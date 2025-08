Australis vs. Quiroga: el nuevo round del mayor arbitraje privado en la historia de Chile

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! Agosto llegó con tormentas. Y no solo de lluvia y nieve. También arancelarias, políticas y, quizás la más compleja –y difícil de clasificar–, el derrumbe en El Teniente, que tiene a Codelco enfrentando su peor accidente minero en más de 30 años. La minería está de luto.

El Gobierno ordenó paralizar todas las faenas subterráneas de la mina El Teniente, mientras se investigan las causas del accidente que causó la muerte de seis trabajadores.El Presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional y Codelco anunció una auditoría internacional para determinar el origen del fatal derrumbe.

Analistas del mercado del cobre recuerdan que el accidente de 1990 afectó la actividad productiva de la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Aún es temprano para hacer proyecciones, pero los expertos dan por descontado que el accidente afectará la producción. La consultora minera GEM estima que el impacto más significativo será el retraso en la producción en el área donde ocurrió el accidente, según Bloomberg.

El derrumbe ocurre justo cuando Codelco está en una carrera contra el tiempo para recuperar una caída en producción,con varios proyectos de expansión retrasados y el acuerdo con SQM en un momento crítico.

En esta edición de El Semanal: Quiroga vs. Australis entra en una fase crítica –se viene el intento de anular el fallo arbitral más millonario en la historia de Chile– y la ofensiva para que el empresario pague rápido.

Además, Marcel saca al mercado al pizarrón:Hacienda defiende su hoja de ruta fiscal y así calmar las dudas; uso de IA en Chile: un informe global muestra que la mayoría de las empresas todavía no adopta inteligencia artificial en serio. Falta inversión, liderazgo y foco.

También en esta edición, ¿cuánto cuesta darle libre a tu equipo? Te traemos un gráfico que muestra cómo impactan los días libres y vacaciones en la productividad (y el sueldo promedio por hora trabajada); además, el comando económico de Jeannette Jara no prende; reforma de pensiones entra en marcha: el fisco ya transfirió US$ 200 millones al nuevo Fondo Integrado de Pensiones; y cargos inminentes al CEN: esta semana la SEC entraría con todo contra los cinco consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional por su rol en el apagón masivo del 25 de febrero.

Y por último, políticas públicas que funcionan: el subsidio al dividendo empieza a mostrar efecto y los créditos hipotecarios repuntan. ¿Alcanzará para revertir la parálisis?

Aprovecha esta oferta para paliar el frío. Súmate a El Semanal y entérate de lo que de verdad importa: plata, poder y política explicados sin rodeos. Un newsletter para entender Chile sin comerse el humo de los titulares.

1

AUSTRALIS VS. QUIROGA: LA BATALLA POR LOS MILLONES

Australis vs. Quiroga: se viene la madre de todas las ejecuciones de bienes. Un tribunal arbitral condenó a Isidoro Quiroga y su familia a pagar casi US$ 300 millones a la china Joyvio, dueña de Australis, por entregarle información incompleta en la venta de la salmonera en 2019. La sentencia –la mayor en la historia arbitral chilena– desestimó dolo, pero ordenó restituir parte del precio por sobrevaloración. La demanda pedía casi US$ 1.400 millones en total. Quiroga niega los cargos y calificó todo como una difamación.

Ahora, su defensa intentará anular la sentencia ante la Corte,aunque enfrenta una cuesta muy difícil. Esto, porque en Chile casi no hay precedentes de revocación de fallos arbitrales.

El detalle del fallo. El tribunal rechazó anular el contrato y descartó dolo, pero sí dio por acreditados incumplimientos (como la sobreproducción de salmones). La indemnización se basa en un ajuste de valor del 15% de la compañía: US$ 217 millones más intereses.

¿Qué viene ahora? La ofensiva de Australis para pagarse ya está en marcha. Contrataron a la firma más agresiva del mercado mundial: Quinn Emanuel, conocida por litigar contra Credit Suisse, representar a la FIFA y lograr la confiscación de una fragata argentina en la pelea de los Kirchner con los fondos buitres. Su misión: ejecutar el fallo y cobrar el cheque.

El equipo legal buscará acciones en múltiples jurisdicciones para asegurar el cobro.Están mapeando activos del empresario en Chile y el extranjero.

El plan de defensa de Quiroga. Presentará en los próximos días un recurso de nulidad ante la Corte, alegando que el fallo es contradictorio y transgrede el orden público. Su argumento central: los árbitros acogieron una acción de restitución de precio que en la demanda original se planteó como indemnización, para así eludir las restricciones del contrato.

