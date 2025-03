El audio que las PMGD no quieren que se escuche y que complica al gremio energético

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Qué semana estamos viviendo y eso que aún faltan los dos platos fuertes: los resultados de Codelco para 2024, la Asamblea del BID y la reunión del directorio de la CAF.

Este viernes veremos si al final se cumplió la promesa de Máximo Pacheco y Codelco efectivamente recuperó producción. Esta semana el precio del cobre volvió a romper récords en Nueva York, ante la nueva amenaza de la Casa Blanca de imponer tarifas. Hay un creciente número de analistas que afirman que estamos ad portasde un nuevo superciclo.

Y entre este jueves y el domingo tendremos las reuniones de los pesos pesados de la CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo. Como adelanté en la edición del domingo, es primera vez que Chile hace de anfitrión simultáneo de las cúpulas de los dos organismos multilaterales más importantes de la región.

Asisten las delegaciones de 48 países y se estima que entre 3 mil y 4 mil personas pasarán por Chile durante estos días. Se especula que el gran anuncio será que el BID incrementará su capacidad de préstamo de US$ 25 mil millones anuales a US$ 38 mil millones por año para 2030. La CAF pondrá su primera piedra para sus oficinas en Chile y ya organizó un encuentro con empresarios y otro en el que participó la expresidenta Michelle Bachelet, que aprovechó para hacer campaña para liderar la ONU.

Las reuniones atraen a gran parte del establishment financiero y económico de América Latina. Y este año ocurren en medio de un nuevo escenario geopolítico que ha generado un nivel de incertidumbre global que no habíamos visto desde la pandemia o la crisis financiera del 2008/2009.

La semana arrancó con el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo del Banco Central, donde advirtió sobre los riesgos externos, dado el nuevo escenario geopolítico y reconoció que aún hay presiones inflacionarias, pero elevó sus proyecciones de crecimiento para este año. La presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, advirtió que las tasas de interés a largo plazo siguen muy altas y eso es un freno al repunte de la actividad.

También en esta edición de El Semanal: el audio que uno de los gremios clave de energía no quería que se filtrara; los argumentos de un influyente analista respecto a que se viene un nuevo superciclo para el cobre; y Grupo Patio vuelve a endeudarse para fortalecer la posición financiera de la empresa posescándalo de los audios de Hermosilla.

Además, revelado el misterio de quién estaba detrás de las misteriosas operaciones en acciones de Copec la semana pasada. Los protagonistas son BTG y uno de los traders más emblemáticos de Sanhattan. Y Fitch Ratings advierte que la guerra de tarifas que gatilló Donald Trump ha generado riesgos considerables para la banca e instituciones financieras no bancarias (factoring) de América Latina, Chile incluido.

1

EL AUDIO QUE LOS PMGD NO QUERÍAN QUE SE ESCUCHARA

Qué pasó. Un estudio sobre el apagón que advierte sobre la posibilidad de que se repita, vuelve a poner en el banquillo el rol de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) en el sistema eléctrico.

El “efecto PMGD”. El informe de la consultora Inodú sobre los factores que incidieron en la propagación del apagón –y que publicó La Tercera– advierte que aún existen vulnerabilidades y que la rápida desconexión de las centrales PMGD ante variaciones importantes en la frecuencia del sistema es una de ellas.

El informe de la consultora Inodú sobre los factores que incidieron en la propagación del apagón –y que publicó La Tercera– advierte que aún existen vulnerabilidades y que la rápida desconexión de las centrales PMGD ante variaciones importantes en la frecuencia del sistema es una de ellas. El 24 de marzo pasado, el Coordinador Eléctrico les preguntó a los PMGD por los registros de evento de sus protecciones, para ver qué pasó el día del apagón. Y, curiosamente, como dice una fuente de la industria, a “todos toditos todos se les perdieron los registros y no los midieron”.

Hay que recordar que en la fórmula original del Ministerio de Energía para recaudar fondos que permitan extender los subsidios a las cuentas eléctricas de 4,7 millones de usuarios, proponía que una parte del precio estabilizado que perciben los PMGD se designara a la recaudación de aproximadamente US$ 150 millones, para bajar el costo de la energía para el segmento regulado y ampliar el subsidio eléctrico.

