Un nuevo remezón en el factoring que pone en alerta a las pymes; Goldman Sachs y los desafíos políticos para que La Moneda cumpla su agenda económica

Presentado por:

¡Y arrancó el Mundial Qatar 2022! Desde hoy y hasta que Papá Noel comience a repartir regalos, será uno de los temas que dominará la agenda del asado de los domingos, el café en la oficina, la conversa con el taxista o la copucha en el metro.

Eso no quiere decir que las reformas tributaria y de pensiones no sean relevantes, pero su discusión y avance en el Congreso tendrán que competir en las portadas de los medios con los goles en Qatar.

Llevar el Mundial a dicho país fue una decisión controvertida en la que mandó el dinero. En primer lugar, no es en el verano europeo. El clima en Qatar es insoportablemente caluroso en el verano (superando regularmente los 40 °C), por lo que los organizadores lo trasladaron al otoño.

Segundo, Qatar nunca se había clasificado para el torneo cuando fue elegido en 2010, y tampoco estaba preparado para albergar uno: solo tenía un estadio de fútbol operativo en todo el país. La Justicia de Estados Unidos y varias notas en medios europeos apuntan a la corrupción en la FIFA. Y eso, sin contar las polémicas por los supuestos abusos a los derechos humanos.

Bueno, la Copa del Mundo podrá acaparar la agenda, pero no la de El Semanal. Así que arranquemos con lo nuestro.

Pero antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que compartas o te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

1- FACTORING: Y PODRÍAN QUEDAR SOLO 3

Qué está pasando. Latam Trade está en negociaciones avanzadas para comprar Primus Capital, el factoring que controla Raimundo “Paila” Valenzuela y segundo más grande del mercado. De concretarse la operación, Latam Trade se convertiría, así, en la principal amenaza al liderazgo de Tanner Servicios Financieros en la industria del factoring/leasing no bancario. En menos de 5 años, el holding que lidera el chileno Carlos Baudrand controlaría a Primus, el factoring de EuroAmérica, Incofin y Nuevo Capital.

Amenaza a la competencia y crea problemas para las pymes. Si Latam Trade cierra la compra de Primus, la industria del factoring no bancario pasaría a ser dominada por tres actores: Tanner, Latam Trade y Eurocapital, que tendrían más de dos tercios de las colocaciones. Eso sería un problema para las pequeñas y medianas industrias –que son los principales clientes de los factorings– y quedarían expuestas tanto a menos competencia como a costos de fondeo más altos, advierten desde la industria financiera.

El estallido, la pandemia y retiros de las AFP gatillaron una crisis de fondeo para los factorings no bancarios más chicos y eso se ha trasladado a las pymes, que tienen cada vez más problemas para acceder a financiamiento a bajo costo.

¿De qué depende la operación? Del precio. En el mercado estiman que US$ 60 millones sería un precio adecuado, lo que representaría el equivalente a 1,4 veces el valor libro de Primus. Hasta el momento no hay detalles de lo que ofrece Latam Trade o lo que pretende Primus, y ninguna de las partes tiene urgencia. El 85% de Primus lo controla el “Paila” Valenzuela y el resto se divide entre los directores Eduardo Guerrero y Juan Eduardo Coeymans –extitular del INE durante el Gobierno de Sebastián Piñera–, y algunos ejecutivos, incluyendo al CFO Brian Moore. Primus tuvo un “muy buen 2021” y también muestra cuentas alegres en la primera mitad de este año.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

2- GOLDMAN SACHS: INCERTIDUMBRE POLÍTICA AMENAZA AGENDA DE MARCEL

Chile y el resto de la región enfrentan un creciente populismo y un escepticismo ante el establishment político/económico, que amenazan los planes para lograr un crecimiento socialmente inclusivo, sólido y sostenible. Es una de las principales conclusiones de un extenso informe que Goldman Sachs distribuyó entre sus clientes la semana pasada y que sirve de contexto para sus proyecciones de crecimiento e inflación para América Latina.

El equipo del economista Alberto Ramos no es optimista acerca de los próximos dos años. Apunta particularmente a un contexto de incertidumbre política, poco apetito por reformas estructurales importantes (incluidas las reformas para mejorar el crecimiento/productividad del lado de la oferta) y el riesgo de que la agenda reformista en economías como la de Chile, Brasil y Colombia resulten en una combinación de políticas económicas menos disciplinadas y más heterodoxas.

El informe de Goldman Sachs apunta a los siguientes factores como complicados para la economía chilena: la resaca por sobrecalentamiento de la economía en 2021, producto de los retiros de las AFP y los estímulos del IFE; las discusiones sobre las reformas tributaria y de pensiones; el segundo intento de escribir una nueva Constitución; y las presiones políticas que hacen al sistema más inestable. Esa combinación de factores –estima el gigante de Wall Street– hará que la inversión y el crecimiento se mantengan bajo presión, “hasta que los agentes económicos nacionales e inversionistas extranjeros tengan más claridad y se sientan más cómodos con la dirección de la política del Gobierno de Gabriel Boric”.