Fuentes que conocen la estrategia legal del equipo de Quiroga dicen que el fallo reconoce explícitamente que compensar es indemnizar, pero que un par de párrafos más abajo afirma que la compensación es una restitución del precio, no una indemnización.

Y aseguran que esta distinción es clave:si fuera indemnización, aplicaría la cláusula 8.2 del contrato, que limita a un 5% el monto reclamable y establece plazos ya vencidos.

Además, enfatizan que el contrato excluía explícitamente la responsabilidad del vendedor por cambios de criterio de la autoridad. Y el fallo, según la defensa de Quiroga, se basa justamente en eso:

Es decir, que los árbitros otorgaron más de lo pedido. Y aseguran que la sanción no tiene coherencia porque no hubo dolo ni sobreprecio, solo un desacuerdo sobre cláusulas de ajuste de valor.

La apuesta: postergar el pago hasta que la Corte falle, lo que podría tardar hasta un año.

Bono suculento.Trascendió que el equipo de abogados de Australis, encabezado por Alberto Eguiguren, recibiría entre US$ 10 millones y US$ 15 millones por haber ganado el caso.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

2

MARCEL SACA AL PIZARRÓN ECONÓMICO Y DESAFÍA EL PESIMISMO

¿Peor Gobierno económico? Marcel dice todo lo contrario. El ministro de Hacienda afirma que, entre reformas estructurales, señales de estabilidad fiscal y nuevas certezas regulatorias, el Gobierno entregará una economía creciendo más rápido que el promedio de la década previa a la pandemia (2013‑2021) y aseguró que el PIB per cápita crecerá significativamente más que entre 2013 y 2021, aunque aún por debajo de los niveles de los años 90 y 2000.

Marcel anunció que el crecimiento del PIB móvil hasta junio de 2025 alcanzará cerca del 3%, con un punto de inflexión iniciado en el tercer trimestre de 2024, y que eso debería traducirse en una mejora en el crecimiento tendencial de entre 3 y 3,5 por ciento. Agrega que la inversión crecerá de forma “no menor” este año, gracias a un alza significativa en los proyectos de inversión privada. Y subrayó que la deuda pública aumentará menos en 2025 que en cualquier año desde 2008.

Esta batería de señales positivas pasó por debajo del radar. La dio a conocer en el seminario “Volver a crecer” (organizado por Sofofa), en el marco del debate presidencial y con el gran empresariado presente. Según Marcel, la inversión en bienes de capital ya comenzó a repuntar desde el segundo trimestre de 2024, marcando el inicio de una fase de inversión más intensa en los próximos años.

Según el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), los montos a invertir entre 2025 y 2028 aumentaron en US$ 5.465 millones respecto al trimestre anterior. Es un crecimiento del 11,1% (equivale al 1,7% del PIB) y uno de los niveles más altos de los últimos diez años, dijo el ministro.

En el trasfondo. La autoridad vinculó el repunte con factores regulatorios clave, como la aprobación del Royalty Minero, las reformas a los permisos sectoriales y el subsidio a la tasa hipotecaria, además de la entrada en vigencia de la Ley Fintech.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

3

CHILE TIENE LA MEJOR NUBE, PERO NO LEVANTA VUELO CON LA IA

Chile presenta liderazgo en infraestructura tecnológica, pero baja implementación de inteligencia artificial (IA). Y lo que falta es visión estratégica y un poco de osadía.

El dato: aunque Chile está en el top del ranking en infraestructura tecnológica en América Latina, apenas el 10% de las empresas logra implementar más del 40% de sus iniciativas de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), según Bain & Company.

Algunas cifras: 64% de las empresas chilenas tiene más del 75% de sus datos en la nube, pero el 90% de ellas tiene menos del 20% de sus proyectos GenAI operativos. En contraste, en Colombia el 22% de las empresas ya superó el 40% de implementación.

64% de las empresas chilenas tiene más del 75% de sus datos en la nube, pero el 90% de ellas tiene menos del 20% de sus proyectos GenAI operativos. En contraste, en Colombia el 22% de las empresas ya superó el 40% de implementación. La mitad de las empresas en Chile invierte menos del 1% de sus ingresos en analítica e IA y solo el 10% destina más del 10%.

¿Qué se están perdiendo? Las empresas que sí han adoptado GenAI en la región reportan un salto promedio de productividad del 29%.