Los PMGD pusieron el grito en el cielo y organizaron una agresiva (y exitosa) campaña de lobby. El proyecto de ley para amortiguar la subida de las cuentas de luz y ampliar el subsidio incluso se tomó la agenda del Chile Day en París y Londres el año pasado. Para la campaña se contrataron por separado los servicios de Felipe del Solar, gerente de Asuntos Públicos de Extend, y Carlos Correa, ex Secom y ahora asesor comunicacional y de asuntos públicos, a través de su consultora Qualiz.

En reuniones a puertas cerradas los generadores, bancos y los fondos de inversión, que son los que aportan el capital a los proyectos y en muchos casos controlan, hicieron duras críticas a la propuesta. Aseguraron que afectaba la estabilidad regulatoria e, incluso, acusaron que la iniciativa era inconstitucional, ya que, además de “expropiatoria, cambia las reglas del juego” bajo las cuales hicieron la inversión original.

El audio de la polémica. El 14 de marzo pasado hubo una reunión del Comité PMGD de ACESOL –uno de los dos gremios que agrupa a esas centrales generadoras (el otro es GPM)–, que se grabó y se subió a YouTube.

En esa reunión queda claro cómo funcionó la campaña de lobby y adelantan la estrategia a seguir del gremio. En la grabación –que fue rápidamente eliminada de la plataforma–, Emilio Pellegrini hijo, presidente de DE Capital, un fondo de inversión privado que financia este tipo de centrales, y uno de los más agresivos en oponerse a la propuesta del ministro Pardow, habla del rol clave que tuvo la consultora que contrataron en lograr que se rechazara la propuesta original y blindar a los PMGD. En simple, reconoce que sin la agencia no habrían podido echar abajo el proyecto de Pardow.

“Para nosotros por lo menos el apoyo de una agencia fue fundamental. Diría que la labor que hizo la agencia que trabajó con nosotros hizo la diferencia para que esto se rechazara, nos llevó a nosotros a conversaciones con los parlamentarios que fueron los que movieron el rechazo, incluyendo parlamentarios comunistas, de centro y de derecha, que está confundido”.

Y luego se discute la necesidad de seguir financiando el trabajo de una agencia/asesoría:

“No veo cómo nosotros, individualmente, o el mismo asesor, pueda soportar una carga política como la que está soportando desde hace seis meses, soportar la labor que tiene que hacer realmente la asociación gremial, que no es solo discutir este proyecto ley, y tener este apoyo. Yo realmente lo veo como una cosa fundamental y de excepción para este momento que está viviendo la asociación (….) y en el pasado hemos financiado cosas puntualmente, como equipo de empresas, como grupo de empresas, y yo creo que esto es bastante parecido”.

No está de más recordar que el proyecto original del ministro de Energía, Diego Pardow, perdió por 5 votos y los claves fueron las abstenciones de Marisela Santibáñez (PC), Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Alberto Undurraga (DC) y Mónica Arce (Ind).

Lo curioso de la historia es que fuentes del gremio afirman que en un momento Pellegrini quería negociar con el Gobierno y lo llegó a conversar con el ministro Pardow, pero el resto del gremio le quitó piso y ahí quedó.

2

TRUMP, TARIFAS Y LOS QUE APUESTAN A UN NUEVO SUPERCICLO PARA EL COBRE

Imagen creada con inteligencia artificial

Esta semana el cobre no se cansa de romper récords. Al cierre de esta edición, el precio había alcanzado los US$ 5,31 la libra en Estados Unidos y el catalizador es la noticia de que Donald Trump está considerando acelerar la implementación de los aranceles a las importaciones del metal rojo, clave para la transición verde y que se usa en tuberías, circuitos y componentes eléctricos.

Hay un creciente número de analistas que estamos siendo testigos del comienzo de un nuevo superciclo del cobre. De concretarse, la economía chilena podría dar ese gran salto al desarrollo si lo aprovechamos para hacer las reformas necesarias para que el crecimiento se dispare, los fondos soberanos vuelvan a crecer y puedan hacerse las inversiones requeridas para satisfacer demandas sociales sin romper el chanchito.

