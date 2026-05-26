Al Pan Pan: analizamos la mordaz partida de Máximo Pacheco de Codelco

Máximo Pacheco culminó ayer su período de cuatro años como presidente del directorio de Codelco y, al mismo tiempo, anunció su renuncia a la presidencia de NovaAndino Litio, sociedad integrada por la cuprífera estatal y SQM.

La dimisión ocurre luego de que su gestión en la estatal fuera cuestionada por el Gobierno, tras revelarse una auditoría interna que, de manera preliminar, alertó que se habrían “inflado” en casi 20 mil toneladas las cifras de producción de diciembre de 2025. Esto habría buscado mostrar una recuperación que derivó, además, en millonarios bonos para funcionarios.

Se estima que cerca de 6 mil trabajadores recibieron el beneficio, el cual deberían devolver. La restitución superaría los 14 millones de dólares.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto a la diputada del Partido Radical por la Región de Antofagasta y exministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, Marcela Hernando.

Siguiendo con la actualidad nacional, en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el Gobierno, uno de los temas que genera debate es la permisología, iniciativa que busca reducir los tiempos de tramitación para distintas propuestas de inversión.

En Pivotes y Horizontal analizaron la propuesta y consideraron que, en términos generales, las medidas están “bien orientadas”, ya que apuntan a agilizar plazos y entregar mayor certeza a los inversionistas. Sin embargo, advirtieron que varias de las iniciativas requieren complementos para potenciar su impacto.

En tanto, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, abordó en su columna “No es el fin del mundo”, publicada en El Mostrador, los efectos negativos de un “alarmismo ambiental”, señalando que este puede resultar más perjudicial que beneficioso.

Analizamos este tema junto al abogado, máster en Políticas Públicas de la London School of Economics y director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela.