Toesca – Frontal Trust: una operación en medio del ruido y una salida ordenada en el momento justo

¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que aún no son suscriptores premium)! La agenda la domina sin lugar a dudas Venezuela y lo que significa para el nuevo escenario geopolítico la decisión de Donald Trump de intervenir militarmente en el país, derrocar a Nicolás Maduro y llevárselo prisionero a Nueva York. No hay que confundirse: Maduro era un dictador déspota. Pero capaz que la decisión de Estados Unidos abra una caja de Pandora cuyo impacto es imposible de predecir. Aunque no hay respuestas fáciles.

Creo que uno de los análisis más punzantes es el del influyente historiador y economista Niall Ferguson en X: “La expulsión de Maduro de Caracas se entiende mejor como una invitación a hacer retroceder el reloj político poco más de un siglo (…). Se puede insistir en que el mundo de hoy es irreconociblemente distinto al de, digamos, 1906, porque la tecnología lo ha cambiado todo. A mis ojos, lo más llamativo es cuán poca diferencia ha hecho toda esa nueva tecnología en la naturaleza de la política”.

“La política exterior es solo un ámbito en el que estamos intentando hacer retroceder el tiempo. Aranceles, el precio de los alimentos, restricciones migratorias, antisemitismo, socialismo, corrupción, vacunas, carreras armamentistas: los problemas de nuestra época son los mismos que debatían nuestros bisabuelos hace 120 años”.

Y hace hincapié en la ironía (o paradoja) de que en la era de la inteligencia artificial estamos frente a desigualdades similares a las de la Revolución Industrial, “donde las desigualdades creadas por la nueva tecnología se manifestaban en una cultura de élite neovictoriana”.

Hay que recordar que Donald Trump no está hablando de una transición democrática liderada por los venezolanos, sino de control directo y de una administración tutelada por Estados Unidos.

El problema ya no es solo Maduro. Trump desplazó el foco desde la idea de “capturar a un criminal” hacia algo mucho más pesado: “ordenar” un país. Ese giro tiene consecuencias para Chile y la región.

Reivindicar la Doctrina Monroe como marco explícito es volver a hablar de zonas de influencia y jerarquías. Que una potencia anuncie que administrará un país para asegurar intereses estratégicos tensiona la soberanía y reabre una lógica que parecía superada. No es solo Venezuela: es una señal para toda América Latina.

En la agenda local, el débil Imacec de noviembre dejó cuesta arriba la meta de crecimiento del Gobierno de 2,5% para 2025. Esta semana el foco estará puesto en los datos de inflación de diciembre y la reacción del mercado a los eventos en Venezuela.

También en esta edición de El Semanal: la trastienda de la operación Frontal Trust-Toesca que aún remece a Sanhattan. Fue silenciosa, apurada y entre amigos. Además, el arranque de la nueva sociedad que ahora controla el litio del salar de Atacama deja al Estado de Chile como protagonista de la industria.

Otra de las historias que te contamos en esta edición: 1.084 razones por las que el mundo no se está viniendo abajo; Peña vs. Eyzaguirre se postergó una vez más y ahora el mano a mano en tribunales será esta semana; Kast se reúne con CPC y 200 empresarios en Icare a 10 días de anunciar su gabinete; y de Zapallar y Cachagua. Hablo de los 10 kilómetros de costa chilena en que durante la semana que va de Navidad a Año Nuevo se concentra literalmente una parte importante del PIB de Chile.

¿Quieres tener la versión completa de El Semanal? Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

1

LA TRASTIENDA DE UNA OPERACIÓN APURADA

La operación entre Toesca Asset Management y Frontal Trust (FT) se cerró rápidamente, en silencio y en un momento particularmente incómodo para la administradora liderada por Andrés Echeverría. En el papel, es una transacción estratégica entre dos actores relevantes del mercado de fondos y justo en un año (2025) en que FT tuvo cuentas alegres. Los que conocen los detalles reconocen que el tiempo de negociación fue relativamente rápido, pero que “hubo mucha voluntad”.

El contexto. Es una venta que ocurre en medio de ruido reputacional, presión de aportantes, estrechez de liquidez y una lupa regulatoria cada vez más intensa, además de un cambio relevante en la situación personal de su principal controlador. Un analista calcula que, entre agosto y diciembre de 2025, aportantes a los fondos rescatables de Cordada sacaron casi el 20%.

