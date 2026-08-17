Crecimiento 2T: Economía habría evitado por poco la recesión técnica pero no el estancamiento

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son suscriptores premium)! Arrancamos una semana en la que la economía se toma la agenda y Hacienda –ya con las celebraciones por la megarreforma terminadas– comienza a poner su atención en el Presupuesto 2027 y en su próxima gran reforma: la del mercado de capitales.

Eso sí, el foco del mercado local esta semana estará puesto en el Banco Central: este martes publicará las Cuentas Nacionales del segundo trimestre, que permitirán ponerle números definitivos al desempeño de la economía entre abril y junio y tener una lectura más clara de cómo llega la actividad a la segunda mitad del año. El consenso del mercado (y la esperanza del Gobierno) es que la economía está agarrando vuelo y ya en 2027 estaremos creciendo cerca del 3% o más. Igual de importante es que las cifras confirmen que evitamos caer en una recesión técnica en el primer semestre.

El foco externo sigue siendo Wall Street, donde se sigue celebrando pero basado en un equilibrio bastante frágil: acciones en récord, bonos que exigen tasas cada vez más altas, consumidores dando señales de cansancio, déficits fiscales enormes, una montaña de inversión corporativa —con la IA como protagonista— y riesgos geopolíticos que vuelven a meter presión sobre la energía. Todo esto ocurre, además, en un sistema financiero con bastante crédito y apalancamiento.

También en esta edición de El Semanal: Cambian las caras en Codelco, pero sobreviven las viejas redes; el lobby quiere dejar de ser el villano de la democracia y salió a dar una batalla poco habitual en la Cumbre de El Semanal: la de su reputación; y qué significa la nueva ola de liquidez que está entrando al mercado de capitales chileno de la mano de la reforma de pensiones.

Además, el caso Sartor vuelve esta semana al centro de la agenda de Sanhattan; lo que se comenta en los pasillos de los directorios y círculos empresariales: que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estaría evaluando poner fin a su tradicional Informe de Género en el Sistema Financiero; y el modelo Petrobras para Codelco: por qué Lula si y nosotros no.

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ESQUIVAMOS LA RECESIÓN, ¿Y?

El dato macro de la semana viene con letra chica. Este martes el Banco Central publica el PIB del segundo trimestre y las estimaciones apuntan a que Chile habría esquivado por poco una recesión técnica.

El buen Imacec de junio alimentó la idea de que lo peor quedó atrás, pero Gemines pone una cuota importante de cautela: considera “casi imposible” alcanzar el 1,8% de crecimiento que proyecta Hacienda para 2026 y su propia estimación de 1,2% ya requiere una dosis importante de optimismo.

Para llegar a esa cifra, calcula que la economía tendría que crecer durante el segundo semestre a un ritmo anualizado de 4,9% respecto del primero. No imposible, pero sí bastante improbable.

El problema de fondo es que crecer poco hace todavía más difícil ordenar las cuentas fiscales. Gemines advierte que el escenario oficial supone ingresos fiscales creciendo 7,4% este año y que, incluso bajo esos supuestos, la deuda pública subiría desde 42,7% del PIB en 2026 hasta 45,5% en 2030, superando el límite prudencial del 45%.

A eso agrega otra deuda que suele quedar fuera de la foto: las empresas públicas debían US$37.924 millones a fines de 2025, equivalente a 10,6% del PIB. La Ley de Reconstrucción debería darle más velocidad a la economía desde 2027 —Dipres estima hasta un punto adicional de crecimiento promedio—, pero Gemines advierte que dependerá mucho más de que funcione la prometida poda a la permisología que de las rebajas tributarias.

El PIB del martes puede mostrar un pequeño rebote, pero todavía estamos lejos de poder hablar de un cambio de ciclo. Gemines cree que incluso un crecimiento inferior al 1% este año no debería sorprender, y apunta a tres condiciones para acelerar de verdad: recuperar la construcción, destrabar el mercado laboral y mejorar las expectativas.

Y para volver a crecer sostenidamente cerca del 3%, agrega un desafío bastante más incómodo: sin un salto permanente de productividad, las matemáticas de un Chile que envejece y cuya población se estanca simplemente no dan.

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EN LA NUEVA CODELCO UN NOMBRAMIENTO QUE INCOMODA

Codelco: cambian las caras, sobreviven las viejas redes. El nuevo directorio y la administración de Bernardo Fontaine y Jorge Gómez están acelerando la cirugía mayor en Codelco, en una señal de que la nueva conducción comparte el diagnóstico del Gobierno de que la minera atraviesa una crisis que exige bastante más que ajustes cosméticos.

La estatal anunció una profunda reestructuración de su primera línea ejecutiva: cambia cinco vicepresidencias y cuatro gerencias generales.

La prioridad es recuperar el control operacional. Gómez está armando un equipo propio, con varios ejecutivos que ya conoce y en quienes confía. La misión declarada es reforzar la seguridad, estabilizar las divisiones, imponer disciplina operacional y, sobre todo, recuperar resultados.

Entre los movimientos más relevantes están los cambios en Operaciones Norte y Centro Sur, Recursos Mineros y Estrategia, además de nuevas cabezas en El Teniente y Chuquicamata. Es una renovación importante y agresiva para los estándares de Codelco.

Pero hay un nombramiento que merece doble clic. Pablo Villarino llega como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, reemplazando a Gabriel Méndez. Abogado de la Gabriela Mistral y con más de 30 años de experiencia, viene de Transelec y antes tuvo una larga trayectoria en ENGIE Chile. Su currículum incluye regulación, permisos, relaciones institucionales, comunidades y comunicaciones estratégicas. También pasó por Suez/Aguas Andinas y su trayectoria quedó vinculada a la controversia de Barrancones.

Lo que el comunicado no cuenta: Pablo Villarino es hermano de Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, gremio al que pertenece la propia Codelco. Y Joaquín, además, es amigo de infancia de Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco: fueron compañeros en el Colegio Tabancura y forman parte de un antiguo círculo de amistades que se mantiene hasta hoy.

Los que conocen su historia afirman que su paso por Aguas Andina / Suez también fue de la mano de su hermano.

Nada de eso invalida las credenciales profesionales de Villarino ni demuestra por sí solo una irregularidad en su nombramiento. Pero sí abre una pregunta incómoda sobre redes, conflictos y gobernanza. La nueva administración llegó prometiendo profesionalizar, exigir resultados y romper inercias en una Codelco que considera en crisis.

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CUMBRE DEL LOBBY: LA INDUSTRIA SALE DE LAS SOMBRAS

El lobby quiere dejar de ser el villano de la democracia y salió a dar una batalla poco habitual: la de su reputación.

En la primera Cumbre del Lobby organizada por El Semanal de El Mostrador, cuatro de los principales representantes del sector coincidieron en que el mayor desafío ya no es defender la existencia del lobby, sino diferenciarlo del tráfico de influencias y elevar los estándares de transparencia en momentos en que el Congreso comienza a discutir una profunda reforma a la Ley del Lobby.

Los invitados fueron Eugenio Ravinet, socio fundador de KOM; Ian MacKinnon, socio encargado de asuntos públicos de Azerta; Christian Torres, administrador público, magister en políticas públicas y socio de Táctica; y Marcela Alt, socia de Qualiz.

El primer consenso fue que gran parte del problema está en la confusión de conceptos. Para Christian Torres, muchas veces se utiliza la palabra lobby para describir prácticas que son precisamente lo contrario.

“Cuando se habla de lobby y no hay registro, no se sabe quiénes participaron ni cuáles eran los intereses, no se está hablando de lobby; se está hablando de tráfico de influencias al que se le pone el nombre de lobby”.

Marcela Alt, de Qualiz, fue en la misma línea. A su juicio, el problema no es la actividad, sino quienes buscan influir sin transparentarlo.

“El problema no es el lobby. El problema son las personas que ejercen la actividad y no quieren reconocer que están haciendo lobby”.

Otro de los mitos que los participantes buscaron derribar fue que el éxito depende de los contactos personales. Ian MacKinnon, de Azerta, aseguró que esa visión quedó atrás.

“Uno de los grandes mitos es que el negocio consiste en tener contactos. Hoy es mucho más importante el desarrollo argumentativo y una estrategia 360 que conocer a la persona correcta”.

Los cuatro panelistas defendieron además el rol del lobby como un mecanismo para mejorar las políticas públicas. Torres sostuvo que cuando la actividad es profesional y transparente permite incorporar miradas que enriquecen el debate regulatorio.

“El buen lobby, bien regulado, transparente y profesional, facilita la participación en el diseño de las políticas públicas. Es un aporte a la democracia”, afirmó.

Para Eugenio Ravinet, socio fundador de Kom, va más allá:

“La democracia necesita más lobby, no menos lobby. Cuando hay menos lobby, hay más cocina, más matrimonios y más tráfico de influencias.”

“Hay una amenaza para toda la industria: el comercio ambulante del lobby. Los toldos azules”

Para ver el programa completo haz click en este enlace on en el video de portada.

