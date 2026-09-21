El sudoku de Quiroz: cómo reactivar sin abrir mucho la billetera

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¡Buenas y feliz domingo (lunes si no eres suscriptor premium)! La plata vuelve a tener precio. Hay semanas en que cuesta encontrar un hilo conductor. Esta, no. El mundo está entrando en una etapa en que sobra incertidumbre y empieza a faltar plata barata. Y eso importa especialmente para un Chile que necesita inversión, crecimiento y capital extranjero.

Una señal casi simbólica vino de Omaha, Nebraska. Warren Buffett cerró una era de seis décadas en Berkshire Hathaway, dejando la presidencia del directorio de la compañía que transformó en uno de los mayores conglomerados del planeta. El hombre que construyó su fortuna esperando pacientemente que aparecieran activos baratos se retira justo cuando el precio del dinero vuelve a convertirse en protagonista.

Ese es el foco de un nuevo informe de Goldman Sachs que generó discusiones globales. Goldman lo resume con una idea potente: “Competition for Capital”. La revolución de la inteligencia artificial necesita cantidades gigantescas de dinero para data centers, chips, energía y redes. Las grandes tecnológicas ya están consumiendo caja y recurriendo cada vez más a los mercados para financiar esa carrera.

El problema es que los gobiernos están golpeando la misma puerta. Defensa, seguridad energética, infraestructura y déficits fiscales también necesitan financiamiento. Y todo ocurre con petróleo nuevamente cerca de US$ 110, tensiones geopolíticas crecientes y tasas largas que están muy lejos de los niveles casi cero de comienzos de esta década. Estados y empresas compiten por una piscina de ahorro que no crece al mismo ritmo.

Ese puede ser uno de los grandes temas económicos de los próximos años: la plata vuelve a tener precio. Si la IA efectivamente genera el salto de productividad que promete, parte de esa gigantesca inversión se justificará. Si demora más de lo esperado, alguien terminará pagando la cuenta. Mientras tanto, la combinación de deuda pública, capex tecnológico, energía cara y geopolítica apunta a tasas estructuralmente más altas.

Y Chile observa todo esto desde una posición bastante incómoda. La economía está prácticamente estancada, la inversión necesita reaccionar y Hacienda prepara medidas para reactivar actividad y empleo. Después del ChileDay en Madrid y Londres, José Antonio Kast aterriza esta semana en Nueva York para su debut ante Naciones Unidas, en una visita que tendrá además una dimensión económica. Y en Nueva York será el evento más relevante en el radar global: la cumbre entre Trump y su contraparte china.

También en esta edición de El Semanal, se viene la hora de la verdad para Quiroz: empleo, crecimiento y caja fiscal chocan en el Presupuesto 2027. Fitch fue la primera gran clasificadora en pasarle revista al plan económico de Hacienda y puso el foco en su principal apuesta: que las reformas generen el crecimiento necesario para cuadrar las cuentas. Ahora viene el Presupuesto, con desempleo de 9,5%, poco espacio fiscal y Hacienda prometiendo reactivación.

Además, Chile envejece y la cuenta fiscal empieza a crecer; Óscar Landerretche advierte que la IA obliga a reescribir el contrato entre capital y trabajo, y afirma tener “una esperanza perversa: en la medida en que la inteligencia artificial afecta a las élites, las obliga a enfrentar el problema”.

Y para cerrar, la nueva definición de éxito para los chilenos jóvenes; el poder respira aliviado: el celular del Conde Negro tendrá límites; y vuelve lo Siutico de la semana: ChileDay y zapatillas que comunican.

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WALL STREET SACA AL PIZARRÓN A QUIROZ EN LA PREVIA DEL PRESUPUESTO

El sudoku de Quiroz: frenar la crisis de empleo, más inversión pública pero sin abrir mucho la billetera. Hacienda quiere usar el Presupuesto 2027 para reactivar la economía, pero promete mantener la austeridad. Fitch puso bajo la lupa el plan económico y el CEP advierte que el espacio para maniobrar es mínimo. Hacienda adelantó que se vienen medidas que implican abrir la billetera.

El proyecto de ley que se presentará antes de fin de mes se está convirtiendo en la primera gran prueba económica para Jorge Quiroz. Hasta ahora, Hacienda ha insistido en dos ideas: austeridad fiscal y reformas estructurales para recuperar la inversión. Pero la economía se debilitó, el desempleo llegó a 9,5% y el propio ministro anticipó que el Presupuesto tendrá un fuerte énfasis en obras públicas y construcción para empujar el empleo.

El problema es que la billetera está bastante amarrada. Un informe del CEP que publicó La Tercera advierte que el 83% del Presupuesto ya está comprometido por leyes y obligaciones permanentes. Cinco ministerios concentran cerca del 80% del gasto y solo los intereses de la deuda ya se comen cinco de cada cien pesos fiscales. Mover recursos de un lado para otro será bastante más difícil de lo que parece.

Hay una paradoja adicional. Si Hacienda quiere usar el Presupuesto para atacar la crisis de empleo, probablemente tendrá que proteger la misma inversión pública que tradicionalmente termina pagando la cuenta cuando hay que ajustar. El CEP recomienda justamente potenciarla, pero advierte que no basta con poner más plata: desde la pandemia su ejecución no logra superar el 90%.

Y todo esto ocurre mientras Quiroz acaba de recibir el primer examen importante de una gran clasificadora internacional al plan económico del Gobierno. Fitch mantuvo la nota soberana de Chile en A- con perspectiva estable y destacó la agenda de reformas, la reducción del gasto y la todavía relativamente baja deuda chilena frente a países comparables. Hacienda celebró el informe como una señal de respaldo a su estrategia de consolidación fiscal.

Pero la letra chica importa. Fitch recortó a 0,7% su proyección de crecimiento para Chile este año y su escenario supone que el déficit fiscal seguirá bajando gracias al alto precio del cobre y la disciplina del gasto. La deuda, mientras tanto, subiría a 42,8% del PIB en 2026 antes de estabilizarse en alrededor de 43%. Eso sí, cuestiona la megarreforma: estima que las cifras proyectadas no cierran ni por el lado de los recortes ni la recaudación adicional por el crecimiento.

Ahí aparece la encerrona del Presupuesto. Kast y Quiroz han hablado de un crecimiento del gasto de entre 0% y 1%, aunque los nuevos parámetros estructurales podrían entregar algo más de espacio. El CEP calcula que técnicamente podría acercarse a entre 1% y 2%, pero advierte que sigue siendo una holgura estrecha y que gastar ingresos extraordinarios del cobre como si fueran permanentes sería peligroso.

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LA BOMBA FISCAL DE CHILE DE LA QUE POCO SE HABLA

Chile envejece y la cuenta fiscal empieza a crecer. Un estudio del BID advierte que el rápido envejecimiento de la población presionará el gasto en pensiones y salud, mientras una fuerza laboral que crece menos limita los ingresos fiscales. Más empleo femenino y jubilar más tarde ayudan, pero no alcanzan.

A propósito de la discusión del Presupuesto 2027 que se viene. Chile tiene un problema fiscal que avanza lentamente, pero es bastante predecible: estamos envejeciendo muy rápido. Un estudio de Juan Pablo Medina, Michael Pedersen y Gerardo Reyes-Tagle, publicado por el BID, modela qué significa esa transformación para la economía y las cuentas públicas durante las próximas décadas. La conclusión central es simple: habrá más presión sobre el gasto justo cuando será más difícil hacer crecer los ingresos del Estado.

Los números demográficos son potentes. En 2025, el 14,5% de la población tiene 65 años o más; en 2050 sería el doble y en 2070, 4 de cada 10 chilenos serán mayores de 65. Al mismo tiempo, la población en edad de trabajar caería desde el 68,6% al 50,2%. Dicho de otra manera: hoy hay aproximadamente 21 mayores de 65 por cada 100 personas de entre 15 y 64 años; en 2070 serían 85.

