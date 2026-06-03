La solución del ministro De Grange ante tacos en Chicureo: usen transporte público

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, abordó la creciente congestión vehicular que afecta a los habitantes de Chicureo y aseguró que la principal estrategia para enfrentar el problema no pasa por seguir ampliando las carreteras, sino por fortalecer el transporte público.

“Fomentar el uso de transporte público sigue siendo la prioridad”, afirmó la autoridad al ser consultada por T13 por los extensos tacos que diariamente se generan en el sector de Colina.

Según explicó, el desafío es generar condiciones para que el transporte público se transforme en una alternativa efectiva frente al uso del automóvil particular.

“Para ello, se requieren buenos servicios, buena infraestructura, de tal forma que sea una alternativa real para el usuario del automóvil, que en el caso particular del sector de Chicureo, Colina, puede ser menos atractivo”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación de los vecinos por el aumento de la congestión vial. Durante los últimos años la población de Chicureo se ha multiplicado y la infraestructura existente enfrenta dificultades para absorber la demanda, especialmente en horarios punta, cuando se registran tacos que pueden extenderse por varios kilómetros en Avenida Chicureo.

Precisamente por esa situación, desde la Municipalidad de Colina han impulsado el ensanche de esa arteria. La alcaldesa Isabel Valenzuela sostuvo que el proyecto avanza en sus etapas técnicas y que permitiría mejorar la conectividad del sector.

“El ensanche de Avenida Chicureo va a tener todo el tema de los estudios por parte de la municipalidad y también todo lo que es el tema técnico por parte de vialidad. Eso nos va a ayudar muchísimo”, señaló.

Sin embargo, especialistas en transporte ponen en duda que aumentar la cantidad de pistas sea suficiente para resolver el problema.