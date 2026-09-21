Homenaje del Gobierno a Orlando Letelier en EEUU contrasta con silencio del 11S en Chile

El Gobierno de José Antonio Kast realizó este lunes dos homenajes en Washington por los 50 años del asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, víctimas de un atentado perpetrado por agentes de la DINA el 21 de septiembre de 1976.

Las ceremonias organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores contrastan con la ausencia de una actividad oficial del Ejecutivo en Chile el pasado 11 de septiembre, cuando se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973.

La primera actividad consistió en una ofrenda floral en el memorial de Sheridan Circle, el lugar donde una bomba instalada en el automóvil de Letelier provocó su muerte y la de Moffitt hace exactamente medio siglo.

Posteriormente, se desarrolló un segundo acto conmemorativo en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, donde también existe un espacio dedicado a la memoria del exministro del Gobierno de Salvador Allende.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de diplomáticos de la representación chilena en Washington.

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó las actividades mediante una declaración difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política”, señaló.

Los homenajes se realizaron diez días después del aniversario del golpe de Estado, fecha en la que el Gobierno no organizó una actividad oficial en Chile. La diferencia entre ambas conmemoraciones constituye el contraste de esta jornada: mientras el Ejecutivo no encabezó un acto por el 11 de septiembre, sí dispuso ceremonias diplomáticas para recordar el asesinato de Letelier y Moffitt en Estados Unidos.

Letelier había sido embajador de Chile en Washington y ministro de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa durante la administración de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado fue detenido y permaneció recluido, entre otros recintos, en la isla Dawson. Posteriormente salió al exilio y se estableció en Estados Unidos.

El 21 de septiembre de 1976, el excanciller se dirigía a su oficina acompañado de Ronni Moffitt y del esposo de esta, Michael Moffitt. Cuando el vehículo transitaba por Sheridan Circle, en el barrio diplomático de Washington, estalló una bomba colocada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Letelier y su secretaria murieron producto del atentado, mientras que Michael Moffitt sobrevivió.

El crimen formó parte de las operaciones represivas ejecutadas en el extranjero por la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. La investigación judicial estableció responsabilidades en el atentado y, en 1995, la Corte Suprema chilena confirmó las condenas contra el exdirector de la DINA Manuel Contreras y su exjefe de operaciones Pedro Espinoza, a siete y seis años de prisión, respectivamente.

En el marco del cincuentenario, El Mostrador publicará una versión actualizada del capítulo «Asesinato en Washington», del libro Los crímenes que estremecieron a Chile, escrito por Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega. La investigación reconstruye la planificación del atentado, su ejecución y el proceso judicial que permitió condenar a los responsables.

El memorial de Sheridan Circle, donde este lunes se depositó la ofrenda floral, mantiene el recuerdo de Letelier y Moffitt en el mismo lugar donde fueron asesinados. Allí, la Cancillería chilena realizó una conmemoración oficial que no tuvo un equivalente gubernamental en Chile durante el aniversario del golpe de Estado del pasado 11 de septiembre.

Homenaje en Chile

En Chile, adherentes y familiares también realizaron una romería por los 50 años del atentado contra Orlando Letelier. Durante la ceremonia, los asistentes entonaron el himno nacional y recordaron al excanciller y a su secretaria, Ronni Moffitt, asesinados por agentes de la DINA en Washington en 1976. Entre los presentes estuvo el exsenador Juan Pablo Letelier, hijo del exministro de Salvador Allende.