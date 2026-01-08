Un consultor a Hacienda; Trump, Venezuela y los riesgos geopolíticos que ahora enfrenta Chile

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Habemus ministro de Hacienda. El nombre es Jorge Quiroz y lo adelantó José Antonio Kast a los gremios empresariales este martes.

Los que conocen la cartera dicen que es una decisión arriesgada.Quiroz no tiene experiencia política y viene de una larga carrera como consultor de empresas. Proviene de una familia progresista y fue contrario a la dictadura. Los que lo conocen lo describen como una persona de carácter fuerte, con profundos conocimientos de negocios y microeconomía, y de tendencia liberal más que libertaria.

La agenda global la siguen dominando Donald Trump y Venezuela. El mundo está tratando de acomodarse a un Trump con ambiciones imperiales. En algún momento Chile va a tener que tomar decisiones difíciles. Más temprano que tarde.

Mientras tanto, el cobre sigue disparado y el dólar cae por debajo de los $900.Otra buena noticia esta semana es el informe del Banco Central que reveló que la deuda de hogares en Chile como porcentaje del PIB cayó a niveles de 2018. Esta mañana supimos que la inflación cerró el año en 3,5%, aprontándose a alcanzar la meta del 3% en enero.

En esta edición de El Semanal Exprés, el informe que es lectura obligada en Wall Street y directorios: Estados Unidos como factor de inestabilidad. El informe advierte que el principal peligro para el mundo no proviene de una guerra entre potencias sino de una crisis interna en Estados Unidos, el país que históricamente ha liderado el orden global. Habla de las opciones que tienen economías como la chilena.

También en esta edición, la irrupción de IA como amenaza geopolítica y el choque tecnológico y geoeconómico:la era de los “electrones vs. moléculas”. Además, Goldman Sachs y la economía chilena van contra la corriente; el CEO de ENAP habla del aporte histórico al Estado; se vienen más jugadores al negocio de las AFP; Hacienda ordena la caja; y riesgo de mayor vacancia: cómo la salida de Maduro impactaría el negocio del arriendo en el centro.

1

ESTADOS UNIDOS, LA MAYOR AMENAZA GEOPOLÍTICA

Trump y el mayor riesgo global: Estados Unidos como factor de inestabilidad. El influyente informe anual de Eurasia Group –lectura obligada en Wall Street, fondos de inversión y los bancos y empresas más grandes del mundo– advierte que el principal peligro para el mundo no proviene de una guerra entre potencias sino de una crisis interna en el país que históricamente ha liderado el orden global.

Algo que hace dos años era impensado. Ian Bremmer, fundador y CEO de Eurasia, afirma que la llamada revolución política estadounidense –con potenciales cambios profundos en instituciones y equilibrios de poder– desestabiliza no solo a Estados Unidos sino que a todo el sistema internacional.

Ian Bremmer, fundador y CEO de Eurasia, afirma que la llamada revolución política estadounidense –con potenciales cambios profundos en instituciones y equilibrios de poder– Bremmer advierte que el país más poderoso del planeta está “deshaciendo su propio orden global”, lo que eleva el riesgo de imprevisibilidad en política exterior, economía, alianzas y mercados.

El influyente analista dice que 2026 se presenta como un año de quiebre en el orden global, marcado por una incertidumbre geopolítica profunda. Y no porque el mundo esté al borde de una gran guerra entre potencias –ni una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, ni una escalada descontrolada con Rusia–, sino porque las reglas que han estructurado el sistema internacional están dejando de operar como antes.

El resultado, triunfe o fracase este proceso, se sentirá durante generaciones, y ya ha convertido a Estados Unidos en un actor impredecible y poco confiable para muchos países.

Frente a este nuevo escenario, las respuestas internacionales son desiguales. Algunos países logran adaptarse y fortalecerse –China, India y los Estados del Golfo–, mientras que otros quedan rezagados, como Europa, rodeada de adversarios y con poco margen para reinventarse a tiempo.

Chile en el tercer grupo, donde optan por resistir, diversificar riesgos y sobrevivir como puedan, entre ellos, Canadá, México y gran parte del sur global.En el corto plazo, el mundo se encamina a más inestabilidad: existen cerca de 60 conflictos activos, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, y aunque algunos se congelen, pocos se resolverán de forma duradera.

