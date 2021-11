Senador Ossandón condiciona su voto a Kast a cambio de ningún "retroceso" y de modificar las AFP

Renovación Nacional confirmó su apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial. Con esto, todos los partidos de Chile Podemos + se alinearon con el ex presiente del Partido Republicano. Pero no todos los militantes de dichos partidos votarán por Kast.

Uno de esos es el senador reelecto de RN, Manuel José Ossandón, quien confirmó a El Mostrador en La Clave, que al día de hoy, no votaría por él, aunque tampoco lo hará para el rival, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). ¿La razón? Discrepancias con el programa. "Yo no comparto ese programa. Yo al día de hoy estoy esperando que parta la campaña y que él presente su programa. Lo que sí le quiero decir es que yo no voy a votar por Gabriel Boric, y menos en una sociedad con el partido Comunista", señaló.

"Yo no estoy apoyando a un candidato con programas como este. No te digo que por mí tengan que cambiar todo, pero hay cosas que son muy importante y que hay que ver y hacerlas, digamos", añadió.

¿Cuáles son esas discrepancias? "Yo creo que él tiene que comprometerse frente a Chile, que aquí no va a haber ningún retroceso en la gratuidad de la educación. Así de claro, retroceso. Segundo, que sí está dispuesto a hacer un gran acuerdo transversal para tener un nuevo sistema de pensiones. Si él pretende que vamos a seguir con las AFP como están, no me parece, y además no tiene ninguna viabilidad en el futuro. Ese es un tema. El otro tema es el tema medioambiental, que en su programa se reconozca implícitamente de que hay un cambio climático y que ese cambio climático lo vamos a enfrentar con medidas y no con nuevas termoeléctricas. Pero insisto, este es un programa que yo al verlo, los dos claramente son hechos para un nicho y hoy día tienen que hacer un programa para Chile".

El tema de la mujer también es muy importante para Ossandón: "Es muy importante el tema de la mujer, es muy importante, porque el cambiarle el nombre... yo creo que la intención de él no era ir contra la mujer, era fusionarlo en un ministerio más amplio. Esos son los cambios que tiene que hacer. Hay que adecuar a la realidad de Chile. Yo creo de que no se puede eliminar el Ministerio de la Mujer, no es viable hoy día, es una tontera. Tú puedes potenciar a las familias de la misma forma, así que no es tan grave".

Dicho lo anterior, a juicio de Ossandón, Kast tiene ventaja sobre Boric "porque en el fondo él podría tener mucho más credibilidad en estos temas, porque el Presidente, y ustedes lo saben, es una persona que dirige un equipo, pero tiene que gobernar con apoyo, con coaliciones. Hay muchas personas, en el cual me incluyo, hay mucha gente que ha trabajado, que viene pregonando estas cosas hace muchos años y que yo que podemos ser garantes de eso. En el caso de Boric, por ejemplo, la izquierda nunca ha condenado así abiertamente la violencia, siempre le busca un ajuste y la gente está aburrida de la violencia".