Se acabó el bono demográfico. Durante décadas Chile se benefició de una población en edad de trabajar que crecía más rápido que la población dependiente. El informe sostiene que esa etapa prácticamente terminó: la población laboral alcanzó su máximo y, hacia adelante, la demografía pasa de ser un viento a favor del crecimiento y las cuentas fiscales a convertirse en una presión estructural.

El golpe fiscal viene por dos lados. Por un lado, sube fuertemente el gasto. En el escenario base, el gasto público en pensiones pasa de alrededor de 4,3% del PIB en 2020-2024 a 7,1% en 2050 y 7,8% en 2060. El gasto en salud sube mucho más: desde 5,5% a 11,5% del PIB en 2050 y 13,5% en 2060. Parte del aumento se compensa con menos gasto en educación, porque habrá muchos menos niños, pero no alcanza.

Por el otro lado, hay menos motor para financiar esa cuenta. Una fuerza laboral que crece menos limita la expansión de la economía y de la recaudación. El problema se vuelve más delicado porque Chile depende fuertemente de los impuestos al consumo y porque la productividad laboral se ha debilitado.

¿Resultado? Más deuda. Las simulaciones del informe muestran que, si se mantienen las actuales políticas, el envejecimiento provoca un aumento gradual pero persistente de la deuda pública. Y hay un dato particularmente incómodo: incluso shocks macroeconómicos favorables tienen una capacidad limitada para compensar esa tendencia. La demografía opera durante décadas y, por lo tanto, no es un problema que se arregle con un par de buenos años de crecimiento.

El informe no describe una crisis fiscal inmediata. Ese matiz es importante. El deterioro es lento, acumulativo y al comienzo bastante manejable. En el escenario base, el balance primario proyectado es de apenas -0,2% del PIB en 2030 y -0,4% en 2035. Pero llega a -1,2% en 2040, -3,7% en 2050 y -6,8% del PIB en 2060.

Como esos déficits se acumulan, el problema termina apareciendo en la deuda. En las simulaciones probabilísticas, la deuda parte en 41,7% del PIB en 2024. La mediana llega a 42,1% en 2035, 69,9% en 2050 y 132,1% en 2061. Para 2061, el percentil 90 de las simulaciones alcanza una deuda equivalente a 209,4% del PIB.

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DIÁLOGOS: IA Y LA AMENAZA AL CONTRATO SOCIAL

Óscar Landerretche: “El objetivo de la política económica es que sobreviva la democracia liberal”. En este nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador, el decano de la FEN dice que la IA obliga a reescribir el contrato entre capital y trabajo, y afirma tener “una esperanza perversa: en la medida en que la inteligencia artificial afecta a las élites, las obliga a enfrentar el problema”.

La alerta del expresidente de Codelco es que esta revolución tecnológica puede tener ganadores, pero la transición será el problema.

“Al final la revolución tecnológica termina creando más valor y más empleo. Al final. Pero entre el principio y el final pueden pasar 40 años”, dice Landerretche

Y esta vez la amenaza subió de piso. La automatización ya no golpea solo a trabajadores menos calificados:

“Ahora están bajo amenaza el médico, el abogado, el contador”. Landerretche reconoce incluso una “esperanza perversa”: que al afectar a las élites, la IA las obligue finalmente a enfrentar el problema.

El punto de fondo es que trabajar es mucho más que recibir un sueldo. “El trabajo no es solamente para ganarse la plata; es un sentido de pertenencia, de cuál es tu rol en el mundo. ¿Para qué sirves?”.

Por eso descarta que la solución sea simplemente compensar a quienes pierdan sus empleos: no se trata, ironiza, de darle plata a la gente “para que sea un hámster en su jaula, viendo TikTok todo el día y pidiendo delivery”.

¿Y Chile? El modelo que funcionó puede no servir para lo que viene. Landerretche reconoce el salto que permitió la estrategia basada en recursos naturales, pero advierte que “lo que sirvió en ese momento histórico puede no ser lo único que sirve para el siguiente”. Y toca la vaca sagrada de la izquierda: la urgencia de una reforma laboral.

