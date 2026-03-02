Mercados en modo guerra: ataque a Irán eleva el riesgo geopolítico para la economía

Presentado por:

¡Buenas y bienvenidos a marzo! Arranque de semana: mercados en modo guerra. El evento más dramático ocurrió después del cierre del viernes y esta mañana está sacudiendo los mercados mundiales: el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Es una guerra por elección de Donald Trump y que abre una caja de Pandora. No existía una amenaza inmediata por parte de Irán.

El nuevo episodio de fuerza militar de Estados Unidos en Medio Oriente reintroduce el riesgo geopolítico como catalizador central de mercado. No es solo política exterior: es un shock potencial para energía, inflación y crecimiento global.

El foco inmediato está en el Estrecho de Ormuz. Por esa arteria pasa cerca de un tercio del petróleo marítimo y alrededor del 20% del gas transportado por mar. Irán ya anunció su cierre y al término de esta edición ya se estaban elevando primas de seguros, desviando rutas marítimas y encareciendo el transporte aéreo. La mayor refinería de Saudi Arabia fue bombardeada y ya está fuera de servicio. El petróleo se dispara esta mañana.

El impacto macro es claro: riesgo de un nuevo impulso estanflacionario. Energía más cara, cadenas logísticas tensionadas y mayor incertidumbre geopolítica complican el aterrizaje suave que los bancos centrales venían intentando coreografiar. La ruta de tasas se vuelve más incierta justo cuando el mercado apostaba por recortes en 2026.

Para los inversionistas, la geopolítica dejó de ser ruido de fondo: hoy es driver de precios.

A la guerra en Irán hay que sumarle el nerviosismo que rodea al crédito privado. El encarecimiento del financiamiento, el riesgo de pérdidas millonarias y la menor liquidez global amenazan con exponer vulnerabilidades acumuladas en los años de dinero barato. Este es un frente que el mercado aún no termina de dimensionar.

En esta edición de El Semanal: el desafío financiero de CMPC para financiar su gran apuesta en Brasil, no perder su grado de inversión y evitar un aumento de capital; el informe del BID sobre el impacto del salario mínimo en el empleo que contradice al del Banco Central; y las apuestas del mercado respecto a que lo peor del Grupo Patio ya pasó.

Además, IA vs. trabajadores y la verdad de la milanesa; Fernando Barros llega a Defensa con flancos abiertos; lo que el mercado anticipa de la inflación de febrero; y José Antonio Kast apuesta a una “díscola” benevolente con Sanhattan para liderar la CMF.

1

GRADO DE INVERSIÓN DE LA PAPELERA BAJO AMENAZA

Más grande que su valor bursátil: el desafío financiero de CMPC para ejecutar Natureza es su grado de inversión y no verse obligado a un aumento de capital. En los próximos meses el directorio de la empresa que es el corazón y la esencia del Grupo Matte aprobará oficialmente su apuesta más ambiciosa: US$ 4.600 millones para financiar el proyecto Natureza en Brasil.

Lo que se habla en las mesas de dinero. El mercado comienza a apostar a que CMPC tendría que hacer un aumento de capital para financiar su apuesta brasileña y de crecimiento en general. La otra es acelerar la venta de activos. La empresa insignia del Grupo Matte tiene hoy un valor bursátil (market cap) más bajo de lo que tiene comprometido invertir en Brasil.

Actualmente la capitalización de mercado (market cap) de Empresas CMPC es de aproximadamente US$ 3.800 millones. El compromiso de inversión en Brasil es de US$ 4.600 millones en el estado de Rio Grande do Sul. En 2025 las acciones fueron las de peor desempeño del IPSA, cayendo 8%, en un año en que la bolsa chilena fue una de las que más rentó en el mundo. Este año repunta y acumula un alza de 5%.

