurológico que afecta los centros primarios del habla en el cerebro. También entendemos que es multifactorial y que a menudo tiene una base genética”, expresó Dr. Gerald Maguire. Y añadió que los pediatras deben asegurar a los padres que la tartamudez no tiene por qué limitar el potencial de sus hijos para lograr grandes cosas en el futuro. La edad de inicio suele ser entre los dos y los siete años. Se estima que la tartamudez afecta entre 5% y 10% de las niñas y los niños en edad preescolar. Si bien generalmente desaparece por sí sola, puede persistir hasta la adolescencia e incluso más allá, afectando aproximadamente a 1% de la población adulta. Puede presentarse sola o junto con otros trastornos del habla, del lenguaje o del desarrollo, como trastorno por déficit de atención/hiperactividad, trastornos de tics y trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de ansiedad social, que afecta a 80% de las niñas y los niños que tartamudean, puede comenzar a edad temprana y a menudo es consecuencia del estigma y las dificultades sociales que genera la tartamudez. Hay que usar herramientas validadas para el diagnóstico. “Dado que muchos niños pequeños en edad preescolar tienden a tener dificultades en el habla cuando aprenden a hablar, es importante diferenciar entre tartamudear y planificar lo que se va a decir, aprender palabras nuevas o nuevas estructuras de oraciones”, advirtió Scott Yaruss. Además de la anamnesis y el examen físico completo, incluyendo componentes orales, auditivos y neurológicos, conviene aplicar herramientas validades como el Childhood Stuttering Screening for Physicians para la detección y eventual derivación. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Los profesionales que podrían participar en la evaluación del paciente pediátrico y en la elaboración de un plan de tratamiento incluyen neurólogos pediátricos, psicoterapeutas infantiles, otorrinolaringólogos y, por supuesto, fonoaudiólogos. “La tartamudez se trata mejor con un enfoque multimodal y el tratamiento debe ser individualizado”, afirmó el Dr. Maguire. Aunque la terapia del habla es el tratamiento no farmacológico más respaldado por la evidencia, otras intervenciones que pueden ser beneficiosas incluyen la psicoterapia, en particular la terapia cognitivo-conductual para abordar la ansiedad social y ciertos psicofármacos.

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Aquí cierra esta edición de Efecto Placebo. Espero que te hayas divertido y la lectura haya estimulado alguna curiosidad en tu mente. Nos leemos pronto. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.