Los principales beneficios están en atención al cliente, productividad y nuevas funcionalidades.

Bain dice que Chile tiene la infraestructura, pero le falta decisión estratégica. Y por qué importa: el país está bien posicionado para ser un líder regional en IA. Pero sin visión y músculo organizacional, su ventaja tecnológica podría quedar en la nube… sin aterrizar.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL COSTO DE LOS DÍAS LIBRES

En medio del debate sobre la crisis del mercado laboral chileno, en el informe a junio supimos que se crearon tan solo 141 puestos netos de trabajo y que el empleo está estancado. Aún no logra recuperar los niveles preestallido.

Y los economistas no culpan al bajo crecimiento. No, los dardos apuntan a los costos laborales: 40 horas, reforma de pensiones y el alza del salario mínimo.

No, los dardos apuntan a los costos laborales: 40 horas, reforma de pensiones y el alza del salario mínimo. A eso, algunos expertos agregan el costo de las licencias con goce de sueldo.Entre las vacaciones anuales y los días festivos, la cantidad de vacaciones pagadas legales que se ofrece varía considerablemente en todo el mundo, según el ranking anual de la consultora Moorepay.

Y en Chile son las más altas en la región: US$ 1.512. Incluye los 15 días de vacaciones legales pagadas y 19 días feriados legales. El total es 34 días, más de un mes. Brasil y Venezuela tienen más días libres y vacaciones, pero se pagan bastante menos.

Y si bien Luxemburgo no ofrece la mayor cantidad de días libres (23 países ofrecen más), con 26 días de vacaciones anuales y 11 días festivos, el empleado promedio en Luxemburgo puede ganar US$ 11.511,61 solo por vacaciones pagadas. En Noruega, que tiene el mismo número de días de vacaciones pagadas que Luxemburgo, el empleado promedio puede ganar US$ 10.353 con esos días libres.

solo por vacaciones pagadas. En Noruega, que tiene el mismo número de días de vacaciones pagadas que Luxemburgo, el empleado promedio puede ganar US$ 10.353 con esos días libres. El informe global usa el ingreso promedio de cada país (según el Banco Mundial),convertido a dólares estadounidenses, para calcular cuánto gana un empleado promedio en sus vacaciones pagadas y días festivos cada año.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

Un mensaje de Tenpo

Cuenta remunerada de Tenpo ofrece una tasa de interés de 6% anual a sus clientes

Desde el 28 de julio la cuenta remunerada de Tenpo ofrece una tasa de interés anual de 6% a sus clientes, tras subirla desde el 5,15% en el que se encontraba hasta esa fecha. “Aunque las tasas de interés van a la baja en el mercado, en Tenpo logramos mejorar nuestras condiciones y así aumentar la remuneración diaria que reciben nuestros clientes”, explicó Fernando Araya, Co-Founder y CEO de Tenpo.

A diferencia de los depósitos a plazo, este producto ofrece rentabilidad sobre el saldo a la vista en la cuenta del cliente, quien tiene la disponibilidad inmediata de su dinero, es decir, su saldo siempre está disponible para utilizarlo. Además, la cuenta remunerada no tiene ningún costo de administración, lo que la distingue de otras alternativas de inversión como los fondos mutuos.

“Queremos que nuestros clientes vean en nosotros una alternativa inteligente, simple, flexible y segura para hacer crecer su dinero y así acelerar el ahorro formal. Aún muchos ahorran “bajo el colchón” perdiendo la posibilidad de generar ganancias con ese dinero y ciertamente con mayores niveles de inseguridad”, comentó Fernando Araya.

5

LA SEMANA EN REDES: EL DEBATE EN LA SOFOFA

Jara, Matthei y Kast van al corazón del empresariado a presentar sus propuestas económicas. Fue el jueves, en el debate organizado por Sofofa y estuvo a tablero vuelto.

El canal de YouTube de la Sofofatuvo más tráfico y visitas de lo habitual, reflejo del interés en escuchar las propuestas de los tres candidatos que lideran las encuestas.

El debate estuvo dominado por los enfrentamientos entre Kast y Jara. Pero Matthei también se sumó y la atacó por las cifras de empleo. También hubo grandes diferencias en sus propuestas de impuestos y gasto fiscal.

Jeannette Jara: “Seguramente no me gane ningún voto en este foro, pero prefiero decir la verdad” – dijo – , pero “para que ustedes puedan invertir, tiene que haber paz social”.

dijo , pero “para que ustedes puedan invertir, tiene que haber paz social”. Evelyn Matthei: “Queremos cortar en 8 mil millones de dólares el gasto público”.

