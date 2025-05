Magallanes, la Arabia Saudita de la energía limpia

Presentado por:

¡Hola! Con la entrada a evaluación ambiental del proyecto de hidrógeno verde H2 Magallanes, impulsado por TotalEnergies –hasta ahora el de mayor inversión proyectada–, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena entró en las ligas mayores de la transición energética global. Al menos en el papel.

Y digo en el papel porque se trata de proyectos en diferentes fases de tramitación, pero, de concretarse sus inversiones proyectadas –que alcanzan la extraordinaria suma de USD 60 mil millones–, Chile dejaría de ser una promesa para liderar a escala global la tecnología del hidrógeno. Una especie de Arabia Saudita de la energía limpia. Conoce en Juego Limpio los detalles de este ambicioso plan.

En esta edición te cuento además que hoy parte en Santiago la 6ª Conferencia Global del BIOFIN, liderada por el PNUD , que reunirá a 133 países, con el fin de discutir los mecanismos financieros para proteger la biodiversidad del planeta. En este marco Chile juega un papel central.

En otro tema, seis años después que publicara los reportajes de investigación Salmon Leaks I y Salmón Leaks II, en donde revelé las cadenas de falsificaciones de la salmonera Nova Austral para ocultar las mortalidades de salmónidos, con el consecuente daño hidrobiológico, en el Tribunal Oral de Punta Arenas se inicia este viernes el juicio oral contra los principales ejecutivos de la compañía, entre ellos, el exgerente general Nicos Nicolaides. Conoce aquí los detalles.

Para completar la edición de Juego Limpio, les traigo también otras tres buenas noticias: la campaña Make Science Great Again con la que los científicos del mundo han salido a defenderse de Donald Trump; el plan nacional de empresas chilenas para proteger la biodiversidad; y los nombres de las ganadoras del Premio Mujer Sustentable 2025.

1

Magallanes: la Arabia Saudita del hidrógeno verde

Magallanes es una de las regiones de Chile más populares en el mundo. Las Torres del Paine, el cabo de Hornos y la proximidad con la Antártica han hecho de esta región un polo turístico y científico de clase mundial. La llegada del hidrógeno verde, sin embargo, pone a Magallanes en otro nivel.

Así es, de concretarse en los próximos años las inversiones proyectadas, la Región de Magallanes podría dar un salto exponencial, ubicándose como uno de los centros de producción de energía limpia más importantes del mundo.

Aquí cabe una pregunta central: ¿pero acaso ya no lo es con todos los proyectos de H2 en carpeta? Aún no, porque los proyectos están en distintas etapas de desarrollo, la mayoría en evaluación ambiental o prefactibilidad. Solo uno (Haru Oni) está operando, y a escala piloto.

Todavía no hay producción masiva ni exportación consolidada de hidrógeno verde desde Magallanes.

Otros países como Arabia Saudita (Neom), Australia, China y Alemania ya tienen megaproyectos en construcción avanzada o producción temprana, algunos con mayor inversión comprometida o capacidad operativa.

Y aún no lo es porque se trata de un proceso que lleva tiempo para su tramitación ambiental y construcción, aunque la velocidad que se está imprimiendo, con la llegada de gigantes energéticos a la zona, tiene a muchos observadores internacionales convencidos de que dentro de una década Magallanes –y por defecto Chile– estará en condiciones de liderar la transición energética global. Y hay características y antecedentes claros para afirmar aquello.

En primer lugar, porque tiene condiciones naturales excepcionales : los mejores vientos del mundo para generación eólica continua.

: los mejores vientos del mundo para generación eólica continua. Volumen proyectado : se planea producir millones de toneladas de amoníaco e hidrógeno verde al año , lo que podría convertirlo en uno de los mayores polos del mundo una vez que los proyectos estén operativos.

: se planea producir , lo que podría convertirlo en uno de los mayores polos del mundo una vez que los proyectos estén operativos. Interés de actores globales como TotalEnergies, Porsche, Siemens, EDF, entre otros.

como TotalEnergies, Porsche, Siemens, EDF, entre otros. Baja densidad poblacional .

. Conexión arutas marítimas clave.

Pero junto a todo aquello, y tal vez ahí está el punto central, a 2025 la suma de los proyectos en Magallanes supera los USD 60.000 millones en inversión proyectada. Lean bien, 60 mil millones de dólares. En pesos chilenos es una cifra que no puedo ni leer: $56.466.600.000.000

Para alcanzar esa suma resultan clave los avances de los megaproyectos. Veamos, el más grande hasta el momento es el proyecto H2 Magallanes, impulsado por TotalEnergies. Este megainiciativa, que en estos días entró en evaluación ambiental, contempla una inversión estimada de USD 16.000 millones, un parque eólico de 5 GW, una planta de electrólisis de 3,5 GW, una planta desalinizadora y una terminal portuaria en San Gregorio. Se espera que entre en operación en 2030.

