La comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sesionará este lunes a las 16:00 horas para escuchar los antecedentes de la defensa y las declaraciones de autoridades vinculadas a las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. La instancia, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD), también espera recibir explicaciones sobre los decretos cuestionados por la oposición.

La sesión contempla la comparecencia de Rabat, cuyo abogado defensor, Juan Ignacio Piña, ya presentó por escrito la contestación a los tres capítulos del libelo. Entre los invitados también figuran el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el abogado y académico Alejandro Romero.

La acusación, presentada el pasado 12 de noviembre, cuestiona las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, los beneficios concedidos a exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad y la presunta entrega de información inexacta al Congreso.

En su defensa, Rabat descartó haber infringido la Constitución o las leyes y sostuvo que las decisiones respondieron a una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia de los tribunales. Su abogado, Juan Ignacio Piña, afirmó que las diferencias de interpretación legal no constituyen por sí mismas una causal para destituir a un ministro.

En paralelo, el presidente de la comisión, Raúl Soto, exigió la comparecencia personal del ministro y cuestionó que el Ministerio de Justicia todavía no haya entregado la totalidad de los decretos de reducción de condenas solicitados por la instancia.

La comisión requirió los documentos dictados desde el 11 de marzo de 2026 por Rabat o por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes, con el objetivo de revisar los antecedentes utilizados para conceder los beneficios.

La sesión de este lunes marcará una etapa relevante en la tramitación del libelo, mientras la oposición busca reunir los votos necesarios para aprobarlo en la Cámara y el Gobierno mantiene su respaldo al secretario de Estado.