Frontal Trust venía arrastrando un desgaste evidente. Como lo anticipamos en este espacio hace 6 semanas, varios aportantes –algunos institucionales– cuestionaban rentabilidades, transparencia y calidad de información, especialmente en vehículos ligados a Fundamenta y el polémico proyecto en Eco Egaña, y exposiciones indirectas al factoring

La arista más polémica. Un reportaje de Ciper en noviembre reveló que Inmobiliaria Fundamenta pagó $410 millones a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, los mismos del caso Codelco/Movitec (CMB) y que son investigados por pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y vínculos personales con el también ahora exministro Diego Simpertigue. Los pagos habrían sido por diseñar la estrategia y redactar informes jurídicos para recusar al entonces ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien había votado en contra del megaproyecto Eco Egaña en Ñuñoa (Fundamenta quedó fuera de la operación con Toesca).

A eso se sumó una presión silenciosa de la CMF. Fuentes que conocen detalles de la interna de Frontal Trust revelan que, en los últimos meses, el regulador solicitó antecedentes a Cordada, su relación con Frontal Trust y las empresas con las que estaba operando, lo que tensionó la estructura del negocio.

Fuentes que conocen detalles de la interna de Frontal Trust revelan que, en los últimos meses, el regulador solicitó antecedentes a Cordada, su relación con Frontal Trust y las empresas con las que estaba operando, lo que tensionó la estructura del negocio. Conocedores del contexto en que se negoció la operación con Toesca afirman que otro problema es que, en paralelo, al menos dos bancos comenzaron a apretar líneas de crédito, a pesar de que en 2025 Frontal tuvo uno de sus mejores años desde que Echeverría la fundó hace una década. El DF dice que FT habría cerrado con ganancias de alrededor de $3.000 millones.

En ese contexto, la venta a Toesca aparece como una salida ordenada –y oportuna– para Echeverría. La transacción, según fuentes de mercado, se valorizó en torno a 1,5% del AUM, lo que equivaldría a cerca de US$ 5 millones. Algunos apuntan a que el monto final sería por sobre los US$ 6 millones. Cercanos a Echeverría explican que la operación “está sujeta al cumplimiento de las condiciones propias de este tipo de operaciones y a las aprobaciones regulatorias propias de este tipo de transacciones”.

La cifra –aseguran los que saben– es coherente con el momento financiero y reputacional de Frontal. Parte del pago se habría hecho al cierre y el resto quedó sujeto a cuotas y desempeño futuro, una señal clara de que Toesca compró con descuento… y con resguardos.

⁠⁠⁠Los que conocen detalles de las negociaciones y son cercanos a Echeverría aseguran que la venta de la AGF “está MUY lejos de estar gatillada por problemas financieros”. Y agregan que “responde a la necesidad de tener escala, frente a una industria que ha aumentado los costos, las regulaciones y la competencia. Acuérdate que los bancos ayudan a financiar proyectos, básicamente los inmobiliarios y de infraestructura”.

Y afirman que ”se trata de una decisión estratégica de largo plazo, que venía analizándose hace tiempo, en un contexto de consolidación de la industria y de crecientes exigencias regulatorias, tecnológicas y operativas”.

El factor personal. Hasta hace poco más de un año, Echeverría estaba casado con Magdalena Larraín Matte, hija de Patricia Matte y hermana de Bernardo Larraín Matte. La familia Matte –directa o indirectamente– representaba cerca del 5% de los fondos administrados por Frontal, un respaldo que en el mercado siempre fue leído como una suerte de “sello de garantía”.

Tras la separación, esa ancla simbólica se debilitó, justo cuando Frontal enfrentaba su momento más frágil.No es casual que –según fuentes– el financiamiento bancario, que habría sido accesible antes, hoy fuera más complejo.

La rapidez de la negociación también llamó la atención. Al interior de Frontal, especialmente en la segunda línea ejecutiva, la operación tomó a muchos por sorpresa. Se negoció en un poco más de 30 días, en medio de versiones sobre investigaciones en curso, eventuales declaraciones de abogados vinculados a causas sensibles y un creciente temor a que nuevas aristas judiciales terminaran salpicando directamente a la empresa.

En el directorio, incluso, se comenta que Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de Bachelet II, habría evaluado dejar su puesto, aumentando la presión por cerrar una solución definitiva.

En el mercado se da por hecho que la amista histórica entre Alejandro Montero –socio clave de Toesca– y Echeverría jugó un rol crucial en cerrar la operación. Facilitó confianzas y velocidad, pero reducir la operación a un “salvavidas entre amigos” sería simplificar demasiado: Toesca entra con control, condiciones y precio y se queda con un buen negocio al que otras AGF miraban con interés.

Cercanos a Echeverría afirman que la operación no se fraguó de un día para otro y que se venía conversando hace tiempo. “Es cierto que Alejandro Montero es uno de los mejores amigos de Andrés. Se conocen hace mil años. Pero no fue solo por simpatía que decidió adquirir la AGF. Hay una evaluación detrás”. En la industria hablan bien de Echeverría, un banquero con vasta experiencia en Bankers Trust, Citibank y el BICE. Sí creen que en los últimos años tomó malas decisiones. “Eco Egaña era un negocio demasiado grande y otros fondos que armó con sus socios tampoco pintaban bien”, dicen.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

CODELCO Y EL ESTADO DE CHILE AHORA PROTAGONISTAS DEL LITIO

Los desafíos con que arranca la nueva sociedad que tiene el control de la explotación de litio en el salar de Atacama. Con el cierre del acuerdo a fin de año, Nova Andino Litio –la sociedad que toma la posta de SQM Salar y con Codelco como socio–, el Estado de Chile pasa a ser protagonista del negocio del litio.

Continuidad operativa, sí; continuidad política y de gobernanza, no necesariamente. La nueva sociedad arranca con 3.333 trabajadores, un directorio de seis integrantes, comités ya definidos y oficinas que, simbólicamente, seguirán operando desde un edificio que fue de SQM.

La nueva sociedad arranca con 3.333 trabajadores, un directorio de seis integrantes, comités ya definidos y oficinas que, simbólicamente, seguirán operando desde un edificio que fue de SQM. El primer debate se instaló incluso antes de que la nueva empresa empiece a producir bajo su propio nombre: ¿debe Máximo Pacheco presidir Nova Litio? Para algunos, su rol como arquitecto del acuerdo Codelco-SQM y su experiencia previa –desde la cartera de Energía en Bachelet II hasta la presidencia de la minera estatal– lo convierten en una figura lógica para dar estabilidad y credibilidad. Para otros, el riesgo es concentrar demasiado poder en una sola persona, justo cuando el Estado pasa de regulador a socio directo en el mayor yacimiento de litio del mundo.

El ruido no es solo institucional, también es político. En la vereda opuesta aparece Jorge Quiroz, economista que es parte del corazón del próximo Gobierno de José Antonio Kast y viejo crítico de la Estrategia Nacional del Litio.

La rivalidad Pacheco-Quiroz no es personal, sino conceptual:Estado empresario y alianzas estratégicas versus un enfoque más escéptico sobre el rol estatal directo. Con Quiroz aterrizando en La Moneda con equipo propio, el debate sobre gobernanza, rentas y eficiencia de Nova Andino Litio no hará más que intensificarse.

Para saber cuanto recibirá Codelco en el primer año del acuerdo y leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: LA INGENIERA A CARGO DE BYD CHILE

Tamara Berríos: “Chile normalizó la electromovilidad, pero se quedó atrás en carga y subsidios”.

En su paso por La Mesa, la Country Manager de BYD dice que el salto en buses abrió el camino para autos eléctricos, pero falta política pública para que el mercado escale.“Perdimos la oportunidad”: Berríos apunta a la burocracia y al timing que mataron el proyecto de valor agregado del litio.

La entrevista con Berríos coincide con la noticia de que BYD superó a Tesla en ventas y se convirtió en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. La decisión de Trump de suspender los subsidios en Estados Unidos y el impacto de la cercanía de Elon Musk al presidente norteamericano golpearon las ventas de Tesla en Europa.

La ingeniera recuerda que el país es hoy el segundo del mundo con más buses eléctricos fuera de China. “Si tú tienes que buscar cuál es el cliente más grande de BYD fuera de China, está en Chile”, dice, aludiendo a los casi mil buses eléctricos operados por Metbus y al objetivo de cerrar el actual Gobierno con cerca de 4 mil unidades en Santiago.