En juego está la nota crediticia de la Papelera. La compañía tiene grado de inversión hace ya 30 años, y ahí está una de las razones de que movieran a Sebastián Moraga como CFO (vicepresidente de Finanzas) el año pasado después de 14 años en Colbún, también del Grupo Matte. Su mandato es asegurar que CMPC no pierda su histórica clasificación crediticia.

Hace dos semanas S&P Global Ratings recortó la calificación crediticia de la empresa de ’BBB’ a ’BBB-’ con perspectiva estable, citando resultados más débiles de lo esperado y desafíos para reducir el apalancamiento. El año pasado tanto los resultados netos como el EBITDA fueron peor de lo anticipado.

S&P dice que el proyecto en Brasil es “estratégicamente importante para la competitividad a largo plazo de CMPC”, pero estima que requeriría ajustes adicionales en la estructura de capital de la empresa para evitar desviaciones significativas de su política financiera.

Ante el ruido que hace en el mercado, la respuesta de la Papelera es consistente y ya lo adelantó en el Investment Day de diciembre:

El mensaje giró en torno a cuatro ejes, uno central: cómo navegar una industria estructuralmente cíclica en uno de sus momentos más desafiantes. La celulosa atraviesa precios históricamente bajos –los peores en 30 años– y Softys enfrenta un escenario complejo en Brasil y México.

La presión es evidente. El desembolso de Natureza se concentra en un período de tres a cuatro años, tensionando caja y métricas de leverage justo cuando los resultados operacionales están deprimidos por el ciclo.

La administración reconoce que los ratios estarán exigidos, pero insiste en que es un fenómeno transitorio: los precios tocaron piso en agosto y ya muestran recuperación, y entre 2026 y 2028 proyectan un escenario de utilidades significativamente más robusto, apalancado en la entrada en operación del proyecto y en mayores flujos de caja.

El financiamiento de Natureza combinaría varias capas. Estiman que US$ 1.500 millones provendrían del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y cerca de US$ 1.000 millones podrían llegar de Agencias de Crédito a la Exportación europeas (ECA, por sus siglas en inglés), mecanismos que permiten financiar maquinaria y equipamiento en condiciones más favorables que el mercado tradicional de bonos o banca comercial.

Pero como eso no basta para proteger las métricas crediticias. CMPC también activó un plan de monetización de activos para fortalecer el balance sin recurrir –por ahora– a un aumento de capital.

Entre las alternativas está la “forest asset monetization”: venta de flujos forestales con contratos elásticos a siete años, priorizando la venta de cosecha futura antes que de terrenos.

También evalúan monetizar activos eólicos en las regiones VII y VIII, además de desarrollar terrenos inmobiliarios que hoy generan más valor fuera del negocio forestal. El respaldo es significativo: activos forestales por unos US$ 3.800 millones y terrenos valorizados en torno a US$ 4.000 millones.

El mensaje del CFO es claro: el estrés financiero es temporal, la disciplina de balance es prioritaria y el aumento de capital sería la última alternativa. El objetivo es uno solo: ejecutar Natureza sin perder el grado de inversión.

2

SALARIO MÍNIMO: EL BID VS. EL BANCO CENTRAL

Salario mínimo divide a los técnicos: BID ve bajo impacto en empleo y contradice el polémico informe que publicó el Banco Central en septiembre del año pasado, en el que advirtió efectos negativos en el empleo formal. Ambos estudios buscan medir los efectos de las alzas del salario mínimo en el mercado laboral.

En su momento el informe del Banco Central fue visto como un golpe al Gobierno, al responsabilizarlo de las tendencias macroeconómicas en empleo. La Moneda manifestó su desacuerdo, aludiendo a que dicho estudio no considera los beneficios en términos de bienestar social que ha traído la política.

Qué pasó ahora: un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que los aumentos del salario mínimo en Chile entre 2023 y 2025 registraron el mayor crecimiento promedio anual real desde 1999-2001. El informe destaca que la política fortaleció el poder adquisitivo y consolidó su rol como herramienta de equidad salarial.

