Fake news sobre la Antártica califica de narrativa “apocalíptica” el cambio climático

¡Hola! En poco más de un mes, Juego Limpio cumplirá un año desde su primera edición, dedicada a “La amenaza fantasma a las energías limpias”. En todo este tiempo, en que nuestra comunidad ha crecido de manera importante –lo que, por cierto, me llena de entusiasmo para continuar–, nunca me había detenido en una noticia falsa. Lo consideraba innecesario. El negacionismo me sigue pareciendo demasiado absurdo como para dedicarle tiempo y restarle espacio así a lo importante. Eso hasta ahora.

En esta edición haré una excepción y explico por qué. Las noticias falsas, como el mismo rótulo lo indica, están plagadas de embustes e hipérboles truchas. Aunque el peligro es que se transformen en posverdad, la mayoría de estas descansan en la ignorancia y, a veces, basta nada más que el sentido común para desnudar el engaño. Sin embargo, hay otras que, pretendiendo ser serias, tergiversan conclusiones de estudios científicos reales, alterando el sentido. Esas sí son peligrosas, porque afectan el juicio.

Este es el caso de una noticia que se viralizó globalmente por Telegram y en la que se señalaba que la Antártica estaba ganando hielo y que eso desmontaba la narrativa “apocalíptica” del cambio climático. En Juego Limpio asumimos la responsabilidad de desmentirlo, te contamos qué decía el artículo original, la postura de los investigadores y profundizamos en la actual situación del deshielo –en especial, en la pérdida de hielo marino– con el climatólogo Deniz Bozkurt, investigador asociado del Centro COPAS Coastal, Universidad de Valparaíso y Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

En otros temas, te cuento dos importantes episodios en la polémica sobre minera Dominga y que han pasado, mayoritariamente, inadvertidos para la opinión pública. Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional y de una carta enviada a una veintena de instituciones por el yerno del “Choclo” Délano, que ejerce como gerente general de Andes Iron , donde se anuncia la tramitación de más de 700 permisos sectoriales .

Y aunque hace un par de meses ya se anticipaba, hoy es todo un hecho que Chile, por sexto año consecutivo, se convierte en el primer país de Sudamérica en sobregiro ecológico. Este indicador refleja que, si toda la humanidad viviera como el promedio de los chilenos, se necesitarían 2,5 planetas para sostener ese nivel de consumo.

La oferta de Juego Limpio prosigue destacando a la capital del surf en Chile –Pichilemu– como uno de los sitios más importantes para la investigación climatológica en el país, gracias a un convenio entre el Parque Punta de Lobos y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, con el apoyo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

En esta edición te cuento además sobre los importantes resultados en financiamiento para la biodiversidad alcanzados en Chile, tras el cierre de la 6ª Conferencia Global BIOFIN 2025, organizada por el PNUD.

, organizada por el PNUD. Y en nuestra sección de noticias breves, destacamos a Copiapó como la primera ciudad en Latinoamérica que tendrá su transporte 100% eléctrico; te anunciamos las fechas de Proyecta Solar 2025, la 8ª edición del principal encuentro de la industria solar en Chile; pasamos por los proyectos aprobados por el SEA en abril; y te recomendamos la última edición de la Cumbre de El Mostrador Semanal, dedicada a la Transición Verde 2.0.

1

¡Alerta! Fake news global tergiversa estudio sobre hielo en la Antártica

“La Antártida gana hielo y desafía la narrativa apocalíptica del ‘cambio climático’”. Hace unas semanas la noticia que lleva este título fue difundida ampliamente. ¿Ampliamente? ¡Qué va! Difundida globalmente a través de la red Telegram y otras plataformas de mensajería masiva. La noticia, que hacía referencia a reciente investigación de climatólogos chinos, tenía como objetivo cuestionar la evidencia del cambio climático en la Antártica, desafiando la inteligencia, para sostener en su reemplazo que todos los estudios sobre el deshielo antártico eran fruto de una campaña apocalíptica.

La publicación adjunta un enlace a un portal web en el que aparece el mismo titular y afirma que el estudio está basado en datos de la NASA, que “pone en tela de juicio estas proyecciones alarmistas”.

El estudio existe, pero la noticia es falsa. Es un fake tan bien pensado como extremadamente peligroso. El peligro está desde luego en la interpretación errónea de las conclusiones del informe, pero todavía más en la velocidad de su viralización. Es por esto que existe una especie de cruzada global también, de la cual Juego Limpio forma parte, para desmentir dicha información y aportar antecedentes que clarifiquen el sentido real del informe.

¿Cuál es la investigación y qué dice? El estudio real se llama “Análisis de la tasa de cambio de masa espaciotemporal de 2002 a 2023 sobre la capa de hielo antártica y cuatro cuencas glaciares en Wilkes-Queen Mary Land” y fue publicado el 19 de marzo pasado en la revista Science China Earth Sciences. El estudio está firmado por los investigadores Wei Wang, Yunzhong Shen, Qiujie Chen, Fengwei Wang y Yangkang Yu, que pertenecen a la Universidad de Tongji, en Shanghái (China).

La afirmación falsa de que la Antártica está ganando hielo y que esto desacredita el cambio climático, se se basa en este estudio que observa un aumento temporal del hielo entre 2021 y 2023 y que detecta que la pérdida de masa de hielo en la Antártica fue especialmente significativa en la segunda década del siglo XXI, a pesar del incremento puntual en esos dos años, provocado por anomalías climáticas específicas.

Uno de sus autores, el científico Yunzhong Shen, ha debido explicar en varios medios que el aumento de hielo fue resultado de un episodio inusual de precipitaciones, y que el periodo es demasiado corto para considerarse un cambio de tendencia.

Para profundizar sobre el contenido real del estudio y la intención de malinterpretar la investigación, mantuve una larga conversación con Deniz Bozkurt, climatólogo, investigador asociado del Centro COPAS Coastal, Universidad de Valparaíso y Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Chile.

Bozkurt no dudó en calificar esta información como peligrosa, al contradecir el proceso de cambio climático antropogénico. Me explicó que el aumento de la acumulación de hielo en algunas áreas del interior de la Antártica puede ser una consecuencia precisamente del calentamiento global, que provoca un aumento del vapor de agua en la atmósfera y, por lo tanto, mayores nevadas, facilitadas por fenómenos como los ríos atmosféricos.

Estas precipitaciones, pese a que pueden sumar nieve y, por tanto, hielo en la Antártica, conllevan sin embargo una gran cantidad de impactos negativos, como el aumento de la lluvia en las zonas costeras y el potencial derretimiento de las plataformas de hielo, que son más preocupantes y representan un riesgo significativo para el hielo continental. Deniz Bozkurt concluyó que, si bien existen impactos positivos y negativos del cambio climático en la Antártica, los efectos negativos en las zonas costeras y las plataformas de hielo son los más críticos y pueden tener amplias consecuencias.

Estas conclusiones están respaldas además por un reciente estudio, liderado por investigadores de Turquía y Chile, publicado en Journal of Geophysical Research: Atmospheres, que entrega nuevas evidencias de cómo el retroceso del hielo marino en la Antártica no solo altera el entorno local, sino que también modifica los patrones atmosféricos con posibles impactos globales.

Como síntesis, te dejo tres elementos claves:

Impacto del deshielo antártico en el clima global : Bozkurt explicó para Juego Limpio que el estudio analiza cómo los fuertes vientos en el océano Austral influyen en el hielo marino y la atmósfera, utilizando modelos atmosféricos y oceánicos para simular estos efectos. Los principales hallazgos indican una disminución del hielo marino, debido al aumento de los vientos, lo que conlleva una mayor absorción de calor por el océano y, posteriormente, un aumento de la temperatura del aire, especialmente en regiones como el mar de Weddell, el mar de Ross y el océano Índico.

