Reforma de pensiones: los nudos a negociar; Mewes no convence a todos como reemplazo de Sutil

The New York Times informó que los despidos se producirán principalmente en la división dedicada a la fabricación de aparatos, como el asistente de voz Alexa, así como en los departamentos de ventas y de recursos humanos. Si se confirman las cifras, se tratará del ajuste de plantilla más amplio de la historia de la compañía, fundada por Jeff Bezos en Seattle en 1994. Por separado, Bezos anunció que decidió donar en vida la mayor parte de su fortuna, valorada en US$ 124.000 millones.