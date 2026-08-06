Diputados impulsan acuerdo transversal para formalizar regla 80/20 en nombramientos diplomáticos

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados abrió camino a un acuerdo transversal para dejar por escrito el denominado criterio 80/20: que el 80% de las embajadas y jefaturas de misión quede en manos de diplomáticos de carrera y que solo el 20% corresponda a designaciones de confianza política. La fórmula, aplicada históricamente como una práctica informal, podría adquirir ahora un respaldo institucional que obligue al Ejecutivo a respetarla.

La convergencia se produjo tras la exposición de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (ADICA) y reunió a representantes de la UDI, el Partido de la Gente, el Partido Socialista y el Partido Comunista. El diagnóstico compartido fue que los acuerdos tácitos dejaron de ser suficientes y que la profesionalización del Servicio Exterior requiere reglas explícitas, capaces de impedir que las embajadas sean utilizadas como premios o compensaciones políticas.

El diputado Cristóbal Martínez (UDI) propuso levantar una iniciativa transversal y establecer requisitos también para quienes sean nombrados por confianza política. A su juicio, las designaciones ajenas a la carrera diplomática deberían considerar capacidades mínimas para representar al país. La diputada Zandra Parisi (PDG), en tanto, sostuvo que la falta de formalidad permitió que el criterio 80/20 no siempre fuera respetado: “Los acuerdos tácitos ya no sirven. Como comisión debemos ir un poco más allá: esto tiene que quedar por escrito”.

Desde la oposición, el diputado Nelson Venegas (PS) planteó que la diplomacia no puede ser tratada como un “premio de consuelo” para quienes pierden elecciones, mientras Lorena Pizarro (PC) llamó a priorizar las capacidades por sobre los favores y cálculos políticos. Las intervenciones reflejaron un acuerdo poco habitual entre sectores ideológicamente distintos: mantener un espacio acotado para las designaciones presidenciales, pero asegurar que la gran mayoría de las misiones quede bajo conducción profesional.

ADICA valoró la coincidencia como una oportunidad para fortalecer la estabilidad del Servicio Exterior. Su presidente, Sebastián Lorenzini, afirmó que la formalización de la norma 80/20 se suma a otros avances buscados por el gremio, como una asignación de escolaridad en su estatuto y mayores recursos para atender a chilenos en el extranjero.

El próximo paso será que la Comisión de Relaciones Exteriores concrete una declaración formal solicitando al Ejecutivo el cumplimiento del criterio. Aunque todavía no se trata de una norma aprobada, el acuerdo político instala una señal: preservar la facultad presidencial de realizar nombramientos de confianza, pero limitarla a una quinta parte de las embajadas y reservar el 80% restante para funcionarios formados en la carrera diplomática.