Los errores de cálculo de Hacienda y el temor que sean estructurales

¡Buenas y bienvenidos a febrero! Les escribo ya de vacaciones. Será una edición cortita y al pie pero todavía hay cosas que contar. Para el resto del mes, algo mío recibirán pero será solo para que no se olviden de nosotros.

Como les conté en la última edición, estuve en Panamá, participando en el Davos de América Latina que organizó la CAF (Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe). Fue una oportunidad para que la región reclame un espacio global propio ante este nuevo orden mundial que está emergiendo y las tensiones geopolíticas que enfrenta.

Participaron siete jefes de Estado de la región y nuestro futuro Presidente, José Antonio Kast, además de 6.000 empresarios, políticos, economistas, cuatro premios Nobel y líderes de la Sociedad Civil. La instancia sirvió para acercar posturas y articular estrategias para posicionar a América Latina y el Caribe como una región de soluciones ante los grandes retos del desarrollo global.

Qué pasó: En un momento de quiebre del orden global, el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de la CAF se consolidó como el espacio que hoy sí puede sentar a conversar a la región. Mientras la OEA está paralizada, el BID se mueve con lógica financiera al ritmo de Trump y el Mercosur y la Alianza del Pacífico siguen atrapados en sus propias grietas, la CAF logró algo escaso: diálogo político, económico y empresarial en la misma mesa.

Por qué importa. El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, fue explícito: este foro no es solo conversación, sino una plataforma de acción. “Es la cita más importante de la región para movilizar alianzas”, dijo, subrayando que la deliberación debe convertirse en hechos concretos que mejoren la vida de las personas. El mensaje de fondo: la CAF ya no quiere ser solo un banco, sino un articulador político-regional.

El dato político. En medio de diferencias ideológicas evidentes, uno de los gestos más comentados fue la buena sintonía entre Lula y José Antonio Kast. Lejos del choque esperado, ambos mostraron pragmatismo, diálogo fluido y señales de respeto mutuo, en un contexto donde la región necesita más puentes que trincheras.

Mi lectura. Hubo más de 400 reuniones bilaterales entre gobiernos, empresarios y organismos multilaterales, lo que refuerza la idea de que la CAF está ocupando un espacio que hoy nadie más logra llenar con efectividad y en el que el pragmatismo prima por sobre lo ideológico. Historia en desarrollo. Otro casa a destacar: Kast mostró un lado de Estadista dialogista que sorprendió a muchos –me incluyo– y que de convertirse en uno de los sellos de su mandato, podría ser la clave para cuatro años más tranquilos que los últimos ocho. Historia en desarollo.

En esta edición veraniega de El Semanal: El déficit fiscal de este Gobierno parece ser algo más que un error de cálculo; el Imacec de diciembre estuvo por encima lo anticipado; y lo que el mercado anticipa para el IPC de enero. Y ojo, el mercado también está atento al anuncio de los subsecretarios y delegados regionales. No será una semana tranquila.

Además, por qué te debe importar lo que está pasando con los bonos japoneses; se vienen las olimpiadas de invierno y con ellas las cifras que confirman que las comisiones que se pagan en Chile para invertir en fondos mutuos están al borde de ser un escándalo.

1

LOS ERRORES DE CÁLCULO DE HACIENDA

La pesada mochila fiscal que hereda el próximo Gobierno en gran parte parece ser una seguidilla de errores en la estimación de los ingresos. En el mercado hay economistas que comienzan a sospechar que es un problema que va más allá de errores de gestión.

El próximo gobierno no parte de cero, eso ya lo sabemos hace rato. Parte con mochila. Según el último diagnóstico fiscal que publicó Hacienda, el déficit efectivo estará casi en 3%, muy por encima de las propias proyecciones corregidas (3 veces) que ha hecho el equipo que ahora lidera el ministro Nicolás Grau.

El balance preliminar de 2025 cerró con un déficit efectivo de 2,8% del PIB (aunque gracias a la fortaleza del peso, la deuda como % del PIB cerró por debajo el 42%). Las causas principales: menor recaudación tributaria y caída del impuesto a empresas. 2025 será el tercer año en que el déficit estará por encima de las proyecciones bajo las cuales se aprobó el presupuesto. Grau anunció un recorte de gasto y una comisión experta para revisar ingresos.

El último informe dejó al descubierto un problema más estructural: los ingresos están entrando muy por debajo de los gastos comprometidos, incluso en un escenario de normalización post pandemia y con un Gobierno que se apretó el cinturón el último año.

