El cable que remeció La Moneda y complica a empresarios: dólares chinos vs afinidad con EE.UU.

¡Buenas y feliz jueves! El verano se acaba, se vienen marzo y la vuelta a clases, y con una gran parte del país gozando (o sufriendo) el Festival de Viña.

En el sector financiero la atención está puesta en las cifras de empleo y sectoriales de enero, que se publican el viernes. Será una señal de cómo arrancó el año la economía.

Este jueves el mercado bailará al ritmo de Nvidia. Anoche, luego del cierre de Wall Street, publicó sus resultados trimestrales y nuevamente la rompió. Bloomberg dice que las cifras muestran que el boom de la IA sigue imparable. Un dato: hace tres años registró ganancias anuales de US$ 4.400 millones. Ayer reportó utilidades para los últimos 12 meses de US$ 120 mil millones.

Esta semana, el BCI publicó un informe en el que dice que la economía mundial ha mostrado una capacidad de adaptación frente al complejo escenario global y tensiones geopolíticas, en parte gracias a un “fuerte impulso de inversión asociado a nuevas tecnologías e inteligencia artificial”.

En esta edición de El Semanal: empresarios en la disyuntiva de los dólares chinos y la geopolítica de Trump; desafío global: la amenaza del crecimiento sin empleo; y el fashion emergency publicitario de SQM y CMPC. Con sus imágenes golpeadas por los peores escándalos de su historia, usaron la misma agencia –La Familia– para reposicionar sus marcas.

Además, lo que más se espera en Sanhattan: la declaración de patrimonio del futuro canciller, Francisco Pérez-Mackenna; y el manotazo que les quiere dar Petro a las AFP en Colombia podría golpear a controlador de AFP Habitat.

1

TRUMP, CHINA Y LOS EMPRESARIOS

Chile ante el cable que remeció La Moneda: comercio con China, afinidad con Estados Unidos y el dilema que definirá el primer día del Gobierno de José Antonio Kast. El problema no es de Kast, es de los empresarios y el Estado de Chile: alinearse con Trump y arriesgar el vínculo económico con China, o sostener la autonomía comercial y asumir el costo de enfrentarse a Estados Unidos. La decisión marcará el día inicial de su mandato.

La filtración del polémico cable a Beijing –y la posterior sanción de Donald Trump contra un ministro y dos altos funcionarios chilenos– instaló en el empresariado una pregunta incómoda: ¿cómo compatibilizar la dependencia comercial de China con la afinidad estratégica con Estados Unidos?

Kast viaja a la capital del imperio Trump. La próxima semana, Kast viajará a Estados Unidos a un evento organizado por la Casa Blanca. Irá junto a su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y al que eligió como su próximo embajador en Washington, Andrés Ergas. Ambos provenientes del mundo empresarial, pero sin trayectoria política. En el sector privado leen la señal como un intento de recomponer confianzas y reflejo de que el nuevo orden mundial con Trump pasa por los negocios. Pero advierten: el margen es estrecho y la decisión marcará el tono del primer día de mandato.

Tres planos que el empresariado distingue (y que el debate público mezcla). Esta semana hablé con empresarios y altos ejecutivos de 4 grupos económicos y, en conversaciones reservadas, separan el problema en tres capas:

Primero, ¿con quién hacemos comercio internacional? Apuntan a que China es el principal socio comercial de Chile. Estados Unidos y Europa siguen siendo mercados relevantes y Latinoamérica tiene peso menor en el total exportado.

El dato duro y que nos da una carta bajo la manga: cerca del 78% de todas nuestras exportaciones a China es minería y en su gran mayoría cobre. Y en esto, dicen los empresarios, está el ancla de esa relación. China no tiene muchas partes donde comprar cobre o litio, por lo que ahí la ventaja es nuestra, dice el expresidente de uno de los dos gremios empresariales que pesan. En contraste, las exportaciones no mineras rondan los US$ 2.500 millones.

El cobre, el litio y la fragilidad de las cerezas. La amenaza de represalias comerciales sobrevuela las conversaciones. Pero el empresariado cree que el margen de daño no es simétrico. Cobre: esencial para su transición energética y construcción. Litio: crítico para baterías y electromovilidad. “Ahí no pueden retaliar fácilmente”, afirma un ejecutivo minero.