: Bozkurt explicó para que el estudio analiza cómo los fuertes vientos en el océano Austral influyen en el hielo marino y la atmósfera, utilizando modelos atmosféricos y oceánicos para simular estos efectos. Los principales hallazgos indican una disminución del hielo marino, debido al aumento de los vientos, lo que conlleva una mayor absorción de calor por el océano y, posteriormente, un aumento de la temperatura del aire, especialmente en regiones como el mar de Weddell, el mar de Ross y el océano Índico. Cambios en la circulación atmosférica y riesgo para las plataformas de hielo: Bozkurt señaló que el aumento de calor, debido a la menor cantidad de hielo marino, provoca cambios en la circulación atmosférica, como una circulación de alta presión sobre la Península Antártica y el mar de Weddell, lo que puede intensificar el calentamiento al transportar aire cálido y húmedo desde latitudes más bajas.

En este punto el investigador advirtió sobre el riesgo para las plataformas de hielo, las cuales son cruciales para frenar el avance de los glaciares, ya que la disminución del hielo marino puede alterar las interacciones océano-atmósfera sobre estas plataformas, incrementando el transporte de calor y humedad. Estos cambios, según Deniz Bozkurt, no son solo regionales, sino que pueden también tener consecuencias hemisféricas y globales al alterar el equilibrio climático polar.

El papel de la Antártica como regulador climático global y la circulación oceánica. Ante la pregunta de por qué los cambios en la Antártica afectan el clima global, Bozkurt explicó que la Antártica es un regulador climático esencial a escala global, debido a su albedo, que refleja gran parte de la radiación solar, y a su importante sistema de circulación oceánica en el océano Austral.

Cualquier modificación en el hielo marino, las plataformas de hielo o el hielo continental puede alterar esta circulación oceánica, que conecta diversas partes del mundo, resultando en cambios climáticos en otras regiones. Deniz Bozkurt contrastó la situación con el Ártico, donde la rápida disminución del hielo marino ya ha demostrado afectar la circulación atmosférica y los eventos meteorológicos extremos. Aunque no se tienen las mismas evidencias en la Antártica, Bozkurt advirtió que se está llegando a un punto en el que estas interacciones podrían observarse, especialmente con la reciente disminución significativa del hielo marino antártico.

2

Ofensiva de Andes Iron por minera Dominga y resolución deja a la empresa fuera del TC

Aunque de manera más silente para la opinión pública, el proyecto minero-portuario Dominga sigue escribiendo páginas de su historia, parte de las cuales Juego Limpio tiene el deber de darlas a conocer, puesto que se trata de la tramitación ambiental más dilatada de nuestra institucionalidad y, a la vez, la más debatida por las consecuencias ambientales en uno de los sitios más importantes para la conservación marina en el país.

¿Qué es lo que ha pasado ahora? El Tribunal Constitucional (TC) recientemente denegó a Dominga, representada por Andes Iron SPA, como a otros actores, la solicitud de hacerse parte de la contienda de competencia que trabó el Servicio de Evaluación Ambiental con el Primer Tribunal Ambiental, radicado en Antofagasta, y que según el Gobierno se excedió en sus facultades. Con esta resolución se impide que en las audiencias públicas participe la empresa. Para los organismos ambientales, esta resolución constituye una derrota parcial en el TC.

En el curso de ayer se conoció también que la Corte Suprema dejó en acuerdo la admisibilidad de las casaciones que se habían presentado contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental del 2024 por parte del Comité de Ministros. El máximo tribunal del país dejó como ministro redactor a Jean Pierre Matus.