Para ver el programa completo, has clic en el video de portada o en este link.

Un mensaje de Tenpo

Con Tenpo paga en tres cuotas sin interés

El próximo 5 y 7 de octubre se realizará en Chile una nueva edición del Cyber Day que trae consigo muchas ofertas que representan una oportunidad de ahorro, pero que también pueden impactar fuertemente el presupuesto personal y familiar si no se planifican con anticipación.

Una alternativa para aprovechar las promociones y distribuir el gasto es pagar en cuotas. Durante este Cyber, los usuarios de la tarjeta de crédito de Tenpo podrán diferir sus compras en tres pagos sin interés. Esta medida responde al propósito de la compañía de democratizar el ecosistema financiero a través de soluciones simples, seguras y 100% digitales, entregando a los clientes mayor flexibilidad para ordenar sus finanzas sin sobrecargar su presupuesto mensual.

A través de la App, cada cliente puede confirmar fácilmente si tiene disponible este beneficio.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: ÉXITO A LA CHILENA

La nueva definición chilena del éxito: pega estable y casa propia. Una nueva encuesta global de Ipsos revela algo bastante terrenal sobre las aspiraciones de los chilenos: antes que casarse, tener hijos o cumplir otros hitos tradicionales, lo que hoy define una vida exitosa es conseguir seguridad económica.

Este gráfico muestra la realidad del nuevo sueño chileno y la imagen es bastante clara: trabajo y vivienda prácticamente triplican al matrimonio como medida del éxito.

Los números son bien elocuentes. El 67% de los chilenos considera que tener un trabajo estable y a tiempo completo es una señal de éxito, mientras que un 66% menciona el ser dueño de una vivienda. En esto último Chile está ocho puntos sobre el promedio de los 30 países incluidos en el estudio. Mudarse a un hogar propio aparece bastante más atrás, con 37%.

¿Y la familia? Pierde terreno como vara para medir el éxito. Solo un 25% menciona convertirse en padre o madre –seis puntos menos que el promedio internacional– y apenas un 20% considera el matrimonio como un hito que define una vida exitosa. En otras palabras, la casa propia pesa más de dos veces y media que tener hijos.

Pero ojo con los jóvenes. Entre los menores de 35 años, un 31% todavía considera la maternidad o paternidad como señal de éxito, frente a solo 18% entre quienes tienen entre 35 y 49 años. Con el matrimonio ocurre algo parecido: lo valora como hito un 30% de los menores de 35, más del doble que entre los grupos de mayor edad.

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LA SEMANA EN REDES

A.G. Sulzberger, publisher y presidente de The New York Times (@NYTimes), aprovecha los 175 años del diario para hacer algo más que celebrar un cumpleaños: reivindicar el periodismo tradicional justo cuando está bajo presión. Su punto de partida es potente: desde aquella primera edición de cuatro páginas, impresa en 1851 y vendida por un centavo, el Times acumula 61.011 ediciones y unos 15 millones de artículos. Para Sulzberger, eso equivale a 15 millones de “primeros borradores” de la historia de Estados Unidos.

Su tesis: un buen diario no está para decirle a la gente qué pensar, sino para buscar la verdad, explicar lo que pasa y pedir cuentas a quienes tienen poder.

Pero el verdadero mensaje de la columna está en el presente. Sulzberger cree que la prensa libre atraviesa uno de sus momentos más delicados. En dos décadas desaparecieron casi 3.500 periódicos y buena parte del empleo periodístico local.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El poder respira aliviado: el celular del Conde Negro tendrá límites. Se trata del teléfono del influyente abogado Darío Calderón –una agenda que, por sus décadas de relaciones empresariales, políticas y judiciales, había empezado a ser comparada con la de Luis Hermosilla–. La Justicia determinó que no podrá transformarse en una caja de Pandora sin límites.