Impacto mínimo en empleo: el BID estima efectos acotados sobre la creación de empleo formal, entre 0,2% y 0,4% en el período analizado, equivalentes a unos 18.000 puestos entre 2023 y 2025. Esa cifra representa menos del 3% del total de empleo formal creado durante el actual Gobierno. En ausencia de los aumentos estudiados, la generación de empleo formal habría sido levemente mayor, aunque en un contexto donde se han creado más de 700.000 empleos, con fuerte expansión del trabajo formal.

Los beneficiados: cerca de 2 millones de trabajadores –ubicados en la parte baja de la distribución salarial– se vieron directamente favorecidos. Para este grupo, las remuneraciones crecieron en promedio cuatro puntos porcentuales más que en los tramos de mayores ingresos, reforzando el carácter redistributivo de la medida. En perspectiva histórica, el salario mínimo real se ha multiplicado por cuatro desde 1990.

3

PATIO PONE SUS PROBLEMAS EN EL PASADO

El mercado hace apuestas fuertes a que lo peor de Patio ya pasó. El caso Audios/Factop golpeó fuerte a la que hasta ese entonces era una de las favoritas de los inversores en el sector inmobiliario, armando fondos con LarrainVial, Santander y BTG, entre otros.

El escándalo gatilló la salida de los fundadores y controladores: la familia Jalaff. El control pasó a manos de las hermanas Gabriel y Paola Luksic (y su pareja Óscar Lería), y los empresarios Eduardo Elberg y Guillermo Harding.

La salida de los antiguos controladores marcó un punto de inflexión. El nuevo bloque accionista tomó el timón con la promesa de fortalecer el balance, ordenar la estructura financiera y relanzar el crecimiento.

Desde que se constituyó la nueva estructura de socios y la llegada de Jaime Munita a la gerencia general, la empresa ha hecho aumentos de capital, emisiones de bonos y venta de activos. En junio del año pasado se hizo un aumento de capital por US$ 60 millones, con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compañía y capitalizar nuevos proyectos inmobiliarios.

A esa operación hay que sumar dos emisiones de bonos en Perú por US$ 100 millones y 4 en Chile por US$ 210 millones. En total, en el último año y medio se han refinanciado del orden de US$ 500 millones (emisiones de bonos, crédito sindicado, entre otros).

Venta de activos. Munita y el nuevo grupo controlador han hecho una serie de ventas de activos “no estratégicos” –es decir, fuera del foco definido en el plan de desarrollo, que es expandirse básicamente en activos de renta comercial e industrial–.

Incluyen terrenos, hoteles y edificios de oficinas, operaciones por las cuales se espera recaudar del orden de US$ 100 millones. Además, desde Patio adelantan que existen avanzadas negociaciones por activos relevantes, operaciones que se espera concretar dentro del primer semestre.

No todo ha sido color de rosa. Durante estos dos años, Patio ha enfrentado tensiones internas, cambios culturales y conflictos operativos que han generado un escenario que fuentes internas describen como de descoordinación entre áreas clave. “Hay tensiones entre antiguos ejecutivos y el nuevo bloque controlador, pero se han ido disipando”, aseguran.

Aunque formalmente existen figuras visibles en la estructura, distintas fuentes internas señalan que la toma real de decisiones estaría concentrada en Andrés Solari, quien operaría con fuerte influencia estratégica. Solari es presidente del directorio en representación de Eduardo Elberg.

El área de Recursos Humanos también se convirtió en un foco de tensión. Tamara Larraín, proveniente de Banco de Chile, impulsó una transformación cultural que no estuvo exenta de conflictos. La percepción de decisiones verticales y reestructuraciones “a dedo” agudizó las fricciones, afirman personas que conocen la interna.

Desarrollo: el epicentro del conflicto. Patio prometió un agresivo plan de expansión en strip centers a tres años. Pero el plan ha ido lento y al interior de la empresa apuntan a razones múltiples:

Aumento sostenido de los costos de construcción, modelos financieros que no estarían cerrando con los márgenes históricos y choque entre equipos antiguos y nuevas incorporaciones.

Mientras Desarrollo enfrenta dificultades, también hay quienes critican que el nuevo equipo sufre de una cierta desconexión con el conocimiento territorial, que históricamente fue la ventaja competitiva de Patio: entender las comunas, el flujo vecinal y el mix adecuado de arrendatarios.

En la industria estiman que la llegada, en enero de este año, del ex Cencosud Thomas Grob viene a solucionar algunas de estas tensiones.

Herencias del pasado y el problema en Perú. Había cuestionamientos internos de los activos en Perú que aportó Elberg cuando entró como socio de Patio. También sobre dos ejecutivos clave en Lima. Ni los activos ni ellos habrían cumplido expectativas. Al interior de Patio cuentan que los dos personajes en cuestión ya salieron y que Perú terminará siendo un “muy buen negocio”:

No todas las áreas han sido objeto de crítica. Compliance, liderado por Macarena Toro, es vista como una de las pocas unidades fortalecidas en este proceso, con evaluación positiva por su profesionalización y su liderazgo.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: PAÑOS FRÍOS AL PÁNICO POR IA

El miedo a que la IA destruya millones de empleos no está –por ahora– respaldado por los datos. Esa es la conclusión central del nuevo informe de Citadel Securities, que desafía la narrativa de una crisis laboral inminente provocada por la automatización. En otras palabras, le pone paños fríos al pánico de las últimas semanas que golpeó a ciertos sectores del mercado.

Lo que muestra el gráfico. Aunque la inteligencia artificial avanza rápidamente en capacidades técnicas, los indicadores reales –como tasas de desempleo y demanda de talento tecnológico– no muestran señales de un reemplazo masivo de trabajadores.

Por qué importa. La adopción tecnológica no ocurre de forma explosiva e inmediata. Históricamente sigue una curva en “S”: comienza lenta, acelera cuando bajan costos y mejora la infraestructura, y luego se estabiliza.

5

LA SEMANA EN REDES: BILL GATES Y LA IA

El mejor análisis del tsunami que enfrentamos con la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Es de Bill Gates, el fundador de Microsoft, y –según los que saben– acaba de resolver el mayor debate en Silicon Valley. ¿Es la IA una burbuja?

Gates: “La IA es el mayor avance técnico que he descubierto en mi vida. Ni internet. Ni el smartphone. Ni la computación en la nube. El más grande. De todos los tiempos. En mi vida”.

Acá parte de la conversación y su argumento:

Gates: “Si nos referimos a algo como los tulipanes en los Países Bajos, que miraron atrás y dijeron: ‘Qué demonios, no había nada allí’… No, no es así”.

Hay dos tipos de burbujas en la historia: la fiebre de los tulipanes y el desplome de las puntocom. Los tulipanes no dejaron nada. Internet lo dejó todo.

Gates: “Al final, ocurrió algo muy profundo. El mundo era muy diferente”.

La IA sigue al pie de la letra el manual de las puntocom. Capital irracional. Competencia frenética. Empresas que queman dinero a un ritmo mayor del que pueden desarrollar sus modelos de negocio.

Y debajo de todo esto, una tecnología que lo está cambiando todo. Permanentemente.

Para ver la conversación completa, acá el video.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– José Antonio Kast apuesta a una “dÍscola” para liderar la CMF. La Tercera informó que Catherine Tornel –actual comisionada– será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Sus votos anticipan el sello regulatorio que podría marcar la CMF bajo una nueva administración.

Tornel se ha desmarcado de la tradición de consensos que ha caracterizado al consejo de la CMF. Sin votar sistemáticamente en contra, ha adoptado posiciones distintas en decisiones relevantes del regulador, hoy presidido por Solange Berstein e integrado además por Augusto Iglesias (vicepresidente), Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón.