“Si tú tienes que buscar cuál es el cliente más grande de BYD fuera de China, está en Chile”, dice, aludiendo a los casi mil buses eléctricos operados por Metbus y al objetivo de cerrar el actual Gobierno con cerca de 4 mil unidades en Santiago. Ese salto en transporte público, explica, fue clave para cambiar la percepción ciudadana.“Para el chileno, hablar hoy de un vehículo eléctrico ya no es algo fuera de la norma”, afirma. Las curvas de adopción, agrega, son “exponenciales”, aunque matiza el entusiasmo: la penetración de autos eléctricos sigue siendo muy baja. “China supera el 50% y aquí estamos con suerte llegando al 2%. Espacio hay, y mucho”, señala.

¿Entonces qué falta? Para Berríos, el problema ya no es la oferta ni el precio –que han bajado con fuerza– sino la política pública. “No es solo el precio: es la red de carga, los subsidios, los beneficios que el Estado te pueda dar”, dice. Hoy, advierte, los puntos de carga son insuficientes y eso frena la adopción masiva: “Ahí tiene que haber una política pública; el mercado no se adapta solo”.

El capítulo más crítico de su diagnóstico es el litio.BYD apostó por agregar valor en Chile con una planta de cátodos, pero el proyecto quedó en pausa. “Perdimos la oportunidad”, afirma. Y aclara: no fue la permisología.“No llegamos ni siquiera a pedir permisos. Fue burocracia a la hora de tomar decisiones; nunca se definieron las reglas básicas del negocio”, explica.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL MUNDO NO SE CAE A PEDAZOS

1.084 razones por las que el mundo no se está viniendo abajo: Progreso Humano. Acá algunos datos y cifras.

Por primera vez en la historia, más de la mitad del mundo –4.100 millones de personas– vive una vida de clase media. Si se suman los 300 millones de personas “ricas”, se llega a 4.400 millones de personas en la clase consumidora, frente a 3.700 millones que siguen siendo pobres o vulnerables. Hace solo 10 años, la situación era exactamente la inversa.

Si se suman los 300 millones de personas “ricas”, se llega a 4.400 millones de personas en la clase consumidora, frente a 3.700 millones que siguen siendo pobres o vulnerables. Hace solo 10 años, la situación era exactamente la inversa. La desigualdad salarial ha disminuido en la mayoría de los países desde el inicio del siglo XXI, la pobreza en América Latina se redujo casi a la mitad en 20 años y en 2024 alcanzó el nivel más bajo de la historia.

la pobreza en América Latina se redujo casi a la mitad en 20 años y en 2024 alcanzó el nivel más bajo de la historia. Hace menos de 80 años no existían duchas de agua caliente y solo el 16% de los europeos o norteamericanos tenía educación secundaria.

y solo el 16% de los europeos o norteamericanos tenía educación secundaria. En 1960, la esperanza de vida promedio al nacer era de apenas 51 años. En 2025 ya supera los 76. Eso representa un aumento del 44%. Y les dejo al gráfico con algunos datos de Chile desde 1964, que fue el año en que nací.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

La propuesta de valor de los neobancos

Existe el mito de que los neobancos, al ser 100% digitales, ofrecen menos servicios que la banca tradicional. Sin embargo, la realidad es que los neobancos nacieron para simplificar la experiencia financiera, enfocándose en los servicios que las personas realmente utilizan: pagos, transferencias, compras, control del dinero y beneficios.

En lugar de incorporar productos complejos o procesos burocráticos, priorizan soluciones esenciales, diseñadas para ser más simples, ágiles y transparentes.

En un contexto donde lo digital define las nuevas dinámicas del sistema financiero, la pregunta ya no es cuántos servicios ofrece un banco, sino cuán accesibles, útiles y simples son para las personas. Los neobancos no ofrecen menos, sino que ofrecen lo necesario para los clientes de forma más simple.

5

LA SEMANA EN REDES

Mérito y desigualdad. El posteo es de @omarlarre, uno de los fundadores de Fintual, y generó una aguda discusión. Es un metaanálisis de 168 estudios que abarcan a más de 11 millones de personas sobre meritocracia, desigualdad y felicidad.

El estudio no encontró una relación confiable entre la desigualdad económica y el bienestar o la salud mental.Y habla sobre dos tipos de desigualdad: una que admiramos y otra que genera resentimiento.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Titanes en el ring: Peña vs. Eyzaguirre se postergó una vez más y ahora el mano a mano en tribunales sería esta semana. La tan esperada audiencia programada para el viernes pasado, en que Carlos Peña debía hacer su debut como abogado litigante en el caso Australis, fue suspendida por falta de tiempo en la Corte de Apelaciones de Santiago y volvió a reagendarse para esta semana.