El punto clave es que el ajuste fiscal prometido se ha ido diluyendo. Aunque el Ministerio de Hacienda insiste en que la trayectoria sigue siendo responsable, los números muestran que el esfuerzo no ha sido suficiente para compensar menor crecimiento, recaudación bajo lo esperado y compromisos de gasto que llegaron para quedarse (PGU, por ejemplo).

2

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL QUILOMBO JAPONÉS

El kaiju de los bonos japoneses. Hace un par de semanas que he buscado la forma de meter el tema de la deuda japonesa y cómo se ha vuelto un factor más que tiene complicado a los mercados, presionando al dólar e impulsando al oro.

Y la respuesta para poder explicarlo en simple me la dio la newsletter de Eduardo Thompson, editor de Bloomberg.

“Un ‘kaiju‘ en japonés se traduce como “bestia extraña” y es la palabra para describir a los monstruos gigantes del tamaño de rascacielos, como Godzilla, que arrasan con ciudades enteras como Tokio… o Metrópolis”, explica Thompson.

Japón, históricamente sinónimo de tasas bajas, está sacudiendo a los mercados globales y la chispa fue política: la primera ministra Sanae Takaichi convocó a elecciones anticipadas para respaldar un plan de estímulos y recortes tributarios que elevarían aún más una deuda que ya bordea el 221% del PIB. El mensaje bastó para despertar al “kaiju” del mercado de bonos.

La reacción fue dramática y lo muestra el gráfico que publico hoy. El rendimiento del bono japonés a 30 años saltó 27 puntos base en un solo día, hasta un récord de 3,86%, un movimiento que normalmente tomaría semanas.

El dolor lo siente Trump. La volatilidad se intensificó y comenzó a presionar también a las tasas largas en Estados Unidos y Europa, justo cuando varios gobiernos buscan lo contrario: crédito más barato.

El problema es sistémico. Japón ha sido por décadas la principal fuente de financiamiento del carry trade: endeudarse barato en yenes para invertir en activos de mayor retorno en otros países. Con tasas locales al alza, ese engranaje empieza a crujir y crece el riesgo de ventas masivas de activos externos.

3

LA SEMANA EN REDES

El misterioso tuitero @AlephEdu vuelve a ser mi favorito de la semana. Su posteo de un gráfico de El Mercurio Inversiones ilustra lo ridículamente caras que son las comisiones que cobran los fondos mutuos en Chile.

Para fondos similares en Estados Unidos y usando plataformas que dan acceso a Wall Street la comisión es entre 0,5% y 1%. Y hay ETF (fondos indexados) más baratos aún.

4

AGENDA DE LA SEMANA

– La semana viene cargada de datos duros, con dos hitos que concentrarán la atención del mercado: el Imacec de diciembre —clave para cerrar el pulso de actividad de 2025— y el IPC de enero, que vuelve a poner a la inflación en el centro del debate de tasas.

Esta mañana se publicó el Imacec de diciembre de 2025, el último dato de actividad del año pasado y una señal sobre cómo entró la economía al 2026. La actividad se ubicó en 1,7%, por encima lo que anticipaba el mercado. Para el año el crecimiento habría cerrado en 2,3 o 2,4%. La cifra final la tendremos en el informe de Cuentas Nacionales del próximo 18 de marzo.

Miércoles. También a las 8:30, el Banco Central libera la Minuta de la Reunión de Política Monetaria de enero, en la que el mercado buscará pistas sobre el tono interno del Consejo y el camino de la tasa en los próximos meses. Cabe recordar que el banco resolvió mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 4,5% y mandó señal de que podría resumir recortes en la reunión de marzo.

Viernes. El plato fuerte: IPC de enero 2026. El dato marcará expectativas de inflación para el primer trimestre y puede confirmar las apuestas sobre el próximo paso del Banco Central. En diciembre la inflación cayó 0,2% y bajó a su nivel más bajo en 5 años. La apuesta es que en el primer trimestre de este año llegue a la meta del Banco Central de 3%.

5

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: LAS OLIMPIADAS DE INVIERNO

El Team Chile ya tiene a su delegación lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano – Cortina 2026 . Arrancan este viernes y se extenderán hasta el 22 de febrero. Sé que es deporte de elite pequeña, pero somo un país de montaña y es una de mis pasiones. Así que desde el próximo viernes, a apoyar con todo al Team Chile.

La delegación chilena está integrada por Matilde Schwencke, quien hará su estreno en Juegos Olímpicos y Henrik Von Appen, quien llega a sus cuartos Juegos Olímpicos. El equipo lo completan la especialista en ski cross Stephanie Joffroy —presente en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018— y el fondista Sebastián Endrestad (cross country), quien al igual que Matilde, competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos

Hasta aquí llegamos esta semana.