El lunes, después de conocerse esta resolución y en representación de la directora del SEA, Valentina Durán, la jefa jurídica del organismo, Tagrid Safatle, presentó una recusación contra Matus, por “tener una declarada inhabilidad” con Marcelo Castillo Sánchez, quien fue abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo en el proceso de reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental.

Este recurso está pendiente de resolución.

Semanas antes de estas resoluciones, la compañía inició una ofensiva tanto comunicacional como administrativa, enviando una carta firmada del gerente general de la firma, Pedro Ducci –yerno del empresario Carlos Alberto Délano–, de manera simultánea a siete seremías de la Región de Coquimbo, diecisiete servicios públicos y la Municipalidad de La Higuera. El objetivo: iniciar la tramitación de los más de 700 permisos sectoriales necesarios para comenzar la construcción del proyecto, estimada en más de US$ 2.500 millones.

Juego Limpio accedió a esta carta, en la que Ducci busca blindar la imagen del proyecto apelando al lenguaje de la sostenibilidad. Destaca que la empresa forma parte del Pacto Global de la ONU y que sus operaciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mensaje es claro: Dominga se adapta a los nuevos tiempos, con un enfoque ambiental y comunitario. Pero, para muchos, este intento de rebranding no disipa las dudas sobre los impactos ecológicos del proyecto en una zona de alta biodiversidad marina y frágil equilibrio ambiental.

En el Gobierno, la jugada de Andes Iron ha generado incomodidad. Fuentes ligadas a la tramitación ambiental de esta causa señalan que las solicitudes de permisos sectoriales responden, más bien, a una estrategia comunicacional de la empresa que a algo más. Reiteran, que independientemente de lo que busca instalar, hoy en día el proyecto está judicializado en una serie de instancias y no tiene una resolución firme que lo califique ambientalmente favorable, por lo que no se puede construir.

“La situación es igual a la de 2021 postaprobación de la Coeva de Piñera, en que se presentaron los recursos en contra de ella y, por tanto, sigue pendiente su definición”, apuntan.

La empresa, en tanto, realiza una advertencia categórica en su carta. Sostiene que “procederá a la implementación de la RCA mencionada y a la tramitación para obtener los permisos correspondientes, dando cumplimiento así a la normativa sectorial que nos regula”.

3

Triste récord: Chile lidera por sexta vez sobregiro ecológico

Chile ya alcanzó nuevamente el sobregiro ecológico, convirtiéndose por sexto año consecutivo en el primer país de América Latina en agotar los recursos naturales que la Tierra puede regenerar en un año.

En 2025, esta fecha se adelantó al 17 de mayo, seis días antes que en 2024, según datos de la Global Footprint Network y su plataforma Earth Overshoot Day. Este indicador refleja que, si toda la humanidad viviera como el promedio de los chilenos, se necesitarían 2,5 planetas para sostener ese nivel de consumo.

¿En qué momento se da el sobregiro ecológico? Este ocurre cuando la demanda de recursos naturales y servicios ecológicos supera la capacidad del planeta para regenerarlos en un año. En el caso de Chile, factores como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos han contribuido a este adelantamiento. La situación para distintas organizaciones tanto locales como internacionales es preocupante, ya que indica una presión insostenible sobre los ecosistemas y recursos naturales del país.

Organizaciones como Greenpeace y WWF han instado al Gobierno chileno a tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia. Entre las acciones propuestas se incluyen la descarbonización de la matriz energética, la protección de las costas y el cumplimiento de la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso.

Uno de los puntos donde se ha marcado más el énfasis está en la necesidad de implementar estrategias y planes de acción nacionales en biodiversidad, en el contexto del Marco Global para la Biodiversidad. Una de las metas es conservar al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas para 2030, lo que contribuiría a frenar la pérdida de biodiversidad y proteger los servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana.

A este triste récord de Chile de ser el primer país en Sudamérica en alcanzar el sobregiro ecológico, le siguen Argentina, que alcanza esta fecha el 3 de julio, y Bolivia, el 12 del mismo mes.

