“Genios de la carne”: el recorrido de Daniel Greve y el “Profesor” Klocker para descubrir cómo se prepara carne en Chile

En distintos rincones del país el consumo de carne es un rito social. O al menos eso menciona el cronista gastronómico y fundador de la revista Jigger, Daniel Greve. Esa aseveración nace de su viaje por el centro y sur de Chile, luego de participar en la nueva producción televisiva de MegaPlus, “Genios de la carne”.

“Genios de la carne” es conducido por Greve y por el conocido youtuber chileno Nicolás “Profesor” Klocker. “La esencia del programa tiene que ver con viajar por Chile”, dice el cronista. Y a eso se le agregan dos factores: el regionalismo y la carne. Ya fuera de la clásica parrilla ¿Cómo se gesta la preparación y consumo de carne en las distintas latitudes del país?

La serie, que se estrenará este jueves 15, a las 22:00 horas, en las pantallas de MegaPlus, y el próximo viernes 23 en la señal abierta del canal, no tiene ningún capitulo grabado en Santiago. “Lo más cercano es Pirque, pero siempre estamos en el campo, estamos en lugares abiertos, con paisajes, encontrándonos con personajes la verdad es que increíbles. Vamos buscando a este genio de la carne que está en todos los rincones y en todas las regiones”, explica Greve.

Y es que Greve y el “Profesor” Klocker se toparon con formas tan variopintas como curiosas para preparar carne. “Tenemos asadores en Curarrehue que hacen un disco de ciervo, por ejemplo, o después se atreven hacer un ciervo al palo, agarrando las lumas, esas maderas súper duras, rígidas de esa zona, usando piedras volcánicas. Después te vas a Chillán, a Coihueco, y te encuentras con un asador antiguo que usa una cancatera gigantesca que se inventa su propio sistema para poder girarla”, recuerda el conductor de la producción.

Rito cárnico

Como dijo Greve, el consumo de carne “es un rito social”. Y eso va tanto por el contenido como por las formas. En un episodio los conductores llegan donde unos jóvenes asadores que fabrican unas llamativas parrillas circulares.

“Con una parrilla circular lo que estás haciendo es replicar un poco lo que es la fogata. La gente alrededor de una fogata se reúne y hace un círculo, y la gente se ilumina, se caliente, y cocina. Acá es más o menos lo mismo. Va buscando la luz, va buscando el calor, va buscando la carne que está ahí, y el asador es uno más. No es jerárquico, no es el asador y el resto, sino que están todos alrededor de esta parrilla circular. Entonces hay instancias súper lindas. Te hace pensar cómo funcionan esos ritos”, agrega.

Carne de nivel

Es bien sabido el fanatismo que profesan los argentinos por su carne. Y eso se traduce en cifras, no por nada el país transandino se posiciona dentro de los 10 mayores exportadores de carne en el mundo. La carne chilena no se queda atrás, o no debería estarlo.

“Hay un capitulo en el que estamos en Osorno con un gaucho argentino que lleva 15 años en Chile. Él nos reconoce en cámara que la carne chilena es más rica”, confesa Greve.

Con la serie “te das cuenta que, de partida, la carne chilena es extraordinaria. Es muy muy buena y lo dicen los mismos asadores y los mismos extranjeros también. Después te das cuenta que tenemos un país impresionante”, prosiguió Greve.

“Es un programa tremendamente didáctico, aprendes mucho, de verdad, del asado y de que el asado no es solo parrilla, que el asado puedes usar el rescoldo incluso. Puedes usar toda la parte del fuego, las brasas, para cocinar muchas otras cosas que no necesariamente también son carne, que también son las guarniciones”, concluyó.