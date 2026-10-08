Las huellas de Inteligencia Artificial en la redacción de reformas clave del Gobierno

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¡Buenas y gracias a dios que ya estamos a jueves! La atención del mercado esta semana está puesta en Europa, Francia para ser más preciso. Al nerviosismo por la subida de tasas en Estados Unidos a niveles no vistos en más de 20 años, ahora hay que sumar la escalada en Europa.

Durante años los gobiernos se acostumbraron a que endeudarse fuera barato. Ese mundo se acabó. En Estados Unidos, el Treasury a 10 años volvió sobre 5,3%, empujado por petróleo, inflación y tasas altas por más tiempo. Y en Francia, el mercado empezó a pasar otra cuenta: déficit, deuda e inestabilidad política.

Son historias distintas, pero con una misma moraleja. Esta semana, Francia está pagando bastante más por endeudarse y la brecha con Alemania se dispara, mientras los bonos estadounidenses ofrecen retornos que hace pocos años parecían propios de economías emergentes.

Para América Latina, eso significa una competencia mucho más dura por capital, según Bloomberg. ¿Para qué asumir riesgo en la región si Estados Unidos paga más de 5%? Chile aparece relativamente mejor parado que Brasil, Colombia o México frente al shock externo, pero esa ventaja tiene una condición: conservar la confianza en sus propias cuentas.

Y ahí Francia se convierte en una advertencia muy oportuna para nuestro país, justo después de la polémica por el Presupuesto 2027. Los mercados pueden tolerar bajo crecimiento, pueden convivir con ruido político e incluso con déficit por un tiempo. Lo que toleran mucho menos es empezar a creer que un país perdió el control de la trayectoria fiscal. Esta semana las apuestas a nuevas alzas de tasas de la Fed sumaron presión a los ya golpeados bonos de Chile.

Flanco minero. Una nueva investigación sobre producción maquillada en Codelco y la huelga de los sindicatos de trabajadores en Minera Centinela –una de las operaciones más relevantes de Antofagasta Minerals–, suman una nueva cuota de incertidumbre acerca de cuándo repuntará la minería y ponen desde ya en duda las nuevas proyecciones del Gobierno.

Junto al Presupuesto 2027, Hacienda publicó sus nuevas proyecciones: recortó crecimiento para este año a 0,7%, pero asegura que el déficit fiscal estructural de 2026 será menor a la meta y prevé un crecimiento del PIB de 3,3% para 2027.

Este jueves ya tuvimos el IPC de septiembre en medio de crecientes temores de que las presiones inflacionarias impedirían que el Banco Central recorte tasas. La inflación el mes pasado aumentó 0,4%, un toque menos de lo esperado, pero la inflación anual se mantiene en 4,1%. La preocupación por la inflación se vio reflejada en la decisión de Hacienda de implementar liquidaciones de hasta US$ 600 millones semanales durante octubre (el doble del programa anunciado en marzo de 2025) para contener la escalada del dólar y apuntalar al peso.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la IA se metió en la cocina de las reformas de Kast; la conversación obligatoria en los pasillos del poder: se vendría un cambio de CEO en el quinto banco más grande del mercado; y a propósito del Presupuesto, el íntimo encuentro de Kast con los sectorialistas de la Dipres.

Además, la fumata blanca en la CMF; Codelco: el problema con las cifras de producción se agranda; los ex-Security siguen armando equipo y van por las grandes fortunas; y la fuga de los superricos –incluyendo varios chilenos– deja un agujero de US$ 160.000 millones en Reino Unido.

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LA IA SE METIÓ EN LA COCINA DE LAS REFORMAS DE KAST

La huella de la IA en redacción de reformas clave del Gobierno. La inteligencia artificial entró a la cocina de las grandes reformas del Gobierno. Un informe reservado de los proyectos enviados al Congreso –hecho por una oficina de asuntos públicos y asesorías legislativas– detecta fuertes señales de texto generado por IA en MK4, la Ley de Reconstrucción y la reforma constitucional de seguridad. El hallazgo más delicado no está en cuánto se usó, sino dónde: normas tributarias y financieras, estimaciones de crecimiento y la argumentación utilizada para justificar nuevas facultades constitucionales.

El informe Señal de IA y avance legislativo en Chile examinó 1.256 proyectos ingresados entre el 11 de marzo de 2025 y el 1 de octubre de 2026. Encontró señales crecientes de generación o asistencia por IA en iniciativas parlamentarias y del Ejecutivo, presentes en todos los partidos. O sea, los gobiernos de Boric, Kast y el Congreso la usaron, usan y con poca o nula transparencia.

