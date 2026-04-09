La guerra civil en Morales & Besa que remece el mundo del poder legal en Sanhattan

¡Buenas y feliz jueves! La tregua a última hora en el Medio Oriente y la inflación de marzo concentraron la atención del mercado esta semana.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán de suspender la guerra por dos semanas y negociar, gatilló un fuerte rally en las bolsas globales y el desplome del petróleo. En Chile el IPSA se disparó 3,2%.

El balde de agua fría fue el impacto del alza en los precios de la energía en el IPC de marzo. Fue de 1% y se espera que cerrará el año en 4%. Los analistas anticipan que lo peor no pasó aún: la inflación sería de 1,6% en abril y volverá a meta recién en dos años. La UF supera los $40 mil.

El desafío fiscal sigue siendo parte de la agenda. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) proyecta un incumplimiento de la meta vigente de Balance Estructural para la duración del Gobierno de Kast “sin converger al equilibrio y dejando un nulo espacio de gasto adicional respecto de lo ya comprometido”. Y para este año el déficit sería de 2,7% del PIB, en lugar de 1,1%.

En el Congreso, el CFA puso énfasis en que “es imprescindible construir un diagnóstico común acerca de nuestra situación fiscal actual y, sobre esa base, generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal”.

Pero advirtió al equipo económico de Kast que “cualquier propuesta que incluya baja de impuestos se (debe) evaluar rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara citó a exministros Mario Marcel y Nicolás Grau para explicar situación fiscal criticada por Quiroz y su equipo.

También en esta edición de El Semanal Exprés: revolución en Morales & Besa sacude el mundo de los abogados; el biministro de Minería y Economía se saca los guantes y sale a pegarle a Codelco; y The New York Times habría resuelto uno de lo grandes misterios del mercado: la identidad del creador de bitcoin.

Además, ya hay acuerdo entre los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Australis y fallo debería conocerse antes de junio; Cencosud vuelve al mercado internacional de bonos; y el empresario que advierte que en Chile hay hambre pero es invisible.

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“REVOLUCIÓN” EN EL MUNDO DE LOS ABOGADOS

Terremoto en Morales & Besa: los jóvenes se toman el poder y empujan la salida de los fundadores. En el cerrado mundo de los estudios de abogados de élite, pocas cosas pesan tanto como el apellido en la puerta. Por eso el remezón en Morales & Besa tiene sabor a golpe de época: según fuentes conocedoras del proceso, los socios fundadores, Guillermo Morales y Eugenio Besa, habrían sido forzados a dejar la firma por una mayoría de socios más jóvenes. Afirman que el quiebre no lleva meses sino un año. Y agregan que hace algunos meses ya habían movido de oficina a Morales.

Este miércoles ya sus nombres y fotos no estaban en la página web del bufete. Para un socio de un estudio rival es una “revolución”. Y agrega que estuvo mal hecho: “Hay que manejarse muy mal para llegar a eso”. Otro abogado reconoce que el estudio venía con problemas hace ya 10 años. Fue en esa época que hizo ruido la salida de Pedro García, otro de los socios históricos.

Los cuestionamientos de los socios jóvenes: que los fundadores ya no generaban los clientes e ingresos para justificar la tajada que se repartía a fin de año entre todos los socios. Había enojo y quejas de que estaban muy poco activos y generando poco negocio. Dos conocedores de la interna afirman que Besa pasa más tiempo en Santo Domingo y Lago Ranco que en el estudio, y que Morales “hace tiempo que trabaja a otro ritmo que el de antes”. Además, apuntan a estatuto interno acerca de la edad en la que los socios tienen que salir.

Hay otra versión y la cuentan cercanos a Besa y Morales. Los fundadores no concordaban con el rumbo que querían darle los otros socios, renunciaron y estarían armando su propia boutique legal. Aseguran que se llevarán varios de los clientes clave y seguirán activos. “Se chorearon de los pedidos de los socios más chicos, agarraron sus cosas y se fueron”, es como lo describe un conocedor del quiebre.

La historia importa porque Morales & Besa no es cualquier oficina. Es uno de los estudios con más cartel en el mercado corporativo chileno, con llegada a bancos, fondos, grandes empresas y operaciones complejas. Durante años, el prestigio de la firma descansó precisamente en la gravitación de sus fundadores y en la red de relaciones que construyeron.

Fundado en 1992, ha sido galardonado frecuentemente por publicaciones especializadas como Chambers and Partners, y The Legal 500. Ha liderado rankings de Latin Lawyer en emisiones de deuda en Chile y ha tenido un rol protagónico en muchas de las transacciones y proyectos de infraestructura más importantes de las últimas décadas.

Guillermo era el motor del estudio, dicen en la industria. “Es una máquina” como abogado de fusiones –es como lo describen– y presencia obligada en los eventos de Chile Day en Nueva York y Londres.

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MISTERIO REVELADO: EL NOMBRE DETRÁS DE BITCOIN

The New York Times reabre el mayor misterio de Bitcoin: pone a Adam Back como el candidato más sólido para ser Satoshi Nakamoto. La investigación no ofrece una prueba definitiva, pero sí arma un caso circunstancial robusto: similitudes de escritura, coincidencias de timing, vínculos técnicos con los orígenes de Bitcoin y un dato clave: Back creó Hashcash, un sistema de “proof of work” citado en el white paper original.

No es solo un misterio de internet. Identificar a Satoshi significaría ponerle nombre al autor del activo más influyente de la era cripto y, potencialmente, al dueño de una fortuna estimada en alrededor de 1,1 millones de bitcoins. A precios actuales, eso equivale a decenas de miles de millones de dólares, con implicancias de mercado, regulatorias y simbólicas.

La reacción del mercado fue fría. Parte del mundo cripto parece asumir que la identidad del creador ya no cambia demasiado mientras los bitcoins atribuidos a Satoshi sigan inmóviles.

La lectura dominante es que Bitcoin ya sobrevivió a su fundador: hoy vale más su descentralización que el nombre de su inventor.

El problema: la pieza del New York Times no cierra el caso. Adam Back negó de forma tajante ser Satoshi y sostiene que las coincidencias se explican por el hecho de que lleva décadas escribiendo sobre criptografía, privacidad y dinero digital, justamente el mismo ecosistema intelectual del que emergió Bitcoin.

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LA MESA: “EN CHILE EL HAMBRE ES INVISIBLE”

Carlos Ingham y el hambre que no queremos ver: “En Chile es invisible y es un problema gigantesco y no lo queremos ver”.

El fundador de Red de Alimentos y socio de Linzor Capital advierte que el país convive con una carencia masiva pero silenciosa y que se ve en la calle. En su paso por La Mesa, el empresario dice que no hay cultura solidaria y revela los obstáculos que han tenido que superar en estos 15 años.

El socio de Linzor Capital y ex CEO de JP Morgan Chile dijo que no se trata de la postal clásica de miseria, sino de una pobreza alimentaria que ocurre dentro de los hogares. “El hambre es puertas adentro en Chile, la gran mayoría”, afirma.

El empresario también cuestiona una ilusión bien chilena: “Desde que todo el mundo tiene celular, parka y zapatillas, queremos creer que en Chile no hay pobres”.

Para sostener el diagnóstico, cita cifras igual de incómodas: “Una de cada tres personas mayores en Chile tiene riesgo de desnutrición”; “dos de cada cinco personas en Chile no pueden pagar una alimentación sana”; y “700 mil personas en Chile tienen hambre severa”. Su punto es que el problema no solo existe, sino que está subestimado.

El otro eje de la entrevista fue la fragilidad de la cultura de donación. “Nosotros no tenemos una cultura solidaria en Chile. Creemos que la tenemos, pero no la tenemos”, afirmó. Y remató: “La tenemos para la Teletón y para las emergencias. En el día a día, no”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Codelco: la bomba que el biministro de Economía y Minería puso sobre la mesa. Daniel Mas estuvo en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara y se sacó los guantes. Dijo que la situación de la estatal es “compleja” y dejó claro que el Gobierno prepara una ofensiva para la próxima junta de accionistas del 20 de abril.

Dijo que los cuestionamientos por los millonarios sobrecostos en la remodelación de un edificio corporativo son solo una señal de un problema más profundo, que también se repite en proyectos estructurales como Rajo Inca y Chuquicamata Subterránea –Codelco respondió a los cuestionamientos sobre la remodelación al edificio recordando que el proyecto original difería sustancialmente del finalmente ejecutado y no era comparable–.

El diagnóstico fue brutal. Entre 2022 y 2025, agregó, la minera estatal aportó unos US$ 7.000 millones al fisco, pero al mismo tiempo elevó su deuda en US$ 8.700 millones. Traducido al castellano simple: Codelco se estaría endeudando para pagarle al Estado.

Advirtió que la situación financiera de la cuprífera estatal es más frágil de lo que sugieren sus cifras contables.

En el mercado lo ven como una crítica directa y no muy sutil a la gestión del presidente del directorio, Máximo Pacheco. Habrá que tomar palco en la reunión del lunes 20.

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– Ya hay acuerdo entre los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Australis. En octubre del año pasado la defensa del empresario Isidoro Quiroga interpuso un recurso de nulidad contra el laudo arbitral del caso, que le ordenó pagar US$ 300 millones al gigante Chino.

En enero fueron los alegatos y la Corte informó que la causa “quedó en estudio”, lo que significa que no hubo acuerdo entre los jueces sobre la decisión que adoptarán. Hace unos días se les informó a las partes que ahora hay acuerdo. Se especula que la decisión se anunciará antes de junio.

La tesis de fondo. Joyvio, filial del grupo chino Legend Holdings, sostiene que pagó un sobreprecio en una operación valorizada en torno a US$ 920 millones-US$ 921 millones, porque la empresa fue vendida con contingencias no transparentadas, especialmente en materia de producción y cumplimiento ambiental.

El tribunal arbitral concluyó que no hubo dolo ni se escondió información, pero sí concluyó que hubo omisiones o imprecisiones en las declaraciones contractuales. El laudo fue dictado por los árbitros Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes. Para la defensa de Quiroga, en cambio, el laudo es contradictorio: argumentan que el propio tribunal descartó fraude, dolo o estafa, pero igual terminó imponiendo una condena millonaria, razón por la cual buscaron anularlo.

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– Mepco bajo la lupa: Scotiabank pide devolverle flexibilidad ante nuevo golpe a los combustibles. El departamento de estudios del banco puso el dedo en la llaga de una discusión que vuelve a encenderse justo cuando se anticipa otra alza relevante en los combustibles.

El banco proyecta que el 16 de abril podrían anunciarse aumentos del orden de $85 por litro en las gasolinas y $75 en el diésel, y advierte que el Mepco, en su diseño actual, ya no tiene espalda para amortiguar un shock de esa magnitud.

El punto central del informe es que el problema no es solo el precio internacional del petróleo ni el dólar alto, sino la rigidez que fue acumulando el mecanismo tras los cambios introducidos en 2023. En un escenario de petróleo en torno a US$110 el barril y un tipo de cambio en cerca de $925, eso le quita capacidad de reacción justo cuando más se necesita.

La recomendación del banco: reducir de cuatro a tres semanas la vigencia mínima de los parámetros del mecanismo, para alinearlo mejor con ENAP y recuperar margen de maniobra. La idea es que el Mepco vuelva a actuar como un amortiguador real frente a shocks externos, en vez de transformarse en una camisa de fuerza que deja pasar buena parte del ajuste hacia el consumidor.

Scotiabank revisa además las otras salidas que hoy están sobre la mesa. Inyectar recursos a ENAP aparece como una solución rápida, pero incompleta, porque no resuelve bien el caso de las importaciones directas de las distribuidoras y, además, abre un frente político y financiero incómodo.

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– Cencosud vuelve al mercado internacional de bonos. Sería para refinanciar el bono que vence en 2027. Hace unos días le informó a la CMF que inició una oferta para recomprar hasta la totalidad de los bonos que vencen el próximo año, pero que esa operación está condicionada a la emisión y colocación de nuevos bonos en los mercados internacionales.

Sería su primera colocación internacional desde 2024 y fijó como plazo de aceptación de la oferta el 10 de abril de 2026. El bono es por US$ 500 millones a 10 años y paga una tasa 5.75%. Los agentes colocadores son JP Morgan, BBVA, Santander y Bank of America.

Para saber la deuda completa del holding de los Paulmann, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.