Dónde se notó. En las sanciones a LarrainVial en el caso del Fondo Corneta. Además, las actas del consejo muestran diferencias en la definición de bancos sistémicos y sus exigencias de capital –una materia clave para la estabilidad financiera– y en resoluciones adoptadas en el marco de la Ley de Fraudes en medios de pago.

Más disensos. Tornel también tuvo voto disidente en la multa al ex-CEO de Cencosud por uso de información privilegiada; emitió voto en contra en la normativa que regula el pago mínimo de tarjetas de crédito; y en la sanción aplicada al Banco de Chile por otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos. Algunos opinan que tendría que haberse inhabilitado, ya que fue directora de BanChile Inversiones.

– Tornel no es la única pieza del rompecabezas económico que está moviendo Kast. También se supo que Mario Farren, exbanquero de Citibank y uno de sus asesores cercanos, será presidente de BancoEstado.

El Chicago Boy llegará con una larga trayectoria en mercados financieros y banca internacional. Trabajó por casi tres décadas en Citibank. Además, entre 2018 y 2019 se desempeñó como superintendente de Bancos, antes de regresar al sector privado y colaborar con el equipo económico de Kast.

– Banco Central fija techo de 80% para inversión externa y soberana en nuevos fondos generacionales creados por la reforma de pensiones. El mismo tope aplicará al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). La medida regirá una vez que entren en operación los FFGG, el 1 de abril de 2027.

La lógica. El instituto emisor optó por mantener la política vigente: fijar ambos límites en el máximo que permite la ley (80%). El objetivo histórico ha sido resguardar la estabilidad financiera, evitando que cambios bruscos en los portafolios previsionales generen disrupciones en el tipo de cambio o en las tasas locales.

– Grupo Angelini/Copec: energía y minería amortiguan el golpe forestal. El holding cerró 2025 con utilidades por US$ 877 millones, una baja de 21,1% frente a 2024. El EBITDA alcanzó US$ 2.730 millones (US$ 3.000 millones ajustado), también por debajo del año previo.

El golpe. El negocio forestal presionó los resultados. Arauco enfrentó un mercado de celulosa más débil y una base de comparación exigente tras la venta de activos en Brasil en 2024. Hubo mejoras en volúmenes y costos, pero no suficientes para compensar el ciclo adverso.

El contrapeso. Energía y minería sostuvieron el año. Copec Chile mejoró volúmenes y márgenes. Abastible creció en Perú, Colombia y Ecuador, y consolidó su primer año en España y Portugal. En minería, Cumbres Andinas logró utilidades históricas por US$ 638 millones, impulsadas por el precio del cobre y mayores ventas físicas.

– Lo que se habla en sectores empresariales cercanos al Presidente electo José Antonio Kast: el abogado Fernando Barros llegará a Defensa con algunos flancos abiertos. El abogado de Pinochet, Piñera y asesor histórico de LarrainVial –está casado con la hermana de León Víal y la firma fue su primer cliente–, no solo está salpicado por polémico cable chino.

Como informó El Mostrador, la historia del cable óptico submarino chino partió en el estudio Barros & Errázuriz, donde se constituyó la empresa china y se fijó su domicilio legal.

Además, un lobbista con vínculos transversales en la izquierda, derecha y empresariado, afirma que hay preocupación en la embajada de Estados Unidos sobre sus posturas anti-Israel en el pasado. Circula un video en YouTube de cuando era abogado de Pinochet en Londres, en el que habla de “genocidio palestino”.

En 2025 habría sido parte de un grupo de 620 abogados chilenos que firmaron una carta de denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Fue a iniciativa del exembajador Nelson Hadad, en representación del grupo de abogados. La lista ha desaparecido, pero tres firmantes aseguran que Barros fue uno de ellos. Lo mismo confirma un líder de la comunidad judía en Chile que lo conoce: “Nunca he entendido bien la posición de Fernando y por qué se jugó en este tema”.