En orden de envergadura, a este se suma Gente Grande, de la empresa TEG Chile, con un parque eólico de 3,2 GW en Tierra del Fuego y una capacidad proyectada de producción de más de 1,3 millones de toneladas de amoníaco verde por año, en etapa de prefactibilidad. Su inversión proyectada está entre los USD 12.000 millones y los USD 15.000 millones.

Otra apuesta fuerte es la de HNH Energy, cuyo proyecto en Bahía Gregorio contempla un parque eólico de hasta 1,4 GW y la producción anual de 1 millón de toneladas de amoníaco. Con una inversión de USD 11.000 millones, hasta el año pasado era el proyecto más ambicioso. Actualmente se encuentra en evaluación ambiental desde julio de 2024.

También están Acciona y Nordex, con el proyecto Frontera, ubicado en Primavera, que busca producir más de 180 mil toneladas de hidrógeno verde al año. En paralelo, el Consorcio Austral desarrolla los proyectos Acuario y Sagitario en San Gregorio y Porvenir, con capacidad combinada de 5 GW. EDF Chile también avanza en dos iniciativas: Energía Verde Austral y Punta Delgada, ambas en etapas iniciales.

El único proyecto operativo hasta ahora es Haru Oni, de HIF Global, una planta piloto ubicada en Punta Arenas que produce e-combustibles a partir de hidrógeno verde y CO₂ capturado. En tanto, ENAP –la empresa estatal de energía– ya construye su primera planta en la zona, con el objetivo de comenzar operaciones en 2025.

La combinación de estos proyectos dentro de un territorio en el que convergen condiciones naturales, innovación tecnológica, capital internacional y voluntad del Estado a través de la Política Nacional de Hidrógeno Verde, convierte a Magallanes en un caso único a nivel global, abriendo la puerta a que Chile juegue un rol protagónico en el nuevo mapa energético del mundo.

2

El financiamiento global para salvar la biodiversidad se juega sus horas clave en Chile

Hace un buen rato que esta frase de que en Chile no pasa nada dejó de ser cierta. En varios ámbitos, siendo uno de ellos la multilateralidad en materia ambiental.

Tal cual. Hoy, 6 de mayo, en Santiago parte la 6ª Conferencia Global BIOFIN, un evento que reunirá a representantes de más de 130 países para avanzar en soluciones de financiamiento que permitan proteger la biodiversidad del planeta.

Liderado a nivel global por el PNUD, esta edición del BIOFIN sucede a la conferencia realizada hace dos años en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se reafirmó la urgencia de cerrar la brecha de financiamiento estimada en más de USD 700 mil millones anuales a nivel global.

En ese marco es que Santiago se convierte en escenario estratégico para proyectar soluciones innovadoras y fomentar asociaciones entre sectores públicos y privados que amplíen los recursos destinados a la protección de la naturaleza.

¿Y por qué se hace en Chile? Hay varias razones, por una parte fue considerada su estabilidad institucional y capacidad de organización, y también por su biodiversidad única y por los avances en zonas protegidas de los últimos años. Actualmente, el 23% de su superficie terrestre y el 42% de la zona económica exclusiva del país están con algún grado de protección, aunque se sabe que la presión sobre sus ecosistemas sigue siendo crítica.

El hecho de que se realice la conferencia en Santiago le mete presión al país para alinear las estrategias nacionales con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que busca movilizar 200 mil millones de dólares anuales para biodiversidad y eliminar subsidios perjudiciales por al menos 500 mil millones.

Uno de los focos centrales será compartir mecanismos financieros exitosos, como bonos verdes, créditos por biodiversidad y alianzas público-privadas, destacando los avances del programa BIOFIN, que ya ha catalizado más de 1.600 millones de dólares para biodiversidad desde 2018.

Para conocer el alcance de esta conferencia, en Juego Limpio nos pusimos en contacto con Paloma Toranzos, jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD Chile, quien aceptó responder un breve cuestionario.

-Se ha definido como uno de los objetivos de la conferencia del BIOFIN aprovechar las inversiones estratégicas, ¿qué tipo de inversiones son estas y por qué es importante que provengan de sectores estratégicos?

