“La candidata soy yo, no mi marido”: Provoste responde por el juicio que Contraloría mantiene contra su esposo por licitación de Junaeb

Durante el debate presidencial de Archi, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, salió al paso de la información publicada hoy por La Tercera sobre el juicio que Contraloría mantiene contra su esposo Mauricio Olagnier Tijero por una licitación de Junaeb.

“Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Fueron a buscar a paraísos fiscales, no encontraron nada, buscaron un financiamiento irregular de la campaña, no encontraron nada”, dijo en tono irónico, aludiendo a las denuncias que han pesado sobre sus rivales de la derecha, Sebastián Sichel y el financiamiento irregular de pesqueras en 2009, o las platas que tuvo José Antonio Kast en Panamá.

Según Provoste, la denuncia sobre su esposo “solo se explica por el clima de crispación y de polarización de la campaña”, y descartó que el tema tenga impacto en su candidatura.

De acuerdo a La Tercera, el ente fiscalizador lleva adelante un juicio en contra de dos exfuncionarios de la Junaeb para lograr la restitución de $ 860 millones, por el pago a empresa E-Mach Card Limitada por el servicio de implementación de 40 módulos de atención de usuarios de la TNE, sin embargo, sólo se habilitaron 28.

La acción apunta a Olagnier y el abogado Nelson Hadad Abuhadba y Mauricio Olagnier Tijero, en un proceso que aún sigue pendiente de fallo por parte del Tribunal de Cuentas del organismo.

De acuerdo a Provoste, su marido trabajó siete meses en Junaeb en 2017, y la situación impugnada ocurrió cuando él estaba haciendo uso de su feriado legal. “No fue director, no tomaba decisiones, era un funcionario a contrata”, indicó, descartando toda implicación con los hechos.

La candidata añadió que el caso ha estado paralizado en la justicia, “acá ni siquiera hay sentencia de primera instancia, se ha suspendido producto de la pandemia la posibilidad de presentar testigos”, un tema que ha afectado a otras causas, dijo. “Espero que con esta publicidad, el caso avance”, indicó.