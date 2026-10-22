Hombres: ¿los 60 son los nuevos 40?

Hola, espero que estés muy bien este jueves. Seguimos en el mes rosa, porque el cáncer de mama es el que más mujeres mata en Chile y porque, si bien la reconstrucción mamaria figura en el GES, no cumple con los estándares.

Una buena noticia la aporta la Asociación de Municipalidades, que firmó un convenio con la Fundación FEMPO, que hace más de 15 años se dedica a la reconstrucción de areola y pezón, para atender a mujeres de todas las comunas. Mira más abajo para entender por qué es tan necesaria la reconstrucción completa.

¿Te suena la palabra síncope? Para mí era algo del siglo pasado. Pura ignorancia, porque se trata de un desmayo con múltiples causales. Sin embargo, cuando lo sufre una persona mayor hay que aprender a distinguir si es síncope o caída. Ojo ahí.

Seguramente has escuchado la frase “los 50 o los 60 son los nuevos 40”… No es para subir el ánimo de los mayores, pero hay algo de ciencia detrás. Un estudio de la Universidad de Helsinki señala que, si te cuidas a los 40, a los 60 serás más saludable y más feliz. Y en Finlandia saben de esto. Descubre más en Mito o Verdad.

Como eres una mente curiosa, ya te has dado cuenta de la cantidad de alimentos con proteína añadida que ofrece el mercado. Los productores chilenos de huevos realizaron su primer encuentro y entre los invitados estuvo la doctora e investigadora en nutrición y ciencias de los alimentos de la Universidad de Arizona, María Luz Fernández. Con ella hablé de proteínas y mitos del huevo. Aprende más sobre esto en el Chat con la especialista.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

Reconstrucción oncológica mamaria: un derecho pendiente

El pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Más allá de la concientización para la prevención, la investigación, el tratamiento y una larga lista de factores involucrados en el combate de esta enfermedad –que en Chile es la principal causa oncológica de muerte en mujeres–, hay uno que no suele destacarse. Se trata de la reconstrucción mamaria completa.

Porque la recuperación no termina necesariamente con una cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Para muchas pacientes, los cambios físicos y emocionales persisten y requieren un acompañamiento respetuoso y especializado.

Aquí entra la Fundación FEMPO, que nació de una convicción construida en la experiencia directa con mujeres afectadas por el cáncer de mama.

Creada por Paola Gateño Caraccioli, ha trabajado durante más de 15 años por acercar gratuitamente la reconstrucción del complejo areola-pezón mediante dermopigmentación oncológica mamaria. Porque, si bien el GES cubre la reconstrucción mamaría tras un cáncer, no incluye la reconstrucción de la areola y el pezón ni las cirugías de simetrización de la mama sana. Para muchas de las mujeres operadas esto es como tener “un bulto”, no un pecho.

Ayuda municipal

Por esta razón, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) concretó la firma de un convenio con la Fundación FEMPO, que en una primera etapa atenderá a determinadas comunas, con el propósito de facilitar que mujeres que han padecido cáncer de mama puedan acceder a los programas de apoyo de la fundación.

“Detrás de cada diagnóstico hay una historia que merece atención, apoyo y acompañamiento. Los municipios somos muchas veces la primera puerta a la que acuden las personas cuando enfrentan una dificultad, y tenemos la responsabilidad de estar presentes, especialmente en momentos tan complejos como este. Queremos que esta alianza permita llegar a más mujeres, porque la recuperación del cáncer no termina con el tratamiento médico: también implica recuperar la confianza, la autoestima y la calidad de vida”, explica el alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

El otro duelo

Paula Hasfura fue paciente de la fundación y, aunque es médica anestesióloga, el cáncer la sorprendió sin aviso.

“Siempre fui muy matea con mis controles médicos, con mis mamografías, con mi eco. Y así y todo, descubrí mi cáncer por autopalpación, a pesar de que tenía una mamografía reciente”, cuenta.

Dos días antes de Navidad supo el resultado. “Todavía me acuerdo que fui sola, con las bolsas de regalos al examen. Y ahí, me lo diagnosticaron casi en el mismo momento, porque se veía muy claramente. De hecho, ya tenía compromiso de ganglios linfáticos en la axila”, recuerda.