La irrupción de la IA. Todo esto ocurre, dice el informe, en medio de una revolución tecnológica sin precedentes. El auge de la inteligencia artificial representa simultáneamente la mayor oportunidad y el mayor riesgo creado por la humanidad, en un contexto casi total de ausencia de gobernanza, coordinación y reglas compartidas.

Es un mundo donde cada país intenta “poner su casa en orden”, mientras el sistema global se fragmenta. En ese contexto, 2026 no es solo otro año difícil: es un punto de inflexión.

Acá la lista de las otras principales amenazas:

Choque tecnológico y geoeconómico: la era de los “electrones vs. moléculas”. El documento afirma que el segundo gran riesgo global está ligado a la competencia estratégica entre modelos de desarrollo. En 2026, Bremmer identifica un mundo dividido entre la apuesta tecnológica eléctrica de China y el modelo basado en combustibles fósiles aún dominante en Estados Unidos.

la era de los “electrones vs. moléculas”. El documento afirma que el segundo gran riesgo global está ligado a la competencia estratégica entre modelos de desarrollo. En 2026, Bremmer identifica un mundo dividido entre la apuesta tecnológica eléctrica de China y el modelo basado en combustibles fósiles aún dominante en Estados Unidos. Esta tensión implica que las economías definidas por la producción y control de tecnologías del siglo XXI(baterías, inteligencia artificial, infraestructura eléctrica) tomarán ventaja sobre aquellas que aún dependen de industrias tradicionales.

La reinterpretación de la doctrina hemisférica: riesgo en Latinoamérica. La tercera amenaza emerge del creciente activismo estadounidense en América Latina, particularmente tras eventos recientes en Venezuela que han alterado el mapa político de la región. La estrategia, denominada Donroe Doctrine, implica una reapropiación de la influencia de Estados Unidos en su “patio trasero”, con riesgo de tensiones regionales y reacciones de rechazo por parte de gobiernos y sociedades locales.

2

GOLDMAN SACHS VA CONTRA LA CORRIENTE EN CHILE

Más orden que crecimiento: el diagnóstico incómodo de Goldman para Chile: dice que economía crecerá solo 2,2% este año. El gigante de Wall Street decidió ir contra la corriente en Chile. Mientras buena parte del mercado y el propio Banco Central ven 2026 como un año de crecimiento similar –o incluso algo mejor– que 2025, el banco estadounidense proyecta que la economía se desacelera y crece 2,2%, por debajo del 2,4% del año pasado y del consenso que apuesta a que Chile finalmente se afirme algo más cerca del 2,5%. Varios economistas privados apuestan a que la economía crecería por encima del 3% este año.

¿La clave del diagnóstico? Goldman reconoce que la inversión repuntó con fuerza en 2025 y que el escenario para este año luce razonable, pero pone el acento en un detalle incómodo:

Gran parte de esa inversión tiene alto contenido importado y ha generado pocos efectos de arrastre fuera de minería y energía. Es decir, más fierros que empleo, más CAPEX que demanda interna. Para Goldman, el rebote todavía no se traduce en una economía más ancha.

Es decir, más fierros que empleo, más CAPEX que demanda interna. Para Goldman, el rebote todavía no se traduce en una economía más ancha. El banco también pone la lupa en el consumo, donde ve el principal freno. El mercado laboral sigue débil: desempleo por sobre promedios históricos, creación de empleo lenta y salarios perdiendo dinamismo.

El mercado laboral sigue débil: desempleo por sobre promedios históricos, creación de empleo lenta y salarios perdiendo dinamismo. Con ese cuadro, cuesta imaginar un consumidor tirando del carro en 2026. A eso se suma que el gasto público –lejos de empujar– podría restar crecimiento, en un contexto de consolidación fiscal inevitable tras tres años consecutivos de incumplimiento de la meta estructural.

¿Y Kast? Aquí Goldman introduce un matiz interesante. Reconoce que la elección de José Antonio Kast podría mejorar el ánimo empresarial y generar un sesgo alcista para la inversión, pero lo deja explícitamente como “riesgo al alza”, no como escenario base.

