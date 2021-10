Sichel resiente la candidatura de centroizquierda de Yasna Provoste y la acusa de encarnar "una sociedad en conflicto"

El ex presidente de BancoEstado y candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió en duros términos a la precandidatura de la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).

Sichel dijo a El Mercurio que "en algún momento la DC representó la justicia social en libertad. Pero algunos DC abandonaron ese mundo y defienden ideas que no representan a los chilenos: un viejo estatismo y una sociedad en conflicto (…) Eso encarna Yasna y compite con la izquierda".

El presidenciable y ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera sostuvo que "hace tiempo que esa clase media vota libre por lo que cree mejor para su vida". Y señaló que "algunos de ellos ya votaron por nosotros". Por lo tanto, agregó, "nuestro desafío es encarnar ese Chile y esos anhelos, y que muchos más voten por nosotros".

Consultado por los votantes que podrían optar por Provoste, Sichel criticó que "hay una obsesión de ciertos analistas por creer que los votos son de los partidos y no de las personas. Es raro que no lo entendamos: todos al votar buscamos lo mejor para nuestras vidas, no un partido determinado".

Sichel contó al matutino que hubo analistas "que no me dieron ninguna posibilidad y ahora escriben que era obvio que ganaría".

"A los chilenos les importa cómo la política les mejora su vida y la política sigue hablando de sí misma; quién te apoyo, con quién estás… Mitos instalados", fustigó.

El abogado y ex vicepresidente Ejecutivo de Corfo también tuvo palabras para su contrincante del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien obtuvo más de un millón de votos en la primaria. Aseguró que la gran diferencia (de 400 mil votos) que logró Boric no deberían marcar tendencias para las elecciones.

"Las primarias son muy distintas a la elección presidencial, son definiciones intracoalición. Tuvimos un éxito colectivo en Chile Vamos, la tremenda y esperanzadora votación demuestra que la alianza del centro con la centroderecha es competitiva y puede gobernar, porque interpreta a los chilenos", declaró.

Acerca de las propuestas de Boric —que abordan la crisis social que atraviesa Chile desde el 18-O—, el abanderado del oficialismo cuestionó que desde el conglomerado de Apruebo Dignidad busquen indultar a los presos del estallido social.

"¿Paz social? Ideólogos como Fernando Atria o Daniel Jadue legitiman la violencia, quieren indultar a quienes destruyeron o saquearon pymes construidas con esfuerzo. La violencia es antagonista a la democracia, que necesita del orden. Soy un reformista, la centroderecha y el centro lo han sido siempre. Los chilenos quieren cambios para vivir mejor", afirmó.

"La primera misión de un Estado democrático es garantizar la seguridad y el orden a las personas. El ejercicio legítimo de la fuerza significa usar todos los mecanismos institucionales y dotar a Carabineros de todos los medios, protocolos, formación. No hay causa legítima que justifique la violencia en democracia. Una izquierda que legitima la violencia está desconfiando de la democracia", concluyó Sichel.

Ayer la precandidata presidencial de Unidad Constituyente y senadora de la Democracia Cristiana (DC) se refirió a la solicitud realizada por cuatros presidentes de los partidos de la coalición oficialista, quienes a través de una declaración pública pidieron su renuncia como presidenta de la Cámara Alta, tras anunciar su intención de competir por La Moneda. Además, la parlamentaria planteó que su destitución como ministra de Educación en 2008 por el caso Subvenciones correspondió a una operación política de la derecha.