La Moneda y el nuevo escenario para 2025: menor crecimiento, más inflación y sin plata para gastar

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos)! Una semana compleja para Hacienda: vamos a crecer menos, la inflación será mayor a lo proyectado y hay que ajustarse el cinturón y gastar menos. No es la mejor receta para entrar al último año de Gobierno y las presidenciales de 2025.

A eso hay que sumar que, con Trump en la Casa Blanca, el escenario externo se torna desfavorable: tasas más altas, dólar fuerte y menos comercio y exportaciones.

También en esta edición de El Semanal: robots, inteligencia artificial y la banca; las negociaciones reservadas al interior del gremio renovable; y la trastienda de la pelea de abogados laborales en LinkedIn.

Además, el gasto fiscal para combatir la delincuencia en Chile se cuadruplica en 3 años;Guillermo Harding contra ex de Walgreens; y el regulador del mercado estadounidense investiga a Santander por el uso de WhatsApp entre sus banqueros de inversión.

UNA SEMANA COMPLEJA EN HACIENDA

Una economía que crecerá menos de lo esperado, con gastos mayores e ingresos menores, y una inflación más alta de lo anticipado. Ese es el nuevo escenario que enfrentarían el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y La Moneda, en su último año de Gobierno. Y pone en conflicto las necesidades de gasto social y las presiones de su sector con la realidad presupuestaria y el compromiso con el déficit estructural.

El Imacec de septiembre mostró una economía que no crece y obligó a Marcel a admitir que sus proyecciones de crecimiento de 2,6% o más para este año, no se van a cumplir. En el mercado, los economistas privados –los más pesimistas– ahora apuestan a un crecimiento apenas por encima del 2%, y los más optimistas a uno de 2,5%. Esta semana tendremos los resultados de la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, y ahí tendremos un panorama más claro.

El panorama inflacionario también se complicó. El IPC de octubre fue casi el doble de lo que anticipaba el mercado y lo más malo es que el que afecta a los más pobres fue aún peor. Los alimentos aumentaron 2,2%, vivienda y servicios básicos (tarifa eléctrica) 3,1%. La inflación anual quedó en 4,7%, eso sí, el IPC sin volátiles aumentó 0,4% y la inflación sin alimentos y energía en 0,2% mensual. El alto IPC pone en duda el próximo recorte que se esperaba para la última Reunión de Política Monetaria del Banco Central. Habrá que ver qué dice el IPoM de diciembre.

En el mercado apuntan a un panorama complejo, ya que la inflación tomará más tiempo de lo estimado en llegar a la meta del BC de 3%.En enero se viene otra alza de las cuentas de luz y, con Trump en la Casa Blanca, las tasas de interés y el dólar se van a mantener a un nivel más elevado que lo proyectado hasta hace algunas semanas. Las cifras del viernes del IPC –la variación mensual más alta en 2 años– ya hicieron ruido en el Congreso.

Inflación alta y crecimiento bajo, una mala receta para un año electoral. Hacienda está haciendo recortes de gastos para cumplir las metas de déficit estructural para este año y también se comprometió a hacer ajustes de US$ 600 millones en el gasto para el Presupuesto 2025, lo que reduce desde 2,7% a 2% el crecimiento del gasto público. El compromiso lo hizo como parte de las negociaciones para destrabar la Ley de Presupuesto que ahora corre contra el tiempo para ser aprobada.

Una billetera fiscal más apretada, crecimiento bajo y una inflación más elevada, limitarían las opciones de La Moneda para abrir la billetera, de cara a las presidenciales del próximo año. En el mercado crece la preocupación por el déficit y el Consejo Fiscal Autónomo advierte que no hay espacio para mayor gasto y el nuevo Gobierno, en 2026, enfrentará un escenario fiscal muy complejo.

La realidad es que hace más de 10 años que la economía está estancada y, como este gráfico ilustra, ya hace más de una década que la deuda neta viene en aumento.

LOS GRANDES YA DOMINAN EL GREMIO DE LAS RENOVABLES

Qué pasó. La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), el principal gremio que agrupa a las generadoras de energías renovables, cambió de controlador. Es como al interior del sector eléctrico describen –con cierto cinismo– los resultados de la elección para renovar el Consejo, el órgano superior directivo del gremio.

