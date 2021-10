Sichel reconoce que si se aprueba cuarto retiro, "lo voy a volver a retirar" y lo pondrá en un APV

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, afirmó este miércoles que en caso de que se apruebe el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, lo sacará y lo invertirá en un Aporte Previsional Voluntario (APV).

En conversación con el programa de La Red "Mentiras Verdaderas", Sichel precisó que "cada persona tiene el derecho legal a retirar esa plata si tiene miedo que le expropien finalmente esto. De hecho, si se aprueba el cuarto retiro, que creo que es una pésima política pública, lo voy a volver a retirar y poner en APV".

Según Sichel, tiene la sensación "que nos está pasando lo mismo que Argentina, que estamos llegando al kilómetro que estuvo Argentina en 2011, que nos van a terminar expropiando los fondos para financiar programas de gobierno que no funcionan, como el de Gabriel Boric, o materializar ideas como de la señora Provoste sobre nacionalizar los fondos”.

Al ser consultado por su tardanza en decir si había realizado o no, Sichel reconoció que "fue un error no reconocerlo en el momento, me demoré dos días, porque sentía que era un debate moral tramposo. Había una amenaza en el sistema que existe actualmente de que se termine expropiando los fondos de pensiones”.