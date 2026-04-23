Kast elige jugar de local para salir a vender el plan económico

¡Buenas y feliz jueves! José Antonio Kast eligió el corazón de Sanhattan para lanzar el proyecto que probablemente marcará el destino de su Gobierno. No lo hizo en terreno, ni ante clases medias inquietas, ni frente a un país escéptico respecto de quién gana y quién pierde con esta agenda. Lo hizo en el seminario anual de BTG Pactual, en el Hotel W, rodeado por el ecosistema empresarial que mejor encarna a los ganadores naturales de su apuesta.

Ahí el Presidente estuvo acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna –hasta hace apenas un mes hombre fuerte del Grupo Luksic y parte de ese mismo ecosistema– y por la ministra de Energía, Ximena Rincón. La imagen, por supuesto, importa.

Hay una contradicción entre el esfuerzo político por desmarcar el proyecto de una agenda pro élite y la escenografía elegida para presentarlo. Si fuera el “Yeti”, habría armado evento con Huachipato y lo que está haciendo CAP como telón de fondo. Una señal para reforzar que el foco de La Moneda es la reactivación de la economía.

La paradoja (o ironía). Porque si una de las tareas centrales de La Moneda es convencer al país de que este no es un proyecto diseñado para favorecer a los más ricos y poderosos, entonces la puesta en escena elegida juega en contra.

Presentarlo en el Hotel W, en un evento organizado por uno de los bancos de inversión más influyentes de Chile y la región, y frente a un auditorio repleto de empresarios, inversionistas y altos ejecutivos –que probablemente votaron por él–, refuerza exactamente la sospecha que el Gobierno necesita desactivar. Kast les pidió “que inviertan acá” y el CEO de BTG, Juan Guillermo Agüero, hizo un llamado a los consensos para “retomar la senda del crecimiento”.

Más que un detalle comunicacional, parece ser un error político. Porque en vez de ampliar la base de legitimidad del proyecto, lo encapsula desde el primer minuto en el mundo que aparece como su principal beneficiario (si uno cree las críticas). Y en política, a veces el lugar desde donde se habla termina diciendo más que el discurso mismo.

El costo del proyecto. Con el ingreso del megaproyecto al Congreso, Hacienda publicó por fin el muy esperado informe financiero. Ahí está la verdad de la milanesa: el costo fiscal neto de los recortes de impuestos sería de 0,7% del PIB al cuarto año, unos US$ 3.215 millones. El documento proyecta un equilibrio fiscal recién en 2035.

Pero fuera del Gobierno circula una cuenta bastante más pesada. Economistas de oposición estiman que la pérdida de ingresos fiscales en régimen se acercará a los US$ 4.400 millones anuales, equivalentes a 1,2% del PIB y a cerca de 7% de la recaudación tributaria.

El punto de fondo no es menor. Hay bastante consenso en que la carga tributaria sobre las grandes empresas en Chile es alta, que desintegrar el sistema fue un error y que el impuesto a las ganancias de capital en bolsa terminó siendo una mala política: recaudó menos del 10% de lo prometido y perjudicó al inversionista local frente al extranjero.

El problema es otro: hacer todo eso junto puede abrir un forado fiscal antes de que aparezcan los supuestos beneficios. Y la evidencia disponible sugiere que recortar impuestos corporativos no compensa por sí solo la recaudación que se pierde. Historia en desarrollo.

Según un economista muy escuchado en el mercado, “probablemente del orden del 30% Quiroz lo financia con mayor crecimiento futuro y reducción permanente de gasto”.

El as bajo la manga: el cobre. La apuesta es que el precio estará bastante por encima de lo contemplado en el presupuesto y del valor de referencia de mediano plazo. No sirve para gastar más, pero sí podría ayudar a bajar deuda o a engordar el FEES.

También en esta edición de El Semanal Exprés, una nueva arista del caso Sartor y una investigación que apunta a vaciamiento de capital que podría haber ayudado a financiar la compra de la U; y la trastienda de la decisión del Gobierno de retirar decreto de reforma de pensiones que podría limitar competencia a las AFP.

Además, un exministro del Interior nos da su lectura de los desafíos políticos que enfrentarán Kast y Quiroz para que le aprueben su plan económico; y una de las voces más escuchadas de Wall Street prende una luz amarilla sobre el activo más importante del mundo.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad

1

SARTOR, LA U Y SOSPECHAS DE VACIAMIENTO DE PATRIMONIO

Nueva arista en caso Sartor: la turbia operación detrás del polémico bono Nexus y las sospechas de vaciamiento patrimonial que salpican a Michael Clark.

El controlador de Azul Azul aparece en el centro de una de las transacciones más cuestionadas del caso Sartor. La sospecha es que, a través de una cadena de operaciones entre fondos y sociedades relacionadas, se terminó sacando valor del Fondo Sartor Capital Efectivo en perjuicio de sus aportantes.

Clark –dueño de la U y exdirector de Sartor– estaría en el corazón de una de las operaciones que más ruido mete hoy en el caso, según un grupo de inversores que investigan la arista y que estarían en contacto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El protagonista es el bono Nexus y el vehículo afectado es el Fondo Sartor Capital Efectivo, un producto que se comercializaba como de bajo riesgo. Lo que se discute ya no es solo si hubo una mala inversión.

Lo que está sobre la mesa es si hubo una operación estructurada para trasladar valor fuera del fondo y que detrás de la operación estaban Clark, con un rol aún no claramente explicado, y el misterioso empresario Victoriano Cerda, excontrolador del Club Huachipato y vinculado en operaciones que algunos aseguran que lo ponen como el verdadero poder detrás de la U.

Según la investigación que empujan inversionistas que evalúan nuevas acciones legales, la secuencia habría sido la siguiente: el FIP Táctico de Sartor le presta plata a Redwood, sociedad de Clark, para comprar el bono Nexus. Después, Redwood se lo vende al Fondo Sartor Capital Efectivo, también administrado por Sartor. Más tarde, ese fondo se lo transfiere a Isapre Nueva Masvida y, luego, esta a la matriz Nexus. Ahí está el corazón de la controversia.

La operación más cuestionada es la primera. En septiembre de 2024, Clark habría vendido al fondo el bono Nexus por $1.255 millones, pese a que él mismo lo había comprado por $810 millones. La diferencia, de $444 millones, es la primera gran señal de alerta. Más aún porque se trataba de un instrumento en categoría C, es decir, cerca del default y, además, sin transacciones comparables en el mercado. En otras palabras, no había una referencia objetiva de precio y –según fuentes que conocen la investigación– la valorización fue prácticamente “a dedómetro”.

La historia se vuelve todavía más delicada en diciembre. El 18 de diciembre de 2024, un día antes de que la CMF revocara la licencia de Sartor, el Fondo Capital Efectivo decidió vender ese mismo bono en $1.278 millones. La pregunta es por qué lo hizo, considerando que el fondo estaba congelado y no enfrentaba presiones evidentes de rescate. Y la interrogante se agranda cuando aparece el siguiente dato: quien compró ese bono lo revendió apenas 60 días después, en febrero de 2025, por $2.363 millones. Es decir, capturó una ganancia de más de $1.000 millones que no quedó en el fondo.

Ahí está la pregunta que persigue al caso: si ese valor estaba ahí, por qué no benefició a los aportantes de Capital Efectivo. En el mercado algunos ya hablan derechamente de un posible vaciamiento patrimonial. No solo porque el fondo habría comprado caro un activo difícil de valorizar, sino porque además habría salido de esa posición justo antes de una valorización explosiva que terminó favoreciendo a terceros.

En este cuadro, los vínculos alrededor de Clark también agregan sensibilidad política y reputacional al caso. A través de Redwood Capital, prestó asesorías financieras a Nexus Health entre 2017 y 2020. A eso se suma que Victoriano Cerda también aparece ligado a ese mismo grupo como asesor. Y en paralelo, Tactical Sport –fondo también perteneciente a Sartor AGF– apareció en 2021 en una oferta relevante por la propiedad de Azul Azul, el club que hoy Clark controla. Todo eso refuerza la idea de una red de relaciones cruzadas que hoy vuelve más delicada la historia del bono.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

LA CChC EN MODO FIESTA

ILC rompe récord y apuesta a previsión, salud y banca para sostener el salto. El brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que administra US$ 78.000 millones –equivalentes al 25% del PIB de Chile– cerró 2025 con utilidades históricas por casi $280 mil millones.