Los sectores vulnerables. Cerezas y frutos rojos: alta dependencia del mercado chino; celulosa: China puede sustituir oferta, y en parte del salmón.

Segundo, ¿con quién queremos que haga negocios en Chile?

Aquí el consenso empresarial cambia: dicen que en activos estratégicos (litio, puertos, energía, concesiones), la preferencia es por capital estadounidense o europeo. “No queremos que China compre activos estratégicos”, repiten varios. Y dan por hecho que la operación para que una empresa china se quede con todo Transelec se va a caer.

Un alto ejecutivo de un holding empresarial recuerda que en Europa y EE.UU. existen límites regulatorios y de seguridad nacional que dificultan adquisiciones sensibles para los chinos. En América Latina, en cambio, China ha avanzado en economías con menor fortaleza institucional, “pero Chile es diferente y podemos limitar”.

La distinción es nítida: comercio con China, sí; control de infraestructura estratégica, no.

Puertos, concesiones y el “fantasma Chancay”. En el sector logístico miran con atención el caso del puerto de Chancay en Perú, desarrollado con fuerte presencia china. “Chile no quiere una ‘ciudad china’ en sus puertos”, dice un operador marítimo.

Y tercero, afinidad cultural y defensa. Ahí no hay dónde perderse, es el consenso: Washington. En defensa, seguridad y cultura empresarial, la sintonía histórica es con Estados Unidos. “No podemos ser un apéndice de China sin herir nuestras alianzas estratégicas”, dice otro empresario consultado.

Un alto ejecutivo con sintonía política de derecha dice que lo que hizo este Gobierno con SQM, tragándose el sapo de Julio Ponce, tiene toda una lógica geopolítica. “Solo los chinos iban a licitar y eso nos dejaba vulnerables”, señala.

2

“EL MUNDO ES UN LUGAR MUY DISTINTO”

“Todo ha cambiado para la economía global. No ha aparecido en los números de crecimiento (…), pero hay que tener en cuenta que el mundo está en un lugar muy distinto”.

La advertencia es de Gita Gopinath, profesora de economía en Harvard y hasta hace unos meses la segunda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es parte de un análisis sobre los riesgos que enfrenta la economía mundial a mediano y largo plazo y que adelantó en el Foro Económico Mundial de Davos en enero.

La amenaza del crecimiento sin empleo: dice que la inversión en inteligencia artificial y el estímulo fiscal de Estados Unidos, China y Alemania sostienen el crecimiento global este año, pero emerge un riesgo estructural: una expansión económica que no genere suficientes puestos de trabajo.

Si la productividad aumenta mientras el empleo se estanca, el costo social y político podría ser alto –y la sociedad difícilmente aceptará un modelo que concentra beneficios y distribuye incertidumbre–.

“Creo que la inteligencia artificial ayudará con el crecimiento económico. Habrá efectos productivos, ya sea en un par de años o más. Pero creo que es una fuente importante de crecimiento, porque es una tecnología de propósito general. Puede transformar todos los campos que estamos mirando. Por supuesto, lo que tenemos que observar es lo que pasa con los trabajos. ¿Vamos a crear un crecimiento sin trabajo? Ese es un riesgo sobre el que tenemos que preocuparnos”.

El mundo cambió. El sistema basado en reglas claras de comercio global ha sido reemplazado por mayor volatilidad e incertidumbre regulatoria. Ese entorno afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, aunque sus efectos suelen tardar en materializarse en los datos macroeconómicos.

La economista explica que la inversión masiva en IA elevó las valoraciones empresariales y los mercados bursátiles. Ese efecto riqueza –es decir, cuando el aumento del valor de los activos financieros impulsa el consumo– ayudó a sostener el gasto, especialmente en los hogares de mayores ingresos.

3

LIDERAR ES COMUNICAR: CUANDO LA IMAGEN VALE MILLONES

El fashion emergency publicitario de SQM y CMPC. Con sus imágenes golpeadas por los peores escándalos de su historia, usaron la misma agencia –La Familia– para reposicionar sus marcas.

