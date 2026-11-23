La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se ausentó este lunes de la habitual reunión de coordinación de los partidos de oposición, en medio de las tensiones con el PPD por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), episodio que generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los quórums durante la votación del Presupuesto 2027.

Su ausencia se produjo después de que el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático y señalado inicialmente como responsable de gestionar el retiro de los permisos, afirmara durante el fin de semana que la iniciativa había surgido de la propia presidenta socialista.

“La idea del retiro de los permisos me la planteó la senadora Vodanovic”, aseguró Castro.

Hasta ahora, Vodanovic no ha abordado públicamente esa declaración. Sin embargo, el viernes respaldó al parlamentario a través de su cuenta de X, donde sostuvo que “atribuirle participación en un delito es una bajeza”.

En representación del PS asistieron a la reunión opositora el primer vicepresidente del partido, Arturo Barrios, y la secretaria general, Karina Delfino. Ambos explicaron que Vodanovic tenía previsto participar a las 10:30 horas en la Comisión de Constitución del Senado, en el ex Congreso Nacional de Santiago.

Consultado por la controversia, Barrios sostuvo que los antecedentes deben aclararse y que el partido continúa trabajando para mantener la coordinación entre las colectividades opositoras.

“Siempre participa en las reuniones, de los diálogos. Yo creo que en este caso todas las cosas se tienen que aclarar. Eso es lo que hemos convenido todos y estamos armando y construyendo el cónclave de oposición (…) las cosas se van a ir aclarando durante los días”, señaló.

El vicepresidente socialista también reconoció que hubo un error en el manejo de la situación, aunque expresó el respaldo de la colectividad tanto a Vodanovic como a Castro.

“Yo creo que también hay que admitir a esta altura que ha existido un error. Las cosas se tienen que aclarar y ante diferentes opiniones, la presidenta del partido goza de todo nuestro respaldo y el senador Juan Luis Castro ha tenido siempre una conducta intachable”, afirmó.

Sobre las relaciones con el PPD, Barrios aseguró que ha mantenido conversaciones con sus dirigentes y descartó que la controversia haya interrumpido el diálogo entre ambas colectividades.

“Yo he conversado con los diferentes dirigentes del Partido por la Democracia, diferentes matices, hay que seguir conversando. Lo importante, la unidad de la oposición y lo importante de lo que está ocurriendo en Chile con el millón de desempleados”, sostuvo.

Por su parte, Karina Delfino afirmó que el PS mantiene una coordinación permanente con el PPD y planteó que las materias pendientes relacionadas con los permisos constitucionales deben resolverse en el Senado.

“Se mantiene siempre una relación y una coordinación permanente y constante. Yo la verdad creo que respecto a lo que está pendiente se debe resolver en el Senado”, indicó.

Respecto de la ausencia de Vodanovic, la secretaria general reiteró que la presidenta del PS debía cumplir sus compromisos parlamentarios y que la colectividad estaba representada en la reunión.

“Ella tiene compromisos como senadora y por lo mismo creo que también es importante que ella pueda cumplir su rol y esto es una representación partidaria y por eso hoy día concurrimos también en su reemplazo”, explicó.

Delfino reafirmó la postura del PS de mantener la unidad opositora pese a las diferencias entre sus integrantes. “Somos diversos, somos diferentes, sin embargo, es importante que podamos coordinarnos, avanzar en conjunto por el bien de Chile y sobre todo poniendo el énfasis en lo mal que le ha hecho este gobierno”, concluyó.