Como decimos acá, historia en desarrollo.

– No todos los medios están en la UTI: el Diario Financiero rompe la tendencia y por segundo año fue uno de los pocos medios tradicionales que cerró con números azules (El Mostrador está entre ellos). DF cerró 2025 con utilidades de 15 millones de pesos para ingresos de $ 8 mil millones. En 2024 por primera vez tuvieron ganancias última línea, las que repartieron entre los empleados a través de un bono.

El DF es parte del Grupo Claro y en el directorio dicen que el negocio de medios seguirá estando complicado. Un director aplaude lo que está haciendo el equipo que dirige José Tomás Santa María, pero advierte que el mayor riesgo de Diario Financiero “es ser demasiado oficialista en un gobierno de derecha lleno de empresarios y con vínculos estrechos con algunos personajes clave que se suman a la administración Kast”. Y agrega que fue uno de los problemas que tuvo El Mercurio en Piñera I.

7

AGENDA DE LA SEMANA: INFLACIÓN Y CRECIMIENTO

Actividad, salarios e inflación llegan en secuencia. El combo definirá el tono del primer trimestre y ajustará apuestas sobre la velocidad de la normalización monetaria. Semana corta en eventos, alta en sensibilidad de mercado.

Especial atención acaparará la presencia del ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuesto. El martes, Nicolás Grau tendrá que dar explicaciones nuevamente por entregar un déficit fiscal muy por encima de lo prometido.

– Lunes ya arrancamos con el Imacec de enero. Las cifras decepcionaron. La actividad cayó 0,1% en comparación con enero del año pasado y muy por debajo lo que proyectaba el mercado. Es la peor cifra desde junio de 2024.

Las cifras de empleo –que sigue por sobre el 8%– y sectoriales que publicó el INE el viernes son desaletandoras. En el mercado proyectan una variación anual de entre 1% y 1,5%, aunque con un crecimiento mensual desestacionalizado más bajo.

– Enel muestra sus cartas. Este martes presentará su plan estratégico para Chile, que tendrá como telón de fondo la investigación de la SEC que usará el Gobierno para decidir si le quitan la concesión de la distribuidora eléctrica metropolitana, por su rol en el apagón de agosto de 2024.

Se da por hecho que Enel seguirá operando, pero por razones políticas la actual administración quiere que la decisión la tome Kast, que tendrá que defenderla y explicar si su cercanía con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue factor en la decisión.

– El miércoles arranca la temporada de seminarios con un webinar organizado por Goldman Sachs, “Chile 2025: normalización monetaria en un mundo no tan normal”. Claves: ritmo de recortes, riesgos externos y balance inflación-actividad. Uno de los expositores será el vicepresidente del BCCh, Alberto Naudon.

También el miércoles, el Ministerio de Hacienda lanza el VII Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2025. Estarán el ministro Nicolás Grau; el titular de Economía/Minería, Álvaro García; y la presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, Francisca Jünemann. No se anticipan grandes mejoras.

– El viernes se viene el plato fuerte: la inflación de febrero. Confirmará que la desinflación sigue firme. El consenso es que se movió apenas 0,1%. Impacto directo en expectativas de política monetaria y en el mercado de renta fija.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL PUEBLO VS. IA

Para la portada de esta semana, TIME habló con un grupo social y políticamente transversal de ciudadanos que comparten una misión: detener, o al menos hacer más lenta, una tecnología que se infiltra en casi todos los aspectos de la vida humana.

Hay una gran preocupación por el creciente papel de la IA en la vida diaria. Temen que “socave la creatividad, erosione las relaciones, difunda información errónea, desplace los trabajos, aumente la demanda de electricidad y reestructure las comunidades locales”. Historia en desarrollo y para pensar.

Acá pueden leer el reportaje completo.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.