Un mensaje de Tenpo

El equipo de Tecnología de Tenpo fortalece su visión para los próximos años

Hace unos días, el equipo de tecnología de Tenpo realizó una jornada de trabajo para revisar los avances alcanzados, compartir los principales desafíos y alinear la visión de largo plazo que guiará su trabajo durante los próximos cinco años.

En una etapa de transformación y crecimiento, contar con espacios de conversación estratégica es fundamental para que los equipos puedan conectar las prioridades del negocio con las decisiones que toman día a día. Más que transmitir una dirección, estas instancias permiten construir una comprensión compartida sobre el camino que se quiere recorrer y el rol que cada equipo cumple en ese desafío.

A medida que Tenpo continúa evolucionando hacia un neobanco, la capacidad de contar con equipos alineados y preparados para responder a nuevos desafíos será clave para seguir apuntando al propósito que siempre ha movido a la compañía: acelerar la inclusión digital y financiera de todas las personas en Chile.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: NUEVA OLA DE LIQUIDEZ

Como lo venimos adelantando en este espacio, la reforma de pensiones está empezando a generar un efecto que pasó bastante más inadvertido que el debate sobre las jubilaciones: una nueva ola de liquidez para el mercado de capitales chileno.

El protagonista es el FAPP, el fondo público creado por la reforma, que proyecta acumular unos US$4.000 millones en cinco años y US$14.000 millones hacia 2036.

¿Dónde irá esa plata? Según Bloomberg la respuesta debería alegrar a CFO, bancos de inversión y empresas que buscan financiamiento: aproximadamente 65% del FAPP terminaría invertido en renta fija corporativa chilena, cerca de 30% en acciones internacionales y no más de 5% en instrumentos del mercado monetario. Eso implicaría unos US$2.600 millones en bonos corporativos solo cuando el fondo alcance los US$4.000 millones.

La magnitud importa porque el mercado local de bonos corporativos es relativamente pequeño: tiene alrededor de US$112.000 millones de deuda en circulación. La estrategia del FAPP será privilegiar papeles corporativos de buena clasificación de riesgo para capturar algo más de retorno que los bonos soberanos, manteniendo un riesgo acotado. Además, buena parte del mercado está denominado en UF, lo que calza bien con las obligaciones futuras del fondo.

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LA SEMANA EN REDES: CHILE VS. ARGENTINA

El posteo de la semana es del economista argentino @Danyscht e ilustra de manera contundente la divergencia económica de Chile y Argentina desde el retorno a la democracia y su impacto en reducir la pobreza en Chile y aumentarla al otro lado de Los Andes.

“Históricamente, el 10% más pobre de Chile tenía ingresos bastante menores que el 10% más pobre de Argentina”.

Ya no más. Desde 2014, el decil más pobre chileno supera al argentino, y la brecha no paró de crecer. En 2025, su poder adquisitivo fue un 52% mayor.

Alrededor de 1995-96 se produce un cruce relevante. A comienzos de los 90 Argentina tenía bastante menos pobreza que Chile; hacia mediados de esa década Chile la alcanza y luego se distancia. Tres décadas después, incluso tomando con cautela las diferencias metodológicas, la brecha es enorme.

Chile convirtió una pobreza cercana al 40% a comienzos de los 90 en un fenómeno considerablemente menor –6,5% de acuerdo a la antigua Casen (17,3 bajo nueva metodología); Argentina logró una reducción espectacular a comienzos de los 90, pero no consiguió consolidarla y ha sufrido sucesivas olas de empobrecimiento y ronda el 30%.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El caso Sartor vuelve esta semana al centro de la agenda judicial. Este martes, la jueza Paulina Moya definirá las medidas cautelares para seis de los principales imputados, entre ellos el excontrolador Pedro Pablo Larraín; su hermano Carlos Larraín, el ex gerente general de Esmax, designado en el cargo por el fondo Southern Cross; Michael Clark (ex presidente de Azul Azul), Rodrigo Bustamante (ex gerente general de Sartor Wealth Management), Juan Carlos Jorquera (ex gerente general de Sartor) y Sergio Yáñez (ex gerente general de Danke y E-Capital).

La Fiscalía apuesta fuerte: pidió prisión preventiva para casi todos. La única excepción es Juan Carlos Jorquera, exgerente general de Sartor, para quien solicitó arresto domiciliario total. El resto enfrenta la posibilidad de quedar privados de libertad mientras avanza la investigación.

Las primeras señales ya quedaron claras durante las audiencias de la semana pasada. Óscar Ebel, Hugo Baranda y Alfredo Harz quedaron con arresto domiciliario total, mientras que Miguel León y Mauro Valdés recibieron arresto domiciliario parcial. Ahora viene la decisión sobre quienes ocuparon los cargos más visibles dentro del grupo.