El socio del gigante financiero Northern Trust, Gary Paulin, es uno de los que tiene los argumentos más contundentes de que estamos en la antesala de un superciclo de commodities, con el cobre como protagonista. Afirma que la combinación de restricciones en la oferta, un cambio estructural en la demanda por la transición energética y la geopolítica de los materiales críticos forman el escenario ideal para un auge sostenido en los precios de los commodities, con el cobre como uno de los grandes beneficiarios.

Para que emerja un superciclo de commodities, Paulin identifica tres factores esenciales:

Años de subinversión: desde el final del último superciclo en 2012, la inversión en producción de commodities ha sido insuficiente, lo que ha generado restricciones en la oferta.

desde el final del último superciclo en 2012, la inversión en producción de commodities ha sido insuficiente, lo que ha generado restricciones en la oferta. Pesimismo extremo y baja inversión: el sentimiento general sobre los commodities ha sido negativo en los mercados, con bajos niveles de inversión.

el sentimiento general sobre los commodities ha sido negativo en los mercados, con bajos niveles de inversión. Un cambio geopolítico y nuevo orden económico: la reconfiguración de la economía mundial, impulsada por el rearme en Europa y Japón, la reconstrucción potencial de Ucrania y el proceso de reshoring en Estados Unidos, están aumentando la demanda de commodities.

A esos factores hay que sumar la transición energética y la demanda de materiales críticos. Paulin destaca que la transición energética es el “mayor proyecto de construcción del planeta, lo que generará una demanda sin precedentes de cobre, litio, níquel y otros minerales esenciales”. Además, el crecimiento de la industria espacial, la inversión en infraestructura de inteligencia artificial y la reactivación económica en China refuerzan la tesis de una fuerte presión sobre la oferta de materias primas.

Un punto clave es el concepto de escasez, donde la importancia de ciertos minerales críticos se ha vuelto evidente en términos geopolíticos y estratégicos. La producción de semiconductores, la electrificación del transporte y la industria militar dependen de materiales escasos como el titanio, el niobio y el cobre.

Volviendo a lo que significaría para nuestra economía (la minería representa cerca del 10% del PIB de Chile, por lo que su crecimiento impulsaría la actividad económica en general):

Mayor recaudación fiscal a través de Codelco y la tributación minera privada, incluido el royalty. Eso se traduciría en un mayor margen fiscal para inversión pública. Se abriría espacio para financiar infraestructura, programas sociales y posibles reformas sin necesidad de recurrir a más endeudamiento.

3

LA MESA: LOS PODEROSOS VIP DE LA REGIÓN SE REÚNEN EN CHILE

Heidi Berner y ser anfitrión del BID y la CAF en medio de un escenario global de alta incertidumbre global, gatillado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca: “La región tiene múltiples desafíos y son comunes a todos los países”.

La subsecretaria de Hacienda fue la invitada a La Mesa, en una semana en que el establishment financiero y bancario de la región está en Chile. Esto, para las reuniones anuales de los dos organismos multilaterales más importantes de la región y en medio de un escenario geopolítico desafiante.

Dentro de los principales retos, mencionó tres grandes transiciones que marcarán el desarrollo económico del país y la región: “Se habla de los tres desafíos que tenemos como sociedad y como países: la transición demográfica, la transición hacia la economía verde y la transición hacia la economía digital”. Estos procesos requieren políticas públicas eficaces y una integración más profunda con los mercados globales.

A nivel de políticas públicas, la agenda de las reuniones se estructura en tres ejes principales: “Formalmente, la agenda está dada en tres ámbitos: disminución de la desigualdad y pobreza, el medioambiente y el cambio climático, y las nuevas tecnologías”.

La subsecretaria Berner insistió en la necesidad de equilibrar crecimiento y sustentabilidad. “En general, los desafíos a los que nos enfrentamos son complejos, pero la discusión es cómo conciliamos un crecimiento económico que sea inclusivo y que, al mismo tiempo, proteja el medioambiente”, dijo.

La agenda de Hacienda para 2025: reactivación de la actividad, reformas y permisología. Berner dijo que el foco este año es la implementación de la reforma previsional, que tendrá un impacto en el mercado de capitales y también destacó la importancia de agilizar la inversión mediante reformas a los permisos sectoriales y ambientales, lo que facilitaría el crecimiento.

