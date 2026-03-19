José Antonio Kast debuta en La Moneda tirando toda la carne a la parrilla

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¡Buenas y feliz jueves! El precio del petróleo se dispara esta mañana a medida que la nueva escalada de ataques en el Golfo Pérsico amenaza con causar daños a largo plazo a importantes instalaciones energéticas en Qatar e Irán.

Una nueva preocupación para el nuevo Gobierno que arrancó con una vorágine poco vista en administraciones anteriores.

Se acaba el verano y el mensaje de la primera semana de José Antonio Kast en La Moneda es que hay que ajustarse los cinturones y prepararse para un otoño-invierno agitado para la política y la economía. Porque la apuesta es agresiva: bajar impuestos, recortar gasto, reactivar la construcción y empujar la inversión privada, todo al mismo tiempo.

La semana inaugural de Kast en La Moneda fue un tsunami de anuncios, decretos y medidas, y dejó una señal clarísima: llegó a hacer exactamente lo que prometió, pero más rápido de lo que muchos esperaban. Una especie de Trump con buenos modales. O, si se prefiere, una retroexcavadora ordenada: menos grito, más método, pero con la misma decisión de desarmar rápido, marcar la cancha y mover el eje del debate antes de que la oposición alcance a reaccionar.

Entre las imágenes de Chacalluta, la motosierra fiscal de Jorge Quiroz y el retiro de 43 decretos ambientales, el mensaje fue brutalmente simple: este Gobierno no vino a administrar la herencia de Boric, vino a desmontarla.

Y partió tirando toda la carne a la parrilla. Frenó normas sobre biodiversidad, emisiones, aguas y cambio climático –con el pingüino de Humboldt de telón de fondo–, activó una auditoría de entrada para revisar el Estado y, al mismo tiempo, anunció un paquete económico que mezcla rebajas tributarias, desregulación y ajuste fiscal. Todo envuelto en una narrativa que sintetiza sus promesas de campaña: seguridad, empleo, reconstrucción e inversión.

Vamos a ver si el vértigo de estos primeros días se puede mantener. La agenda del nuevo Ejecutivo enfrentará enormes obstáculos políticos y económicos. Lo primero que se viene a la mente es que sus planes de recorte de impuestos y gastos son un desafío a las matemáticas. Acotar la gratuidad universitaria y reformar el subsidio a los combustibles (MEPCO), entre otros, desafían la realidad política.

Y todos estos planes se anuncian con el telón de fondo de una guerra en el Medio Oriente que amenaza con disparar la inflación y golpear el crecimiento. A nosotros esta nueva crisis nos pilla con menos recursos, más endeudados y con menos herramientas para amortiguar el impacto.

El conflicto en Irán tiene a los bancos centrales recalculando. Este miércoles la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés y advirtió “inciertas” implicancias de la guerra en la economía. La próxima semana es el turno del Banco Central de Chile.

También en esta edición: el último PIB de Boric sorprende y confirma que la economía no está en crisis; JP Morgan y la pesada mochila que hereda Kast; y la trastienda de cómo se armó el nuevo directorio de Falabella.

Además, nerviosismo en el Grupo Claro: Santa Rita se descorcha a la baja y podría perder su grado de inversión; Quiroz se sube al carro de BHP; Kast a lo Trump: por decreto da chipe libre a termoeléctricas; y ¿por qué el nuevo Gobierno usó una de las 12 balas de plata ADP para reemplazar a Osvaldo Macías en la Superintendencia de Pensiones con Joaquín Cortez?

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LA SORPRESA DEL ÚLTIMO PIB DE BORIC

Cuentas nacionales: Boric cierra mejor de lo esperado, pero sin romper el techo del 2%. El Banco Central informó que el PIB de Chile creció 2,5% en 2025, por encima del 2,3% preliminar del Imacec, muy por encima del consenso de los economistas privados a fines de 2024 e inicios de 2025 y también algo mejor que lo que el mercado y varios analistas venían internalizando para el cierre del año hasta hace unas semanas.

El dato vino acompañado de una señal que en La Moneda y en Hacienda hubieran querido mostrar más seguido: la inversión fue bastante más robusta de lo anticipado, empujada sobre todo por maquinaria y equipos.

Por qué importa. Porque el relato de una economía en crisis y un final de Gobierno puramente débil ya no calza del todo con las cifras. La demanda interna creció 4,2%, el consumo de los hogares avanzó 2,7% y la inversión en maquinaria y equipos se disparó 16,3% en el año.

Además, el crecimiento fue relativamente transversal y sin la minería como locomotora: comercio, servicios personales, manufactura y servicios empresariales lideraron las contribuciones positivas.

Entre líneas: el cierre de 2025 no cambia la película completa del cuatrienio. Con las revisiones del Banco Central, el PIB quedó en 2,1% en 2022, 0,7% en 2023, 2,8% en 2024 y 2,5% en 2025.

Eso deja un promedio anual en torno a 2,0%-2,1%, o sea, un desempeño débil –el más bajo desde Bachelet II– para las necesidades del país, pero al mismo tiempo muy parecido al ritmo de PIB tendencial que viene arrastrando Chile. En simple: no fue un colapso, pero tampoco hubo despegue.

En el nuevo equipo de Hacienda fueron menos positivos. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sostuvo que el crecimiento promedio corresponde al “segundo peor desempeño desde el retorno de la democracia”.

La lectura incómoda para todos: el déficit fiscal. En el mercado apuntan a una mezcla de ingresos sobreestimados y gasto rígido.

JP Morgan: José Antonio Kast arranca su mandato con una mochila fiscal pesada. Critica que Chile acaba de registrar su peor desviación del balance estructural en dos décadas, y no por una crisis, una recesión o un shock de materias primas, sino por un deterioro fiscal persistente. El informe habla derechamente de una regla fiscal que está perdiendo fuerza.

La arista política. El diseño económico de la nueva administración rompe con la lógica de los últimos años: en vez de financiar el mayor gasto social con más impuestos, busca impulsar el crecimiento, recortar el gasto y mejorar el uso de los recursos públicos.

Esta semana, el Gobierno confirmó un recorte transversal permanente de 3% del presupuesto en todos los ministerios y ajustes adicionales, con ahorros de hasta US$ 4 mil millones en 2026, además de limitar la gratuidad universitaria y congelar su expansión.

Pero la aritmética fiscal es estrecha: se anuncian varias medidas que reducen ingresos, mientras los recortes de gasto todavía están poco detallados.

Y el plan tendrá que navegar la política y acusaciones de que favorece a los ricos. Específicamente la propuesta de recortar impuestos a ganancias de capitales, acotar gratuidad universitaria y recorte de impuestos a empresas del 27% al 23%, además de fin de contribuciones de primera vivienda.

Y a eso hay que agregar un nuevo imponderable: la guerra en Medio Oriente y su impacto en los precios de energía y la inflación.

La apuesta de Quiroz es que la inversión privada se adelante a las rebajas tributarias, pero si eso no ocurre –o si presiones como el costo fiscal del MEPCO aumentan debido al conflicto en Irán, que podría significar gastos extras de hasta US$ 3 mil millones–, el margen de maniobra se puede achicar rápido.

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UN CAMBIO DE DIRECTORIO INESPERADO E INEXPLICABLE

Fernando de Peña: el inesperado ganador en la reconfiguración del poder en Falabella. Como les adelanté en este espacio hace dos semanas, cuando todo el mercado celebraba el dramático repunte de la empresa de los últimos dos años, el anuncio de un nuevo directorio refleja un nuevo culebrón entre las familias controladoras.

Las piezas en el mapa del poder se movieron de la mano de Carlo Solari. La que podía haber sido una elección de directorio pacífica y previsible, porque la compañía volvió a brillar, tomó el giro de una serie de intrigas. El presidente y otros dos directores no fueron reelegidos, no por falta de méritos ni de ganas.

La historia completa de cómo fue la operación y los votos, la cuenta Ximena Pérez en El Mostrador.

Un mensaje de SAP

Experiencias y comunidad empresarial y llamado a registro

Las grandes decisiones empresariales no se toman en solitario; se construyen en espacios donde la experiencia y la innovación se encuentran. En SAP House Chile, los líderes acceden a un espacio de intercambio real donde comparten experiencias, analizan desafíos concretos y generan conexiones estratégicas con ejecutivos de distintas industrias.

Aquí, la conversación se centra en casos reales, inteligencia artificial aplicada y soluciones que ya están transformando la gestión empresarial. El resultado: nuevas alianzas, aprendizajes prácticos y una visión clara para avanzar con mayor certeza.

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LA MESA: EL CONSEJO DE UNO QUE SABE CÓMO ES “CON GUITARRA”

Hermann González: “Haber ganado elección no significa que están los votos para hacer lo que quiera”.

Es la advertencia política del socio de Valtin Consulting, con experiencia en Hacienda durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

En su paso por La Mesa, el economista y miembro del Consejo Fiscal Autónomo sostuvo que el nuevo Gobierno recibe una economía estabilizada, pero atrapada en un bajo crecimiento y presión sobre las cuentas fiscales. Advirtió que el mayor riesgo viene del frente externo y que el impacto podría ser duro para Chile.

“La economía parte este año con una inflación cercana a la meta, con un crecimiento en torno al potencial, incluso un poquito por abajo, pero una economía que está con la tasa de interés cerca de su nivel neutral, en condiciones de equilibrio de largo plazo”.

Pero advierte que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta un desequilibrio fiscal que obliga a reordenar las cuentas con rapidez y credibilidad.

En ese contexto, advirtió que Hacienda debe seguir de cerca el deterioro del escenario internacional, porque la intensidad y duración del conflicto en el Medio Oriente pueden alterar de forma importante el cuadro macroeconómico chileno.

“Si el conflicto se agrava o se prolonga por más tiempo de lo previsto, la política económica debiera transformarse en una política de reacción de corto plazo para enfrentar un shock negativo significativo”.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Kast y Quiroz se cuelgan del anuncio de BHP para vender confianza inversora. La inversión por más de US$5 mil millones en Escondida le dio al nuevo Gobierno una vitrina ideal para reforzar su relato procrecimiento: reglas claras, permisos más ágiles y minería como motor de empleo.

Foco en el impacto regional. BHP estima un promedio de más de 2.500 empleos durante la construcción, con peaks de hasta 6 mil en los momentos de mayor actividad.

¿Por qué importa? El proyecto de BHP contempla una nueva planta concentradora para sostener la capacidad de procesamiento de Escondida. En un país donde la inversión llevaba años atrapada entre permisos, ruido regulatorio e incertidumbre política, el anuncio le cae como anillo al dedo al relato procrecimiento del nuevo Gobierno.

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– Santa Rita se descorcha a la baja y podría perder su grado de inversión. Fitch Ratings rebajó la calificación de largo plazo de la viña desde ‘A(cl)’ a ‘BBB-(cl)’ y cambió la perspectiva desde Negativa a Estable. La señal es clara: la clasificadora ve un deterioro más profundo de lo esperado en el negocio, en la deuda y en la posición competitiva de la compañía.

El otro problema es el vínculo con el grupo. Fitch observa un debilitamiento del respaldo estratégico desde la familia controladora –Grupo Claro (Elecmetal)–, porque Santa Rita y Cristalerías de Chile hoy pesan bastante menos dentro del negocio consolidado. En 2025, Santa Rita explicó solo 12% de los ingresos y cerca de 4% del EBITDA de Elecmetal, muy por debajo de lo que representaba en 2021.

Qué pasó. Fitch dice que Santa Rita viene mostrando un deterioro operativo sostenido, con un EBITDA que cayó por cuarto año consecutivo en 2025, golpeado por menores volúmenes y una pérdida de participación de mercado.

El dato más duro está en la deuda. Aunque Fitch espera cierta mejora en 2027, la agencia advierte que el apalancamiento sigue en niveles muy altos y que, sin apoyo relevante adicional del grupo controlador, podría haber nuevas rebajas.

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– Kast a lo Trump: por decreto da chipe libre a termoeléctricas. El Gobierno de José Antonio Kast frenó la entrada en vigencia de una serie de decretos ambientales firmados al final de la administración Boric. El Ministerio del Medio Ambiente retiró esos decretos desde Contraloría, dejando en suspenso algunas de las medidas más relevantes del último ciclo regulatorio ambiental.

El corazón de la decisión está en el congelamiento de normas para controlar contaminación industrial, en particular, en el sector energético. Entre los decretos retirados destaca la nueva norma de emisión para centrales termoeléctricas, que buscaba endurecer los estándares para un rubro históricamente cuestionado por su impacto ambiental.

Junto con eso, quedaron en pausa la norma de calidad del aire para plomo, reglas sobre contaminantes en aguas y el reglamento del registro de emisiones, debilitando herramientas clave de fiscalización y monitoreo.

Pero el alcance va más allá de las termoeléctricas. El Ejecutivo también frenó reglamentos y planes ligados a la Ley Marco de Cambio Climático, la estrategia climática de largo plazo, la transición socioecológica justa, la evaluación ambiental y la certificación de gases de efecto invernadero.

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– Lo que hace ruido en algunas mesas de dinero y en el mundo de las pensiones: ¿por qué el nuevo Gobierno usó una de las 12 balas de plata ADP para reemplazar a Osvaldo Macías en la Superintendencia de Pensiones con Joaquín Cortez? Cabe recordar que el Ejecutivo puede reemplazar hasta 12 jefes de servicios en sus primeros tres meses de gobierno, según la norma de la Alta Dirección Pública.

Como les contamos en este espacio el domingo, Cortez fue presidente de la CMF en el segundo mandato de Sebastián Piñera, además de director y alto ejecutivo de AFP Provida. Algunos en el mercado cuestionan que Cortez es demasiado cercano a la industria.

Entonces la pregunta de fondo –que hace el ex-SVS Alejandro Ferreiro– es qué esperan que Joaquín Cortez haga distinto a Macías, que era visto como “una apuesta segura de implementación rigurosa (Reforma Pensiones) en tiempo y forma”. Historia en desarrollo.

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