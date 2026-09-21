Marcelo Mella y la profecía autocumplida del Gobierno: “De tanto decir crisis, hoy día tenemos una”

El director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (Usach), Marcelo Mella, advirtió que el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una crisis que, a su juicio, está relacionada con el propio discurso de emergencia que instaló desde la campaña presidencial. El académico sostuvo que la reiteración de ese diagnóstico terminó configurando una situación política que hoy complica al Ejecutivo.

“Las profecías tienden a ser autocumplidas. Y de tanto decir que el país está viviendo una situación de crisis, la verdad es que hoy día tenemos en Chile instalada una crisis”, afirmó en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler.

Sus declaraciones se producen en medio de una caída en los niveles de aprobación del Mandatario. Según los resultados de la última encuesta Criteria proporcionados como contexto de la entrevista, Kast registró un 29% de aprobación y un 59% de desaprobación, mientras que Cadem situó esas cifras en 36% y 60%, respectivamente.

En ese escenario, el Ejecutivo ha comenzado a dejar atrás el concepto de “gobierno de emergencia” para incorporar a su mensaje nociones como unidad, esperanza y encuentro.

Para Mella, el problema no se limita a un cambio de lenguaje. Su análisis apunta a las dificultades del Gobierno para administrar las expectativas que generó y ofrecer resultados frente a los problemas que prometió abordar.

El académico sostuvo que el deterioro del respaldo presidencial ha sido especialmente acelerado durante los primeros seis meses de administración.

“El desgaste que ha mostrado ha sido muy rápido, más rápido que en el caso del presidente Boric”, señaló.

Mella afirmó que las encuestas presentan diferencias en sus mediciones, pero coinciden en mostrar un nivel de apoyo considerablemente menor al obtenido por Kast en la segunda vuelta presidencial.

“En seis meses ha perdido una cantidad de apoyo importante. Las encuestas tienen algunas diferencias, algunos matices, como tú mencionabas, pero todas coinciden en que está en nivel de respaldo el presidente Kast, a seis meses de haber empezado su administración, en el umbral del 30% o menos”, planteó.

El director del Departamento de Estudios Políticos de la Usach advirtió que ese escenario puede dificultar la gestión política del Ejecutivo, especialmente cuando debe enfrentar negociaciones con otros sectores. “Y eso es muy complejo, porque tiene que negociar presupuestos, ¿verdad?”, agregó.

El diagnóstico de Mella también considera la capacidad de La Moneda para traducir sus anuncios en resultados. A su juicio, el Gobierno enfrenta problemas tanto para responder a las expectativas ciudadanas como para conducir políticamente el momento que atraviesa el país.

“Yo creo que la capacidad del Presidente Kast de movilizar expectativas, de gestionar adecuadamente el momento que vive el país, es muy compleja”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó que la recuperación del respaldo no depende únicamente de modificar el relato gubernamental. “Porque además pasa, Mirna, por la capacidad del Gobierno de mostrar resultados”, afirmó.

El académico vinculó estas dificultades con el diseño político de la administración. Según explicó, parte de los cuestionamientos que se han formulado al Ejecutivo apuntan a la composición de su equipo y a la experiencia de quienes ocupan posiciones relevantes.

“Yo creo que ahí hay un error. Se ha hablado mucho del error de la arquitectura del Gobierno, del gabinete, de gente con poca experiencia, de ausencia de militantes con oficio”, señaló.

Mella relacionó esa configuración con el vínculo que mantiene Kast con los partidos de Chile Vamos, coalición que forma parte de su sector político.

“Y eso tiene que ver con la desconfianza o con la distancia del Presidente Kast con Chile Vamos”, concluyó.