Jara: “No es bueno hacer promesas irresponsables e incumplibles”. Ante esto, Kast respondió: “Tu Gobierno prometió que no habría más apitutados y que nadie ganaría más que el Presidente”.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– El comando económico de Jara no prende. Tras semanas de suspenso, Jeannette Jara reveló su equipo económico. Pero en vez de romper el techo del 35% de las fuerzas progresistas, el anuncio dejó frío al mundo político y empresarial. Un equipo económico que genere confianza es clave en la estrategia de la candidata para buscar el voto del centro.

El equipo.El grupo será liderado por Luis Eduardo Escobar, ex-FMI y ex-Concertación. Dato curioso: es hijo del que fuera ministro de Alessandri y luego de Pinochet, Luis Escobar Cerda. Lo acompañan Osvaldo Rosales, Andrea Bentancor, Nicolás Bohme y Sebastián García.

Este domingo, en La Tercera, Escobar reconoció que “tenemos que encantar al sector privado para que vuelva a invertir. Para eso tiene que haber confianza” y que Jara apunta a un modelo socialdemócrata.

Pero… no era el dream team. Muchos economistas pesos pesados de la centroizquierda dijeron que no: Nicolás Eyzaguirre, Guillermo Larraín, Andrea Repetto y Álvaro García estuvieron en carpeta, pero declinaron. Hubo temor a arriesgar reputación y rechazo a la influencia del PC en la campaña.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

– Reforma de Pensiones arranca en serio: fisco transfiere US$ 200 millones al nuevo Fondo Previsional. La implementación del nuevo sistema mixto dio un paso clave con el primer traspaso de recursos del Fondo de Reserva de Pensiones al FAPP, presidido por Enrique Marshall.

Es la primera cuota de un total autorizado de hasta US$ 900 millones que el fisco podrá usar para financiar la transición al nuevo sistema, incluyendo pagos por años cotizados y compensaciones por expectativa de vida a mujeres. La idea es que el fondo sea autosuficiente, pero por ahora depende 100% del apoyo estatal.

incluyendo pagos por años cotizados y compensaciones por expectativa de vida a mujeres. La idea es que el fondo sea autosuficiente, pero por ahora depende 100% del apoyo estatal. Ojo con esto: el FAPP no tendrá ingresos por cotizaciones hasta que la nueva tasa del 4% comience a operar de forma gradual. Hasta entonces, será el fisco el que financie el despegue del sistema.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

– Esta semana se le viene otra tormenta al Coordinador Eléctrico. En el mercado anticipan que en los próximos días salen los cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra los cinco miembros del consejo directivo del CEN (Coordinador Eléctrico Nacional), relacionados con el megaapagón del 25 de febrero.

El ministro de Energía, Diego Pardow, dice que el costo del apagón sería cercano a los US$ 500 millones y apunta al Coordinador para avanzar con las sanciones.

y apunta al Coordinador para avanzar con las sanciones. Sería la tercera serie de cargos que la SEC presenta contra el CEN en un mes y pone aún más presión en los consejeros.

La SEC ya formuló cargos por supuesta entrega de información incompleta y errónea necesaria para calcular compensaciones tras cortes de luz entre 2023 y 2024. Además, formuló cargos a Colbún y al Coordinador Eléctrico por lo que considera que son restricciones injustificadas en centrales Nehuenco.

Y la semana pasada la Comisión Nacional de Energía ofició al CEN, exigiendo detalles sobre pólizas contratadas con recursos que provienen de las cuentas de luz de los usuarios . Tienen cinco días hábiles para responder.

. Tienen cinco días hábiles para responder. La CNE solicitó al presidente del Consejo Directivo del CEN, Juan Carlos Olmedo, una completa rendición de cuentas sobre las pólizas de seguros contratadas por la institución en los últimos cinco años.

La solicitud, firmada por el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, se produce después que la semana pasada reveláramos en este espacio que las eventuales multas que podrían aplicarse a los consejeros del CEN –en el marco de procedimientos iniciados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)– podrían ser cubiertas por un seguro contratado por el Coordinador, cuyo costo es financiado a través de las cuentas de la luz que pagan los consumidores.

Específicamente, pide precisar si las pólizas contienen exclusiones o limitaciones de cobertura para casos en que el Coordinador actúe como demandante en contra de uno o más consejeros, particularmente en el ejercicio del derecho a repetir.