Ambas empresas entendieron que liderar es comunicar. Y como lo cuenta Ximena Pérez en El Mostrador, apuntaron a la sostenibilidad con el pajarito de SQM y vivir lo natural de CMPC. A más de una década, ¿cuánto han mejorado su reputación corporativa?

Fueron campañas caras y a La Familia le pagan un fee mensual. Tienen un equipo de diez personas de la agencia dedicadas a trabajar en cada una de las cuentas.

Los nombres detrás de La Familia. Entre sus fundadores estuvo el fallecido Roberto Fantuzzi, que más tarde se retiró. Sus socios principales son Ernesto Osses, el mayoritario y gerente general, y su hermano Paolo, quienes están desde su fundación en 2008.

La historia completa la encuentran en El Mostrador en este enlace.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El manotazo que les quiere dar Petro a las AFP en Colombia podría golpear a controlador de AFP Habitat. Hablo de Administradora Americana de Inversiones (AAISA), la unidad que controla ILC y bajo la cual cuelgan AFP Habitat en Perú y AFP Colfondos en Colombia (ILC es el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción que controla Confuturo, Banco Internacional y que, junto a Prudential, controla AFP Habitat, entre otras).

Qué pasó. Colombia publicó un proyecto de decreto que exige a los fondos de pensiones privados transferir hasta 25 billones de pesos colombianos al sistema público. La cifra equivale a US$ 6.700 millones. El destino es ayudar a combatir un déficit cercano al 7% del PIB y un gasto fiscal desbordado.

– La información más esperada en las mesas de dinero: la declaración de intereses y de patrimonio del próximo canciller Francisco Pérez Mackenna. Se especula que el exhombre fuerte del Grupo Luksic tiene un patrimonio de más de US$ 50 millones y varios con conocimiento apuestan a que su fortuna estaría por sobre los US$ 100 millones. Pero es todo copucha por ahora.

El economista de la PUC con MBA de Chicago fue socio de Juan Bilbao y Alfredo Moreno en una consultora empresarial y luego pasó por el Citi, BankersTrust y AFP Provida. En 1991 pasó al Grupo Luksic. De esos 35 años, a lo largo de casi 30 fue el máximo ejecutivo de Quiñenco.

Un empresario que lo conoce dice que el futuro canciller “es rico rico. Puede que sea el ministro más rico de la historia reciente de Chile”, asegura. La curiosidad no se limita a Sanhattan. Al interior del grupo, ejecutivos y empresarios de todo el mercado, están atentos a cuando se publique su declaración. Y no solo a la suya: también la del abogado Fernando Barros, la del futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz y la de Daniel Mas, próximo biministro de Economía y Minería.

– Anthropic frente al ultimátum del Pentágono: el viernes que puede redefinir la IA militar en Estados Unidos. Su decisión se mira con atención en todo el mundo por sus implicancias éticas y regulatorias para una tecnología que nos desafía diariamente.

Qué pasa. La startup de inteligencia artificial, conocida por su modelo Claude, su énfasis en la seguridad y en limitar usos potencialmente peligrosos de sus modelos, tiene hasta este viernes para decidir si elimina ciertas restricciones (“guardrails”) de su modelo Claude Gov, el único sistema de IA que actualmente opera en entornos militares clasificados de EE.UU.

Lo que está en juego. Un contrato actual de cerca de 200 millones de dólares, relativamente modesto. Pero el gobierno federal se perfila como uno de los mayores clientes futuros de la industria de inteligencia artificial.

Antes de cerrar, una Nota de la Redacción. Este domingo, luego de publicada esta newsletter, en la que conté sobre el ruido que haría en el mercado si se confirma el nombre de Cristián Carmona como el próximo presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), me contactó Joaquín Cortez, el expresidente de la CMF.

Aclara que nunca se refirió a Carmona como que “no tenía dedos para el piano”. Dice que la decisión para elegir al fiscal de la nueva entidad no fue fácil. Y agrega que “la salida de Cristián fue una decisión personal”.

Hasta aquí llegamos esta semana. Recuerda que, si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.