Es que ahora los «tres grandes» del sector energético, Colbún (Grupo Matte), AES Andes (USA) y Engie (Francia), por primera vez, entran al Consejo y tendrán un rol de poder en un gremio en que ellos –al igual que Enel Green Power antes de renunciar– actuaban en roles secundarios.

por primera vez, entran al Consejo y tendrán un rol de poder en un gremio en que ellos –al igual que Enel Green Power antes de renunciar– actuaban en roles secundarios. Lo que genera molestia en muchos del sector es que Colbún, AES y Engie, junto a Enel,son los gigantes incumbentes de la industria y que se sumaron a la transición verde tarde, y al inicio no muy convencidos. Y a eso –dicen los mismos críticos– hay que sumar que, en la práctica, Acera se convierte en «una filial de gremio de generadoras, que los mismos nombres ya controlan».

El consejo de Acera, compuesto por 15 integrantes, debía elegir a 7 nuevos miembros, o sea, prácticamente la mitad. Esto, debido a que la renuncia al gremio de Acciona Energía y Mainstream Renewable Power hizo que, a la renovación habitual de un tercio del Consejo, se sumaran dos cupos que quedaron vacantes. Ahora, el próximo 21 de noviembre, se deben elegir los cargos del directorio que también quedaron en vacancia.

Fuentes de la industria de las renovables, y que son parte de los que han venido cuestionando el accionar del gremio, aseguran que en estas elecciones hubo un acuerdo y por eso, «sospechosamente», ninguno de los 14 actores de PMGD que postularon quedó en el Consejo,«siendo los PMGD y sus representantes mayoría en Acera».

ninguno de los 14 actores de PMGD que postularon quedó en el Consejo,«siendo los PMGD y sus representantes mayoría en Acera». Fuertes rumores de que hubo una negociación interna previa.Según las mismas fuentes, los incumbentes dejarían de hablar del precio estabilizado a los PMGD y, a cambio, Acera deja de hablar del alza del impuesto a las emisiones.

Cabe mencionar que la propuesta original del Gobierno para subsidiar parte del alza de las cuentas de luz con un impuesto extra a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) gatilló un lobby feroz (que funcionó) por parte del sector y lo puso bajo la lupa. Los PMGD ya representan más del 12% de la red nacional y muchos son controlados por grandes fondos de inversión internacional.

LA IRRUPCIÓN DE LA IA EN LA BANCA: NEGOCIO MILLONARIO

Ya no es sorpresa que los robots (inteligencia artificial) están revolucionando la banca. Los que siguen el tema afirman que la banca minorista dejará de ser un negocio en sí y se convertirá en centros de datos. Varios informes que circulan en la industria coinciden en que el gasto en la IA generativa del sector bancario se dispararía hasta los US$ 85.000 millones en 2030, impulsado esto por una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto del 56%.

Un extenso estudio de Globant detalla cómo la inteligencia artificial (IA) está revolucionando las operaciones bancarias, el servicio personalizado y la automatización de procesos. Según el estudio, el 85% de las instituciones bancarias considera que la IA tendrá un impacto significativo en la experiencia del cliente.

Según el estudio, el 85% de las instituciones bancarias considera que la IA tendrá un impacto significativo en la experiencia del cliente. Entre los avances más importantes : herramientas de IA que permiten un asesoramiento financiero personalizado y en tiempo real, optimizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento regulatorio. Otro caso de éxito es el de un banco latinoamericano que, con la ayuda de Globant, adoptó un sistema en la nube que integra medidas de seguridad desde el diseño, logrando un ambiente más robusto y ágil.

: herramientas de IA que permiten un asesoramiento financiero personalizado y en tiempo real, optimizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento regulatorio. Otro caso de éxito es el de un banco latinoamericano que, con la ayuda de Globant, adoptó un sistema en la nube que integra medidas de seguridad desde el diseño, logrando un ambiente más robusto y ágil. Urgente adaptarse. A pesar de estos avances, el 65% de los líderes del sector advierte que el éxito de la transformación dependerá en gran parte de la disposición del personal para adaptarse a ella. Así, la formación continua en IA se vuelve esencial para su integración en las funciones bancarias, desde la atención al cliente hasta la toma de decisiones estratégicas.

En Chile, los bancos y las instituciones financieras están adoptando cada vez más la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, optimizar operaciones y fortalecer la ciberseguridad. Los bancos chilenos están enfocándose en el uso de IA para la analítica predictiva en la evaluación de riesgos crediticios, la personalización del marketing y la detección de fraudes.

GRÁFICO DE LA SEMANA: CRIMEN Y DÓLARES

El costo de luchar contra la delincuencia casi se cuadruplica en 3 años. Un reportaje de Bloomberg destaca que Chile, históricamente libre de crimen organizado, enfrenta ahora un fuerte aumento en la violencia, debido a la llegada al país de bandas internacionales.