Peña, rector de la Universidad Diego Portales, estaba programado para enfrentar a Cristóbal Eyzaguirre , abogado de alto perfil de Claro & Cía., en la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de Joyvio, el gigante chino que controla Australis. El viernes 26 de diciembre Eyzaguirre había hecho uso del derecho a postergar los alegatos. Esta vez fue el propio tribunal el que tomó la decisión por falta de tiempo.

, abogado de alto perfil de Claro & Cía., en la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de Joyvio, el gigante chino que controla Australis. El viernes 26 de diciembre Eyzaguirre había hecho uso del derecho a postergar los alegatos. Esta vez fue el propio tribunal el que tomó la decisión por falta de tiempo. El caso en disputa. La audiencia forma parte del litigio que lleva Joyvio contra Australis Seafoods y el empresario Isidoro Quiroga, por supuestas omisiones de información clave en la venta de la compañía, un conflicto que comenzó como arbitraje con un fallo en contra de Quiroga y que lo obliga a pagar más de US$ 300 millones. El empresario acudió a la Justicia para pedir la nulidad del fallo.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Arranca enero y José Antonio Kast sale rápido a la cancha. A 10 días de que anuncie su gabinete, el Presidente electo tendrá su primer cara a cara formal con el mundo empresarial, en una semana cargada de señales para el mercado. Dos citas clave, dos escenarios distintos y un mismo objetivo: mostrar que crecimiento e inversión no eran solo eslóganes de campaña.

El 6 de enero, Kast parte con un desayuno en “La Moneda chica” con la CPC. Ahí se espera que el empresariado ponga sobre la mesa sus aprensiones –permisos, inversión, reglas del juego– y que el Mandatario electo empiece a marcar tono: diálogo temprano y sin intermediarios.

Ahí se espera que el empresariado ponga sobre la mesa sus aprensiones –permisos, inversión, reglas del juego– y que el Mandatario electo empiece a marcar tono: diálogo temprano y sin intermediarios. Dos días después, el 8 de enero, viene el plato fuerte: un encuentro organizado por Icare con cerca de 200 ejecutivos y líderes gremiales, donde Kast hablará de sus “prioridades para Chile”. No son casuales el formato ni el timing: confianza, expectativas y señales claras justo cuando los inversionistas miran con lupa cada gesto del próximo Gobierno.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Colbún movió una pieza pesada y el ruido se sintió en todo el sector energético. La generadora del Grupo Matte decidió renunciar a los dos principales gremios del rubro –Generadoras de Chile y Acera–, un gesto poco habitual en una industria donde la coordinación gremial suele ser clave para influir en regulaciones, políticas públicas y debates técnicos.

El mensaje de fondo es claro: distancia con la lógica gremial tradicional y, de paso, una crítica implícita a cómo se está dando esa conversación. En el mundo energético se lee como una señal de incomodidad con posiciones más duras o politizadas de algunos gremios, justo cuando el sector enfrenta discusiones sensibles sobre el nuevo marco regulatorio, transición energética, transmisión y precios.

En el mundo energético se lee como una señal de incomodidad con posiciones más duras o politizadas de algunos gremios, justo cuando el sector enfrenta discusiones sensibles sobre el nuevo marco regulatorio, transición energética, transmisión y precios. También hay una lectura estratégica . Colbún parece apostar por hablar directamente con la autoridad y con la opinión pública, sin pasar por intermediarios, y marcar un perfil propio en la transición energética. Mal que mal, la familia Matte tiene al Centro de Estudios Públicos (CEP) y a Pivotes, dos de los centros de estudios más influyentes a la hora de debatir políticas públicas, para avanzar sus posturas.

. Colbún parece apostar por hablar directamente con la autoridad y con la opinión pública, sin pasar por intermediarios, y marcar un perfil propio en la transición energética. Mal que mal, la familia Matte tiene al Centro de Estudios Públicos (CEP) y a Pivotes, dos de los centros de estudios más influyentes a la hora de debatir políticas públicas, para avanzar sus posturas. El rol del poderoso “Chico Vásquez”. Hablo de Juan Eduardo Vásquez, gerente de Energía de Colbún y uno de las voces más influyentes de la industria. En la industria afirman que él es el verdadero cerebro y poder en las sobras de Colbún y el que argumentó en favor de que la empresa se la jugara sola.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Vacaciones familiares de fin de año con olor a pega. Hablo de un encuentro de familias empresarias en Miami donde se habló de legado, gobernanza, sucesión… y se bailó con Carlos Vives de fondo, porque nada dice mejor “planificación patrimonial” como cantar La bicicleta con vista al mar, según publicó el Diario Financiero.