Más allá de las cautelares, el caso empieza a consolidar un patrón que se ha repetido en las declaraciones ante la Fiscalía: casi todos aseguran que desconocían las operaciones cuestionadas o trasladan las responsabilidades a otros ejecutivos. Ese choque de versiones será, probablemente, uno de los ejes de la investigación durante los próximos meses.

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– Lo que se comenta en los pasillos de los directorios y círculos empresariales: que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estaría evaluando poner fin a su tradicional Informe de Género en el Sistema Financiero, que en julio llegó a su edición número 25. Al menos dos fuentes van más allá y aseguran que la decisión ya está tomada pero no ha sido comunicada oficialmente.

Sería parte de una revisión más amplia que está haciendo la CMF que preside Catherine Tornel sobre los estudios y publicaciones que realiza el regulador. También estarían bajo evaluación informes sobre endeudamiento y regiones. La explicación que circula mezcla dos ingredientes: austeridad y cambio de prioridades. Menos recursos destinados a estudios y una CMF más enfocada en supervisar y desarrollar el mercado. Eso sí, dos mujeres con amplia presencia en directorios dicen que de confirmarse la decisión, se interpretarían como parte de la agenda antiwoke del nuevo Gobierno.

Pero el informe de género no es uno más. Lleva cerca de dos décadas poniendo números a las brechas entre hombres y mujeres en acceso al crédito, ahorro, endeudamiento y participación en los puestos de poder del sistema financiero.

El timing tampoco pasa inadvertido en los directorios. El informe ganó relevancia con la agenda para aumentar la presencia femenina en las empresas y, más recientemente, con la ley Más Mujeres en Directorios, aprobada en 2025. Sus estadísticas se convirtieron en insumo para empresas, organizaciones como ChileMujeres y para el propio debate sobre cuotas y diversidad. Y dentro del Consejo de la CMF, cuentan, hay sensibilidades distintas respecto de esa agenda.

Hay además una señal interna. Nancy Silva, directora de Estudios de la CMF y una de las figuras detrás de este trabajo, dejó el organismo y su cargo entra a concurso. Eso alimentó las versiones de hay un cambio de enfoque en lo que la nueva CMF considera parte de su mandato.

Consultada la CMF, descartan esas versiones y aseguran que no se ha tomado ninguna decisión al respecto ni tampoco está bajo evaluación eliminar el informe.

La llegada de Tornel a la presidencia de la CMF no ha estado exenta de polémica y todo indica que hay una división entre los comisionados. La decisión de volver a postergar la norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” es otro ejemplo. La Tercera confirmó que fue un fallo dividido que tuvo el votó en contra el comisionado Beltrán de Ramón.

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– El modelo Petrobras cada vez ronda con más fuerza en algunos círculos mineros y en el nuevo equipo que administra Codelco. Y la pregunta que hasta hace poco era casi tabú: ¿Por qué el Estado tiene que ser dueño del 100% de la minera estatal para mantener su control? La referencia que ponen sobre la mesa es el gigante brasileño, quizás el ejemplo latinoamericano más interesante de una empresa estratégica donde conviven Estado, bolsa y capital privado.

Los números ayudan al argumento. El Estado brasileño controla Petrobras pese a tener alrededor de 36% del capital total. La clave es que el Gobierno Federal conserva poco más del 50% de las acciones ordinarias con derecho a voto. El resto está en manos de inversionistas privados, brasileños y extranjeros. Brasil privatizó buena parte del capital, pero nunca privatizó el control.

Y el detalle que en Chile entusiasma a quienes promueven la idea: Lula –referente regional del progresismo– no parece tener un problema ideológico con la fórmula. No fue él quien diseñó las grandes privatizaciones parciales pero durante su actual gobierno el banco estatal a seguido vendiendo acciones preferentes de Petrobras.

La semana pasada BNDES (el principal banco de desarrollo de Brasil – o la Corfo brasileña) volvió a vender acciones de la petrolera y este año tiene ventas acumuladas de acciones preferentes por aproximadamente US$1,720 millones, tras liquidar un tramo adicional de US$382.9 millones hace unos días.

Ahí aparece Codelco. La minera necesita miles de millones de dólares para financiar sus proyectos, tiene una deuda que supera los US$26.000 millones y el Gobierno acaba de permitirle retener sus utilidades de 2025 para darle más oxígeno. Para los partidarios del “modelo Petrobras”, vender un 10%, 20% o incluso 30% permitiría levantar capital, reducir la dependencia de deuda y, de paso, incorporar la disciplina, transparencia y escrutinio que significa tener inversionistas privados y cotizar en bolsa.

