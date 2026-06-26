Presidente Kast desafía ola de críticas: niega discusión en Villarrica y contraataca a Petro

El Presidente José Antonio Kast salió este viernes a contener el costo político del tenso episodio que protagonizó con una mujer en Villarrica, una escena registrada en video que se propagó rápidamente por redes sociales y abrió un nuevo frente de críticas contra La Moneda, tanto desde la oposición nacional como desde el mandatario colombiano Gustavo Petro.

En el cierre de su gira por La Araucanía, Kast insistió en que nunca perdió el control ni protagonizó una confrontación con la manifestante. “Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión”, afirmó.

El incidente ocurrió cuando el Presidente saludaba a asistentes de una actividad pública. De acuerdo con la versión entregada por el propio Gobierno, un menor que acompañaba a la mujer habría rechazado estrechar la mano del Mandatario. La situación escaló después de que la manifestante calificara a Kast de “nazi”, lo que provocó una respuesta directa del Presidente, quien le recriminó haber interrumpido una actividad y terminó retirándose mientras gritaba “¡Viva la libertad!”.

Lejos de ofrecer una autocrítica, Kast sostuvo que su única preocupación fue que los niños presentes no fueran utilizados en una confrontación política. “Yo lo que planteé es que no expusieran a los niños a una situación donde hay muchas personas que querían manifestar su alegría o sus preocupaciones de estar ahí”, señaló.

El Presidente fue más allá y recalcó que el episodio derivó en la detención de la mujer tras un control de identidad. Según explicó, la manifestante mantenía dos órdenes de aprehensión pendientes por causas judiciales. “Eso no es que yo haya solicitado nada, sino que se le hizo control de identidad y se comprobó que habían dos causas pendientes”, sostuvo.

También pidió que quienes asistan a sus actividades “lo hagan con buena disposición” y sin involucrar a menores en situaciones de confrontación.

Las imágenes, sin embargo, detonaron una ofensiva política desde la izquierda. Dirigentes del Partido Comunista, del Frente Amplio y del Partido Socialista cuestionaron que el Mandatario decidiera responder directamente a una ciudadana en lugar de desescalar el conflicto. La exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara lo calificó como una actitud “prepotente”, mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que Kast actúa “como Presidente de una barra brava” y no de todos los chilenos.

“No corresponden sus comentarios”

La controversia incluso cruzó las fronteras. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que sostuvo que “cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

Está forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos pic.twitter.com/PNTQ8OBAeZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2026

Consultado por esas declaraciones, Kast optó por responder con un reproche diplomático. “No corresponden sus comentarios, pero cada uno es libre de expresar lo que siente”, afirmó. Acto seguido, deslizó que Colombia debería concentrarse en su propio escenario político, señalando que ese país enfrenta una transición electoral que requiere “la preocupación completa de las autoridades” para garantizar un proceso “impecable”.

Sobre propuesta de militares a la calle

En la misma actividad, el Presidente volvió a defender sus críticas a quienes exigen desplegar militares en las calles para enfrentar la crisis de seguridad. Reiteró que considera “populista” esa postura cuando proviene de sectores que, durante el estallido social, rechazaban la actuación de las Fuerzas Armadas y de las policías.

“Cuando yo hablo de populismo, es cuando algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir que necesitamos los militares en la calle”, sostuvo.

Cabe mencionar que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), ha pedido el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar labores de seguridad, argumentando que la comuna enfrenta un déficit de dotación policial y que la escalada de violencia —acentuada tras el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona— exige medidas extraordinarias para reforzar la presencia del Estado.

Aunque aclaró que no descarta recurrir a las Fuerzas Armadas bajo un estado de excepción o para resguardar infraestructura crítica, el Presidente Kast insistió en que el debate no puede estar guiado por consignas coyunturales ni por cambios de posición según la conveniencia política.