Y el CEN enfrenta un quinto frente: el del gas inflexible. La semana pasada, las empresas Eléctrica Puntilla e Hidromaule denunciaron al Coordinador Eléctrico Nacional por intervenir como tercero coadyuvante en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y por presentar un polémico informe técnico sobre el Gas Natural Licuado (GNL) que –según acusan– excede sus atribuciones legales y vulnera el principio de imparcialidad.

La polémica sobre el “gas inflexible” es un tema técnico, pero con enormes implicancias económicas, regulatorias y de competencia en el sector eléctrico. Es una modalidad de operación de centrales térmicas a gas natural (principalmente a GNL), en la cual deben inyectar electricidad al sistema sin importar si hay fuentes más baratas disponibles, como solar, eólica o hidráulica.

¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

– Se reactivan los créditos hipotecarios: el subsidio al dividendo arranca con fuerza. El último informe mensual de la Asociación de Bancos revela que el programa registra un importante dinamismo en sus primeras semanas de operación.

Los primeros datos, a poco más de un mes de su implementación, muestran que la banca ya ha recibido más de 6 mil solicitudes y el 97% está aprobada o en evaluación.Una señal potente para un mercado que venía congelado.

La ley surgió de un inédito esfuerzo conjunto entre la Asociación de Bancos (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Su objetivo: reactivar el acceso a la vivienda mediante dos instrumentos clave que operan en paralelo:

La primera licitación de garantías –realizada el 18 de junio– fue un éxito: el 93% del monto disponible fue adjudicado a instituciones financieras, mostrando un fuerte interés del sistema bancario.

el 93% del monto disponible fue adjudicado a instituciones financieras, mostrando un fuerte interés del sistema bancario. ¿Te quedaste con gusto a poco? Suscríbete a El Semanal, aprovecha una oferta especial y enterate de todo lo que realmente pasa (y nadie más te cuenta)

– Banco Central amplía datos sobre mercado de capitales para tener una información más detallada a la hora de analizar el sistema financiero.

Por qué importa. Estas mejoras permiten a inversionistas, reguladores y analistas tener una visión más clara del desempeño de los bancos y del mercado accionario local.

Estas mejoras permiten a inversionistas, reguladores y analistas tener una visión más clara del desempeño de los bancos y del mercado accionario local. Los datos nuevosincluyen estados financieros consolidados por banco, nuevas métricas del mercado accionario: capitalización, transacciones, y ratios como Precio/Utilidad y Bolsa/Libro y los indicadores de solidez financiera para evaluar riesgos sistémicos (solvencia, liquidez, rentabilidad, etc.).

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Los empresarios presentan su plan para reactivar Chile. El jueves 7 de agosto la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lanzará su hoja de ruta para reactivar el crecimiento económico. El documento, titulado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, recoge el trabajo conjunto de más de 80 empresarios, expertos y exautoridades.

Próximo paso: diálogos con presidenciables. Arrancan el 13 de agosto con José Antonio Kast. El 18 será el turno de Jeannette Jara y el 26 le toca a Evelyn Matthei (si sigue en carrera).

– La cifra de la semana es la inflación de julio. Luego de que el IPC de junio sorprendiera con una caída mensual de −0,4%, el mercado anticipa un fuerte rebote en julio: +0,6%, según la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central. Este repunte se atribuye principalmente al alza en las cuentas de electricidad y otros componentes volátiles. La tendencia a la baja no cambia.

Los expertos ahora estiman que la inflación terminará este año con un aumento de 3,8%, lo que abre paso a anticipaciones de dos recortes de tasas en lo que queda del año.

– El resto de la agenda: hay avalancha de publicaciones del Banco Central:

El martes se publica el Informe de Sistemas de Pagos (ISIP), la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios y el Índice de Ventas Online del Comercio Minorista.

El jueves el INE publicará el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales (IR-ICL) – junio y el muy esperado Informe de Informalidad Laboral – trimestre abril-junio.

8

Aguante Agosto

Aprovecha esta oferta para paliar el frio. Súmate a El Semanal y entérate de lo que de verdad importa: plata, poder y política explicados sin rodeos. Un newsletter para entender Chile sin comerse el humo de los titulares.

Recibirás El Mostrador Semanal todos los domingos y su versión exprés los jueves, directo en tu correo.

Además, podrás participar en talleres y eventos especiales exclusivos para la comunidad.

Este invierno, que no te falte buena información.

¡Súmate hoy a El Semanal!

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.