En buen chileno: la confianza ayuda, pero no reemplaza ni empleo ni demanda efectiva.Además, el Congreso dividido aparece como un límite real a la velocidad de implementación.

Goldman Sachs no ve crisis, pero tampoco épica. Su lectura es que Chile entra a 2026 ordenado, estable y con inflación bajo control, pero todavía atrapado en un crecimiento que no logra despegar del rango bajo. Mientras el resto del mercado apuesta a que “ahora sí”, el gigante de Wall Street recuerda que sin consumo firme, sin derrame de inversión a otros sectores y con ajuste fiscal en curso, el entusiasmo puede quedar corto. Una visión menos popular, pero difícil de descartar.

Un mensaje de SQM

NovaAndino Litio: la sociedad conjunta Codelco-SQM que desarrollará litio en el Salar de Atacama

Esta semana se realizó la primera sesión del directorio de Nova Andino Litio SpA, la sociedad conjunta de Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama. El directorio quedó integrado por Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por Codelco, y Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle por SQM. Pacheco fue elegido presidente y Ramos, vicepresidente.

La creación de la sociedad cierra un proceso iniciado en mayo de 2023, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, que estableció la participación directa del Estado en la producción del mineral. El acuerdo fue sometido a una revisión regulatoria inédita, en Chile y en otros ocho países, con la participación de más de 20 autoridades y organismos públicos.

El modelo busca maximizar el valor público del litio y fortalecer el rol del Estado. En términos económicos, se estima que entre 2025 y 2030 Chile capturará hasta el 70% del margen operacional de la nueva producción, cifra que subiría hasta 85% a partir de 2031, vía pagos a Corfo, impuestos al Fisco y utilidades para Codelco.

3

LA MESA: UNA CONVERSACIÓN CON EL CEO DE ENAP

Julio Friedmann y el aporte de ENAP al Estado: “Vamos a tener números históricos para la compañía”.

En su paso por La Mesa, el gerente general de la estatal adelantó que “vamos a llegar a una utilidad que está por sobre los US$700 millones”.Destacó la reducción sostenida de la deuda y el rol estratégico de ENAP en un contexto de alta tensión geopolítica. Friedmann también abordó los cuestionamientos al gobierno corporativo, los viajes de directores y la relación con sindicatos.

El CEO de ENAP explicó que 2025 marcará un récord operacional, con una producción que superó los 12 millones de metros cúbicos, la más alta en la historia de la compañía. “Este es el quinto año seguido donde tenemos números azules creciendo y mejorando nuestra operación”, dijo.

El ejecutivo sostuvo que los buenos resultados no se explican solo por el favorable contexto del mercado del petróleo. “El ‘crack’ de refinación explica algo menos de la mitad del resultado; el otro 50% son mejoras operacionales”, explicó, apuntando a mayor estabilidad de las plantas, disciplina financiera y foco en excelencia operacional como ejes del cambio.

En materia geopolítica, Friedmann enfatizó el carácter estratégico de los hidrocarburos y de las refinerías para el país. “Los hidrocarburos todavía representan más del 60% de la matriz energética de Chile”, recordó, y advirtió que cerrar refinerías e importar productos refinados sería “mucho más ineficiente” y riesgoso para la seguridad energética nacional.

Sobre la relación con Argentina, destacó la reactivación de la importación de crudo desde Vaca Muerta a través del oleoducto trasandino, algo que no ocurría hace 17 años. “Hoy día estamos importando parte del crudo que necesitamos por oleoducto”, dijo, aunque fue cauto respecto del gas natural: para una mayor dependencia, Chile necesita contratos “ininterrumpibles”, que aún no están garantizados.

La entrevista completa, con definiciones sobre resultados, geopolítica energética y los desafíos de ENAP hacia adelante, está disponible en El Mostrador.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Se vienen más jugadores al negocio previsional. A los planes de Fintual y Caja Los Andes ahora se suma AFP Multiplica. Entre los inversionistas detrás de la propuesta están un socio de Álvaro Saieh (Alberto Muchnick), su hijo Matías, el confundador de NotCo; y Tomás Bercovich, fundador de la fintech Global66. La cabeza del proyecto es Nicolás Glisser Silberman, exalto ejecutivo AFP Capital.