En el contexto global, Qatar encabeza la lista como el país con el sobregiro ecológico más anticipado, ocurriendo el 6 de febrero. Le siguen Luxemburgo (17 de febrero) y Singapur (26 de febrero). Si toda la humanidad adoptara los niveles de consumo de estas naciones, el planeta agotaría sus recursos anuales en menos de 60 días, reflejando un modelo de vida incompatible con los límites ecológicos del planeta.

Por el contrario, Uruguay se posiciona como el país con mejor desempeño en este índice. Su día de sobregiro llega recién el 17 de diciembre, siendo la única nación en alcanzar esta fecha tan tarde en 2025. Según la Global Footprint Network, los países más cercanos en sostenibilidad son Indonesia (18 de noviembre) y Nicaragua (11 de noviembre), lo que subraya el impacto positivo de modelos de desarrollo menos intensivos en recursos naturales.

El día del sobregiro del planeta de este 2025 será anunciado el 5 de junio, durante las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente.

4

Pichilemu: de capital del surf a laboratorio mundial para el cambio climático

Pichilemu, en la costa de la Región de O’Higgins, es mundialmente conocida como la capital del surf. En poco más de una década se ha transformado en un destino muy popular para surfistas de todo el orbe, gracias a sus olas de clase mundial, especialmente en Punta de Lobos.

Sin perder este sitial, Pichilemu se convertirá también en un nuevo referente internacional en la observación del cambio climático. Esto, gracias a un convenio firmado entre el Parque Punta de Lobos y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, con el apoyo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

¿Y cuál es la importancia de esto? Que la alianza permitirá establecer en Punta de Lobos un monitoreo sistemático, semanal y de largo plazo de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de generar información científica clave sobre las condiciones atmosféricas en la costa central del país.

Que la alianza permitirá establecer en Punta de Lobos un monitoreo sistemático, semanal y de largo plazo de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de generar información científica clave sobre las condiciones atmosféricas en la costa central del país. Este tipo de observación se suma a una red internacional en la que actualmente solo existen tres estaciones en América del Sur: Ushuaia en Argentina, Natal en Brasil y Rapa Nui en el Pacífico suroriental.

La incorporación de Pichilemu es significativa para la ciencia climática nacional, ya que hasta ahora Chile continental no contaba con un punto de medición de este tipo, lo que representaba una importante brecha en la cobertura científica regional.

Rodrigo Seguel, del CR2, ha dicho que la instalación del equipo en Punta de Lobos responde no solo a un interés científico, sino también estratégico: medir el nivel base del océano Pacífico y posicionar a la localidad como un sitio de referencia global en el monitoreo de gases atmosféricos.

Uno de los factores clave para elegir Punta de Lobos fue su favorable condición atmosférica. El monitoreo se realiza preferentemente cuando sopla el viento sur, que proviene directamente del océano, evitando así la influencia de emisiones urbanas o fuentes continentales que podrían alterar la calidad de los datos.

Este criterio garantiza que las muestras representen aire limpio, ideal para evaluar el impacto de la quema de biomasa, el transporte intercontinental de contaminantes y otras variables que inciden en la dinámica del cambio climático global.

Para asegurar la calidad y continuidad de los datos, se implementará un sistema de monitoreo automático complementado con la toma manual de muestras por parte de personal del parque, previamente capacitado por el CR2 y la NOAA.

La logística del proyecto contempla un flujo permanente de matraces (flasks), los cuales serán enviados al Laboratorio de Monitoreo Global (GLM) de la NOAA en Boulder, Colorado, donde serán analizados.

En el contexto del monitoreo de gases atmosféricos, los matraces se utilizan para recolectar muestras de aire. Se trata de envases que están diseñados para mantener las condiciones del aire capturado sin alteraciones, permitiendo su posterior análisis en laboratorios especializados. Son herméticos, esterilizados y fabricados con materiales que no reaccionan con los gases, lo que asegura la integridad de la muestra desde el momento de su recolección hasta su análisis.