El Cuarto Juzgado de Garantía acogió parcialmente una cautela de garantías presentada por las defensas de Calderón, Hugo Gutiérrez, Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, todos indagados en el caso Junaeb. La Fiscalía podrá revisar los dispositivos incautados, pero la búsqueda deberá concentrarse en el período entre 2018 y el 20 de agosto de 2026 y, más importante todavía, la información ajena a los hechos investigados no podrá incorporarse a la carpeta ni entregarse a terceros.

Para Calderón el punto es particularmente sensible. Durante décadas ha sido abogado, asesor y hombre de confianza de empresarios y figuras públicas. El tribunal estableció además que sus comunicaciones con clientes estarán protegidas siempre que no tengan relación con los hechos investigados.

¿Por qué importa? Cuando a Calderón le incautaron el teléfono, inevitablemente apareció el fantasma del celular de Hermosilla: un aparato que terminó abriendo múltiples aristas muy lejos de la investigación original. Esta vez, al menos en principio, el tribunal puso un cortafuegos. La Fiscalía puede mirar el teléfono, pero lo que encuentre fuera del caso Junaeb no puede simplemente terminar en la carpeta investigativa.

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– Dr. Catastrofe aterriza en Santiago. Nouriel Roubini viene a Chile. El economista que se hizo mundialmente famoso por anticipar la crisis financiera de 2008 será el plato fuerte de “La Gran Jugada”, el encuentro de economía, mercados e inversiones que organiza Regum el próximo 1 de octubre en Santiago.

Apodado “Dr. Doom” (Catastrofe) por su conocida inclinación a mirar el vaso macroeconómico medio vacío, Roubini llega en un momento en que material no le falta: tensiones geopolíticas, inteligencia artificial revolucionando mercados y empleos, y una economía mundial que sigue navegando entre inflación, tasas y bajo crecimiento.

El foco chileno también promete. Roubini hablará de las oportunidades y riesgos para América Latina y de una receta que probablemente sonará familiar por estos lados: mercados más modernos y accesibles, pero acompañados de disciplina fiscal y monetaria.

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– Una de las perlitas que pasó bajo el radar en el ChileDay de Londres: el peso chileno todavía tiene mucho camino por recorrer para convertirse en una moneda realmente integrada a los mercados globales. Lo mencionó en su cuenta de LinkedIn el exvicepresidente del Banco Central, Pablo García.

En un panel que lideró con representantes del Banco Central, JP Morgan y MSCI, la pregunta fue simple: dos años después de que el ChileDay discutiera la convertibilidad del peso, ¿cambió algo para quienes transan, valorizan y liquidan pesos desde fuera de Chile? La respuesta corta: sí, pero falta bastante. En su presentación en Londres, Rosanna Costa puso foco en la internacionalización del peso y reconoció que hay “fricciones operativas” que lo dificultan.

El problema no es solo la convertibilidad. Técnicamente el peso es convertible, pero sigue operando en una ventana horaria relativamente estrecha y buena parte de las transacciones se liquida bilateralmente. La frase que resumió el debate: “Si la tienda abre solo unas horas al día, no debería sorprender que no haya una fila esperando afuera”. Parte de la escasa demanda extranjera por pesos podría tener más que ver con esa infraestructura que con falta de interés por Chile.

Y acá aparece una oportunidad para el país. La reforma al mercado de capitales que está en el Congreso elimina varias trabas para los inversionistas extranjeros: entre ellas, el impuesto de retención de 4% sobre intereses para ciertos tenedores no residentes, requisitos de RUT en instrumentos relevantes y algunas restricciones al repo de los fondos de pensiones.

La importancia de una mayor presencia internacional del peso: reduce el costo y la fricción de invertir en Chile. Si extranjeros pueden comprar, vender, cubrir riesgos y liquidar operaciones en pesos con mayor facilidad y durante más horas, aumenta potencialmente la liquidez y profundidad del mercado local.

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Un mensaje de la UDP

UDP y Clínica MEDS firman alianza que fortalece la formación profesional y la investigación

El convenio estratégico integrará formación profesional, atención clínica, investigación, innovación y perfeccionamiento tecnológico.