-En general, las inversiones estratégicas son aquellas que construyen condiciones habilitantes para aumentar o mejorar las finanzas en biodiversidad a nivel nacional. En este sentido su naturaleza es variable y pueden ir desde las inversiones de impacto (como la creación de fondos públicos o de inversión), los laboratorios y aceleradoras de inversión orientados a bionegocios, o las inversiones en infraestructura verde o soluciones basadas en naturaleza, para restaurar cuencas y sus funciones ecológicas, con el propósito de conservar biodiversidad, suelo y mejorar la provisión de agua para bebida humana.

La importancia de que estas inversiones provengan desde sectores estratégicos esta dada por varias razones, como, por ejemplo, la existencia de marcos regulatorios y acuerdos políticos e institucionales sólidos para apoyarlas, como también para posibilitar que estas inversiones tengan un alto potencial de replicabilidad, en diversas escalas.

-Qué mecanismos financieros exitosos se van a exponer para abrir la discusión?

-Hay muchos mecanismos interesantes que serán tratados durante la conferencia, entre ellos, por supuesto, se tratará el papel de los fondos verticales multilaterales sobre biodiversidad (el Fondo Mundial para el Medio Ambiente o GEF, o el Fondo Kunming-Montreal, por ejemplo), o la articulación de las políticas de biodiversidad con las de cambio climático para potenciar los resultados de ambas y el uso de los recursos asociados (como los del Fondo Verde del Clima, por ejemplo).

Pero simultáneamente se discutirán los aprendizajes obtenidos por diversos instrumentos económicos aplicados nacionalmente en diferentes países (bonos verdes, reformas fiscales, modificación de subsidios que afectan la biodiversidad, pagos o retribuciones por servicios ecosistémicos, sistemas de certificación de biodiversidad, sistemas de compensaciones, entre otros).

-¿Existe una estimación de cuánto debería aportar Chile para contribuir a las metas de financiamiento planteadas en la COP16?

-Las estimaciones globales hablan de una brecha mundial anual cercana a los 700 billones de dólares. Ahora, a nivel nacional no existen cifras respecto del aporte de Chile para cumplir específicamente con las metas planteadas en la COP16, pues se entiende que el aporte de los países a esas metas se define nacionalmente, en el marco de la formulación o actualización de sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad y sus Planes de Acción. En ese sentido, lo importante es establecer el volumen de recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales sobre biodiversidad, y esto implica tener claridad, tanto de los recursos que actualmente se invierten en esta materia como de los recursos necesarios para alcanzar esas metas.

En este ámbito el PNUD, junto al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Hacienda, recientemente han actualizado la estimación del gasto público en biodiversidad para el periodo 2015-2022 y, una vez que se concluya la Consulta Pública del marco estratégico de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y se actualice su Plan de Acción, iniciarán la tarea de estimar el costo total de implementación y, por lo tanto, la brecha total de recursos para su cumplimiento.

3

Llegó la hora: exgerentes de Nova Austral se sientan en el banquillo de los acusados

Corría el año 2019, antes del estallido social, cuando accedí en El Mostrador a abundante información interna y sensible de la salmonera Nova Austral, hasta entonces “el niño símbolo” de la salmonicultura, al presentarse con altos estándares de sustentabilidad. La información me permitió llevar a cabo una investigación periodística que derivó en dos reportajes: Salmon Leaks I y Salmon Leaks II.

Las publicaciones provocaron un sismo en la industria. Comprobamos que la empresa, de capitales noruegos, había estado falsificando por años la información entregada a los organismos fiscalizadores para ocultar la mortalidad de los peces, generando una doble contabilidad, que hasta entonces era un secreto de Estado entre los gerentes de la firma. Un secreto que quedó al desnudo con la publicación.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente. Nova Austral pasó de ser la empresa “green” que todos querían imitar, al ejemplo de corrupción al cual ahora todos querían evadir.

Seis años después, esta trama vuelve a escribir un pedazo de historia cuando el fiscal Sebastián González Morales inicie este viernes el juicio oral contra cuatro exgerentes de la firma, cuyas malas prácticas fueron expuestas categóricamente en la investigación de El Mostrador.

Los otros cuatro exejecutivos –Nicos Nicolaides (exgerente general), Drago Covacich (exgerente regional e hijo ilustre de Porvenir) y los encargados de área Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson– enfrentarán la Justicia, acusados de fraude de subvenciones y contaminación de aguas en la Región de Magallanes, lo que habría causado daños a los recursos hidrobiológicos y alterado el fondo marino.

Meses atrás, en enero de 2025, se dictó la primera condena en este caso contra Arturo Schofield, exgerente de Producción de Nova Austral, quien admitió su responsabilidad en un procedimiento simplificado y fue condenado por contaminación de aguas y complicidad en la obtención fraudulenta de bonificaciones estatales.