Esta alianza permitirá no solo fortalecer las capacidades locales en investigación ambiental, sino también incorporar a Chile en una conversación científica global. Además, se generarán actividades de divulgación, como seminarios, talleres y charlas dirigidas a funcionarios del Parque Punta de Lobos y la comunidad, con el fin de socializar los hallazgos y promover la educación ambiental.

5

Chile cierra con liderazgo y compromiso la 6ª Conferencia Global BIOFIN 2025

Con la participación de representantes de más de 130 países, concluyó hace una semana en Santiago la 6ª Conferencia Global de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), consolidando a Chile como un actor clave en la agenda de financiamiento para la naturaleza.

Fueron tres días en que la capital fue el epicentro de debates técnicos, compromisos internacionales y colaboración multilateral orientada a cerrar la brecha de financiamiento global para la biodiversidad, estimada en US$ 700 mil millones anuales. La conferencia también sirvió como plataforma para implementar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que plantea metas ambiciosas como movilizar US$ 200 mil millones anuales y reorientar al menos US$ 500 mil millones en subsidios perjudiciales.

Las conclusiones del encuentro reflejan un cambio de paradigma. Según lo que informó el PNUD a Juego Limpio, la biodiversidad dejó de ser vista como un tema ambiental aislado para convertirse en un eje estratégico de estabilidad económica y justicia social.

En ese marco, se destacó la convergencia entre las agendas de cambio climático y biodiversidad, así como el valor de las soluciones con triple impacto –clima, naturaleza y género–. El evento evidenció también una transformación del sector financiero, con la participación inédita de bancos centrales, reguladores y entidades privadas, lo que refuerza el papel de la biodiversidad como un componente crítico del sistema económico global.

Chile fue destacado no solo como anfitrión estratégico por su biodiversidad única –es uno de los 36 “hotspots” del planeta, sino también por su compromiso con la conservación.

Actualmente, el 23% de su superficie terrestre y el 42% de su zona económica exclusiva marítima están bajo protección .

. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes: el 50% de los ecosistemas terrestres presenta algún grado de amenaza y la mitad de sus 38 pesquerías principales se explotan por sobre niveles sustentables.

Desde 2018, BIOFIN ha catalizado más de US$ 1.600 millones en financiamiento para biodiversidad y desarrollado más de 250 soluciones financieras innovadoras en los 133 países donde opera.

En el caso de Chile, entre 2015 y 2022, el gasto en biodiversidad representó un 0,36% del gasto público total y un 0,09% del PIB, cifras que lo posicionan en el rango medio regional –por debajo de Costa Rica (0,18%) y por encima de México (0,08%)–. Estos datos son clave para mejorar la toma de decisiones en políticas públicas y orientar futuras inversiones hacia la sostenibilidad.

Uno de los anuncios más relevantes fue el aporte del Gobierno de Alemania por € 11,5 millones, que junto con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) permitirá mantener operativo el programa BIOFIN del PNUD hasta 2030.

Este respaldo refuerza la intención de construir una comunidad global para el financiamiento de la naturaleza, basada en experiencias exitosas como bonos verdes, créditos para biodiversidad y alianzas público-privadas.

El llamado final de la conferencia fue claro: sin biodiversidad funcional, no hay futuro económico posible.

6

Noticias breves medioambientales que importan

En la presente edición de esta sección te dejamos un importante anuncio en materia de electromovilidad en la ciudad de Copiapó; te contamos sobre Proyecta Solar 2025, la 8ª edición del evento que inicia su cuenta regresiva; pasamos por las evaluaciones favorables durante el mes de abril en el SEA; y te recomendamos la última edición de la Cumbre de El Mostrador Semanal, dedicada a la Transición Verde 2.0.