“Desarrollaremos en conjunto un amplio programa de formación de médicos y profesionales y un proyecto de investigación clínica”, afirma Carlos Peña, rector de la UDP. “Ambos objetivos -la formación de especialistas y la investigación clínica- son hoy fundamentales para el logro de la salud: las enfermedades no son solo una cuestión biológica, son también un asunto relacionado con el crecimiento y el bienestar”.

Roberto Yáñez, doctor y presidente del directorio de Clínica MEDS, afirma que “esta alianza nos permitirá fortalecer el trabajo académico, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de ambas instituciones. Pero, sobre todo, poner estas capacidades al servicio de un propósito común: formar mejores profesionales clínicos y contribuir al desarrollo de una atención de salud de excelencia para Chile”.

Las y los estudiantes de Medicina, Odontología, Enfermería, Kinesiología, Obstetricia y Neonatología, Tecnología Médica y Psicología de la UDP se formarán con profesionales de MEDS, podrán utilizar sus instalaciones como campos clínicos, accediendo a tecnología médica y al aprendizaje basado en casos que entrega una clínica de alta complejidad; junto con ser parte de proyectos interdisciplinarios y acceso a oportunidades de financiamiento nacional e internacional.

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AGENDA DE LA SEMANA

– El Banco Central sale de gira a explicar el frenazo. Después de un IPoM que confirmó el frenazo de la economía, los consejeros del BC salen esta semana a explicar el diagnóstico, las nuevas proyecciones y el escenario para las tasas. Santiago, Temuco y webinars con la banca internacional serán parte de la gira.

Martes. Kevin Cowan presenta el IPoM de septiembre en un encuentro organizado por Bradesco, y el vicepresidente Alberto Naudon hará lo propio en un webinar organizado por JP Morgan.

Miércoles. La agenda se intensifica. A las 9:00 hrs., Luis Felipe Céspedes presenta el informe en un webinar de Deutsche Bank. Media hora después, Naudon estará en Temuco, en un encuentro organizado por el Banco Central y Corparaucanía. Y a las 14:00, Céspedes vuelve a escena para explicar el IPoM ante estudiantes de Ingeniería Comercial de la FEN de la Universidad de Chile.

– Los datos que mirar. La agenda estadística incluye el PIB regional del segundo trimestre de 2026, una radiografía importante para saber qué regiones están sintiendo con mayor fuerza la desaceleración; el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile; y el Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista.

El mercado habla. También se publica, a las 8:30, la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post RPM de septiembre. Será especialmente relevante para medir dónde está poniendo el mercado la próxima movida de la TPM, además de sus expectativas para inflación, tasas y tipo de cambio.

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LO SIÚTICO DE LA SEMANA: ZAPATILLAS QUE HABLAN

Las zapatillas también comunican. Hay notas que explican el mercado de capitales. Y hay otras que explican qué zapatillas usa la persona que regula el mercado de capitales.

Esta semana supimos, gracias a El Mercurio, que Catherine Tornel, presidenta de la CMF, llegó a su presentación en el ChileDay de Londres con unas zapatillas Aldo: capellada negra, planta blanca y, según la crónica, una combinación de “comodidad, ligereza y elegancia en su justa medida”.

El dato aspiracional: Tornel caminó 20 minutos por Marylebone hasta The Landmark London, hotel cinco estrellas donde se realizaba el evento.

Ah, otro dato farandulero: la nota incluso recuerda que Tornel conoce bien Londres, porque hizo su máster en Finanzas en la London Business School. Es decir, no fue simplemente una caminata en zapatillas: fue casi un regreso a casa con styling.

Todo perfectamente legítimo y hasta simpático. Lo ligeramente siútico es que, en pleno ChileDay –con ministros, reguladores, banqueros e inversionistas discutiendo cómo volver a darle profundidad al mercado de capitales chileno–, terminemos enterándonos de que la verdadera combinación perfecta era traje pastel + zapatillas Aldo.

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