Este gráfico del Índice “El sistema está roto” mide la incredulidad y escepticismo de la población en general sobre clase política y el establishment económico. Y en Chile estamos a la cabeza cuando medimos la correlación positiva entre el señalado índice y el índice de populismo.

Para leer sobre lo que Goldman estima son los desafíos más importantes para la economía chilena y la región, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

3- CRIPTOCRISIS PODRÍA SER PEOR QUE ENRON

FTX dice que debe casi US$ 3.100 millones de dólares a sus 50 principales acreedores. Su quiebra no impidió que esta semana inscribiera su marca en Chile, donde saldría a competir con BUDA.com, la startup chilena que es la principal bolsa de criptos en la región.

Un descalabro peor que el de Enron. Los asesores que supervisan la ruina de FTX revelaron una impresionante lista de acusaciones contra el fundador y exdirector de la compañía, criticando lo que llamaron supervisión inexistente y mal uso de los fondos de los clientes, según The New York Times.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable”, dijo John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo del grupo y quien fuera el responsable de limpiar el desastre que fue la quiebra de Enron.

La mayor pregunta: ¿cómo podría evaporarse de la noche a la mañana una empresa de 32.000 millones de dólares?

Qué pasó: la nota del NYT lo explica en simple.

FTX permitió que las personas y las empresas compraran y vendieran monedas digitales, manteniendo depósitos de clientes por valores de miles de millones de dólares. El fundador, Sam Bankman-Fried, también creó un fondo de inversión que comercia con criptomonedas llamado Alameda Research. Se suponía que los negocios estarían separados, pero este año Alameda necesitaba efectivo y, aparentemente, recurrió a los depósitos de los clientes de FTX. Luego, este mes, los clientes de FTX se preocuparon por sus depósitos y se apresuraron a retirarlos, lo que provocó una corrida bancaria y llevó a FTX a la bancarrota.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

4- GRÁFICO(S) DE LA SEMANA: EL NEGOCIO DEL MUNDIAL

La Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 será el negocio más grande en la historia del fútbol. Un informe de la unidad de inteligencia de la consultora S&P estima que se generarán US$ 6.500 millones, superando todos los torneos anteriores y cuatro veces la cifra vista en Corea y Japón en 2002. Por primera vez la publicidad digital superará en total a la de los medios tradicionales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que el Mundial llegue a 5 mil millones de personas en todas las plataformas (TV, Internet, streaming, radio). Por primera vez se utilizará una pelota conectada y tecnología para analizar los offside de manera semiautomática.

La TV aún es la que la lleva. Casi la mitad de los ingresos de la FIFA provinieron de los derechos de transmisión. Un 26% adicional provino de derechos de marketing con patrocinadores que firmaron contratos para asociarse con el evento. La hospitalidad y la venta de entradas generaron un 11 %.

Para seguir leyendo el análisis, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de la Asociación de AFP

Para más información haz click en la imagen

Estas son las funciones de soporte que cumple la administración privada en el actual sistema de pensiones

En 2021 gestionaron 11.549.599 cuentas de ahorro previsional, registraron 8.955.035 pensiones pagadas e hicieron 15.084.048 de pagos de beneficios estatales. También realizaron 118.478.699 atenciones a clientes presenciales, telefónicas y digitales. Para todo ello, al cierre del año pasado tenían 7.397 colaboradores y 214 sucursales.

La información completa se encuentra en este enlace o haciendo clic en la imagen.

5

5- DIÁLOGOS DE EL MOSTRADOR: DOS CEOS NOS HABLAN DE “LIDERAR EN TIEMPOS DE CAMBIOS”

CEO de LATAM y socio principal de PwC: “La sociedad chilena demanda más de la empresa y tenemos que hacernos cargo”.

Roberto Alvo y Renzo Corona fueron los invitados a este nuevo capítulo de “Diálogos de El Mostrador”, en donde el foco fue “Liderar en tiempos de cambio”.

Alvo afirmó que las empresas ahora son actores sociales y que no se puede hacer negocios “sin considerar la dignidad de la gente”. Reconoció que LATAM vivió una “crisis existencial”. Corona, por su parte, dijo que las empresas están enfrentando tiempos desafiantes y hay que reinventarse.

El CEO de LATAM Airlines tuvo que navegar la quiebra y reestructuración de la empresa, mientras que el socio principal de PwC enfrenta los desafíos de una industria que está cambiando a ritmo acelerado, además de haber tenido que hacer frente a las esquirlas del caso La Polar, que amenazó el futuro de la auditora más relevante del mercado local.