La tasa de homicidios en Chile alcanzó los 579 casos –o 2,9 por cada 100 mil personas– en el primer semestre del año, un aumento del 30% en comparación con 2019, aunque un descenso del 9% respecto al inicio de 2023, destaca Bloomberg .

La migración es un desafío.El reportaje hace mención a que la proporción de víctimas extranjeras aumentó drásticamente, con más del 20% de los homicidios de 2023 afectando a no chilenos, frente al 4% en 2020, lo que subraya los crecientes riesgos para los migrantes en medio de la cambiante dinámica delictiva del país.

Este gráfico muestra cómo, entre 2022 y 2025, el presupuesto para la lucha contra el crimen organizado pasó de US$ 25 millones a US$ 89 millones. Bloomberg revela que el Gobierno ha incrementado el presupuesto y adoptado métodos de investigación avanzados para combatir al notorio Tren de Aragua.

El reportaje explica que los detenidos extranjeros en las cárceles chilenas han introducido un entorno más violento y explotador, aumentando las extorsiones y ataques a otros internos y sus familias.

Ley de cumplimiento tributario: una alerta roja para la inclusión financiera de Chile

Recientemente se publicó la Ley de Cumplimiento Tributario, cuyo objetivo es aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, esta iniciativa amenaza con generar un conjunto de consecuencias indeseadas para la economía y, en vez de fortalecer las arcas fiscales, tendría efectos contraproducentes.

Esta ley podría incentivar un aumento de la informalidad.Al elevar las cargas fiscales y los requisitos de cumplimiento, se corre el riesgo de empujar a más emprendedores y trabajadores al sector informal, lo que reduciría, en vez de aumentar, la base imponible del país. Además, puede causar un retroceso en la inclusión financiera y digital, dos áreas en las que Chile ha avanzado bastante en los últimos años.

"Sin cuestionar el objetivo recaudatorio para el Estado de la Ley de Cumplimiento Tributario, existe una alta probabilidad de que la frase «solo acepto efectivo» se vuelva cada vez más común. No podemos darnos el lujo de perder el rumbo de eliminar el efectivo, ya que es un enemigo invisible no solo de inseguridad delictual, sino también de la inclusión financiera. Una economía en billetes y monedas es una economía informal y sin acceso al sistema financiero formal", explica Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

LA SEMANA EN REDES: ABOGADOS, EGO Y RANKINGS

La polémica que se armó en el mundo de los abogados por este posteo en LinkedIn del destacado abogado y profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Chile, Luis Lizama, será difícil de superar en el corto plazo y ya es considerada un hito.

¿Qué generó su día de furia?Que el prestigioso ranking legal norteamericano no le diera a él el reconocimiento que se llevó Paulina Miranda, la socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), como la abogada número 1 en derecho laboral en Chile.

Lizama borró rápidamente su posteo, pero no sin antes haber hecho un enorme daño y ser inundado por críticas privadas y públicas.

Lizama se vio obligado a pedir disculpas y lo publicó en su cuenta:

«Mi inconformidad respecto a un tema no puede llevarme a una crítica destemplada. Cometí un error en un post anterior, por lo que pido disculpas a quien ofendí y descalifiqué públicamente, también a quienes leyeron esa publicación por la pésima forma en que me expresé».

Dos cosas se me vienen en mente: primero, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Segundo, un consejo que me dio el menor de la casa hace un par de años y que no siempre sigo: no hagas promesas cuando estés muy contento y no respondas en redes cuando estes muy enojado.

SIN TACOS NI CORBATAS

– Primero Patio y ahora Farmacias Ahumada: el toque de Midas de Guillermo Harding no estaría funcionando. Esta semana se supo que el empresario demandó a los ejecutivos del gigante Walgreens Boots Alliance (WBA) y los acusa de haber inflado números y falseado información cuando le vendieron Farmacias Ahumada, por la que él y su grupo de inversores pagaron US$ 49 millones en noviembre del año pasado. El DF informó que Harding y sus socios –que incluyen a Gabriel Ruiz-Tagle (Colo Colo, colusión del papel) y un fondo de LarrainVial, entre otros– estiman un perjuicio de casi US$ 9 millones.

Este año, en abril, Harding compró parte de las acciones de los Jalaff y los reemplazó como socios en Grupo Patio, adquiriendo el 20% del holding inmobiliario que en menos de dos años ha perdido la mitad de su valor y es una de las aristas del caso Hermosilla/Factop.

que en menos de dos años ha perdido la mitad de su valor y es una de las aristas del caso Hermosilla/Factop. Cabe recordar que Harding se hizo de una gran fortuna con la venta de la mayor cadena de farmacias de Chile, Cruz Verde, al grupo mexicano Femsa.