Señal de IA no significa que esté probado que ChatGPT escribió esos textos. La plataforma usada, Pangram, detecta patrones textuales y es también un detector probabilístico. Y no se trata de que la IA ayude a escribir leyes; se trata de que nadie sabe exactamente qué hizo, qué revisó un humano y quién responde cuando el texto generado no coincide con la norma.

En la reforma constitucional que crea un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, el detector clasificó el 50,43% del documento como generado por IA.

En el proyecto de Reconstrucción Nacional ocurre algo distinto. La generación detectada alcanza el 5% del documento completo, pero sube al 78% en el bloque de cuatro requisitos de una exención temporal de IVA a la primera venta de viviendas nuevas. El informe hace hincapié en que el resultado no demuestra un error tributario; muestra cómo un promedio bajo puede esconder una señal alta en una disposición que define quién accede a un beneficio.

La reforma al mercado de capitales presenta un tercer caso. El estudio registra 14,8% de generación detectada en el documento completo y 27,5% en su informe de impacto en crecimiento. Ese anexo contiene las estimaciones con que el Ejecutivo respalda los beneficios esperados de la reforma. Evaluarlas exige conocer los datos y supuestos utilizados, cualquiera sea la herramienta empleada para escribirlas.

Ni Hacienda ni La Moneda respondieron a nuestras consultas para aclarar.

En el Congreso el uso parece no tener ningún protocolo. Con un mismo procedimiento de revisión inicial, el informe encontró alguna señal de generación o asistencia en el 55% de las mociones parlamentarias y el 31,76% de los mensajes del Ejecutivo.

El aumento comienza antes del cambio de autoridades de marzo de 2026 y alcanza a todos los partidos. En las mociones, la proporción con señal pasa de 38,3% entre marzo y noviembre de 2025 a 60,7% entre diciembre y el 10 de marzo de 2026. Desde esa fecha llega a 70,9%. Los datos, eso sí, no permiten establecer qué causó el incremento.

Uso durante Gobierno de Boric. La revisión completa de los mensajes del Ejecutivo también muestra un alza: registra generación detectada en 20 de 48 proyectos anteriores al 11 de marzo de 2026 y en 31 de 37 posteriores. Esta medición es más amplia que la aplicada a las mociones, algunas de las cuales solo fueron examinadas en sus primeras 1.000 palabras.

Según el informe, los documentos analizados no declaran el uso de IA y las fichas oficiales examinadas no tienen un campo para informarlo. La firma permite conocer quién presenta y respalda un proyecto, pero no cómo se preparó cada sección.

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HUMO BLANCO CON LOS PRÓXIMOS NOMBRES A LA CMF

El acuerdo que destrabó a la CMF (y de paso sería clave para el CFA). Después de semanas de tironeos por dos puestos clave en el principal regulador financiero del país, el Gobierno puso las cartas sobre la mesa: propuso al Senado a Juan Esteban Laval, actual fiscal de la Asociación de Bancos (ABIF), y Macarena Lobos, exministra de la Segpres de Gabriel Boric, para reemplazar a Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena en el Consejo de la CMF. La dupla necesita cuatro séptimos del Senado para ser ratificada.

Los que conocen cómo se cocinó la decisión de La Moneda, dicen que la fórmula tiene bastante de acuerdo político después de un intento fallido de medir fuerzas. El Gobierno había explorado instalar a Óscar González, exgerente general de BancoEstado, pero su nombre no fue considerado una carta de sensibilidad opositora y finalmente quedó fuera. Desde sectores de izquierda, en tanto, había interés en la continuidad de Piedrabuena. El resultado final es una suerte de empate: un nombre asociado al mundo financiero y otro con una trayectoria estrechamente vinculada a gobiernos de centroizquierda.

Laval seguirá generando ruido, porque el salto desde la fiscalía del gremio bancario al Consejo de la institución que fiscaliza a los bancos inevitablemente abre la discusión sobre la puerta giratoria y potenciales conflictos de intereses. Más aún considerando que las propias entidades fiscalizadas contribuyen al financiamiento de la CMF.