En cuanto a la reforma tributaria, se espera que la propuesta oficial se presente a principios de abril. Este proyecto ha sido objeto de intensas negociaciones y busca mejorar la recaudación sin afectar el crecimiento económico, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Revelado el misterio de quién estaba detrás de las masivas compras de acciones de Copec este mes. Efectivamente era Cristián Araya, el exgerente de Inversiones de BanChile Inversiones, considerado uno de los grandes operadores de la plaza local. Tanto por sus apuestas y el riesgo que toma.

Y fueron precisamente el riesgo y el nivel de apalancamiento que acumulaban sus posiciones los que pusieron nervioso a BTG. Al menos dos operadores que conocen detalles de las operaciones aseguran que Araya se estaba financiando con el mercado y estaba muy apalancado y eso hizo sonar alarmas en BTG. Las mismas fuentes dicen que a Araya tampoco le gustó el ruido que estaban haciendo las transacciones y acordó vender en completo acuerdo con la mesa de BTG.

Al menos dos operadores que conocen detalles de las operaciones aseguran que Araya se estaba financiando con el mercado y estaba muy apalancado y eso hizo sonar alarmas en BTG. Las mismas fuentes dicen que a Araya tampoco le gustó el ruido que estaban haciendo las transacciones y acordó vender en completo acuerdo con la mesa de BTG. La venta fue el lunes, se hizo en 6 remates y se la pelearon. Se inscribieron a $6.500 la acción y salieron como un 3% arriba. En el mercado hay consenso en que Copec tiene un tremendo potencial y las acciones están baratas aún. El Santander estima que llegarán a $10.000 a fin de año. Este miércoles cerraron a $6.619 la acción y acumulan un alza de casi 9% este año.

– El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle volvió a tener protagonismo en un seminario de Sanhattan y ante un público de empresarios. Esta vez fue en el de Sura Investments. Y al igual que en el que organizó en enero Icare, Frei tuvo un discurso muy crítico del Gobierno y no muy diferente del que hace la candidata de la derecha, Evelyn Matthei. Hay quienes, medio en broma y medio en serio, dicen que podría entrar a la primaria de la derecha.

Defendió los tan debatidos 30 años, argumentando que Chile fue un modelo económico para la región, que nos permitió alcanzar índices de bienestar nunca antes vistos en nuestra historia. Lamentó que estemos en un estancamiento y culpó a la política y la crisis de gobernabilidad, que en parte importante se debe, según él, a la fragmentación política.

– Grupo Patio sigue emitiendo deuda para fortalecer sus finanzas. Esta semana emitió un bono de US$ 50 millones en Perú, que se suman a los US$ 80 millones que emitió en Chile en los últimos 3 meses. En total, son US$ 130 millones, más los US$ 17 millones que le inyectaron miembros del grupo controlador –que tomó las riendas el año pasado, luego de la salida de Jalaff–, a través de la compra de activos.

Patio es ahora controlado por Eduardo Elberg, Paola y Gabriela Luksic y Guillermo Harding, el empresario fundador de farmacias Cruz Verde y hoy controlador de su competencia, Farmacias Ahumada.

el empresario fundador de farmacias Cruz Verde y hoy controlador de su competencia, Farmacias Ahumada. Desde la salida de la familia Jalaff han implementado cambios en el directorio y administración, y han buscado recuperar la confianza del mercado. Tanto en las emisiones de bonos en Perú como en las de Chile participaron inversores institucionales, incluyendo las AFP.

– La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings advierte que la guerra de tarifas que gatilló Donald Trump ha generado riesgos considerables para la banca e instituciones financieras no bancarias (factoring) de América Latina, Chile incluido. El informe dice que el alza de aranceles está afectando la inversión de capital y reduciendo la confianza empresarial y del consumidor.

La buena noticia, agrega Fitch, es que la mayoría de los sistemas bancarios de la región cuentan con liquidez y capital suficientes para soportar la volatilidad del mercado y respaldar el crecimiento de los activos ponderados por riesgo. Esto, en un contexto de mayores riesgos económicos y geopolíticos en 2025. El crecimiento económico positivo, aunque modesto, y la disminución de la inflación en la mayoría de los países, deberían contribuir a la estabilización de la calidad de los activos.​