El mayor impulso provino de la aseguradora Confuturo y AFP Habitat, que en gran parte surfearon la ola del boom bursátil del año pasado, pero también destacó el giro que hizo Consalud desde pérdidas a números azules.

ILC cerró 2025 con un salto de 88,8% en sus utilidades respecto de 2024. Solo en el cuarto trimestre ganó $93.507 millones, un alza de 150,6% frente al mismo período del año anterior. La foto que deja el ejercicio es la de un holding con mejora transversal en casi todas sus líneas de negocio, desde previsión hasta salud y banca.

En Cachagua, Zapallar, Ranco y Panguipulli las inmobiliarias se frotan las manos, anticipando bonos conmensurables con las ganancias para decenas de ejecutivos y ejecutivas que lidera el CEO del holding, Pablo González. Los que conocen el negocio destacan que los buenos resultados vienen después de varios años complicados.

El principal motor del año estuvo en Confuturo. La aseguradora de rentas vitalicias ganó $121.720 millones, un crecimiento de 41%, en un contexto de mercado particularmente favorable.

Otro pilar clave fue AFP Habitat, que registró utilidades por $168.951 millones, un alza de 20,6%. Según la compañía, el resultado estuvo impulsado por una mayor rentabilidad del encaje en todos los multifondos. En paralelo, AAISA –que agrupa el negocio de pensiones e inversiones fuera de Chile– aportó $48.398 millones, por encima de los $37.367 millones del año previo.

En salud, el dato más llamativo fue Consalud. La isapre logró una utilidad de $15.007 millones, revirtiendo con fuerza la pérdida de $49.488 millones de 2024. ILC atribuye el cambio a una baja en los costos por licencias médicas y al efecto de la implementación de la ley corta de isapres.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: UN MIRADA POLÍTICA AL PLAN ECONÓMICO

Jorge Burgos: “Yo creo que va a sortear con cierta holgura la idea de legislar. Pero después va a venir la discusión de verdad: cómo se financian estos 4.000 millones que cuesta el proyecto”.

En La Mesa de El Mostrador, el exministro del Interior de Bachelet pone el dedo en la llaga del megaproyecto de José Antonio Kast: el paquete enfrenta un nudo fiscal y político difícil de resolver. También deja una reflexión incómoda para su sector: la centroizquierda no supo defender su propio legado.

Burgos no cree que el proyecto estrella de José Antonio Kast vaya a naufragar de entrada, porque su diagnóstico no es que todo esté mal en la iniciativa. De hecho, concede que hay piezas del plan que apuntan en la dirección correcta, especialmente la rebaja del impuesto corporativo en un país que –dice– necesita volver a crecer, atraer inversión y crear empleo.

El problema, en su opinión, es otro: varias de las medidas pueden tener lógica por separado, pero juntas abren un flanco difícil de cerrar. “Tomar todas estas cosas juntas no cuadra. Habría que hacer un poco de magia”, dice.

Su lectura es que La Moneda va a cuidar, por sobre todo, la baja del impuesto a las empresas. “Si alguien tuviera que elegir la matriz esencial del proyecto, es la baja del impuesto corporativo. Esa es la que el Gobierno va a cuidar como hueso santo”.

El exministro cuestiona el tono refundacional del Gobierno. Dice que Chile tiene desafíos importantes, pero no es un país “que haya que reconstruir”. Y alerta que frases como que “vienen engañando a Chile hace 12 años” no ayudan a construir las mayorías que el propio oficialismo necesita para aprobar una reforma de esta magnitud.

Desafíos políticos para el ministro Quiroz: “La conducción económica nunca camina sola: Foxley tuvo a Edgardo Boeninger, Eyzaguirre necesitó a Insulza y Velasco tuvo que entenderse con Edmundo Pérez Yoma. Esa ecuación es inevitable”.

La entrevista se pone todavía más interesante cuando sale del proyecto de Kast y entra al terreno de la oposición. Ahí deja una de las autocríticas más duras: “Nosotros mismos, como conjunto, no defendimos lo hecho”.

Su tesis es que la centroizquierda renunció a defender su legado justo cuando más lo necesitaba, validó parte del discurso de impugnación de los “30 años” y terminó debilitando su propia identidad.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Reforma de pensiones: decreto en pausa, competencia en suspenso y temores de que permisología versión Kast complique entrada de rivales. El ruido que hace entre los que quieren salir a competirles a las AFP la decisión del Gobierno de retirar de Contraloría un decreto clave para implementar la reforma previsional: el que fija las tarifas que cobrará el IPS a las administradoras de fondos de pensiones por servicios de soporte.