– Sigue la crisis en la industria de los seguros con garantía. La aseguradora Konsegur está en una crisis financiera que provocó su intervención por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La empresa fue incapaz de seguir pagando siniestros, y sus esfuerzos de recapitalización no lograron sostener sus compromisos, lo que llevó a la CMF a nombrar un administrador y suspender a su directorio.

Ahora lo insólito . Un alto ejecutivo de la industria explica que, actualmente, Konsegur continúa gestionando y pagando siniestros mediante cobros a su reasegurador, Liberty, pero ha perdido la autorización para vender nuevos seguros. Solo puede administrar las pólizas que permanecen vigentes y atender siniestros ya reportados. Ante el desorden financiero, Liberty se ha puesto en contacto con Aspor –rival de Konsegur– para que esta gestione la cartera de seguros de Konsegur y asegure el pago de siniestros.

. Un alto ejecutivo de la industria explica que, actualmente, Konsegur continúa gestionando y pagando siniestros mediante cobros a su reasegurador, Liberty, pero ha perdido la autorización para vender nuevos seguros. Ante el desorden financiero, Liberty se ha puesto en contacto con Aspor –rival de Konsegur– para que esta gestione la cartera de seguros de Konsegur y asegure el pago de siniestros. Pero –como explica la fuente– tras el traspaso de cartera a Aspor, Konsegur quedará sin pólizas vigentes y con una gran deuda, transformándose en una aseguradora vacía.

– Sigue complicada la situación de casinos Enjoy. En los últimos días, la Superintendencia de Casinos de Juego informó que las repostulaciones de Dreams y Enjoy en Coyhaique y Castro, respectivamente, no cumplían con los requisitos técnicos y, por lo tanto, quedaron fuera del proceso de licitación.

Pero en el mercado apuntan a que pasaron bajo el radar los fundamentos que usó la Super de Casinos respecto a la descalificación del proyecto Enjoyy que ahí se esbozan razones más estructurales. La superintendencia señala que, por estar en reorganización judicial, no puede postular. Además, pone en duda su capacidad para financiar el proyecto postulado e, incluso, «para continuar como una empresa en marcha».

– El regulador del mercado estadounidense (SEC) investiga a Santander por el uso de WhatsApp entre sus banqueros de inversión. Según el medio español Cinco Días, el sheriff de Wall Street está investigando un caso en relación con el cumplimiento de la normativa que obliga a las entidades a mantener y preservar las comunicaciones electrónicas de sus empleados para garantizar la protección de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados.

Santander ya obligó en junio a sus empleados en España a eliminar la aplicación de mensajería de sus móviles de empresa, para evitar fugas de información privilegiada o manipulación de mercado. En Chile hay al menos dos bancos de inversión extranjeros que, hace más de un año, aplicaron la política de no uso de WhatsApp.

AGENDA DE LA SEMANA: TRANQUILA

– Efecto Trump en la economía global. Será el tema que probablemente domine la agenda en la reunión bimestral del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) a realizarse en Basilea, Suiza, y que agrupa a los principales bancos centrales del mundo, Chile incluido.

Este domingo y lunes la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, estará participando.Los banqueros centrales tendrán que analizar un escenario global de mayor inflación, menos comercio internacional, tasas más altas de lo proyectado y un dólar al alza.

– Economía humanista, es el título de un nuevo libro del profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Se presenta este lunes y la vicepresidenta del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, dirá presente.

– Datos y cifras. Este martes el Banco Central publicará los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de noviembre. Esta vez hay especial interés, dado el magro Imacec de septiembre y por la sorpresa al alza de la inflación de octubre.

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Lo que los votantes de Estados Unidos les están diciendo a las élites. Es el título de una columna publicada este fin de semana en The New York Times (edición en español) y que intenta explicar por qué el progresismo intelectual –del que el autor se siente parte– la requetecontra pifió con Trump.

«Quienes tratamos con condescendencia a Trump deberíamos sentirnos humildes: hizo algo que ninguno de nosotros podría hacer».

« Mientras la izquierda viró hacia el arte de la performance identitaria, Donald Trump se metió de lleno en la guerra de clases. Su resentimiento contra las élites de Manhattan, nacido en Queens, encajó de manera mágica con la animosidad de clase que sienten los habitantes de las zonas rurales de todo el país. Su mensaje era sencillo: esta gente los ha traicionado y, además, son cretinos».

«Durante los últimos 40 años, más o menos, hemos vivido en la era de la información. Quienes pertenecemos a la clase educada decidimos, con cierta justificación, que la economía posindustrial sería construida por gente como nosotros, así que adaptamos las políticas sociales para satisfacer nuestras necesidades».

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.