La nota describe un ambiente distendido, casi terapéutico: clanes completos, charlas profundas sobre el futuro de los negocios familiares y, por supuesto, un show musical de primer nivel. Todo muy serio, muy estratégico, muy “esto es trabajo”, aunque desde afuera se parezca bastante a un matrimonio XXL con PowerPoints. Había representantes de las familias Yarur, Von Appen, Del Río y Matetic, entre otros.

Para leerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Y de Miami pasamos a Zapallar y Cachagua. Hablo de los 10 kilómetros de costa chilena en que durante la semana que va desde Navidad a Año Nuevo se concentra literalmente una parte importante del PIB de Chile. Una bomba en el Chiringuito o el César, los dos restaurantes históricos de la zona, y el IPSA se queda sin gerentes.

Entre los notables vistos en las calles y playas de los dos pueblos en esos días estaban Bernardo Larraín Matte, José Luis Daza, Arturo Claro (MBI), Alejandro Montero y Andrés Echeverría (probablemente cerrando los detalles de la operación Frontal Trust-Toesca), Jaime Besa (SouthernCross), el abogado Pablo Mir y el empresario Álvaro Jalaff, que obtuvo permiso para pasar las fiestas con su familia en Cachagua.

Arturo Claro (MBI), Alejandro Montero y Andrés Echeverría (probablemente cerrando los detalles de la operación Frontal Trust-Toesca), Jaime Besa (SouthernCross), el abogado Pablo Mir y el empresario Álvaro Jalaff, que obtuvo permiso para pasar las fiestas con su familia en Cachagua. También se vio a Juan Andrés Fontaine, varios socios de LarrainVial y al socio fundador de Tyndall, el banco de inversión que asesoró a SQM en la operación con Codelco, probablemente celebrando que el negocio finalmente se cerró.

7

AGENDA DE LA SEMANA: OJO PUESTO EN LA INFLACIÓN

– Semana marcada por inflación y señales del Banco Central. El IPC de diciembre de 2025, que se publica el jueves 8, será el dato clave para calibrar el cierre inflacionario del año y las expectativas de política monetaria de cara a 2026. En el mercado advierten que la inflación de diciembre podría ser negativa, es decir, fluctuando entre 0% y -0,2% (se publica el jueves).

Parte la semana con la Minuta de la Reunión de Política Monetaria de diciembre, un documento clave para leer el tono interno del Banco Central de Chile tras el último ajuste de tasas y evaluar cuán dividido –o alineado– está el Consejo respecto del próximo ciclo.

un documento clave para leer el tono interno del Banco Central de Chile tras el último ajuste de tasas y evaluar cuán dividido –o alineado– está el Consejo respecto del próximo ciclo. Se publican las Cuentas Nacionales por Sector Institucional al tercer trimestre de 2025, con foco en endeudamiento, ahorro y balances de hogares, empresas y Gobierno. Y el adiós de Stephany Griffith-Jones como consejera del Banco Central tras el término de su período, con ceremonia interna y registro para la prensa.

al tercer trimestre de 2025, con foco en endeudamiento, ahorro y balances de hogares, empresas y Gobierno. como consejera del Banco Central tras el término de su período, con ceremonia interna y registro para la prensa. Miércoles. Turno de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post-RPM de diciembre, una radiografía fina de cómo el mercado está ajustando sus apuestas sobre inflación, Tasa de Política Monetaria y tipo de cambio.

una radiografía fina de cómo el mercado está ajustando sus apuestas sobre inflación, Tasa de Política Monetaria y tipo de cambio. El mismo día, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presenta el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre en el seminario “¿Cómo viene la economía chilena en 2026?: Chile en un nuevo ciclo”, organizado por Clapes UC.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: UNA HISTORIA QUE CONMUEVE

Y con esto cierro esta edición. Lo posteó el ingeniero filósofo @miguelperaltaf y lo único que puedo decir es que es una historia extraordinaria, que inspira y conmueve. Hagan clic y léanla.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.