Pero reducir su nominación a una supuesta “captura” también sería simplificar demasiado: en la industria destacan que Laval lleva más de una década como fiscal de la ABIF, tiene un máster en Políticas Públicas de Georgetown y, antes de representar a los bancos, fue durante ocho años abogado jefe del Banco Central. Conoce por dentro la regulación y el sistema financiero, precisamente una experiencia que puede ser valiosa en un Consejo colegiado.

Y Lobos tampoco llega simplemente como cuota política. Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue subsecretaria de Hacienda durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, coordinadora legislativa de esa cartera, integrante del Consejo Consultivo Previsional y luego subsecretaria y ministra Segpres con Boric.

La combinación es interesante para una CMF que acaba de reorganizarse para reforzar la supervisión basada en riesgos, conducta e integridad de mercado y meter más tecnología e inteligencia artificial en sus procesos. Laval aporta conocimiento del mercado financiero desde dentro; Lobos, experiencia jurídica, regulatoria y política desde el Estado. El desafío será que esa complementariedad se traduzca en independencia y no en un reparto de sensibilidades dentro del regulador.

Y hay una segunda derivada: el acuerdo por la CMF ayudaría a despejar el camino para la llegada de Cecilia Cifuentes al Consejo Fiscal Autónomo, la carta del Gobierno que ya expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado. Cifuentes ha puesto como ejes precisamente la independencia del CFA, recuperar la credibilidad de la regla fiscal y recomponer los fondos soberanos.

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Un mensaje de Novandino

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SE PREPARAN CAMBIOS EN SCOTIABANK CHILE

Es conversación obligada en los pasillos del poder: se vendría un cambio de CEO en el quinto banco más grande del mercado. Fuentes que conocen detalles de la decisión revelan que en los próximos meses Diego Masola dejaría de ser el country manager/gerente general de Scotiabank Chile. El banquero argentino lleva ya 5 años.

Consultado Scotiabank, su respuesta es que “la información consultada no es verdadera”. Una fuente interna, otra cercana al directorio y una tercera con amplios vínculos en la banca local, me insisten en que hasta hace unos días el cambio seguía en pie, que se gatillaría hacia fin de año y lo que se negocia internamente es qué nuevo rol tendrían Masola y su potencial sucesor

El shock –si se confirma– es que su reemplazo preferido sería Hernán Arellano, el gerente de la División Corporativa de Banco de Chile. Arellano es considerado por algunos como el heredero natural al trono del actual CEO del banco de los Luksic, Eduardo Ebensperger.

Arellano asumió su rol de la banca corporativa luego de 8 años al mando de la corredora Banchile. Antes pasó por IM Trust y Credicorp. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica y tiene un MBA de Babson College en Estados Unidos.

Scotiabank hizo una apuesta grande a Chile en 2018: pagó cerca de US$ 2.200 millones por el 68,2% de BBVA Chile. No compró barato: la operación valoraba BBVA Chile en más de dos veces su patrimonio y cerca de 20 veces sus utilidades. A cambio, Scotiabank prácticamente duplicó su tamaño en Chile y quedó con alrededor de 14% del mercado, convirtiéndose de golpe en uno de los bancos grandes del sistema.

El presidente del directorio es Salvador Said, cuya familia/grupo empresarial quedó como uno de los mayores accionistas de la matriz de Scotiabank Canadá.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El íntimo encuentro de Kast con los sectorialistas de la Dipres. En la semana en que el Presupuesto 2027 encendió la pelea por los recortes y las prioridades del Gobierno, el Presidente José Antonio Kast decidió mandar una señal bastante gráfica: fue personalmente a mirar cómo funciona la caja fiscal por dentro.

El 2 de octubre estuvo primero en la oficina del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y después cruzó a las dependencias de la Dipres para reunirse con los llamados sectorialistas. No son funcionarios que salgan mucho en las fotos, pero tienen bastante poder sobre lo que efectivamente puede gastar cada ministerio.

Son los especialistas que siguen cartera por cartera –Educación, Salud, Obras Públicas, entre otras– y actúan como la contraparte técnica frente a cada ministerio. Revisan solicitudes de fondos, modificaciones presupuestarias, inversiones y, en muchos casos, deben dar el visto bueno antes de que la plata se pueda mover.

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– 🕵️ Codelco: el problema con las cifras de producción se agranda. La historia ya venía incómoda y ahora se puso peor. La minera estatal informó que detectó nuevas inconsistencias en sus cifras de producción de 2024 y 2025, justo cuando ya existe una investigación por eventuales alteraciones o “maquillaje” de producción durante la presidencia de Máximo Pacheco.

Esta vez, el hallazgo apunta a algo bastante concreto: un mismo material habría sido contabilizado como producción por más de una división, particularmente entre Ministro Hales y Salvador. Es cobre que podría haber aparecido dos veces en los números oficiales.

El directorio encargó a EY una auditoría específica para medir la magnitud del problema, mientras KPMG sigue revisando toda la producción de esos dos años. Los antecedentes también fueron enviados al Ministerio Público y se suman a las pesquisas de Fiscalía y Contraloría.

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– Los ex-Security siguen armando equipo y van por las grandes fortunas. Values Corp –el nuevo holding financiero impulsado por Renato Peñafiel y otros antiguos socios y ejecutivos de Grupo Security– fichó a Jorge Meyer, exgerente general y ex-CIO de AGF Security, para liderar su negocio de gestión de grandes patrimonios.

Meyer será CEO de Values Corp A&G Wealth Solutions, filial que espera comenzar a operar durante el primer semestre de 2027. La apuesta es ofrecer a familias de alto patrimonio una suerte de family office integral: inversiones, planificación financiera y patrimonial y acceso a productos tanto en Chile como afuera.

El movimiento tiene bastante ADN Security. Junto a Peñafiel participan antiguos accionistas y directores como Naoshi Matsumoto, Gonzalo Pavez y Álvaro Vial, además de exejecutivos como Fernando Salinas, Alberto Oviedo e Ignacio Prado. Values Corp nació después de la venta de Security a BICE y comenzó con un capital de unos $14 mil millones, dividido inicialmente entre factoring y gestión patrimonial.

El socio clave es A&G, firma española especializada en banca privada y gestión de grandes fortunas, que administra alrededor de US$ 21.000 millones. Peñafiel y parte de sus antiguos socios de Security entraron este año también a la propiedad de A&G, transformando la relación en algo bastante más profundo que una simple alianza comercial.

Y hay otro apellido conocido. Entre los accionistas de A&G están Óscar Lería y Paola Luksic, que participan desde 2019 a través de su family office WildSur.

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– La fuga de los superricos –incluyendo varios chilenos– deja un agujero de US$ 160.000 millones en Reino Unido. Bloomberg pone números a una tendencia que preocupa a Londres: millonarios y multimillonarios que abandonaron Reino Unido o redujeron fuertemente sus vínculos con el país en los últimos dos años representan una fortuna combinada de unos US$ 160.000 millones.

El cálculo usa el Bloomberg Billionaires Index y, de hecho, esa riqueza supera la de los multimillonarios que permanecen en Reino Unido dentro del índice. Ojo: no significa que US$ 160.000 millones hayan salido efectivamente de la economía británica; es el patrimonio de las personas que se fueron.

El gatillante principal son los impuestos. El Gobierno laborista eliminó desde abril de 2025 el histórico régimen de los non-doms, que permitía a extranjeros residentes proteger del fisco británico buena parte de sus ingresos y patrimonio en el exterior. A eso se suman mayores impuestos a herencias y a algunas ganancias de los gestores de private equities, además del temor a nuevas alzas. Aproximadamente la mitad de los ricos identificados por Bloomberg se fue antes de que entraran en vigor las reformas.

El problema para el Gobierno es que los ricos pesan desproporcionadamente en la recaudación: el 1% de mayores ingresos aporta cerca del 27% del impuesto a la renta británico. Y el impacto empieza a sentirse en la economía de lujo de Londres: viviendas de alto valor, restaurantes, asesores, bancos privados y otros servicios que viven del gasto y de los negocios de grandes fortunas.

La ironía es difícil de ignorar. Después del estallido social y en pleno ciclo de incertidumbre constitucional, varias de las grandes fortunas chilenas miraron a Londres como refugio: Isidoro Quiroga se instaló allí y cambió su domicilio tributario; Nicolás Ibáñez Scott fijó residencia en Reino Unido; Jean Paul Luksic terminó trasladándose a Londres y luego a Suiza.

Además, la familia Paulmann y los herederos de Teresa Solari –Francisca y Juan Carlos Cortés– llevaron parte de sus estructuras patrimoniales a la capital británica. Cinco años después, Bloomberg cuenta la película al revés: ahora son los superricos los que están huyendo de Reino Unido, asustados por mayores impuestos y por el cambio de reglas.

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