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– Y a propósito de la discusión sobre Codelco, poco se habla de las AFP, su participación como socio silencioso de las empresas chilenas y cómo permite acceso a capital más barato en pesos para esas empresas. En medio del debate sobre el rol que tendrán los fondos de pensiones con la implementación de la reforma, el misterioso tuitero @AlephEdu nos recuerda algo que a veces se pierde:

Las AFP son uno de los accionistas más relevantes de varias de las principales empresas del país. Y no estamos hablando de participaciones testimoniales. En varias compañías tienen suficiente peso para influir en juntas y elegir directores.

Datos publicados este año muestran participaciones superiores al 20% en varias compañías del IPSA.

Acá alguna de las cifras: las AFP tienen cerca de 26% de SQM-B; 24% de SMU y Embonor-B; 23% de Salfacorp; 22% de Mallplaza, Cencosud y Parque Arauco; y 20% de Cenco Malls y Latam. Más abajo aparecen Besalco (19%), Ingevec (18%), Camanchaca (16%) y Colbún, Watt’s, Paz y Forus, con alrededor de 15%. Las cifras varían mes a mes, pero la foto es clara.

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Un mensaje de la UDP

En el mes de la fotografía, UDP consolida su resguardo y difusión con exposición y diversos fondos fotográficos

Desde hace más de veinte años la Universidad Diego Portales trabaja en la conservación, resguardo, investigación y difusión de distintos archivos. Para celebrar a la fotografía en su mes, hasta el 7 de septiembre la Biblioteca Nicanor Parra aloja la exposición Fotografía textual. Pruebas, ensayos y obras del Foto Cine Club de Chile | 1960-1976, a cargo de Cenfoto UDP, que realiza una revisión de la colección, cuyo material data de 1950 hasta 2018.

La muestra reúne el trabajo de autores como Edith de Suchestow, Rafael Alaluf, Gertrudis de Moses, Julio Mezey, Bob Borowicz, Boris Valdivia y Tito Vásquez, entre otros, y rescata diversos procedimientos, fotografía de televisión, de festivales, y fotolibros que complementan la muestra.

En tanto, el 26 de agosto la académica Paola Cortés Rocca comentará su libro La letra en el ojo. Un ensayo entre imágenes y escrituras; y durante los próximos meses, Cenfoto UDP trabajará en la puesta en valor del archivo de Lincoyán Parada, y en torno a la obra de Lola Falcón, fotógrafa chilena nacida en Chillán en 1907, entre otros proyectos.

Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– El dato de la semana llega el martes. El Banco Central publicará las Cuentas Nacionales del segundo trimestre, que permitirán ponerle números definitivos al desempeño de la economía chilena entre abril y junio y tener una lectura más clara de cómo llega la actividad a la segunda mitad del año. Junto con ellas se conocerán la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional.

Lunes 17 | 8:30 hrs. El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, presenta “La economía chilena en un mundo más volátil”, en un evento organizado por BTG Pactual. No habrá acceso a prensa, pero el BCCh publicará la presentación en sus canales oficiales. Ojo a las señales sobre crecimiento, inflación y el escenario externo.

Miércoles 19 | 8:30 hrs. El consejero del Banco Central Kevin Cowan participa en el CFA Society Investment Forum, organizado por CFA Society Chile. La cita es en El Golf 50, Las Condes.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: QUIROZ REVELA SU ALMA

Mi lectura recomendada de esta semana: el perfil del ministro de Hacienda en EL PAÍS. Muestra la faceta bastante menos conocida de Jorge Quiroz. Detrás del ministro de Hacienda con fama de economista duro, doctrinario y obsesionado con las cuentas fiscales aparece un escritor de cuentos que asegura tener “el corazón blando por dentro”.

La historia personal también ayuda a entender al personaje. Quiroz creció en una familia de izquierda —sus padres fueron exonerados durante la dictadura—, pero terminó abrazando desde joven ideas económicas liberales. Schumpeter y Adam Smith estuvieron entre sus lecturas formativas. La contradicción llegó incluso al diván: “¿Cómo es que salí de derecha? Esa era la inquietud de mi psicoanalista”, cuenta.

No es otra entrevista sobre déficit, impuestos o crecimiento. La entrevista intenta explicar de dónde viene uno de los personajes más poderosos —y polémicos— del gobierno de José Antonio Kast. Y muestra que detrás de las planillas Excel también hay cuentos, contradicciones familiares y bastante más complejidad de la que transmite el personaje público. Leer la entrevista completa en EL PAÍS

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