Sumario y suspensión en Gendarmería tras informe sobre traslado de “comandante Ramiro”

Gendarmería abrió un sumario administrativo, suspendió de sus funciones y derivó en la renuncia del jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fernando Mardones, tras la elaboración de un informe que recomendó el regreso de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro”, al Complejo Penitenciario de Rancagua.

El caso se origina luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejara sin efecto el traslado del exfrentista desde Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ordenando su retorno al penal de origen. El tribunal consideró antecedentes contenidos en un informe elaborado por el propio departamento, que sugería el regreso del interno por vulneraciones de derechos.

El documento fue producto de una visita inspectiva al Repas y entrevistas con Hernández Norambuena y el alcaide del recinto. En él se advirtió que su permanencia podía implicar un “trato inhumano contrario a lo establecido” en la normativa internacional, considerando su edad, patologías y estándares de derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad. Por ello, recomendó su “traslado inmediato” a Rancagua.

En su testimonio, el condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards describió condiciones del penal señalando que “aquí es bien duro y frío”, con agua helada en las duchas y allanamientos frecuentes con esposas, lo que —dijo— le provocaba “flashbacks” de su reclusión en Brasil.

Según antecedentes informados este viernes por La Tercera, el sumario no apunta al contenido del informe, sino a determinar si fue elaborado y enviado al tribunal sin ser informado previamente a la superioridad de Gendarmería.

Tras la suspensión, Mardones presentó su renuncia, efectiva desde el 1 de julio. Desde la ONG 81 Razones para Luchar criticaron la medida y acusaron que se trata de una sanción por las conclusiones del informe.

Hernández Norambuena fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante los años de guerrilla y participó en el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Fue condenado por el secuestro de Cristián Edwards y por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI.