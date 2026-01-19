Davos: la última oportunidad para salvar el orden mundial

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos de ustedes que aún no se suscriben)! Antes de arrancar, unas palabras de apoyo a todos los afectados por los incendios en el sur. Sabemos que hay casi 20 mil hectáreas arrasadas, miles de casas destruidas y al menos 18 muertos.

Ya habrá tiempo para analizar el impacto económico, pero ahora lo importante es lo que significa emocionalmente para los cientos de miles de personas que están viviendo un infierno en el Gran Concepción. Es una historia que lamentablemente se repite todos los veranos y, con el cambio climático, debería ser un tema urgente.

Ahora a los que nos convoca: la semana parte con Davos como telón de fondo y con Donald Trump nuevamente en el centro de la escena. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se desarrolla en un clima marcado por tensiones geopolíticas crecientes –Groenlandia, Irán y Venezuela– y por un diagnóstico claro: la política volvió a dominar a la economía. No es casual que el principal riesgo global identificado por el WEF sea la confrontación geoeconómica. Algunos lo ven como la última oportunidad para salvar el viejo orden mundial.

La alianza histórica entre Europa y Estados Unidos tiembla y ese clima ya se reflejó en los mercados. El primer foco de los inversores estará en los nuevos aranceles ligados a Groenlandia. Aún no está claro cómo se implementarán, pero el anuncio de un gravamen inicial de 10% a ocho países europeos (incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido) ya generó una fuerte reacción en Europa. La señal es política: presión para forzar una negociación, con impacto directo en comercio, divisas y activos europeos.

La agenda en Davos: más de 3 mil líderes políticos, empresarios, incluyendo todos los CEOs de los gigantes tecnológicos y de IA, además de los principales líderes de la sociedad civil. El martes y jueves hablarán líderes europeos –Francia, Alemania y autoridades de la UE–, mientras que Donald Trump concentrará la atención el miércoles. El viceprimer ministro chino intervendrá el martes, en un contexto de tensiones comerciales y estratégicas crecientes.

Todo esto refuerza un patrón clave para inversionistas: la geoeconomía manda. Cada vez más, los precios de los activos responden menos a fundamentos tradicionales y más a decisiones políticas, tensiones geopolíticas y consideraciones de seguridad nacional.

El Grupo Luksic lidera la que será una pequeña delegación chilena (solo 8 personas). Dirán presente Isabella Luksic e Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Según El Mercurio, también sacó pasajes a Suiza el diputado RN Diego Schalper, invitado como parte de la red Young Global Leaders, del WEF, que reúne a líderes emergentes con proyección internacional.

En Chile, la atención estará puesta en el gabinete de José Antonio Kast, que se conocerá el martes. Más allá de los nombres, el mercado mira la combinación entre capacidad técnica y muñeca política, clave para gobernar con un Congreso fragmentado y avanzar en reformas en un entorno global cada vez más incierto.

También en esta edición de El Semanal: la sorpresa que tenía Kast para Hacienda y que al final no prosperó; diversidad, equidad y calidad de los gobiernos corporativos: la foto incómoda del poder corporativo en Chile; Frontal Trust y la historia del millonario clan uruguayo Gianoli, sus ramas y negocios en nuestro país y su negocios con el “Negro” Fernández León, los Hurtado Vicuña, los Izquierdo Menéndez y los Matte.

Además, nuevas cifras que confirman que billetera mata galán; la trastienda de las negociaciones de Toesca con Michael Clark, el polémico controlador de la U, y una deuda de US$ 9 millones; y la pelea epistolar entre Carlos Peña y la elite que tendrá un nuevo round este lunes.

¿Quieres tener la versión completa de El Semanal? Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad. Es una invitación a ser parte de una comunidad que crece cada semana, con historias que importan y análisis que no encuentras en otra parte. ¿Te animas?

1

LOS PLANES DE KAST PARA HACIENDA

José Antonio Kast reimagina Hacienda… y la política económica. Este martes el Presidente electo debería confirmar que Jorge Quiroz será el ministro de Hacienda. Difícil que tengamos sorpresas.

Lo que sí será una sorpresa para muchos es el rol que Kast le dará al ministerio. Hacienda siempre ha sido el primus inter pares del gabinete, pero en varias conversaciones con el equipo del Presidente electo se ha planteado que, en los próximos cuatros años, Quiroz sería una especie de superministro, un poco copiando el rol que tiene Luis “Toto” Caputo en Argentina.

Quiroz tendría a Economía, Trabajo, Energía, Minería y Medio Ambiente bajo su tutela. Ese esquema ha sido una de las trabas que habría encontrado Kast para llenar algunos de esos ministerios y que sus primeras opciones hayan dicho “no”. La Tercera revela que, más allá de administrar las finanzas públicas, Quiroz busca que su cartera consolide una hegemonía estratégica sobre la política económica del próximo Gobierno.

En la semana corrió fuerte el rumor de que Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank, se incorporaría al equipo de Quiroz como su hombre fuerte y coordinador macroeconómico. Incluso se habló de que lo habían sondeado para ser el ministro y mandar a Quiroz a Economía. Fuentes cercanas al equipo de Kast revelan que Selaive estuvo de asesor de Kast toda la campaña y que, hasta hace unos días, incluso en Scotia estuvieron preparándose para su salida. Selaive optó al final por no sumarse al futuro Gobierno por motivos personales.

Entre los pocos que supieron de las conversaciones con el economista de la FEN y doctorado en NYU dicen que era una propuesta arriesgada. Los que lo conocen aseguran que Selaive tiene una sensibilidad más concertacionista que libertaria/republicana y podría haber terminado chocando con sus jefes.

Otra versión es que apostar por Selaive refleja la apertura de mente de Quiroz, lo que confirma que Kast está apostando a un Gobierno de tecnócratas y no uno ideológico.

Lo que también hizo ruido es el lobby por parte de Scotiabank para que no se filtrara lo de Selaive. Y la orden habría venido desde Toronto.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

UNA FOTO QUE SIGUE INCOMODANDO AL PODER EMPRESARIAL

Generada con IA

Diversidad, equidad y calidad de los gobiernos corporativos: la foto incómoda del poder corporativo en Chile. Esta semana se presentó el Tercer Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno Corporativo, elaborado por ChileMujeres y el Instituto de Directores de Chile, un estudio que vuelve a poner cifras duras sobre una discusión que el mundo empresarial chileno conoce bien, pero que avanza más lento de lo que suele declararse en público.

El tema ya no es solo reputacional, sino parte del debate sobre competitividad y sostenibilidad.

El informe analiza a 170 empresas que reportan a la CMF y, por primera vez, incorpora una mirada evolutiva entre 2022 y 2024. El dato central es el contraste: hay progresos claros en formalización, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, pero las brechas de género en posiciones de poder siguen siendo profundas.

Solo el 18,2% de los cargos titulares en directorios está ocupado por mujeres, y apenas el 28,7% de los puestos de alta responsabilidad dentro de las organizaciones.

Donde sí hay avances visibles es en prevención y protocolos, empujados por cambios legales. La entrada en vigencia de la Ley Karin elevó la cobertura promedio de capacitación en acoso laboral y sexual desde 30% en 2022 a cerca de 68% en 2024. Sin embargo, el informe muestra la otra cara: las denuncias sobre acoso laboral y sexual existen, son numerosas, y es un problema que afecta mayoritariamente a mujeres, lo que sugiere que la cultura organizacional sigue siendo el gran pendiente.

En gobierno corporativo la señal es similar. Casi todas las empresas reportan códigos de ética, modelos de prevención de delitos y compromisos formales con la sostenibilidad. Pero solo una minoría somete a sus directorios a evaluaciones externas independientes, una práctica clave para profesionalizar decisiones y reducir zonas ciegas en la alta dirección.

Un ejemplo a destacar es Cintac, parte del holding CAP, empresa que ya tiene un 57% de mujeres en su directorio. Claudia Bobadilla, miembro del directorio y que participó en el lanzamiento del estudio, explica que “buscamos que la diversidad sea una consecuencia natural de una forma de tomar decisiones, donde el punto de partida es la estrategia y las capacidades que esta requiere”.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

Generado con IA

La historia del millonario clan uruguayo Gianoli, sus ramas y negocios en Chile y su negocios con el “Negro” Fernández León, los Hurtado Vicuña, los Izquierdo Menéndez y los Matte.

Prácticamente desconocidos en Chile, son parte de la ofensiva de aportantes descontentos con Frontal Trust, la AGF que controla Andrés Echeverría y que hace unas semanas se vendió a Toesca en medio de ruidos diversos en el mercado.

El reportaje de Ximena Pérez en El Mostrador cuenta los detalles de su participación en Molymet, Pucobre, Entel y, además, que fueron socios de Chilquinta y Banmédica. Una de las herederas legó su fortuna a una fundación del Opus Dei en Chile. Otra dejó un testamento sin beneficiarios que terminó en un escándalo financiero en Uruguay. Y una rama no heredó nada y hay acusaciones de dinero desviado.

La historia completa acá en este link en El Mostrador.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL AMOR YA NO BASTA

Estudios y artículos recientes confirman una creciente “brecha matrimonial” vinculada a la educación. El gráfico es del Financial Times, el posteo es de la influyente académica de Stanford, Alice Evans, y pone en perspectiva una tendencia que tiene profundas consecuencias sociales, económicas y políticas:

Los hombres con menos formación académica se quedan atrás en la educación y atrapados en empleos vulnerables a la automatización. Evans apunta a que un aspecto que se pasa por alto es que estos hombres son cada vez más solteros.

“Una vez que las mujeres pueden elegir, las menos atractivas tienen dificultades para encontrar pareja”.

Hallazgos clave de investigaciones recientes:

Disminución de las tasas de matrimonio: las tasas de matrimonio han disminuido en general, pero la caída es más pronunciada entre las personas sin educación superior.

Factores económicos: el principal factor es la disminución de las perspectivas económicas para los hombres sin educación universitaria.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Tenpo obtiene su primera clasificación de riesgo ad portas de convertirse en el primer neobanco de Chile

Tenpo alcanzó un nuevo hito en su camino a convertirse en el primero neobanco del país. Esto, luego de que Fitch Ratings le asignara una calificación inicial de AA- en el largo plazo, que refleja una muy alta capacidad de cumplimiento de sus compromisos financieros, y de N1+ en el corto plazo, la más alta categoría para obligaciones de corto plazo en escala local, asociada a una sólida liquidez y bajo riesgo crediticio.

Se espera que próximamente Tenpo reciba la autorización de funcionamiento por parte de la CMF, la última etapa para obtener la licencia bancaria.

La evaluación de Fitch Ratings representa un importante respaldo a la solidez del modelo de negocio, la calidad del proyecto y la visión de largo plazo de Tenpo, validando el trabajo realizado en materia de gobierno corporativo, gestión financiera, control de riesgos y estructura operacional. La clasificación reconoce la fortaleza del proyecto que impulsa al primer neobanco de Chile, así como su foco en construir una institución moderna, eficiente y alineada con los más altos estándares de la industria financiera.

5

LA SEMANA EN REDES

@ezraklein: “¿Qué es para usted la ‘economía de la rabia’?”. La pregunta la hizo el influyente columnista del The New York Times a James Talarico, candidato a senador de Texas por el Partido Demócrata y que se ha convertido en un fenómeno en redes.

Su respuesta fue tendencia y me parece que refleja lo que muchos pensamos –o al menos te hace pensar–:

@JamesTalarico: “Los multimillonarios son dueños de los algoritmos y las cadenas de noticias. Han creado plataformas con fines de lucro que nos dividen a cada hora: por partido, por raza, por género, por religión. Elevan las voces más extremistas de forma muy estratégica para provocar nuestra indignación, porque eso genera más clics, lo que a su vez les genera más dinero. Nos están vendiendo el conflicto directamente al torrente sanguíneo y lo llaman conexión”.

“Y creo que esto ha dejado a la gente hambrienta de una comunidad real”, agregó.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La batalla por el control de la U pasa por una negociación de una deuda de $8.000 millones de Michael Clark a un fondo de Sartor. El enredo Clark-Sartor-Toesca suma un nuevo capítulo. El caso del FIP Tactical Sport volvió a tensionarse. Como se sabe, el liquidador designado por la CMF demandó a Michael Clark por cerca de $8.000 millones, deuda que el fondo mantiene con Inversiones Cerro El Plomo, sociedad de aportantes ligada a Sartor y que hoy está bajo la administración de Toesca.

Lo que no había trascendido es que Clark busca “comprar esa deuda a precio nominal”, pero en las negociaciones Toesca está exigiendo a Clark el pago de $12.000 millones, es decir, un 50% más que el monto original adeudado. La negociación se está llevando adelante a través de los abogados de Clark, del estudio Albagli Zaliasnik, y ha generado un punto muerto.

Algunos aportantes al fondo buscan que Toesca acepte la oferta de Clark para recuperar parte de lo invertido. En el entorno del controlador de la U afirman que él no está dispuesto a pagar un “sobreprecio” por la deuda, argumentando que legalmente solo puede exigírsele el monto efectivamente adeudado.

El efecto práctico es que, mientras no haya acuerdo, los aportantes no reciben ni un peso. El conflicto –que ya era complejo por la intervención de la CMF y el cambio de administrador– suma ahora una negociación trabada que prolonga la incertidumbre y sigue congelando recursos de terceros.

Al menos dos inversores que conocen el detalle de las negociaciones y del caso Sartor tienen una lectura diferente: explican que Toesca tiene acciones de la U a través del fondo Tactical Sport embargadas y que esas acciones ya valen más del doble de los $8.000 millones adeudados y, si las sacan a remate, recuperarían mucho más que lo ofrece Clark para “saltarse la fila”. Además, aseguran que hay más interesados en comprar los créditos y ahí existe proceso competitivo. Agregan que la oferta de Clark para comprar la deuda es para asegurarse de no perder el control de la U.

Caber recordar que el FIP Tactical Sport tiene 63% de la U y Clark le debe a ese fondo los $8.000 millones. Fuentes que conocen la estructura de los fondos explican que los recursos que usó Clark para hacerse del control de la U venían indirectamente de otro fondo de Sartor: Inversión Leasing. Ese fondo le prestó plata a Cerro el Plomo y de ahí los fondos entraron a Tactical Sport.

Las negociaciones se dan en paralelo con la decisión de la familia Shapira de vender su paquete de acciones en Azul Azul. Eran los segundos accionistas mayoritarios de la concesionaria de Universidad de Chile y vendieron a $700 la acción, un premio de cerca de 50%. El remate se hizo a través de LarrainVial y Credicorp.

Pero hay sospechas de que fue una acción conjunta entre Clark y uno de sus abogados, José Ramón Correa. La semana pasada, la CMF les mandó una carta en la que señala que la operación los obliga a hacer una OPA.

¿Quieres saber la trama completa?, suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Todo lo que hay que saber de la deuda. El 2025 la deuda pública probablemente cerró en alrededor del 43% del PIB y el Gobierno que llega encontrará un déficit fiscal cercano al 3%, lo que significa que por segundo año no se cumplirán las metas –y eso que se hicieron dos ajustes–. La proyección oficial de Hacienda es que el déficit no supere el 2,4%.

Se habla de “la pesada herencia fiscal” que recibirá el futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz, pero en el mercado no hablan con la misma preocupación de los políticos. Aseguran que no ven la deuda superando el umbral de 45%, que es el techo que el Consejo Fiscal Autónomo y las clasificadoras de riesgo ven como “complejo”. Los inversores apuntan al precio del cobre, el repunte del litio y una economía que crecería un poco más de lo actualmente estimado.

Además, las emisiones de bonos de Hacienda se han hecho a tasas que reflejan lo contrario de “preocupación”. Cabe recordar que la clasificación crediticia de Chile es la más alta de las economías emergentes y a la par de China y países europeos como Grecia, Portugal y Francia, entre otros.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Peña contra la élite (y la élite responde). La última columna de Carlos Peña sobre José Antonio Kast no quedó en el estante de las ideas: activó una pelea epistolar de alto voltaje en el corazón de la élite chilena. Y este lunes se viene una respuesta del rector de la UDP a una de las críticas en particular: la de José Antonio Guzmán, expresidente de Habitat y de la CPC.

El rector de la UDP reveló la interna de un almuerzo privado de intelectuales en que participó el Presidente electo y cuestionó la consistencia intelectual y política del proyecto de Kast. Y, como suele ocurrir cuando Peña apunta al poder, la reacción no fue silenciosa ni académica, sino pública, personal y algo irritada.