1. Copiapó, líder sudamericano en electromovilidad

Tal cual. La capital de la Región de Atacama será la primera ciudad en América Latina en contar con un sistema de transporte público 100% eléctrico, gracias al Plan Modernizador del Transporte Público lanzado por el Gobierno esta semana. La flota estará compuesta por 121 nuevos buses eléctricos distribuidos en 12 recorridos, operativos desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, con tarifas fijadas en $500 para adultos, $250 para personas mayores y $170 para estudiantes.

El proyecto incluye una infraestructura de carga de última generación, con un sistema de gestión de baterías, al menos 30 cargadores y una potencia mínima de 4,5 MW. Según el contrato aprobado el 3 de febrero de 2025, la empresa Nueva Copiapó 1 SpA deberá poner en marcha el sistema antes de fin de año. Los buses estarán equipados con aire acondicionado, cargadores USB, cámaras de seguridad, accesibilidad universal y cabinas separadas para los conductores.

2. En la cuenta regresiva de Proyecta Solar 2025, la octava edición del evento

La Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL) realizará, en los días 27 y 28 de mayo, en el Hotel W de Santiago, Proyecta Solar 2025, la 8ª edición del principal encuentro de la industria solar en Chile y Latinoamérica. El evento reunirá a más de 1.500 asistentes, incluyendo a autoridades, expertos, académicos y representantes del sector energético. La feria contará con más de 30 expositores, espacios de networking y un programa de charlas y paneles sobre temas clave, como almacenamiento energético, autoconsumo, redes inteligentes y transición energética.

En esta edición se entregará el Premio Proyecta Solar 2025 al académico Rodrigo Palma, por su aporte al desarrollo del sector. Expertos como José Miguel Cardemil, Daniel Olivares y Carlos Hernández presentarán nuevas soluciones tecnológicas para una matriz energética más limpia y descentralizada. La entrada a la feria es gratuita, con inscripción previa en www.proyectasolar.cl.

SEA aprobó 27 de 28 proyectos en abril

En abril de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó que las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobaron 27 de los 28 proyectos evaluados a nivel nacional, alcanzando una inversión total superior a los US$ 2.260 millones. Solo se rechazó un proyecto en la Región de Los Lagos. Entre las iniciativas destacadas figuran el relleno sanitario de Hidronor en Biobío y un proyecto inmobiliario en Peñalolén, reflejando la diversidad de sectores involucrados, como energía, saneamiento, vivienda y minería.

Durante el mes, once regiones participaron activamente en los procesos de evaluación, mientras que Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, La Araucanía y Aysén no revisaron ningún proyecto. Las Coeva, conforme a la Ley 19.300, son instancias regionales clave para definir la viabilidad ambiental de proyectos, y están integradas por secretarios ministeriales bajo la presidencia del delegado presidencial respectivo.

El Mostrador Semanal y la Cumbre: Transición Verde 2.0

Como último tema, quiero recomendarte la última cumbre realizada por El Mostrador Semanal, dedicada a la transición energética y que puedes ver íntegramente AQUÍ.

En la Cumbre participaron Arturo Natho, CEO de Copec; Roland Haemmerli, Country Manager de Albemarle Chile; y Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Generación Renovable (AGR A.G.).

Los tres coincidieron en que Chile tiene los elementos necesarios –recursos renovables, institucionalidad, urgencia energética y empresas comprometidas– para convertirse en un referente global de transición energética. La clave estará en mantener el ritmo, adaptar los marcos de incentivo y atraer inversiones que permitan no solo producir energía limpia, sino también agregar valor localmente.

La conversación incluyó preguntas estratégicas sobre por qué los precios de la energía bajan en el mercado spot pero no en las cuentas finales, o por qué se desperdicia energía renovable.

Hemos llegado al final de una nueva entrega de Juego Limpio, esperando haber contribuido a fortalecer un poco la conciencia global sobre el presente. No olviden que si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.