Rápidamente empezó con la quimioterapia en varios ciclos y luego radioterapia. Después, una mastectomía bilateral.

“En ese momento solamente estaba preocupada de salvarme, de vivir, no tenía la consciencia muy clara de lo que venía después, a pesar de ser médica”.

Relata el impacto que vivió tras la reconstrucción mamaria.

“Es una mutilación la que vivimos las mujeres con cáncer de mama. Te afecta en un nivel que tú no te imaginas, es imposible saber de antemano cómo vas a reaccionar. Es un proceso muy personal, muy duro para ti, para tu pareja, para toda tu familia. Se vive como un segundo duelo, por así decirlo”, señala Paula.

El proceso de reconstrucción está en el GES y es una parte vital, y que funciona para la mayoría de las pacientes. Pero Paula no se sentía satisfecha. Algo le faltaba. Hasta que supo de la fundación de Paola Gateño.

“Lo primero que sentí fue una calidez increíble, y lo segundo que me sorprendió es que esto fuera gratis. Esta intervención lo cambió todo. La micropigmentación en las pacientes oncológicas tiene que ser un derecho, no puede ser que haya mujeres que lo puedan hacer y otras no. Y ahí es donde está el valor de lo que hace Paola y su fundación. Yo sigo yendo, porque estos son procesos que tú te vas retocando, pero estoy feliz con el resultado. De hecho, en algún momento me hice una cirugía con un colgajo para tratar de simular un poquito el complejo areola-pezón, pero realmente el trabajo de Paola lo superó con creces”.

A Pamela Saa le sucedió algo similar. A los 45 años, de manera casual, notó un bulto en su mama derecha. Por historia familiar inmediatamente pensó en un cáncer de mama.

“Yo, una mujer muy estructurada y responsable, cada año me hacía mi mamografía, sin embargo, en el 2014 (año de formación del tumor) fue un año lleno de cambios y olvidé hacerme el examen y al año siguiente, noviembre 2015, comenzó todo”.

Agrega: “Tuve la fortuna (gracias a un seguro que había tomado) de atenderme en Santiago, donde el proceso de dos cirugías más la reconstrucción mamaría me tomaron un año y medio, pasé por todo, quimios, radios y 5 años de tratamiento vía oral”.

“En 2017 mi cirujano plástico me puso en contacto con la Fundación FEMPO y ahí comenzó una linda experiencia. Llegar a ese lugar fue simplemente aumentar mi red de apoyo, fui feliz desde el segundo uno”.

“Paola Gateño me devolvió eso que solo las mujeres sabemos lo importante que es cuando nos miramos frente al espejo”.

“La Fundación ha luchado todos estos años por lograr que la reconstrucción oncológica mamaria sea un derecho y no un privilegio y yo lucharé con ella hasta que se logre. ¡Espero se promulgue pronto una ley que nos ampare a todas!”, subraya.

2

¿Síncope o caída? Cómo distinguirlo en personas mayores

¿Te has desmayado alguna vez? ¿Sabías que eso es un síncope? Es decir, una pérdida súbita y temporal de la consciencia y del tono postural, seguida de una recuperación espontánea y completa.

Su origen puede deberse a una reacción exagerada del sistema nervioso autónomo ante un desencadenante (calor, estar mucho tiempo de pie, dolor, estrés o ver sangre), provocando una caída de la presión arterial y del ritmo cardíaco.

También puede ocurrir al ponerse de pie de manera brusca, ya que la fuerza de gravedad acumula sangre en las piernas y el cuerpo no reacciona a tiempo para mantener la presión arterial.

Es el menos frecuente, pero el más grave, se relaciona con problemas del corazón (como arritmias o fallos en las válvulas) y puede asociarse con riesgo de muerte súbita.

La profesora de medicina geriátrica y consultora en gerontología médica del Instituto de Neurociencias Trinity (TCIN), Rose Anne Kenny, acaba de publicar una revisión exhaustiva sobre el síncope en el que resume algunos aspectos prácticos básicos relacionados con los pacientes de edad avanzada.

En esta población los episodios sincopales pueden manifestarse como caídas inexplicables. Por tanto, ¿cómo podemos diferenciar entre un síncope y una caída mecánica en una persona mayor y evaluar el riesgo asociado a este evento?