El diagnóstico de Glisser es simple: el sistema funciona, pero le falta competencia. Y la reforma de pensiones, dice, abre una ventana real para nuevos actores. La apuesta de Multiplica es entrar con una estructura más liviana, fuerte en tecnología y enfocada en bajar costos. La idea de fondo es clara: más competencia debería traducirse en comisiones más bajas y mejores pensiones.

– Remezón en el mercado de las rentas vitalicias. El grupo Principal decidió salir del negocio de rentas vitalicias en Chile, marcando otro movimiento relevante en una industria que lleva años bajo presión. Según el Diario Financiero, el gigante estadounidense optó por reordenar su portafolio y dejar un mercado que se ha vuelto cada vez más exigente en términos regulatorios y de rentabilidad. El comprador sería el Santander Chile.

(NdR – versión original decía que el que salía de Chile del negocio era Prudential Financial, socio de la CChC en AFP Hábitat)

– Riesgo de mayor vacancia: cómo la salida de Maduro impactaría el negocio del arriendo en el centro. La posible salida masiva de venezolanos de Chile –vinculada a cambios políticos en ambos países– podría impactar el mercado de arriendos en Santiago, especialmente en zonas como Santiago Centro y Estación Central.

Según El Mercurio, arrendatarios venezolanos concentran cerca del 10% del mercado de arriendos en Santiago y su partida podría aumentar la vacancia de departamentos, bajar los precios de arriendo, además de dificultar la capacidad de propietarios para pagar créditos hipotecarios al perder ingresos por alquileres.

– Hacienda ordena la caja para 2026. Esta semana presentó su plan de financiamiento para este año y el mensaje es claro: disciplina, previsibilidad y continuidad. El plan de financiamiento contempla emisiones por hasta US$ 17.400 millones, de los cuales una parte relevante se destina a amortizaciones, manteniendo el endeudamiento neto en niveles acotados y coherentes con el marco presupuestario.

La gran incógnita es cuán agresivo será el plan de la administración entrante de recortar gastos y el impacto en las arcas fiscales del boom del cobre. La Ley de Royalty permite que el Estado recaude US$ 300 millones cada 10 centavos de aumento en el precio.

La Ley de Royalty permite que el Estado recaude US$ 300 millones cada 10 centavos de aumento en el precio. En la composición de la deuda no hay sorpresas.Predominio de moneda local para reducir riesgos cambiarios (70% será en moneda local y 30% en monedas extranjeras), gestión activa de vencimientos y uso de instrumentos de corto plazo e intercambios para ordenar la curva.

– Nvidia eleva la apuesta en IA con un chip más potente y eficiente (necesita menos electricidad). La empresa presentó Vera Rubin, su nuevo diseño de chip para inteligencia artificial, durante el Consumer Electronics Show en Las Vegas (el evento más importante del año para la industria tech), reafirmando su estrategia de hacer avanzar la capacidad de cómputo cada año.

Por qué importa. Para los inversionistas, la noticia clave no fueron los robots o autos autónomos, sino que Rubin promete más potencia con menor consumo energético, superando a su antecesor Blackwell y elevando aún más la barrera de entrada frente a competidores.

Para los inversionistas, la noticia clave no fueron los robots o autos autónomos, sino que Rubin promete más potencia con menor consumo energético, superando a su antecesor Blackwell y elevando aún más la barrera de entrada frente a competidores. Las cifras. Vera Rubin permitiría entrenar modelos con solo 25% de los chips necesarios hoy, procesaría solicitudes de chatbots a una décima parte del costo actual y podría aliviar la creciente demanda energética de los centros de datos de IA.

Vera Rubin permitiría entrenar modelos con solo 25% de los chips necesarios hoy, procesaría solicitudes de chatbots a una décima parte del costo actual y podría aliviar la creciente demanda energética de los centros de datos de IA. El contexto. Nvidia controla cerca del 90 % de los chips de alto rendimiento usados para entrenar grandes modelos de lenguaje y es hoy la empresa más valiosa del mundo (más de US$ 4,5 billones de capitalización). Ha sido responsable de 15% del retorno total del S&P 500 en 2025.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.