Las cartas y comentarios –principalmente en El Mercurio– que siguieron revelan una incomodidad mayor: no tanto con Peña, sino con el espejo que puso frente a un sector que hoy se siente en ascenso político. Para algunos, el problema no fue el argumento, sino quién lo decía y desde dónde: el intelectual que durante años fue leído con respeto por el establishment, ahora convertido –según sus críticos– en un actor “militante” que habría cruzado una línea.

En ese contexto, la respuesta de Guzmán destacó por su tono. Cuestionó la tribuna que le da El Mercurio a Peña y acusó a este de caricaturizar al mundo empresarial y de leer el fenómeno Kast desde una superioridad moral que, a su juicio, desconoce el malestar real que explica su apoyo. Veremos qué dice el rector en su respuesta de este lunes.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Y cerramos con el “Condoro” del Banco Central. Una corrección técnica del BCCh bastó para sacudir al mercado cambiario. El martes, la autoridad publicó una cifra que sugería una abrupta caída –casi US$ 1.500 millones en un día– en las posiciones “en contra” del peso de inversionistas extranjeros, lo que fue leído como un giro fuerte de los flujos externos.

Horas más tarde vino la aclaración: el ajuste real era de solo US$ 376 millones. La diferencia se debió a una actualización de datos reportados por agentes del mercado, algo previsto en la política de revisiones del BC. Pero, para entonces, el ruido ya estaba instalado.

En mesas de dinero el diagnóstico fue duro, pero para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Como adelanté en el arranque de esta edición, la semana parte con los ojos puestos en dos frentes políticos que pesan más que los datos: Davos, donde Donald Trump volverá a dominar la conversación global en medio de tensiones geopolíticas, y Santiago, donde el mercado espera la definición del gabinete de José Antonio Kast. Más que cifras, lo que se evalúa es señal política, credibilidad y capacidad de ejecución.

Además, el lunes el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, expone en la 12th BBVA Latin America Conference en Londres. En un contexto de presión global sobre los bancos centrales, cualquier guiño sobre inflación, tasas o riesgos externos será leído con atención por inversionistas internacionales.

– Jueves. Publicación de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), previo a la Reunión de Política Monetaria de enero. Clave para medir expectativas de tasas, inflación y tipo de cambio en un entorno de alta incertidumbre global.

– Viernes. Una batería de indicadores locales que permiten tomar el pulso fino a la economía:

Indicadores de Coyuntura Semanal, Informe del Mercado de Derivados Financieros, Indicadores de Compraventa Regional, Indicadores de Compraventas por Actividad Económica, Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas y el Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista.

8

BUENA NOTICIA DE LA SEMANA: LA PRODUCTIVIDAD

Por primera vez en 14 años, la productividad registró dos años consecutivos de crecimiento, una situación que no se observaba desde el bienio 2011-2012, excluido el período de la pandemia. Y en 2025 la mejora en productividad representó cerca de una cuarta parte del crecimiento de la economía.

El Informe Anual de Productividad 2025 da cuenta de que en 2024 y 2025 la productividad aumentó entre 0,5% y 0,6% y la no minera más de 1%.



No hay que cantar victoria, aún nos falta. En 2023, el país se ubicó entre los cuatro con menor productividad de la OCDE, con niveles cercanos al 50% del promedio del bloque. Además, mientras entre 1991 y 2013 la productividad laboral creció a un ritmo promedio de 3,3% anual, entre 2014 y 2024 ese crecimiento se desaceleró a cerca de 1,1%

Por qué es importante (te lo explico en simple y con la asistencia de ChatGPT, que me ayuda precisamente a ser más productivo):

La productividad es, en simple, la capacidad de una economía de producir más (o mejor) con los mismos recursos: trabajo, capital, tiempo y tecnología.

Dicho sin tecnicismos: cuando una economía es más productiva, todos pueden vivir mejor sin trabajar más horas. Los salarios pueden subir, las empresas pueden invertir, el Estado puede recaudar más y financiar mejores servicios, sin necesidad de subir impuestos ni endeudarse más.

¿Quieren que se los explique con peras y manzanas? Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.