La explicación oficial es técnica, pero el movimiento abrió un flanco político y regulatorio delicado: sin esa pieza, se frena justo uno de los mecanismos diseñados para bajar barreras de entrada y meter más competencia al sistema.

¿Por qué importa? Porque este no era un detalle operativo cualquiera. Era la pieza que permitía que el IPS actuara como plataforma de soporte para administradores previsionales, ofreciendo servicios como administración de cuentas y otras funciones de apoyo. La apuesta de fondo era bajar costos fijos y facilitar el ingreso de nuevos actores, que así podrían competir sin tener que construir desde cero toda la maquinaria operacional.

El Gobierno asegura que volverá a ingresar el decreto corregido y los que conocen los argumentos detrás de la decisión explican que se quiere asegurar que los costos para las AFP no sean mayores a la tarifa, y que esa diferencia no la termine pagando el IPS.

Fuentes de la industria afirman que esta semana habrá reuniones entre funcionarios de la Subsecretaría de Pensiones con las empresas que colocaron la tarifa para hacerles un doble clic a los cálculos.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La presión financiera al holding del Grupo Claro ahora también afecta a Cristalerías de Chile. Feller le rebaja la nota crediticia y advierte sobre su recuperación. La clasificadora rebajó la solvencia y los bonos de Cristalerías de Chile desde “AA-” a “A”, golpeada por el deterioro de su generación de caja, el alza del endeudamiento y las presiones persistentes en Viña Santa Rita. La perspectiva quedó en “Estable”.

La decisión se anuncia un mes después que Fitch abordara el deterioro de Viña Santa Rita y su vínculo con Elecmetal, el holding controlador. La clasificadora de riesgo rebajó la clasificación de largo plazo de Santa Rita desde “A(cl)” a “BBB-(cl)”, y agrega que el negocio del vino y Cristalerías hoy pesan bastante menos dentro del negocio consolidado de Elecmetal. Precisa que en 2025 Santa Rita explicó solo 12% de los ingresos y cerca de 4% del EBITDA (utilidades operacionales) de Elecmetal, bastante por debajo de 2021.

La señal es dura: el holding –que también controla el Diario Financiero– ya no parece exhibir la fortaleza financiera que sostenía su antigua categoría de riesgo. En el mercado hay quienes afirman que el ajuste no responde a un tropiezo puntual, sino a un debilitamiento estructural.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Una de las voces más escuchadas de Wall Street prende una luz amarilla sobre el activo más importante del mundo. Se trata del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson. En una entrevista con Bloomberg TV, dijo que es urgente que Washington tenga listo un plan de emergencia por si un día se rompe la demanda por bonos del Tesoro, un mercado de US$ 31 trillones.

Deuda fuera de control. No habló de una crisis inminente, pero sí de un riesgo que, si se materializa, puede ser “brutal”: tasas más altas, deuda más cara de financiar y menos margen del propio Estado para apagar el incendio. La advertencia pega justo donde más duele: en el mercado que sostiene al dólar, al sistema financiero global y al precio del dinero en el mundo.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

CUMBRE EL SEMANAL: HABLEMOS DE MINERALES CRÍTICOS

Queremos invitarlos a una nueva Cumbre El Semanal, esta vez dedicada a un tema que hoy está en el centro de la conversación económica, regulatoria y geopolítica: el rol de la minería y la energía en el nuevo ciclo de inversión que vive Chile.

En medio de una transición energética cada vez más atravesada por tensiones geopolíticas, competencia por minerales críticos y presión por asegurar cadenas de suministro, Chile vuelve a posicionarse como un actor estratégico. cobre, litio, hierro, energía, transmisión, permisos y estabilidad regulatoria son hoy parte de la conversación.

El encuentro contará con un panel integrado por Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Jaime Toledo, director general de Acciona; y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron.

Y como miembro de la Comunidad El Semanal esperamos contar con su presencia. Cupos limitados.

Fecha: jueves 7 de mayo, de 9:30 a 11:00 hrs.

Lugar: Hotel Debaines, Agustinas 720, Santiago RM

Confirme su asistencia en: cumbre@elmostrador.cl

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.