Ambos ejecutivos abordaron temas de inclusión, responsabilidad social, así como la revolución tecnológica y cultural que está viviendo toda la sociedad. “Hoy hacer empresa es mucho más difícil”, coincidieron.

Si quieres ver el programa completo, haz clic en este enlace o en la imagen.

6

6- SIN TACOS NI CORBATAS

– Soprole se vende por un 25% más de lo que se especulaba en el mercado. En la semana se anunció que Grupo Gloria –el gigante peruano– acordó pagar US$ 641 millones a Fonterra, la empresa de Nueva Zelanda que controlaba al segundo principal comprador de leche cruda de Chile, con un 22.7% del mercado. Dos ejecutivos de la industria lechera local afirman que, en sus cálculos, Soprole no valía más de US$ 500 millones, deuda incluida, así que “bien hecho JP Morgan en lograr ese precio”.

El poder monopólico de Gloria en Perú. El grupo peruano controla el 76% del mercado de la leche en su mercado local.

Si quieren leer la nota completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El viaje relámpago del CEO de JP Morgan Chase a Chile, Argentina y Uruguay. Jamie Dimon es considerado el banquero más poderoso del mundo. Lleva 16 años al frente de la entidad y es el único gran banquero superviviente de la crisis financiera. En su paso por Chile tuvo reuniones privadas con los principales clientes del banco y una comida exclusiva. Su mensaje: las incertidumbres geopolíticas superan con creces el riesgo de recesión.

– Los Matte siguen sacando plata de sus empresas como parte de una aparente estrategia de diversificación de sus negocios y quedar menos expuesto a Chile. Luego del histórico dividendo de 2021, en el que se distribuyó el 100% de las utilidades, CMPC anunció que este año distribuirá el 60% de sus ganancias, un aumento de 50% sobre lo anunciado hace unos meses.

Adicionalmente, el directorio acordó distribuir un dividendo provisorio de US$ 0,08 por acción, a partir del día 12 de diciembre. Será con cargo a la Utilidad Líquida Distribuible del ejercicio 2022. El dividendo podrá ser pagado en pesos chilenos o en dólares. En los últimos dos años los Matte han distribuido/vendido/sacado a través de diferentes operaciones, casi US$ 3.000 millones. Y sus negocios están cada vez más globalizados y menos expuestos a la economía local. Un observador destaca que CMPC es, en la práctica, un negocio brasileño con filiales en Chile y otros países de la región.

– Vapores se consolida como el negocio más rentable del Grupo Luksic. En la semana la naviera reportó utilidades de US$ 4.337 millones gracias al gran desempeño de Hapag-Lloyd, donde Vapores tiene un 32% de participación. Las ganancias son las mejores del año y un 53% más que las del mismo periodo en 2021. Para los primeros nueve meses del año, las utilidades sumaron US$ 14.665 millones.

Actualmente la inversión de los Luksic en el negocio naviero (Vapores y, a través de Vapores, en Hapag-Lloyd) tiene más valor que la suma de todo el resto de los activos de Quiñenco, la matriz del grupo, incluidos Banco de Chile, CCU, Enex y Nexans. Y casi 8 de cada 10 dólares de las ganancias del holding este año llegan de la naviera.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

7- AGENDA DE LA SEMANA

– La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados retoma la discusión de la reforma tributaria. El foco estará en las exenciones tributarias y el impuesto a las empresas.

- ENEL se prepara para anunciar su intención de vender su negocio en Perú. Bloomberg afirma que el anuncio se hará este martes, cuando el gigante italiano presente el plan de negocios 2023-2025. Enel está buscando formas de reducir la deuda y financiar nuevas inversiones, y el negocio peruano podría recaudar US$ 5.000 millones. Enel ya ha anunciado desinversiones este año, incluyendo la venta de activos en Brasil y Chile.

– El Banco Central se viste de gala. El lunes la presidenta Rosanna Costa inaugura la XXV Conferencia Anual del Instituto Emisor, titulada “Heterogeneidad en Macroeconomía: Implicancias para la Política Monetaria”. En el evento, que dura casi toda la semana, participan economistas de toda la región y de Estados Unidos.

Si quieren saber la agenda completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

8

8- EL SEMANAL TE INVITA A UN TALLER: LA APUESTA DE LA BANCA A LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Para tener el link, haz click en la imagen

Te invitamos a una nueva serie de Talleres El Semanal. Esta vez para hablar sobre la inclusión financiera como herramienta para combatir la pobreza.

La serie de 4 talleres arranca este miércoles con una conversación con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos . Participa y aprovecha de hacerle preguntas directamente.

Será el próximo miércoles 23 de noviembre a las 12:30 horas. Acá el link para que puedas participar y hagas preguntas. Haz clic aquí para unirte por Zoom o te puedes unir por YouTube.

Presentado por: