Cierre del Estrecho de Ormuz sacude los mercados y Kast se juega su reforma

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son premium! La semana arranca con una advertencia brutal para los mercados: el petróleo se dispara, los futuros en Estados Unidos caen y el estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el nervio expuesto de la economía global.

Lo que hasta hace poco se leía como una crisis geopolítica grave pero acotada, empieza a mutar en algo más peligroso: un shock energético con efectos reales sobre inflación, crecimiento y confianza.

Las señales que dejó el fin de semana no ayudan. Arabia Saudita ya reconoció pérdidas importantes de capacidad productiva y daños en infraestructura clave, mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán partieron con más dudas que avances.

Con ese telón de fondo, las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington serán mucho más que una cita protocolar de tecnócratas. Kristalina Georgieva ya adelantó que el Fondo presentará escenarios de menor crecimiento y mayor inflación. Eso se traduce en más presión para los bancos centrales, más incomodidad para los gobiernos y más vulnerabilidad para las economías emergentes importadoras de energía.

Presencia chilena. Ahí dirán presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Por eso, esta semana importará tanto lo que se diga en las reuniones oficiales como los mensajes al margen. La gran incógnita: cuánto daño adicional puede absorber la economía mundial antes de empezar a resentirse de verdad. En paralelo, la temporada de resultados de la banca estadounidense –Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley– ofrecerá una primera prueba de estrés en tiempo real.

En la agenda local, la temporada de juntas de accionistas y dividendos toma vuelo. Pero sin lugar a dudas la atención del mercado estará en el anuncio y envío al Congreso del proyecto de ley del Gobierno que apunta a reactivar la economía.

La gran duda: ¿podrán Kast y Quiroz cuadrar el círculo? O sea, recortar el gasto, reducir impuestos a las grandes empresas y eliminar el impuesto a las ganancias de capital en la bolsa, sin golpear el crecimiento.

Varios economistas privados dicen que el recorte de 27 a 23 por ciento en el impuesto a las empresas signficaría US$ 2.000 millones menos para el fisco. Y reintegrar el sistema tributario costaría US$ 800 millones. Es el corazón del proyecto de Gobierno de Kast. Historia en desarrollo.

En esta edición de El Semanal te contamos sobre las reuniones reservadas que han tenido La Moneda y Hacienda con Sanhattan para socializar y pimponear lo que se presentará al Congreso el miércoles. Además, la super de Pensiones aprieta a las AFP para que reduzcan el uso de derivados; y el canciller revela su patrimonio y, de paso, pone en duda que Andrés Ergas sea el próximo embajador en Washington.

También en esta edición, Semana Cesco: el cobre, el litio y las grandes señales del negocio minero se juegan en Santiago; y detalles desconocidos de las negociaciones entre Toesca y Ameris.

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EL MUNDO DEL COBRE Y LITIO ATERRIZA EN CHILE

Minerales críticos, pulseada global y la hora incómoda de Codelco: parte la Semana Cesco en Chile. Santiago recibe a la minería global en un momento en que el cobre y el litio pasaron de ser commodities a convertirse en activos estratégicos, mientras la minera estatal llega presionada por deuda y ejecución.

A partir de este lunes, Chile vuelve a transformarse en el punto de encuentro de mineras, traders, bancos, inversionistas y autoridades, pero esta vez con un telón de fondo más pesado: el cobre y el litio –como se dijo– ya no son solo commodities; son activos estratégicos en la disputa por cadenas de suministro, seguridad industrial y transición energética.

El actual Gobierno quiere aprovechar la oportunidad para mostrar que hay un nuevo escenario favorable a nuevas inversiones. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, estará en la ceremonia inaugural por la mañana y, por la tarde, el subsecretario Álvaro González expone la hoja de ruta del Ministerio de Minería en la Primera Conferencia de Países Líderes del Cobre.

El corazón de la semana será la CRU World Copper Conference, una cita que reúne a la cadena global del cobre en momentos en que gobiernos y empresas están midiendo cómo asegurar abastecimiento, diversificar proveedores y capturar más valor en minerales considerados críticos.

Chile llega a esta cita con una nueva conversación sobre minerales estratégicos y con presión creciente para no seguir siendo solo un exportador de concentrados. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, recibirá a más de 20 de los principales ejecutivos mineros que estarán en el país.

En un mundo que corre para asegurar cobre, litio y otros minerales críticos, Chile tiene la geología, pero el mercado quiere más que reservas: quiere velocidad, permisos, ejecución y una oferta confiable. Y en esa historia Codelco sigue siendo clave, pero también el eslabón más observado.

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LA FORTUNA DEL CANCILLER

Finalmente sabemos el patrimonio del canciller (o al menos lo que declara). Francisco Pérez Mackenna transparenta US$ 85 millones y apuesta por fondos globales y AFP para blindarse de conflictos. La reveló en una entrevista con el DF, en la que habló de su Declaración de Intereses y Patrimonio.

No tienen dudas para tampoco pruebas. Quienes conocen ciertos detalles del hombre que lideró el holding de Grupo Luksic por casi 30 años, dicen que la cifra se queda corta y apuntan a un mínimo de US$ 125 millones. El propio Pérez Mackenna reconoció que hay distintas formas de valorizar sus activos y que lo que él declaró está bajo las reglas que rigen para el gabinete.

Fuentes aseguran que el ministro de Defensa y abogado tributarista, Fernando Barros, ayudó a Pérez Mackenna a ordenar sus sociedades previo a que asumiera en Cancillería y, también, a preparar su declaración.

El canciller decidió no acogerse a fideicomiso ciego. Su defensa es que la estructura actual de sus inversiones reduce el riesgo de conflictos de intereses. Revela que el 70% de sus activos está en el extranjero, invertido en fondos globales desde hace años.

En Chile, liquidó posiciones. Explicó que esperó a quedar liberado de restricciones por información ligada a los estados financieros de 2025, dado que era director de esas empresas, y que vendió inmediatamente después. Dónde quedó esa plata. Esos recursos hoy están en depósitos a plazo y en la AFP.

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DIÁLOGOS: IA Y LA TENSIÓN ENTRE CAPITAL Y TRABAJO

Sebastián Edwards: la IA aterriza sobre un Chile fragmentado y sin conversación común.

La primera edición de Diálogos de El Mostrador 2026 puso sobre la mesa una pregunta incómoda: qué pasa con la democracia, la cohesión social y el trabajo cuando la inteligencia artificial (IA) acelera una transformación que ya venía golpeando al mundo laboral.

El invitado fue Sebastián Edwards, y su diagnóstico sobre el país fue directo. “En Chile estamos demasiado fragmentados para tener la conversación de país que necesitamos”, dijo, al aterrizar a la realidad local el debate global sobre IA, desigualdad y poder económico.

La discusión no es solo tecnológica. El hilo conductor del ciclo este año es la vieja tensión entre capital y trabajo, ahora recargada por la irrupción de herramientas que pueden complementar empleos, pero también reemplazarlos, desordenar industrias y ampliar brechas.

Edwards no compró del todo la tesis de un colapso inminente del trabajo, pero sí advirtió que la velocidad del cambio es brutal y que todavía no sabemos si la IA terminará siendo más complemento que sustituto. Su punto: el impacto ya no se puede mirar como un ejercicio teórico.

En ese contexto, puso el foco donde más duele en el país: las oportunidades. “En Chile las oportunidades no son parejas, porque es una sociedad extraordinariamente segmentada y segregada territorial y educacionalmente”, afirmó.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en el video de portada.

Un mensaje de Tenpo

Los pilares de Tenpo para garantizar una experiencia financiera segura

La seguridad es una de las claves fundamentales de Tenpo. Para que las personas tengan una experiencia hiper segura, la compañía aborda el tema de forma integral, lo que implica contar con diversas medidas y herramientas en distintos ámbitos, entre los que se encuentran:.

Contar con validaciones de identidad con tecnología de punta que utiliza algoritmos de inteligencia artificial que permite evitar el robo de la identidad de los clientes..

Tanto la cuenta como las tarjetas tienen los datos sensibles cifrados y encriptados con los más altos estándares de seguridad..

Tecnologías que monitorean actividades sospechosas para detectar posibles fraudes y detenerlos antes de que ocurran.

Seguridad biométrica que fortalece la protección de cuenta al autenticar el acceso del usuario a la App por medio de los rasgos físicos de la cara o huella dactilar.

Gracias al trabajo continúo que se realiza en estos pilares Tenpo busca que sus clientes tengan permanentemente una experiencia hipersegura.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: ECONOMÍA VS. SEGURIDAD

Una luna de miel corta. Más de la mitad de los chilenos no están contentos respecto a cómo lo ha hecho el Gobierno en los primeros 30 días en La Moneda. La Cadem muestra que un 52% responde que lo ha hecho peor de lo esperado.

Cambio de prioridades. En la víspera de que llegue al Congreso el proyecto estrella de La Moneda, la encuestra muestra que ahora el empleo y la economía superan el tema seguridad como prioridad para la ciudadanía.

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LA SEMANA EN REDES

El hilo del subsecretario de Hacienda @jrodriguezoyar para entender el debate sobre el déficit y gasto fiscal (y donde reconoce que es un problema que viene de hace más de una década).

Explica que el problema de fondo de todo esto tiene que ver con beneficios sociales, como la PGU y gratuidad universitaria, definanciados, errores de cálculo en proyecciones de ingreso y malos hábitos en la gestión de la Hacienda Pública.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El sondeo reservado de La Moneda con ejecutivos del sector financiero y empresarios. Tienen el objetivo de socializar entre el sector financiero el proyecto de ley que contempla más de 40 medidas para reactivar la economía, que el Gobierno planea mandar al Congreso en los próximos días y que es el corazón del proyecto político del Presidente Kast.

Las reuniones han sido informales y reducidas. Algunas en La Moneda y, en otras, se ha tratado de conversaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por teléfono o juntas reducidas con su círculo. El jueves pasado fue una de ellas.

Varios de los que han participado de esas conversaciones revelan que el mensaje que ha recibido es que hay apoyo al proyecto, pero apuntan a que sea gradual, y más de uno advierte que reducir impuestos y el gasto público al mismo tiempo golpearía el crecimiento y complicaría el objetivo de reducir el déficit.

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– La operación que negocia Toesca y Ameris en parte sería para ordenar la propiedad de Ameris. Las conversaciones siguen avanzando, pero el modelo que se está discutiendo no es una compraventa tradicional. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la estructura se parece más a una especie de joint venture o fusión entre ambas gestoras.

Por qué importa. El negocio le permitiría a Ameris resolver un problema interno entre sus socios, y a Toesca, seguir construyendo escala en su ofensiva para transformarse en el actor dominante de los activos alternativos en Chile.

El nudo. Los que conocen detalles de las negociaciones explican que en Ameris hay dos o tres socios originales que ya no trabajan en la firma y que querrían vender su participación. El problema es el monto: fuentes al tanto de las tratativas dicen que eso implicaría pagos por alrededor de US$ 3 millones para cada uno.

Y esa es una de las razones por las que Ameris está evaluando una operación con Toesca. La lógica es que la operación podría servir también para financiar la salida de esos socios y ordenar la estructura de propiedad sin obligar a una venta directa de toda la AGF.

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– Se vienen 300 nuevos despidos en el Grupo BICE como consecuencia de su fusión (compra) con el Security. El presidente de la nueva entidad financiera, Luis Felipe Gazitúa, lo adelantó en El Mercurio. Reveló que el nuevo holding financiero que controla el Grupo Matte partió con 6.500 trabajadores y la meta es bajar a 5.500 y ya van en 5.800, tras ejecutar en 2025 cerca del 70% de los costos del proceso.

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– Regulador aprieta a las AFP y pone freno al uso de derivados. Les dio 210 días para ajustar su elevada inversión en esos instrumentos. A los 120 días cualquier exceso ya no podrá superar 40% de los márgenes máximos fijados. Es una señal clara de que el regulador quiere ponerles freno a estrategias que ayudaron a la rentabilidad, pero que también elevaron los riesgos de mercado y de liquidez.

Por qué importa. La nueva norma fija un límite de exposición máxima en derivados bajo escenarios de estrés: 3% para los fondos A y B; 2,5% para el C; y 2% para los D y E. Además, obliga a mantener una razón de cobertura de liquidez de al menos 100% por moneda y por tipo de fondo, para asegurar caja suficiente ante eventuales llamados de margen.

El trasfondo. El regulador reconoce que el mercado de derivados creció fuerte en los últimos años y que eso cambió el perfil de riesgo de los fondos. Bloomberg reporta que las AFP habían usado posiciones en tasas internacionales que ayudaron a apuntalar retornos; de hecho, esas estrategias contribuyeron a que el fondo E anotara una rentabilidad de 7,5% en 2025, su mejor desempeño desde 2022.

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Un mensaje de la UDP

Ediciones UDP publica libro con entrevistas, escritos y cartas de Gordon Matta – Clark

Atravesar la resistencia, traducido por primera vez al español, contiene la correspondencia temprana, manifiestos, notas, declaraciones y seis entrevistas realizadas al artista formado como arquitecto Gordon Matta – Clark, quien se destacó por intervenir edificios abandonados mediante cortes o cuttings.

La publicación ofrece acceso a su dimensión interior. “Se trata de un libro clave para entender cómo se formó -desde su juventud- la poética que lo caracterizó y, aunque es una publicación sin fotos, hay un sinnúmero de imágenes conjuradas por las palabras”, afirma en el prólogo la escritora y académica Ariel Florencia Richards.

El texto, parte de la colección Pensamiento Visual de Ediciones UDP, revela dos aspectos fundamentales del estadounidense de ascendencia chilena (hijo de los artistas Roberto Matta y Anne Clark): su amor por el juego y el lenguaje y su marcado origen chileno.

Para saber más sobre Atravesar la resistencia. Escritos, cartas y entrevistas ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Qué mirar. La semana tendrá al Banco Central de Chile con fuerte presencia internacional. Rosanna Costa dará la partida en Nueva York, en el marco de la reunión del Consultative Council for the Americas (CCA) del BIS en Nueva York y, luego, seguirá en Washington en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Por qué importa. No es solo agenda protocolar. En Washington, Costa tendrá reuniones con autoridades del FMI, otros bancos centrales e inversionistas, además de un encuentro bilateral con Michael Barr, de la Reserva Federal de EE.UU.

El telón de fondo es obvio: inflación global más terca, volatilidad financiera y un mercado atento a cómo Chile se inserta en una discusión internacional cada vez más áspera.

Miércoles 15. A las 8:30 horas se publicarán los Indicadores de Coyuntura Semanal y la Encuesta de Créditos Bancarios del primer trimestre de 2026. Esta última puede entregar señales útiles sobre oferta y demanda de financiamiento, percepción de riesgo y disposición de la banca a prestar en un contexto donde el costo del dinero sigue siendo parte central de la conversación macro.

El cierre. La semana termina con Costa aún en Washington. El Banco Central dijo que el sábado 18 participará en una reunión de ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, convocada por Kristalina Georgieva.

– Junta de accionistas. Grupo CAP se reúne este miércoles 15 de abril en una cita que mezcla lo corporativo con lo político-económico. La compañía celebrará su Junta Ordinaria de Accionistas en el marco de sus 80 años de historia.

Pero el foco no estará solo en el balance del último ejercicio y los planes futuros de la empresa. Después de la junta, CAP abrirá una conversación sobre el “nuevo ciclo político-económico” en Chile, con una mirada puesta en los desafíos para el crecimiento, la inversión y las oportunidades que se abren en esta nueva etapa.

El conversatorio reunirá a Daniel Mansuy, Ignacio Briones y al gerente general de CAP, Nicolás Burr, y será moderado por Soledad Onetto. La señal es clara: CAP quiere instalarse en la discusión de fondo sobre el momento que vive Chile, justo cuando el debate sobre inversión, confianza y rumbo económico vuelve al centro de la agenda.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: SIN CONFIANZA NO HAY AJUSTE

Rodrigo Valdés: la hora de las decisiones difíciles. El exministro de Hacienda de Bachelet II y ahora en el FMI, es coautor de un estudio en el que se advierte que la deuda pública dejó de ser un problema del futuro y pasó a ser una restricción del presente (Chile incluido). Pero añade que sin confianza cualquier ajuste chocará con la realidad política.

La tesis es que el mundo entró en una etapa en que endeudarse ya no compra tiempo gratis: con tasas más altas y presiones de gasto crecientes, cada decisión fiscal obliga a elegir con más claridad quién paga, qué se prioriza y qué se posterga.

Lo más interesante es que el estudio no se queda en la macro. Los autores muestran que el problema también es político, social e intergeneracional: cuando los gobiernos evitan reformas y financian gasto corriente con deuda, terminan trasladando el costo a los más jóvenes.

Y agregan un punto clave para Chile y para muchas democracias: sin confianza en que el ajuste será justo, transparente y bien gestionado, cualquier reforma fiscal está condenada a chocar con resistencia social.

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