Para entender las dimensiones, es necesario recapitular un poco. Meses después que publicara la investigación en El Mostrador, en junio de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de estos cinco exejecutivos de Nova Austral por fraude de subvenciones, tras detectarse que entre 2016 y 2019 la empresa obtuvo cerca de $60 mil millones como beneficio tributario y aduanero contemplado en la Ley Navarino, que subsidia la inversión en las tierras australes.

En el marco de esta querella fue que el CDE aportó evidencia para que se abriera otro proceso penal, esta vez contra la persona jurídica Nova Austral S.A., por el delito de contaminación de aguas. La Fiscalía, sin embargo, llegó a un acuerdo con la defensa para una suspensión condicional del procedimiento.

En síntesis, se permitió a la empresa destinar cerca de $7 mil millones retenidos por la Tesorería General de la República al pago de deudas tributarias. Este acuerdo fue duramente criticado por organizaciones medioambientales, al considerarlo un “perdonazo”.

En otra arista de este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente desde 2022 que busca revocar tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de centros de engorda (CES) de Nova Austral, debido a la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, generando un daño ambiental considerable en el Parque Nacional Alberto de Agostini.

Cuando la SMA dictó sentencia y revocó las RCA de esos tres centros, Nova Austral presentó recursos de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental que le dio la razón a la compañía.

Frente a ello, la SMA y organismos medioambientales presentaron recursos de casación contra las tres sentencias del Tribunal Ambiental. Estos recursos se encuentran en tramitación ante la Corte Suprema.

4

Make Science Great Again: el contrataque científico a Trump

MAGA (Make America Great Again) ahora tiene su contraparte en MSGA (Make Science Great Again). Para nadie es desconocido que, cuando llegó Donald Trump por segunda vez al poder, la ciencia y los científicos comenzaron a sufrir los embates de una administración que no solo es negacionista del cambio climático sino que está empeñada en amordazar a la ciencia, despidiendo a expertos, cortando el financiamiento y obligando a las instituciones estatales a suprimir toda referencia al clima.

Entre todos estos ataques, hay una intención permanente de parte de Trump que, a juicio de los más prestigiados científicos del mundo, es lo de mayor peligro. La intención de transformar la evidencia científica en una mera opinión circunscrita a la política. Una opinión que puede ser rebatida con otra opinión, aunque sea descabellada.

Ante el juego sucio del presidente de Estados Unidos, los científicos del mundo se están sumando a una campaña global por el juego limpio que lleva por nombre #MakeScienceGreatAgain. Y hasta ahora la respuesta ha sido contundente.

¿Por qué? Porque la gente sabe lo que está en juego.

Hace algunos días, en Suecia, más de 1.000 científicos publicaron una carta abierta urgente en Dagens Nyheter, advirtiendo que sus investigaciones son descartadas cada vez más como “meras opiniones”.

“En los últimos meses hemos visto repetidamente cómo los políticos hacen un mal uso o ignoran los resultados de las investigaciones para apoyar sus agendas políticas. Nosotros, 1047 investigadores de más de 30 instituciones y diversas disciplinas académicas, protestamos contra esta situación y recalcamos firmemente que el papel de la ciencia como portadora de conocimiento es más importante que nunca, especialmente dadas las múltiples crisis que enfrentamos”.

Y en Estados Unidos, más de 1.900 científicos destacados firmaron una declaración conjunta denunciando un “ataque generalizado” a la libertad y la integridad científicas.

“La búsqueda de la verdad, la misión de la ciencia, exige que los científicos exploren libremente nuevas preguntas e informen de sus hallazgos con honestidad, independientemente de intereses particulares. Estos científicos se ponen de pie –a menudo con gran riesgo personal y profesional– para defender los fundamentos de la verdad”, dicen.

Y agregan: “El Gobierno está ejerciendo censura, destruyendo esta independencia, utiliza órdenes ejecutivas y amenazas financieras para manipular qué estudios se financian o publican, cómo se divulgan los resultados y a qué datos y hallazgos de investigación puede acceder el público. El Gobierno está bloqueando la investigación sobre temas que considera objetables, como el cambio climático, o que arrojen resultados que no le agradaban en temas que abarcan desde la seguridad de las vacunas hasta las tendencias económicas”.

5

Empresas lideran nuevo plan nacional por la biodiversidad

En un escenario donde el 72% de los chilenos considera que se puede hacer más contra el cambio climático, de acuerdo con la última encuesta Ipsos publicada hace algunas semanas en Juego Limpio, el sector empresarial del país ha comenzado a jugar un rol más activo en la protección de la biodiversidad.

