Factor Yasna Provoste reconfigura el tablero presidencial: analista Marta Lagos proyecta “una vuelta a los tres tercios”

Si bien no es oficial, la irrupción de la presidenta del Senado, Yasna Provoste en la carrera presidencial reordena el tablero electoral, ya que la militante de la Democracia Cristiana, y que ya cuenta con la proclamación de la Juventudes del partido, será un escollo para Gabriel Boric y Sebastián Sichel, los que buscarán captar votos de centro.

Lo cierto y lo concreto es que el anuncio oficial se realizará este viernes. Y eso implica que en el país de nuevo se enfrentarán tres fuerzas políticas. "Vamos a llegar a la curva y la curva implica que vamos a terminar en tres candidatos. Y volvemos a los tres tercios. Volvemos al candidato de izquierda, que sería Boric, una candidata de centroizquierda que sería Provoste y un candidato de derecha que sería Sichel", dijo la fundadora de Mori Chile y directora de Latinobarómetro, Marta Lagos en El Mostrador en La Clave.

De acuerdo a Marta Lagos, "lo que me parece absolutamente notable que después de más de 20 años de binominal, y a menos 5 años de eliminarse, volvamos a los tres tercios".

El factor Provoste ya hace sacar cuentas. También en El Mostrador en La Clave, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, aseguró que con la irrupción de Provoste el más afectado será Sebastián Sichel, ya que "le pondría un dique para crecer hacia el centro”.

Sin embargo, para el mismo Sichel el afectado será Boric. “Es una candidata más bien de izquierda que de centro, la van a designar entre cuatro paredes, dentro del partido y no con una primaria masiva (…) Veo que algunos DC siguen en su estilo viejo”, dijo el ganador de las primarias de Chile Vamos en Tele13 Radio.

Escuche el panel político en El Mostrador en La Clave:

La visión de La Moneda

En el mundo político, la irrupción de Provoste ha generado diversas reacciones. Para el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, puede existir cierta incompatibilidad en sus labores como presidenta de la Cámara Alta y en su carrera presidencial. "En eso quisiera ser bien respetuoso de la figura de la senadora, yo tengo una relación larga con ella, fuimos juntos miembros de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Me parece que si ella decide ser candidata a presidenta, puede ser incompatible con las labores de la presidencia (del Senado) por la cantidad de tiempo que requiera. Pero eso es algo que por supuesto tiene que ver ella, y en eso no pretendo ni darle consejo ni inmiscuirme en esa decisión", dijo a Radio Universo.

"El trabajo que tiene la presidenta del Senado como tal es de muchas horas, requiere de un trabajo muy permanente, es una decisión que tiene que tomar ella. A mí me parece que sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo, una campaña con la dedicación que requiere y el ser presidenta del Senado, pero como digo no me siento en la capacidad de darle ni consejo ni inmiscuirme en su decisión". Sin embargo, aclaró que "no hay incompatibilidad ni jurídica ni otra, sino digo que por cuestiones de tiempo es muy difícil cumplir con ambas, pero la que tiene que tomar esa decisión es ella".

A la espera de Provoste

En Unidad Constituyente, se aprestan para la definición de la senadora. Para el senador DC Jorge Pizarro, "el potencial de una candidata como Yasna Provoste cuaja con lo que el país está pidiendo de quienes puedan ejercer liderazgos. Genera confianza, es transparente, tiene una forma distinta de hacer política”.

Mientras, el presidente del Partido Radical y candidato presidencial de la colectividad, Carlos Maldonado, insistió en el mecanismo. "Espero que la Democracia Cristiana y su eventual candidata presidencial entiendan que no hay ninguna posibilidad de definir una candidatura la centro izquierda por una vía no democrática, eso de especular con una posible candidatura durante meses, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, no parece la actitud propia de un aspirante a la Presidencia de la República. Hay que salir de frente, dar la cara y buscar la confianza de la ciudadanía (...) No veo comparación con el 2005, a menos que alguien se crea la nueva Michelle Bachelet, que es la principal figura de la centroizquierda en Chile del siglo XXI, yo creo que ahí hay que tener un poquito más de humildad y realismo", dijo.

En el PS, partido que tiene como candidata a Paula Narváez, la opción de Provoste es bienvenida, siempre y cuando sea para anunciar un mecanismo que defina a un candidato único de la centro izquierda. "Valorar que, de una vez por todas, Yasna Provoste tome una decisión y ojalá que la decisión que tome sea competir. Y más aún, yo la invitaría a que una vez que tome la decisión de competir, ella misma le solicite a su partido que la elección del candidato de la centro izquierda sea definido por una elección a través de un mecanismo de convención participativa", dijo el diputado PS Jaime Naranjo.

"Yo espero que ella el día jueves o viernes, cuando va a intervenir, diga que va a asumir esa responsabilidad, pero también que ella misma diga que quiere que el mecanismo en que la centroizquierda defina su candidato sea a través de un proceso participativo y a través de elecciones. El Partido Socialista durante estos meses, porque han sido varios meses los que hemos estado esperando, hemos dado señales de una enorme generosidad que en vez de tomar un camino propio o con otra fuerza política, hemos estado esperando a la Democracia Cristiana. Más que generosidad que ya hemos demostrado como socialista, los socialistas somos realistas", añadió.

El ex ministro Jorge Burgos afirmó, en conversación con Radio ADN que "estoy interpretando una despedida de la presidencia del Senado. El anuncio previo dice más relación con esto. No la conozco mucho pero es una mujer de asumir tareas, aunque sean difíciles. Ha mostrado su resiliencia. Me inclino porque va a decir: aquí estoy. Ojalá que sea así y eso es lo que me gustaría. Es difícil que si va a la presidencia pueda seguir en la testera del Senado. Creo que no es posible”.