Marcha estudiantil contra ministro Rabat derivó en incidentes: Metro funciona con alteraciones

Durante la mañana de este jueves, una marcha estudiantil derivó en incidentes y cortes de tránsito en el centro de Santiago.

La marcha se convocó en la Alameda exigiendo la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de las rebajas de penas a violadores y abusadores de menores, como también a violadores de derechos humanos.

En este contexto, disturbios y enfrentamientos entre los movilizados contra el personal de Carabineros. En estos cruces, se registraron artefactos incendiarios.

Según Transporte Informa, se implementaron desvíos a raíz de la interrupción del tránsito. La Alameda está con el tránsito suspendido entre Mac Iver y General Velásquez. Asimismo, el tránsito también está restringido en el centro, en el cuadrante entre la Alameda Amunátegui, Compañía de Jesús y San Antonio. Por estas modificaciones, existen atochamientos en el área circundante.

Producto de las protestas, Metro de Santiago informó del estado de la red y consignó que seis estaciones están sufriendo afectaciones.