A seis meses de la COP16 sobre biodiversidad en Colombia, Chile incorporó oficialmente la acción empresarial en su Estrategia Nacional de Biodiversidad y su nuevo Plan de Acción.

En esta transformación jugó un rol clave la ONG internacional Business for Nature y Acción Empresas, una red que agrupa a más de 120 compañías chilenas comprometidas con el desarrollo sostenible.

El hito más reciente de este proceso es el lanzamiento del Plan de Acción Empresarial para la Biodiversidad, un documento inédito en la región, que fue construido durante ocho meses de trabajo entre seis ministerios y catorce empresas.

Entre estas destacan ARAUCO, Colbún y Empresas CMPC, las que figuran entre las 30 compañías globales que cuentan con estrategias concretas aprobadas por la campaña internacional It’s Now for Nature. Estas firmas se han comprometido a restaurar miles de hectáreas de bosque, reducir significativamente el uso de agua y proteger especies clave como la rana de Darwin, en peligro crítico de extinción.

Para Juego Limpio conversé con Constanza Torres, responsable para Latinoamérica de Business for Nature, quien valoró el liderazgo de Chile y explicó que la clave del éxito ha sido la construcción de una mesa de trabajo público-privada con gobernanza compartida hasta 2030. “Lo que hace ambicioso este plan es que pone a la biodiversidad en el centro de las decisiones empresariales y establece un entorno habilitador para que más empresas se sumen”, afirmó. En paralelo, destacó la estrategia de comunicación que ha permitido que el plan trascienda las 14 empresas iniciales y se abra a todo el sector privado nacional.

El plan, que inició su fase piloto el pasado 25 de marzo, contempla 5 ejes estratégicos y 30 actividades a implementar de aquí a 2030.En esta etapa inicial, se comenzará con 8 acciones prioritarias. Entre los objetivos futuros está la adopción de un estándar nacional para reportar impactos sobre la biodiversidad, alineado con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

“Queremos que, en 2030, todas las empresas chilenas puedan integrar criterios de naturaleza en sus operaciones”, subrayó Torres.

6

Premio Mujer Sustentable 2025

Con una ceremonia realizada en el Hotel Sheraton, se celebró la última edición del Premio Mujer Sustentable 2025, que visibiliza el impacto de mujeres que lideran procesos de cambio hacia un desarrollo consciente y regenerativo. La premiación, impulsada por la plataforma “Mujer Sustentable” y la consultora Emprediem, reconoció a distintas mujeres destacadas en los ámbitos medioambiental, social, corporativo y de emprendimiento.

Entre las galardonadas, Soledad Mella se llevó el premio en la categoría Medioambiental por su trabajo como recicladora de base y presidenta de ANARCH, promoviendo una economía circular desde los territorios.

se llevó el premio en la por su trabajo como recicladora de base y presidenta de ANARCH, promoviendo una economía circular desde los territorios. En el área Social, fue reconocida Sindy Arzani , fundadora de la Red de Mamás Mentoras, por fortalecer redes comunitarias entre madres.

, fundadora de la Red de Mamás Mentoras, por En Emprendimiento, la distinción fue para Miriam Urzúa , creadora de Tierras Nobles, por su innovadora propuesta de materiales de construcción sostenibles .

, creadora de Tierras Nobles, por su . Y en Corporativo, Camila Valenzuela, Sustainability Manager de Copec, fue premiada por liderar una estrategia nacional de conservación ecológica.

7

El Martillo: SMA ordena medidas a Pesquera Cataluña por afectación a fauna silvestre en Ancud

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó medidas urgentes y transitorias a la empresa Inmuebles Cataluña Limitada, titular de Pesquera Cataluña en Ancud. La resolución se emitió luego de denuncias ciudadanas y del SAG que alertaban sobre aves, principalmente gaviotas dominicanas, desorientadas y muertas en el área.

La inspección reveló condiciones inadecuadas de manejo de residuos, presencia de espuma y líquidos con mal olor en el sistema de tratamiento de aguas, y restos de materia prima en el suelo, factores que estarían atrayendo a las aves.

Ante esta situación, la SMA determinó un conjunto de acciones a ejecutar en un plazo de 45 días. Entre ellas, la pesquera deberá presentar y aplicar un plan de contingencia para el manejo de fauna silvestre, realizar monitoreos diarios de aves, y evitar su presencia mediante mejoras en infraestructura y limpieza. También deberá implementar un plan para el manejo adecuado de residuos sólidos, incluyendo el uso de contenedores cerrados, y otro para evitar la acumulación y escurrimiento de residuos líquidos industriales.

