Kast entra a la cancha con su plan ancla en medio de más pesimismo y presión inflacionaria

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son suscriptores premium)! La semana parte con una mezcla incómoda de tensión geopolítica, inflación al alza y política local en ebullición.

En el frente externo, se desvanecieron otra vez las esperanzas de una desescalada ordenada en la guerra en Medio Oriente. El conflicto entra en su sexta semana y el tono volvió a endurecerse: la amenaza sobre el estrecho de Ormuz reactivó el fantasma de un shock energético más largo, más caro y más dañino para la economía global.

Trump amenazó a Irán con “volarlo todo” si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, pero extendió hasta el martes su ultimátum a Teherán.

En Estados Unidos se viene una batería pesada de datos, con foco en inflación y en las minutas de la Reserva Federal. El mercado quiere saber cuánto de este nuevo escenario bélico y petrolero empieza a filtrarse en la lectura del banco central más importante del mundo.

En Chile, ese cambio de escenario ya empezó a sentirse. La semana estará marcada por el IPC de marzo y por las encuestas de Operadores Financieros y de Expectativas Económicas. Son las primeras señales que llegan más contaminadas por el alza del petróleo, la depreciación del peso y el nuevo cuadro macro que el propio Banco Central de Chile reconoció tras la RPM de marzo.

La arista política: esta semana el Gobierno de José Antonio Kast planea ingresar al Congreso el corazón de su programa con el que ganó las elecciones: un paquete de 40 medidas que apunta a la reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad, que busca transformarse en la columna vertebral de su administración. Incluye su polémica propuesta de recortar el impuesto a las empresas.

El problema es que lo hará en medio de un ambiente político espeso, cruzado por la histórica alza de los combustibles, la presión sobre el costo de la vida y una oposición que ya comenzó a tensar la cuerda. Anoche la encuesta Cadem reveló que, por primera vez en 44 semanas, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%).

También en esta edición de El Semanal: Andrés Trivelli descabeza la cúpula de una de las unidades clave de LarrainVial; la lectura de Sebastián Edwards sobre el proyecto más audaz de Allende; y CMPC queda al borde de perder su histórico grado de inversión.

Además, el ruido que generó la carta a El Mercurio de Yuraszeck contra Codelco; Mario Farren, presidente de BancoEstado, llegó para hacer el lobby de los grandes bancos: apunta a la Tasa Máxima Convencional y los límites del Banco Central a los créditos hipotecarios; y la desconocida pelea de las AFP con el Grupo Angelini.

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KAST Y QUIROZ MUESTRAN SUS CARTAS

Kast se juega su programa en la rebaja tributaria a las empresas. La Moneda prepara el ingreso esta semana de su proyecto ancla de “Reconstrucción Nacional”, pero el corazón económico del plan –bajar el impuesto corporativo de 27% a 23%– amenaza con transformar la iniciativa en una pelea política de alto costo.

El proyecto de “Reconstrucción Nacional” incluye 40 medidas y al menos 18 iniciativas legislativas. Es la columna vertebral del programa de José Antonio Kast y el intento de darle forma legal a su hoja de ruta en economía, Estado, seguridad y ajuste fiscal. El autor intelectual y que será quien lidere las discusiones en el Congreso es su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Por qué importa. En el corazón del plan está la rebaja del impuesto corporativo para medianas y grandes empresas, desde 27% a 23%. Esa es la apuesta más emblemática y también la más difícil de aprobar. Para el Gobierno, es una señal proinversión y de reactivación. Para sus críticos, puede transformarse en el flanco que termine trabando todo el resto.

Y las dudas no son solo de la oposición. En el oficialismo creen que el agresivo recorte fiscal, combinado con uno de impuestos, golpeará el crecimiento y la recaudación en medio de un shock externo de proporciones aún desconocidas.

El problema para Kast es que llega a esta discusión debilitado. El alza histórica de los combustibles –sin gradualidad y comunicada de golpe por Hacienda– afectó la aprobación presidencial, reactivó protestas y tensó no solo la relación con la oposición, sino también con el oficialismo.

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TRIVELLI GOLPEA LA MESA Y MUEVE SUS PIEZAS EN LARRAINVIAL

Andrés Trivelli mueve el tablero en LarrainVial y descabeza el área de Wealth Management: fuerza la salida del socio histórico a cargo de la unidad de negocios, Gonzalo Córdova, y mueve dos de sus alfiles a otras áreas de la firma. En LarrainVial aseguran que el rediseño del mando en Gestión Patrimonial confirma que Trivelli llegó decidido a cambiar el foco, reordenar el negocio con gente de su confianza y potenciar nuevos liderazgos.

La salida más comentada fue la de Córdova, histórico de la firma, socio y gerente general de Gestión Patrimonial. Hay consenso al interior en que “cumplió un ciclo” y Trivelli gatilló cambios que se venían planificando hace un tiempo.

A esa decisión se sumó el cambio de rol de los socios Cristián Cardone y Sebastián Wenz, ambos altos ejecutivos que trabajaban bajo el mando de Córdova. Wenz quedó a cargo de Activa, la unidad de negocios que administra activos alternativos.

Los nuevos líderes del negocio. Serán Gonzalo Silva, socio de LarrainVial, junto a Diego Lecaros, actual gerente del equipo de Regiones de Gestión Patrimonial.

Trivelli está armando sus equipos con gente de su plena confianza. Personas que conocen los detalles de estos movimientos reconocen que es “un cambio de equipo y de estilo”.

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DOBLE CLIC AL EXPERIMENTO MÁS AUDAZ DE ALLENDE

De lo que poco se habla: Sebastián Edwards cuenta la historia poco contada de Cybersyn, el experimento más audaz del mandato de Allende. El proyecto fue un sistema de gestión económica pionero y futurista implementado en Chile durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) de Salvador Allende, entre 1971 y 1973.

Concebido como una “internet socialista” o un “sistema nervioso” para la economía nacionalizada, su objetivo era utilizar la cibernética para gestionar las industrias del Estado en tiempo real y descentralizar la toma de decisiones. Diseñada por la consultora de gestión británica Stafford Beer e implementada bajo la dirección de Fernando Flores, el sistema tenía como objetivo monitorear un conjunto limitado de indicadores clave de rendimiento y detectar interrupciones incipientes antes de que se convirtieran en fallas de producción.

Cómo funcionaba. Se conectaron teletipos (máquinas de télex) en diversas fábricas del país con un único centro de cómputo en Santiago. Esto permitía enviar datos de producción diariamente para un análisis rápido, superando las limitaciones tecnológicas de la época.

Durante años, Cybersyn fue tratado como una leyenda: para unos, el protointernet socialista de Allende; para otros, una extravagancia tecnocrática. Un nuevo estudio de Sebastián Edwards hace algo más útil: lo saca del mito y lo somete a prueba. La pregunta es simple y potente: ¿sirvió realmente esa red de télex que conectó a más de 300 empresas nacionalizadas para amortiguar el golpe del paro de camioneros de octubre de 1972?

El paper analiza ese episodio como un experimento de coordinación en medio del caos. Edwards toma datos mensuales de 20 sectores industriales, arma un modelo para estimar cuánto debería haber caído cada uno bajo el shock logístico y compara ese contrafactual con lo que efectivamente ocurrió.

El paro recortó en cerca de 9% la producción industrial agregada y dejó en evidencia el corazón del problema: no solo faltaban insumos y transporte, también información oportuna para reaccionar.

No es una prueba definitiva, pero sí hay evidencia relevante de que Cybersyn ayudó a amortiguar parte del daño. En simple: la red no era humo; algo de coordinación efectiva entregó. El principal hallazgo es que los cuatro sectores que el Gobierno de la época definió como prioritarios –alimentos, bebidas, tabaco y petróleo/carbón– rindieron, en promedio, 17 puntos mejor que lo que predecía el modelo

Cabe recordar que el economista trabajó en la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) durante el Gobierno de Allende y fue militante socialista en su juventud.

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Un mensaje de Tenpo

Ciberseguridad: más integrada y alineada con la velocidad real del entorno

La Ciberdefensa Cognitiva Distribuida surge como una evolución natural frente a un escenario donde las amenazas avanzan más rápido que los modelos tradicionales de seguridad. No se trata de reemplazar lo existente, sino de llevarlo a un siguiente nivel.

El desafío fue abordado como equipo: cómo hacer que la defensa deje de depender de procesos secuenciales y comience a operar en tiempo real. La respuesta fue distribuir la inteligencia en toda la arquitectura, permitiendo que cada componente no solo detecte, sino que también entregue contexto y habilite respuestas inmediatas.

Este enfoque, construido de forma colaborativa y con foco en resultados concretos, permitió reducir tiempos de reacción y optimizar la operación sin perder control. Fue reconocido en los Fintech Americas Awards 2026 por su capacidad de innovar desde la práctica. Más que un cambio radical, representa una evolución en la forma de entender la ciberseguridad: más integrada, más ágil y alineada con la velocidad real del entorno digital.

Sebastián Veliz, head de Ciberseguridad de Tenpo

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: ECONOMÍA ESTANCADA

El gráfico es del economista Arturo Claro y refleja la debilidad con que la economía chilena arrancó el año. En febrero produjo un -0,3% que en febrero 2025, “marcada por desaceleración de producción de bienes y el comercio”.