La incidencia anual de síncope en personas mayores alcanza 8% y aproximadamente entre 20% y 30% de las caídas en esta población puede deberse a episodios sincopales. ¡Esto es significativo! Sobre todo si se tiene en cuenta que pueden tener consecuencias graves.

Síncope o caída mecánica

En este sentido los testimonios son muy útiles. Puede ser síncope: pérdida transitoria del conocimiento, síntomas prodrómicos (mareo, visión borrosa, sudoración), lesiones típicas de un impacto repentino, principalmente en cara o cabeza.

Las lesiones en cadera o muñeca sugieren una caída mecánica.

Evaluación de riesgos

Las principales causas de síncope son reflejas (vasovagal, situacional, hipersensibilidad del seno carotídeo), cardiacas (arritmias, obstrucciones estructurales) e hipotensión ortostática (farmacológica, autonómica, deshidratación).

Las causas cardiacas se asocian a mayor riesgo de muerte en el plazo de un año, por lo que el diagnóstico de cardiopatía es relevante.

Para diferenciar la causa se requiere la historia clínica detallada, examen físico y pruebas complementarias, como electrocardiograma, ecocardiograma y monitorización prolongada, que permiten establecer la estratificación del riesgo.

Los criterios de riesgo, la Escala de Estratificación del Riesgo de Síncope en Urgencias (ROSE) y la Regla de Síncope de San Francisco (CHESS) ayudan a identificar pacientes con síncope que requieren hospitalización inmediata.

3

Mito o Verdad: hombres, ¿los 60 son los nuevos 40?

Frases como “los 60 son los nuevos 40”, reflejan un cambio cultural y social en la percepción de la vejez. Esto impulsado por el aumento de la esperanza de vida y una mejor salud física y mental en los mayores.

Pero ¿qué tan real es esta afirmación?

Investigadores de la Universidad de Helsinki decidieron descifrar qué factores ayudan a lograr una vejez saludable y poder decir con propiedad que los 60 son los nuevos 40.

Para ello, siguieron a casi 2.700 hombres finlandeses durante más de 50 años, hasta el final de sus vidas. El monitoreo comenzó en las décadas de 1960 y 1970, cuando los hombres tenían un promedio de 42 años y estaban sanos.

Los investigadores midieron cinco factores que contribuyen al riesgo cardiovascular: tabaquismo, índice de masa corporal, presión arterial, colesterol y glucosa en sangre. Cuanto mejores eran los valores para cada factor, más tiempo vivieron los hombres.

De los hombres con valores positivos para los cinco factores, el 42% alcanzó la edad de 90 años. La cifra correspondiente para aquellos con valores pobres para los cinco fue del 7%.

No solo más años, sino mejores

El estudio no se detuvo en medir la esperanza de vida. En 2007, cuando los sujetos de investigación sobrevivientes tenían un promedio de 79 años de edad, se les preguntó sobre su capacidad funcional, felicidad y calidad de vida.

Al mismo tiempo, se evaluó su grado de fragilidad. De aquellos para los que los cinco factores fueron positivos a una edad más temprana, solo el 2% fue frágil en la vejez.

El mismo grupo también experimentó más felicidad y bienestar psicológico que otros. De aquellos con valores pobres para todos los factores, una cuarta parte era frágil.

“El adagio común es que o vives una vida corta y agradable, o una larga y desagradable. Este estudio indica que los estilos de vida saludables pueden agregar tanto años como capacidad funcional a tu vida”, dice el profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki y el Hospital Universitario HUS, quien dirigió el estudio, Timo Strandberg.

Soluciones comunes

Strandberg enfatiza la simplicidad de los indicadores utilizados en el estudio y su aplicabilidad a la vida cotidiana de cualquier persona.

“El índice de masa corporal, el tabaquismo, el colesterol, la presión arterial y la glucosa en sangre se pueden medir y abordar. Si no es a través de opciones de estilo de vida, entonces con medicamentos seguros y en su mayoría baratos”, dice Strandberg.

Lo que hace que este estudio sea distinto es su duración: los hombres fueron seguidos durante toda la edad adulta.

“Durante mucho tiempo hemos estado interesados en esta pregunta, mientras que en muchos lugares el tema solo ahora está atrayendo la atención. La fuerza de este estudio fue en un seguimiento que se extendió hasta el final de la vida”, enfatiza Strandberg.