Claro advierte que el promedio de las variaciones de los últimos tres meses es cercano a cero, “un estancamiento que no se veía desde inicios de 2023”.

Recalculando. Y eso podría obligar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a modificar su agresivo plan de recorte de gasto y reducción de impuestos. Cálculos privados estiman que el ajuste fiscal propuesto restaría entre -0.3% y -0,7% al crecimiento de este año.

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LA SEMANA EN REDES (NO ES SANO)

Redes sociales y democracia, una correlación que no se ve bien. La información la posteó @IanBremmer, el analista de riesgo geopolítico más influyente de Wall Street. Advierte que, mientras más tiempo pasas en redes, menos confianza le tienes a la democracia.

Entre las personas que usan las redes sociales menos de una hora al día, el 73% afirma que la democracia es la mejor forma de gobierno. Personas que lo usan 5 horas o más al día: 57%.

Cuanto más tiempo pasas en las redes sociales, menos crees en la democracia (y para los bots: cuanto menos crees en la democracia… más tiempo pasas en las redes sociales).

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SIN TACOS NI CORBATAS

– CMPC queda al borde de perder su histórico grado de inversión. Esta semana Fitch se sumó a S&P y le recortó la nota internacional desde BBB a BBB-, el último peldaño dentro del grado de inversión. Las clasificadoras de riesgo coinciden en el diagnóstico: la empresa del Grupo Matte tiene demasiada deuda, resultados débiles y menos margen para seguir estirando la estructura de capital.

Fitch dejó claro que el problema no es un tropiezo puntual, sino una estructura de capital que llega demasiado exigida a un negocio todavía débil y con el desafío que representa la inversión de US$ 4.600 millones para su planta en Brasil. Hace menos de dos meses, S&P ya había hecho exactamente el mismo ajuste.

Cabe recordar que hace unas semanas, en este espacio, te contamos que en el mercado especulan que CMPC podría verse obligado a un aumento de capital. Actualmente el valor en bolsa de la empresa es de US$ 3.300 millones, muy por debajo de lo que cuesta el proyecto en Brasil.

En la Papelera están confiados en que tienen herramientas y opciones para mantener un sólido grado de inversión con perspectiva Estable. Y recuerdan que la gran mayoría de firmas del sector Pulp & Paper del mundo son BBB- o no son Investment grade.

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– ¿José Yuraszeck dando clases de ética a Codelco? A 20 años de haber sido sancionado y multado por su rol protagónico en el famoso caso Chispas, el empresario reaparece en las páginas de El Mercurio para cuestionar a Codelco y el millonario sobrecosto en la remodelación de su casa matriz.

En su carta, Yuraszeck pone el foco en el salto del presupuesto de la obra –que pasó de US$ 10 millones a US$ 60 millones– y lo califica de un despilfarro escandaloso, incomprensible en un país con urgencias más básicas, y más grave incluso por el silencio de la minera estatal y las autoridades.

La carta busca instalar una duda mayor sobre la gestión y los controles dentro de Codelco. Su mensaje más agresivo: cuestiona que, si ese nivel de descontrol ocurre en una remodelación de oficinas, qué puede estar pasando en las minas, donde se juega de verdad la billetera grande de la estatal.

La ironía: que el protagonista del caso Chispas ahora aparece indignado por el uso ético y eficiente de los recursos, en un giro que, como mínimo, tiene algo de audacia y bastante de ironía.

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– Nuevo presidente de BancoEstado toma el rol del lobbista jefe de los bancos y apunta a la Tasa Máxima Convencional (TMC). En una entrevista en La Tercera, Mario Farren revela que ya se lo planteó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y asegura que, al flexibilizarla, “solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”.

Es una cifra cuestionable, afirma un exministro de Piñera, quien participó en las negociaciones que resultaron en la ley que puso límites a la tasa que pueden cobrar los bancos a ciertos créditos. En su momento, las críticas de la banca, retail financiero, cajas de ahorro y cooperativas eran que se iba a desbancarizar a los segmentos de más riesgo. Cabe mencionar que Chile es una de las economías de América Latina con mayor bancarización.

El gremio de la banca advirtió en su momento que reducir en exceso la TMC desbancarizaría a 670 mil personas. Las cifras previas a la pandemia fueron más conservadoras. Lo que sí es verdad es que una TMC más baja achica el “spread” que cobran los bancos y, con eso, afecta las utilidades.

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– Pelea de perros grandes: AFP y minoritarios aprietan al Grupo Angelini por estructura que “destruye valor”. El Diario Financiero reveló que las administradoras de fondos de pensiones, varios family offices y otros accionistas minoritarios del AntarChile –el holding aguas arriba del Grupo Angelini–, decidieron dejar de quejarse en voz baja.

En una desconocida junta extraordinaria de accionistas, aprovecharon la discusión sobre ampliar el directorio para poner sobre la mesa una crítica de fondo: la matriz –dicen– ya no agrega valor y terminó convertida en una capa societaria que castiga a los accionistas.

El punto central es el descuento de holding. Los minoritarios alegan que AntarChile transa con un castigo relevante respecto del valor de su participación en Empresas Copec, que es donde hoy está el verdadero corazón operativo del grupo.

Según los cálculos, al cierre de 2025, comprar AntarChile implicaba acceder con un castigo de 35,5% respecto del valor de sus activos subyacentes, si estos se compraran directamente en Copec. Los críticos recuerdan que ya en 2021 habían advertido sobre este problema al directorio, estimando que ese castigo les costaba más de US$ 2.200 millones a los accionistas.

Las AFP y los minoritarios también cuestionaron que los Angelini aumentaran el directorio de Antar de 7 a 9, para acomodar la nueva generación de la familia.

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Un mensaje de la UDP

Célebre periodista estadounidense visita la UDP

El destacado periodista e historiador Jelani Cobb dictará en la Universidad Diego Portales la conferencia Desafíos de la prensa en tiempos convulsos. Cobb es decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, y desde 2012 escribe para The New Yorker, donde analiza temas de raza, política y justicia social.

Su visita a la Escuela de Periodismo de la UDP tiene gran relevancia académica y profesional. “Como autor de premiados libros y de artículos en la prestigiosa revista, Cobb aporta una mirada crítica sobre el rol del periodismo en contextos democráticos, fortaleciendo el debate, la formación y la proyección internacional de nuestros estudiantes”, dice Marcela Aguilar, decana de la Facultad de Comunicación y Letras.

La actividad será el martes 21 de abril y es abierta a todo público. Luego de su conferencia, Cobb conversará con la periodista Paula Escobar Chavarría, profesora titular UDP. Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

–Qué mirar. La semana trae una batería de datos que puede terminar de redefinir el cuadro macro de corto plazo.

Como adelanté en el arranque, el foco estará en el IPC de marzo, la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post RPM y la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de abril: tres termómetros que ya deberían recoger el golpe del alza del petróleo, la depreciación del peso y el cambio de tono en el escenario económico.

Por qué importa. El mercado quiere saber cuánto del shock externo ya pasó a inflación, cuánto cambió la trayectoria esperada de tasas y si el escenario central sigue siendo uno de desaceleración ordenada o algo bastante más incómodo.

Las proyecciones del IPC para marzo apuntan a una variación mensual entre 0,5% y 0,66%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en el precio de los combustibles y su efecto en el transporte. La inflación anual para el cierre de 2026 se estima ahora en torno al 4%, alejándose de la meta del 3% del Banco Central.

– Martes. El INE publica el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales de febrero, dato que sirve para monitorear si persisten presiones en salarios en medio de una economía más débil. Ese mismo día, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participa en el seminario “Nuevos Vientos de la Economía”, organizado por Sofofa y la UDD. Su intervención puede entregar nuevas pistas sobre cómo el BC está leyendo el shock externo y sus efectos locales.

– Miércoles. Es el día clave de la semana. Primero viene el IPC de marzo, que debería mostrar con más claridad cuánto se empezó a filtrar el alza de combustibles al costo de vida. Luego, a las 8:30, se publica la EOF post RPM, relevante para ver cómo los operadores financieros ajustaron sus apuestas sobre inflación, dólar y TPM después del deterioro del contexto externo.

Viernes. Cierra la semana la EEE de abril, que permitirá contrastar si economistas y analistas están convergiendo hacia un escenario más duro para inflación y crecimiento. En simple: el mercado pasa de mirar solo datos a mirar un nuevo régimen. Y esta semana puede ser la primera en mostrarlo con números.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Cuando una foto dice más que mil palabras. Es la que tomó el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orion. Millones hemos estado pegados a las imágenes que nos llegan, lo que confirma la fascinación que existe con la exploración del universo.

NASA dice que Artemis II allanará el camino para futuros alunizajes, así como para el próximo gran salto: los astronautas en Marte.

Los que han tenido la suerte de ver la Tierra desde el espacio afirman que provoca una experiencia emocional profunda, que cambia drásticamente la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Desde el espacio no se ven fronteras, naciones ni divisiones políticas. Y se toma conciencia de lo insignificante que somos.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.