A medida que la población envejece, aumenta la necesidad de atención. Según el profesor Strandberg, el estudio proporciona una nueva motivación para abordar los factores de riesgo incluso antes de que surjan los problemas.

4

Chat con la especialista: hablemos del huevo

Si has ido a comprar alimentos recientemente, debes haberte fijado en la cantidad de productos con proteínas añadidas que se ofertan en los estantes. Lácteos, bebidas, pan, barras de cereal, snacks…

Es verdad que las proteínas son un nutriente esencial que necesitamos consumir sí o sí, ya que forman parte de nuestra estructura. De hecho, están presentes en las hormonas, en las enzimas que regulan el metabolismo, en los receptores de las células y en muchos otros componentes clave.

Pero a qué se debe este boom de productos que ahora vienen con mayor aporte proteico.

Responde la doctora e investigadora en nutrición y ciencias de los alimentos de la Universidad de Arizona, María Luz Fernández.

“Se debe principalmente al gran interés de las personas, sobre todo en los jóvenes, por aumentar la masa muscular. Al consumir una mayor cantidad de proteínas, definitivamente se favorece la síntesis muscular. De hecho, han ganado tanta importancia que guías alimentarias como las de Estados Unidos han sido actualizadas, otorgándole ahora una mayor prioridad a la proteína por sobre los carbohidratos”, explica la doctora en nutrición.

-¿Cuántos gramos de proteína necesitamos consumir al día?

-Depende en gran medida del perfil y la etapa de vida de la persona. Para alguien sedentario, la recomendación va de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Una persona que realiza ejercicio con regularidad requiere más, aproximadamente entre 1 y 1.2 gramos por kilo. En el caso de los adultos mayores, también se les sugiere aumentar el consumo para contrarrestar la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular. En los niños, por su parte, se promueve una ingesta adecuada para garantizar un óptimo crecimiento.

-¿Existe algún riesgo o problema si consumimos proteína en exceso?

-Es bastante raro llegar a consumir proteína en exceso que sea dañino. Salvo en personas con condiciones de salud específicas a quienes les podría generar inconvenientes, la realidad es que la mayoría de la población no suele excederse en su consumo.

Un superalimento

La doctora María Luz Fernández participó en el primer encuentro chileno del huevo, que reunió al sector avícola para abordar temas como seguridad alimentaria, influenza aviar, bienestar animal, sostenibilidad, nutrición, innovación y nuevas tecnologías. Y donde también se analizó el vínculo del huevo con la salud. Y por su aporte de proteínas de alta calidad y de fácil acceso.

“El huevo contiene una proteína de muy alta calidad nutricional, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales. Al compararla con otras fuentes proteicas, los estudios demuestran que es una de las mejores que existen, puesto que el organismo la aprovecha prácticamente al 100%”, explica Fernández.

-Existe el mito de que el huevo aporta demasiado colesterol, ¿es eso real?

-El huevo efectivamente contiene colesterol; sin embargo, el colesterol que consumimos en la dieta no se traduce de forma directa en un aumento del colesterol en la sangre. Comer alimentos con colesterol no significa que este terminará circulando en el torrente sanguíneo, ya que el organismo cuenta con mecanismos de autorregulación para limitar su absorción o regular su producción según lo requiera.

-¿Cuántos huevos se deberían consumir al día?

-Los que a cada persona le acomode y le guste según sus hábitos y necesidades. Por lo general, los hombres tienden a comer más que las mujeres, y hay personas activas que pueden consumir desde cuatro hasta seis huevos diarios sin inconvenientes.

-¿Eso depende finalmente de los requerimientos calóricos y energéticos de cada persona?

-Sí, exactamente. Todo depende de las necesidades individuales de cada organismo.

-Además de la proteína, ¿qué otras cualidades o nutrientes aporta el huevo?

-El huevo aporta antioxidantes muy importantes como la luteína, la cual protege contra la degeneración macular, una afección muy frecuente donde las personas mayores van perdiendo la vista debido a la oxidación de la parte central del ojo. Además, contiene colina, un nutriente clave que protege la función cerebral y cognitiva. Por lo tanto, ofrece enormes beneficios nutricionales más allá de su aporte proteico.

Acá finaliza esta edición de Efecto Placebo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. Que tengas una buena semana.